Сказка «Король и Шут» и праздничные концерты: куда пойти в Москве 21–23 февраля

Фэнтезийная комедия про панк-вселенную легендарной группы «Король и Шут. Навсегда», военная драма «Красавица» со Славой Копейкиным и Юлией Пересильд, премьера спектакля «Ночь в Лиссабоне» в театре «Модерн», выставка «Город, который не сдался» в Музее обороны Москвы и праздничные концерты ко Дню защитника Отечества. «Рамблер» отобрал события, которые стоит посетить в длинные выходные.

© Лунапарк

Кадр из фильма «Король и Шут. Навсегда»

Что посмотреть

Фэнтези «Король и Шут. Навсегда»

В российский прокат выходит фэнтезийная комедия по вселенной культовой панк-группы «Король и Шут». Это уже второй проект режиссёра Рустама Мосафира про легендарных музыкантов (в 2023 году вышел сказочный сериал «Король и Шут»). По сюжету созданный когда-то лидерами группы Горшком и Князем сказочный мир с необычными существами начинает рушиться. Всему виной — армия мертвецов, которых воскресил безумный Некромант. Одолеть вурдалаков могут только Горшок и Князь. Но сложность в том, что их разделяет сама смерть.

Проект оценят поклонники «Короля и Шута». Главные роли в новом фильме, как и в сериале, исполнили Константин Плотников и Влад Коноплёв. Также в фэнтези снялись Дарья Мельникова, Гоша Куценко, Антон Лиссов, Вера Вольт и другие.

Посмотреть расписание сеансов и приобрести билеты можно на сайте.

Военная драма «Красавица»

Ещё одна новинка проката — необычная военная драма «Красавица». Действие в картине происходит в блокадном Ленинграде зимой 1941 года. После тяжёлой контузии старшину Николая Светлова распределяют на службу в зоосад. Здесь он вместе с другими смотрителями должен заботиться о животных и не дать им погибнуть от голодной смерти. Особое место в зоосаде занимает бегемотиха Красавица, которой нужен особый уход. Сперва Светлов воспринимает новую работу как насмешку, но постепенно начинает проникаться к подопечным симпатией и выполнять свои обязанности с большой ответственностью.

© «Проспект Мира»; Pandora Film

Режиссёром картины выступил Антон Богданов, известный зрителям по роли Антохи в сериале «Реальные пацаны». В фильме снялись Слава Копейкин («Слово пацана. Кровь на асфальте»), Юлия Пересильд, Стася Милославская, Виктор Сухоруков, Иван Добронравов.

Посмотреть расписание сеансов и приобрести билеты можно по ссылке.

Спектакль «Ночь в Лиссабоне» в театре «Модерн»

22 февраля на сцене театра «Модерн» (Спартаковская площадь, 9/1) состоится премьера спектакля «Ночь в Лиссабоне». В основе постановки — одноимённая трагическая пьеса Эриха Марии Ремарка о Второй мировой войне, написанная им в 1962 году.

© www.modern-theatre.ru

Действие разворачивается в Лиссабоне в 1942 году, накануне отплытия корабля с эмигрантами в США. Молодой немец Йозеф Шварц пытается найти два билета на корабль — для себя и больной жены Елены. Он рассказывает случайному собеседнику историю своей жизни: о побеге из оккупированного фашистами родного города, тяготах и лишениях, неизлечимо больной жене и многом другом.

Приобрести билеты можно по ссылке.

Выставка «Город, который не сдался» в Музее обороны Москвы

21 февраля в Музее обороны Москвы открывается выставка, посвящённая 85-летию Битвы за Москву, — «Город, который не сдался». Экспозиция расскажет о том, как мирный торговый мегаполис превратился в военный бастион, а его жители — в стойких бойцов народного ополчения.

Главный акцент сделан на промышленном потенциале столицы. В разгар битвы почти полтысячи крупных заводов трудились круглосуточно: ремонтировали танки и бронемашины, делали снаряды и патроны. Каждый восьмой самолёт для фронта собирали именно в Москве. Среди экспонатов — подлинные инструменты тех лет, цеховая документация, редкие фотоснимки с предприятий «Калибр» и «Вымпел».

© Пресс-служба Департамента культуры города Москвы

Особый раздел посвящён быту прифронтового города. На фотоснимках показано, что москвичи даже после тяжёлых смен и ночных бомбёжек не теряли человеческого лица: ходили в кино, на концерты, в библиотеки. В экспозиции представлены личные вещи жителей, предметы быта, их переписки, личные дневники и многое другое.

