«Голодные игры» по-итальянски: Франдетти поставил в Большом театре «Турандот»

На Исторической сцене Большого театра представили оперу «Турандот» Джакомо Пуччини. Режиссёр Алексей Франдетти по-своему интерпретировал сюжет, оставив фундаментальные смыслы и добавив современный взгляд на историю любви жестокой китайской принцессы и сына свергнутого татарского правителя. Мощные вокальные партии, блестящие во всех смыслах костюмы, искусно выполненные декорации переносят зрителей в фантастический Китай и мгновенно увлекают. «Рамблер» рассказывает, в чём особенность этой версии оперы и почему её стоит смотреть.

Оригинальный сюжет

Опера «Турандот» итальянского мастера Джакомо Пуччини по сюжету одноимённой пьесы Карло Гоцци осталась незавершённой. Композитор не успел её закончить, и в миланском театре «Ла Скала» произведение впервые прозвучало именно в такой версии век назад — весной 1926 года. Несмотря на открытый к интерпретации финал (а может быть, наоборот, благодаря ему), «Турандот» стала одним из самых популярных для постановки шедевров итальянской оперы.

«Турандот» — это история о гордой и жестокой китайской принцессе, которая загадывает сложные загадки каждому, кто сделает ей предложение. В случае неправильных ответов «соискателя» казнят. Многочисленные толпы собираются на главной площади перед дворцом, чтобы жалеть и поддерживать мужчин, ужасаться вердикту Турандот и мечтать о том, чтобы принцесса всё же нашла своего суженого.

Однажды во дворце появляется незнакомец (сын свергнутого татарского царя Калаф), который бросает вызов принцессе и даёт ей верные ответы на вопросы. Но, будучи влюблённым, он позволяет разгневанной Турандот взять реванш, и девушка использует возможность в своих интересах.

Фабула о «кровавой» принцессе известна с XVIII века. В театрах разных стран её представляли в виде сказки, драмы, философской истории, назидательной притчи, трагифарса или мифа. В зависимости от версий героиню наделяли разными чертами, её мотивы приобретали иногда противоположные смыслы, а фабула обретала новые краски.

«Турандот» не только ставили на театральных подмостках, но и экранизировали — снимали кино и выпускали видеоспектакли. Посмотреть знаменитую оперу можно в онлайн-кинотеатрах.

Концепция Большого театра

Впервые «Турандот» представили в Большом театре вскоре после мировой премьеры в 1931 году. Тогда в качестве дирижёра-постановщика выступил Лев Штейнберг, а хореографа — Игорь Моисеев. В рамках новой версии на Исторической сцене ГАБТа создаётся поистине сказочная и опасная страна. Это Китай, но время действия определить непросто — архитектура, нравы, обычаи, костюмы принадлежат разным эпохам. Здесь царит матриархат, а женская сила обретает новое звучание.

В прочтении Франдетти акцент сделан на женских персонажах. Среди них рабыня Лиу, которая поддерживает отца Калафа Тимура и втайне влюблена в Калафа. Её внутренняя сила, преданность и стать поражают обитателей королевства и впечатляют весь зрительный зал. Образ самой Турандот тоже обыгран в новых красках. Она не жестокая принцесса, а травмированная в детстве девочка, которая боится повторить судьбу своей бабушки — правительницы Китая, которую в прямом смысле уничтожили жестокие мужчины-завоеватели. За своими коварными играми Турандот прячет страх и неуверенность.

Итальянский колорит с китайским размахом

Формат Исторической сцены позволяет реализовать практически любые масштабные идеи. На подмостках буквально с первых сцен очень многолюдно: массовка из множества десятков человек создаёт ощущение тревоги и нагнетает атмосферу. Вкрапления танцевальных номеров, когда танцоры буквально плетут свои воздушные па, завораживая зрителей, разбавляют нависшую над героями тьму и дарят надежду на счастливый финал.

Пекин здесь превращается в футуристический мегаполис, в котором, по сути, происходит жестокое реалити-шоу. Итальянские страсти оттеняют многоэтажные декорации, которые воплощают фрагменты Великой Китайской стены — неприступные, суровые, нависающие над толпой и женихами Турандот массивной глыбой. На них то и дело транслируются проекции — то лица персонажей, то погодные явления, а в особенно драматичные ключевые моменты создаётся иллюзия их разрушения.

Отличие от других работ Франдетти

Алексей Франдетти, многократный лауреат «Золотой маски», «Звезды театрала» считается одним из главных в России специалистов по мюзиклам. Он способен превратить каноничную классическую историю — будь то роман, сказка или киносценарий, — в яркое пиршество красочных костюмов с нетривиальными героями, которые в песнях с хорошо поставленными голосами рассказывают зрителям о своей судьбе. Так было с «Гордостью и предубеждением» в МХТ, «Стилягами» в Театре Наций, «Суини Тоддом, маньяком-цирюльником с Флит-Стрит» в Театре на Таганке.

Более строгий и регламентированный оперный формат по умолчанию накладывает на постановщика определённые обязательства. Франдетти уже работал над операми — в Мариинском театре он выпустил «Бенвенуто Челлини», а также неоднократно — в Большом театре. В разные годы он представлял «Путешествие в Реймс» Джоаккино Россини, «Сказку о царе Салтане» Николая Римского-Корсакова, «Сына мандарина» Цезаря Кюи, «Соловья» Игоря Стравинского.

Если сравнивать «Турандот» с другими постановками Франдетти, то оперу можно назвать манифестом декоративности, монументальности и холодной собранности. Режиссёр не изменяет себе и работает с оперой приёмами мюзикла. Вокальные номера разделены хореографией, массовка выступает не просто как хор, но как ансамбль отдельных колоритных личностей. Императорские министры Пинг, Понг и Панг становятся не второстепенными героями, а воплощением своеобразных ведущих или шоураннеров, которые отвечают за развлечение толпы и аудитории. Всё это придаёт «Турандот» флёр дерзости и свежести.

Кому будет интересна постановка

«Турандот» поражает как минимум масштабом действующих лиц и декораций. Костюмы выполнены безукоризненно, ярко и стильно, оттеняя личности и социальный статус их обладателей. Тем, кто не знаком с содержанием, история всё равно будет понятна: смысл сюжета доносится просто и чётко. Так, в версии Франдетти опера приобретает современные смыслы и превращается в азартное путешествие по лабиринту чувств, страхов и надежд главных героев.

Ближайшие показы намечены на 16 марта (дневная и вечерняя постановки).

