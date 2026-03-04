Четыре музы Горького и Старшенбаум в роли Ленина: что смотреть в марте в театрах Москвы

В Театре Наций покажут спектакль о Горьком и его любимых женщинах по пьесе ученицы Николая Коляды. На сцене Театра имени Вахтангова впервые поставят «Фауста». А в Малом театре представят «Дни Турбиных» с участием звёздных актёров Игоря Петренко и Ангелины Стречиной. «Рамблер» рассказывает о главных премьерах месяца, которые пройдут в марте в столичных театрах.

«Горький. Любовь»

Где: Театр Наций.

Когда: 6, 7, 8 марта.

Театр Наций продолжает переносить на свои сцены лучшие постановки прошедшего летом 2025 года фестиваля «Горький+». На малой сцене в канун Международного женского дня пройдут премьерные показы спектакля Филиппа Гуревича «Горький. Любовь».

Возможность взглянуть на буревестника революции глазами важных для него женщин появилась благодаря пьесе ученицы Николая Коляды Екатерины Гуземы, созданной на основе писем и воспоминаний современников. Драматург и режиссёр собрали вместе четырёх представительниц прекрасного пола, сопровождавших писателя в разные годы.

Четыре музы Горького — это его гражданская жена и героиня его рассказа «О первой любви» Ольга Каминская (её играет Анастасия Лебедева); единственная законная жена литератора Екатерина Пешкова (Александра Ревенко); актриса Московского Художественного театра Мария Андреева, которая ради писателя оборвала свою актёрскую карьеру (Лаура Пицхелаури), и женщина авантюрной судьбы Мария Закревская-Бенкендорф-Будберг.

Последнюю подозревают в том, что она была агентом сразу нескольких разведок. Именно ей Горький оставил свой архив, когда окончательно решил вернуться в Советский Союз. Роль «железной женщины», как Горький называл Марию Будберг, досталась Анастасии Светловой.

«Наша цель не в том, чтобы снять знаменитого советского писателя с пьедестала, мы хотим посмотреть на него как на человека из плоти и крови. Про великого мужчину рассказывают его женщины, а ведь женщина всегда всё лучше знает про своего мужчину», — поясняет Филипп Гуревич, чьи слова приводятся на официальном сайте театра.

«Помпеи»

Где: Пространство «Внутри».

Когда: 7 и 25 марта.

Драматург, режиссёр, сценограф и актёр Савва Савельев выпускает в пространстве «Внутри» третий спектакль — здесь уже идут его «Петушки» и «Зеркало». В постановке «Помпеи» рассказана всемирная история любви, которая шествует (а иногда и летит) сквозь века, от 79 года нашей эры до 2116 года.

Действие разворачивается в четырёх измерениях: в Москве в 2026 и 2116 году, в Помпеях в день извержения Везувия в 79 году и там же в 1908 году. В каждом времени три героя рождаются в новом обличье: Максим Горький превращается в продюсера сериалов, дочь римского сенатора становится Лениным, а римский поэт — московским курьером. Любовь настигает их под песни экс-вокалиста поп-группы «Корни» Павла Артемьева на стихи Саввы Савельева.

В спектакле соберётся звёздный актёрский состав: Ирина Старшенбаум, Павел Табаков и Владимир Майзингер. Каждый из исполнителей будет перевоплощаться в нескольких персонажей. Например, Ирина Старшенбаум примерит на себя роль Ленина. В постановке сыграет и сам режиссёр.

«Фауст»

Где: Театр имени Вахтангова.

Когда: 21 и 22 марта.

Поэма «Фауст» считается главным трудом немецкого писателя, философа и государственного деятеля Иоганна Вольфганга фон Гёте. Классический немецкий сюжет о чернокнижнике и маге, отдавшем дьяволу свою душу в обмен на земные блага и удовольствия, Гёте превратил в философскую трагедию о поиске смысла жизни.

На вахтанговской сцене «Фауст» появится впервые, хотя в 1969 году главный режиссёр театра Евгений Симонов поставил телеспектакль «Фауст» и главные роли в нём доверил актёрам-вахтанговцам. Фауста играл Анатолий Кацынский, Мефистофеля — Юрий Яковлев, Маргариту — Людмила Максакова.

В марте зрители увидят трагедию Фауста в трактовке выпускника Щукинского училища и сегодняшнего главного режиссёра Архангельского драматического театра Андрея Тимошенко. В интервью газете «Вахтанговец» он рассказывал, что история «Фауста» его всегда вдохновляла, завораживала и пугала одновременно и эта постановка для него — вызов самому себе.