Продлится выставка до 19 апреля. Приобрести билеты можно на сайте Мосбилет.

Ко Дню защитника Отечества Музей обороны Москвы также подготовил интересную программу для всей семьи. С 20 по 23 февраля гостей ждут лекции и мастер-классы, экскурсии по экспозициям, интерактивные программы, квесты. С расписанием можно ознакомиться на сайте музея.

Что послушать

Трибьют Metallica на крыше универмага «Цветной»

23 февраля на тёплой крыше банкетного зала Omega Rooftop универмага «Цветной» состоится яркое выступление музыкального струнного квартета GRANI. В этот вечер музыканты исполнят всемирно известные хиты легендарной американской метал-группы Metallica.

© Страница квартета GRANI в VK

Зрители услышат «One», «The Unforgiven», «Nothing Else Matters», «No Leaf Clover», «Fade to Black», «The Call of Ktulu», «Master of Puppets», «Sanitarium» и другие композиции в новом звучании. Выступать артисты станут при свечах, а ночные огни Москвы добавят вечеру мистических ноток. Все составляющие сделают вечер незабываемым.

Приобрести билеты можно здесь.

Праздничный концерт в Московской консерватории

22 февраля в Большом зале Московской консерватории пройдёт праздничный концерт Государственного академического Большого симфонического оркестра имени П. И. Чайковского. Оркестр был основан еще в 1930 году и сегодня является одним из самых востребованных симфонических оркестров России. Его музыканты были первыми исполнителями композиций Дмитрия Шостаковича, Арама Хачатуряна, Георгия Свиридова и других мастеров XX века.

© Страница Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского в VK

Во время концерта оркестр под руководством дирижёра Павла Сорокина исполнит великие произведения выдающихся русских композиторов. Среди них «Концерт для фортепиано с оркестром № 3» Сергея Рахманинова, Увертюра к опере «Руслан и Людмила» Михаила Глинки, Вальс и Полонез из оперы «Евгений Онегин» Петра Чайковского, композиция «Три чуда» из оперы «Сказка о царе Салтане» Николая Римского-Корсакова и другие.

Приобрести билеты можно на сайте.

Литературно-музыкальный спектакль «Письмецо в конверте» в Электротеатре Станиславский

23 февраля на сцене Электротеатра Станиславский пройдёт литературно-музыкальный спектакль, посвящённый творчеству советского поэта и прозаика Булата Окуджавы. В основе представления — последний роман Окуджавы «Упразднённый театр», удостоенный Букеровской премии в 1994 году. Это автобиографическая проза и честный разговор о судьбе человека, заставшего не только оттепельные шестидесятые, но и чудовищные тридцатые с сороковыми.

© electrotheatre.ru

Песни Окуджавы играют в спектакле важную роль. Это не просто музыкальные вставки, а ключ к пониманию эпохи. В программе прозвучат известные композиции: «Ваше благородие», «Ваше величество, Женщина», «Песня о комсомольской богине», «Надежды маленький оркестрик», «Песенка об Арбате», «Новое утро» и неизменное «Давайте восклицать».

Приобрести билеты можно на сайте театра.

Где погулять

Экскурсия в особняк Леман (Центральный дом архитектора)

22 и 23 февраля в живописном особняке Лемана в Гранатном переулке состоятся экскурсии для всех желающих. Дом в 1896 году возвёл архитектор Адольф Эрихсон для Анны-Луизы Леман, супруги потомственного почётного гражданина города Москвы Роберта Лемана. Сегодня здесь располагается Дом Архитектора — уникальный ансамбль, объединивший три эпохи.

© osobniakleman.com

Несмотря на стилистическую разницу, все корпуса удивительно гармонично связаны между собой. Главный особняк — образец неоготики с влиянием тюдоровского стиля. Краснокирпичные стены с белокаменным резным декором отсылают к средневековой Англии, а закруглённые окна уже предвещают приход модерна. Внутри — парадная деревянная лестница и три гостиные: белая гостиная с лепниной и камином, синяя гостиная со стрельчатыми готическими окнами и красная — с антикварной мебелью и живописью.

Также участники экскурсии увидят сталинский корпус с огромным зрительным залом и рестораном, советский комплекс и постсоветскую часть с выставочным залом, садом на крыше и двором, где расположилась скульптурная коллекция. Во время маршрута гостям также расскажут об истории создания каждого корпуса, интересных деталях интерьера и судьбах владельцев особняка.

Приобрести билеты можно на сайте.

Афиша классической музыки в Москве на февраль-2026 — оперы, балеты и концерты