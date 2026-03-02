Последний спектакль Коляды и деконструкция «Онегина»: что смотреть в марте вне Москвы

В екатеринбургском «Коляда-театре» покажут последнюю постановку выдающегося режиссёра и драматурга Николая Коляды по пьесе Теннесси Уильямса. В новосибирском театре «Глобус» представят новую интерпретацию знаменитого романа в стихах Александра Пушкина. А в Ярославском театре имени Волкова волшебника Просперо в шекспировской «Буре» сыграет женщина. «Рамблер» отобрал интересные премьеры, которые пройдут в марте за пределами Москвы.

«Орфей спускается в ад»

Где: «Коляда-театр», Екатеринбург.

Когда: 2, 3 и 31 марта.

«Орфей спускается в ад» по пьесе Теннесси Уильямса стал последним спектаклем драматурга, преподавателя и режиссёра Николая Коляды. В ночь с 1 на 2 марта 2026 года создатель «Коляда-театра» скончался, не дожив несколько месяцев до юбилея своего детища, — в декабре театру исполнится 25 лет.

Действие пьесы разворачивается на американском юге, в маленьком городке, полном ненависти, жестокости и сплетен. В этот ад спускается современный Орфей – молодой парень в куртке из змеиной кожи, талантливый музыкант. Ему нужна работа, поэтому он остаётся в городе и встречает здесь свою Эвридику. Но спасти возлюбленную герою не удаётся. Их любовь заканчивается трагически.

«Мне надо эту историю расширить. И рассказать об Америке. О такой Америке, какой она нам видится», — писал Николай Коляда об этой постановке на своей страничке в соцсети «ВКонтакте». Мастер добавлял, что для спектакля просил артистов спеть гимн США со словами «Хазбулат удалой», отмечая, что «музыка практически одна и та же».

В спектакле много музыкальных хитов, включая America The Beautiful Фрэнка Синатры. Но песни «Гудбай, Америка» не будет: как объяснял Николай Коляда, чтобы «не превращалось все в капустник».

«Гамлет»

Где: Новосибирский областной театр кукол.

Когда: 7 марта, 21 и 27 марта.

Все знают, что пьеса Шекспира «Гамлет» — трагедия. Принц неожиданно узнаёт, что его мать вышла замуж за убийцу его отца и ему предстоит отомстить за убийство. Гамлет противостоит врагу, который сильнее его, потому что обладает высшей властью. И борется в одиночку против всех, кого король привлекает на свою сторону, — это придаёт фигуре Гамлета героический облик. Борьба принца завершается его гибелью и в то же время его нравственной победой.

Пьеса написана так, что в речах персонажей затрагиваются чуть ли не все темы, которые могли интересовать зрителя шекспировского театра — и интересуют зрителя современного. В «Гамлете» говорится о жизни и смерти, о готовности умереть за то, что человек считает важным, о чести, верности, измене и многих других вещах. Каждый режиссёр, выбирая для постановки эту пьесу, находит свою тему.

В Новосибирском областном театре кукол петербургская постановщица Наташа Слащева превращает «Гамлета» в трагикомедию о том, как происходящее между мужем и женой повлияет на будущее их ребёнка. «Мне кажется, это важная тема для разговора про то, как мы способны терпеть, хранить верность, заблуждаться, делать ошибки и прощать», — делится со своей будущей публикой режиссёр, чьи слова приводятся на официальной странице театра.

Слащева добавляет, что создатели постановки дают возможность зрителю «прожить острый страшный опыт», чтобы он потом, посмотрев на своё положение в семейной жизни, «может быть, сделал какие-то шаги в сторону перемен, что-то отрегулировал, мог вовремя остановиться, задуматься».

«Записки сумасшедшего»

Где: Театр «Мастерская», Санкт-Петербург.

Когда: 13 марта.

Театр «Мастерская» выпускает после серьёзной доработки «Записки сумасшедшего», впервые показанные в октябре 2025 года. В этом моноспектакле, выросшем из эскиза, продемонстрированного в рамках одной из лабораторий, режиссёр-дебютант Игорь Клычков соединил Гоголя со стендапом. «По форме “Записки сумасшедшего” — дневник, и я думаю, что стендап — на сегодняшний день адекватный аналог», — комментировал он своё решение журналу «Театрал».

Несколько месяцев постановка оттачивалась под руководством худрука «Мастерской» Григория Козлова (создатели спектакля, как и все актеры театра, — его ученики). Форма спектакля осталась прежней, но пространство радикально поменялось: художник Николай Слободяник добработал декорации, к ним добавились видеопроекции. Изменились и акценты: обвинительная интонация сменилась сострадательной. Если в первом варианте Поприщин — сорокалетний инфантил, пролёживающий свою жизнь на диване, то теперь это человек, потерявший мечту.

Гоголевский текст в «Мастерской» оставили нетронутым, сохранив его юмор и обаяние. Андрей Дидик в роли Поприщина с лёгкостью превращается из стендапера в лирического героя, из безумца — в мудреца.

«Недоросль. Дневник Митрофана»

Где: «Театр-театр», Пермь.

Когда: 13, 14, 15 марта.

«Театр-театр» в марте открывает новую сцену — «Твой молодёжный театр». Она задумана как экспериментальная площадка, где подростки смогут не только увидеть спектакли по произведениям из школьной программы, но и принять участие в обсуждениях и творческих лабораториях.