Тимошенко признавался, что не видел ни одного драматического спектакля по этому произведению — только оперные постановки, в которых решались другие задачи.

«Мне было интересно, возможно ли поставить "Фауста" в драматическом театре и как сделать, чтобы современный зритель всю эту историю считал не как литературу, а понял, что это человеческая история», — пояснял режиссёр.

Для такого замысла важно, кто выйдет на сцену в образе Фауста. Андрей Тимошенко предложил эту сложнейшую роль Евгению Князеву. Мефистофеля сыграет молодой артист Владимир Логвинов, а Маргариту — Мария Волкова.

«Белая гвардия»

Где: Малый театр.

Когда: 21 и 22 марта.

В 2026 году исполняется 100 лет со дня премьеры пьесы Михаила Булгакова «Дни Турбиных», написанной по мотивам романа «Белая гвардия». При жизни Булгакова пьесу ставили только в одном театре страны — в Московском Художественном.

Как записал в своих дневниках работавший при театре милиционер Алексей Гаврилов, в первый сезон после выхода «Дней Турбиных», то есть в 1926–1927 годах, на каждом спектакле были случаи истерик, иногда сразу по несколько раз. Причиной вспышек эмоций становилось то, что зрители узнавали в булгаковских героях своих родных и близких, пьеса возвращала их во времена Гражданской войны.

В юбилейный для «Турбиных» год спектакль по знаменитой пьесе выпускает театр, с которым Булгаков при жизни не был связан. Но для главного режиссёра Малого театра Алексея Дубровского это пьеса, которая сегодня звучит в такт времени, поэтому пропустить её нельзя. Таким образом Дубровский уже в третий раз обращается к творчеству знаменитого литератора после «Собачьего сердца» и поставленных по булгаковской инсценировке «Мёртвых душ».

«Я обратил внимание, что тема дома — сквозная для писателя. Вместе с художниками Максимом Обрезковым и Марией Даниловой, а также с композитором Александром Чайковским мы искали тот самый образ дома-убежища со знаменитыми кремовыми шторами, “за которыми отдыхаешь душой… и забываешь обо всех ужасах Гражданской войны”», — рассказывает режиссёр в анонсе своей постановки.

В спектакле занято около 40 человек, среди них — представители всех поколений театра. В роли Алексея Турбина — Игорь Петренко. На главную и единственную женскую роль — Елены Тальберг — Алексей Дубровский пригласил свою ученицу, выпускницу училища имени Щепкина, уже известную актрису театра и кино Ангелину Стречину, которая с 2025 года стала актрисой Малого театра.

«День закрытых дверей»

Где: Театр Наций.

Когда: 24 и 25 марта.

Театр Наций поддерживает проекты социальной направленности. Обычно они создаются совместно с различными благотворительными фондами, поддерживающими здоровый образ жизни либо людей с ограниченными физическими возможностями. Но этот проект выделяется из общего ряда.

Спектакль Дмитрия Крестьянкина «День закрытых дверей» — о подростках, которые находятся в исправительных учреждениях за преступления разной тяжести: от участия в трафике запрещённых веществ до убийства. Для создания этой постановки сам режиссёр, актёр Иван Выборнов и сценограф побывали в колонии для мальчиков в Архангельской области и колонии для девочек в Томске и поговорили с заключёнными. Спектакль основывается на этих интервью.

«Мне хотелось поговорить о свободе, а подростковое время — это время, когда ты максимально нуждаешься в свободе, ты познаёшь мир. Ребята, которые оказались за решёткой, лишены свободы. И было интересно поговорить с ними о том, что они про неё думают, как её ощущают, о чём мечтают. В общем, как чувствуют это всё», — рассказал Дмитрий Крестьянкин «Рамблеру».

Режиссёр добавил, что предложил идею такого спектакля Театру Наций, в театре её приняли и договорились с Управлением Федеральной службы исполнения наказаний, чтобы участникам творческой группы разрешили приехать и поговорить с ребятами.

Важной частью «Дня закрытых дверей» стал опыт свободного человека, находящегося в местах лишения свободы в качестве посетителя. Одним из героев спектакля Дмитрий Крестьянкин сделал самого себя — театрального режиссёра, который встречается с заключёнными, разговаривает с ними о том, как они попали в колонию, рассказывает о своей работе в театре. По словам режиссёра, в этих поездках он много узнал не только о подростках, нарушивших закон, но и о себе.

После каждого показа у зрителей будет возможность принять участие в обсуждении увиденного с командой спектакля. Кроме того, в Новом пространстве Театра Наций пройдут лекции от экспертов по психологии и социальному театру, приуроченные к премьере «Дня закрытых дверей».