Проект «выстреливает» сразу тремя премьерами. Первой станет «Недоросль» в постановке Ильи Бабушкина, заявленная как «трагифарс сквозь слёзы». Режиссёр предлагает зрителям взглянуть на происходящее глазами главного героя, шестнадцатилетнего Митрофанушки Простакова, который переживает подростковый кризис и бежит из дома, где властвует его деспотичная мать. В этой трактовке главный герой предстаёт не бестолковым лентяем, как в классической пьесе Дмитрия Фонвизина, а ранимым парнем с непростым жизненным опытом.

Двумя другими премьерами станут «Мцыри» Сергея Молокова по одноимённой поэме Лермонтова (20 марта) и чеховская «Каштанка» в постановке Алисы Девятовой (24 марта). Каждый из премьерных спектаклей длится всего час, чтобы не утомить, а заинтересовать зрителя.

«Онегин»

Где: Театр «Глобус», Новосибирск.

Когда: 18 и 19 марта.

«Онегин» в молодёжном театре «Глобус» — ещё одна попытка взглянуть на классику с позиций сегодняшнего дня. В основе спектакля — пьеса, которую специально для постановки написала драматург Виктория Костюкевич. Главные действующие лица этой пьесы — русские женщины, Татьяна и Ольга. Онегина зрители увидят их глазами. Жанр спектакля — «деконструкция», то есть разбор единого целого на составные части. Но режиссёр Денис Хуснияров подчёркивает, что деконструкция пушкинского романа — не разрушение, а напротив, погружение в него.

«Мы ни в коем случае не посягаем на величие романа и уж тем более не планируем никого шокировать. Наоборот, мы хотим услышать текст заново. Можно ведь просто книжку прочесть, а можно прийти в театр, царство интерпретации», — поясняет режиссёр, чьи слова приводятся на официальном сайте театра.

Хуснияров добавляет, что у сегодняшних молодых людей возникают проблемы с восприятием классических текстов: эти зрители привыкли к коротким фразам, быстрым роликам, часто им непросто сосредоточиться и дойти до сути. «Поэтому мы хотим попробовать не нагружать молодую аудиторию, а донести смыслы на простом и понятном языке», — говорит постановщик.

«Костюмер»

Где: Театр имени Ленсовета, Санкт-Петербург.

Когда: 27 марта.

Провинциальный английский город, 1942 год. Только что закончилась очередная атака немецкой авиации. Старый актёр сэр Джон измотан бомбёжками, кочевой жизнью и, кажется, не сможет выйти на сцену сегодня вечером в роли короля Лира. Но его костюмер Норман, который служит ему уже 16 лет, знает, что спектакль отменить нельзя, ведь зал сегодня полон.

Британский писатель и драматург Рональд Харвуд написал пьесу «Костюмер» на основе личного опыта. Он сам когда-то мечтал быть актёром, приехал из Кейптауна в Лондон, чтобы поступить в Королевскую академию драматического искусства. Окончив её, он присоединился к шекспировской труппе сэра Дональда Вулфита и был личным костюмером сэра Дональда целых пять лет.

Очевидно, что героя пьесы автор списал со своего патрона. Второй заглавный персонаж, костюмер Норман, не тот амбициозный юноша, каким был недавно пришедший в театр Харвуд, а человек, для которого служение театру и своему хозяину стало единственным смыслом жизни. Пьеса легла в основу одноимённого фильма, снятого в 1983 году британцем Питером Йетсом. Харвуд написал к картине сценарий, за который был номинирован на «Оскар».

Режиссёр Роман Кочержевский в анонсе спектакля напоминает, что есть театральные профессии, которые редко замечают, но без них сценическая жизнь невозможна. «”Костюмер” — спектакль о людях, которые остаются верны сцене, даже когда она требует слишком многого», — пишет постановщик, чьи слова приводятся на официальном сайте театра.

«Буря»

Где: Ярославский театр имени Волкова.

Когда: 28 и 29 марта.

Последняя и самая загадочная пьеса Уильяма Шекспира даёт возможность современным постановщикам использовать все сильные театральные инструменты — от спецэффектов до неожиданного выбора исполнителей на главные роли. Во времена Шекспира женские образы доверяли актёрам-мужчинам, так как сцена воспринималась как мужское пространство. Три века спустя женщины добились права играть всё, что им вздумается: например, роль Гамлета примеряли на себя Сара Бернар и Джудит Андерсон, Алла Демидова и Лаура Пицхелаури.

Волшебник Просперо из «Бури» тоже получил женское воплощение: в фильме Джули Теймор его исполнила актриса с русскими корнями Хелен Миррен. Главный режиссёр Ярославского театра имени Волкова Александр Созонов продолжил эту линию и предложил сыграть Просперо актрисе Наталье Асанкиной.

В версии Созонова Проспера — женщина, которая потеряла мужа и герцогство после дворцового переворота и вместе с дочерью укрылась на колдовском острове. Когда она понимает, что её дочке мало лишь её женского общества, то устраивает бурю, выбрасывающую на остров корабль с людьми. Среди них есть враги главной героини, из-за которых она потеряла своё прежнее положение, и мужчина, к которому она когда-то испытывала чувства.

Александр Созонов, чьи слова приводятся на официальном сайте театра, поясняет, что это спектакль о конфликте мужского и женского, о принятии друг друга и о том, что только женская мудрость способна растворить в себе мужскую агрессию, облагородить, дать смысл и жизнь. «Только так мы способны обрести мир в стране, в семье, внутри себя», — заключает режиссёр.

