Константин Хабенский назначен и. о. ректора Школы-студии МХАТ. Как отреагировали в театральной среде

6 марта актёр, художественный руководитель Московского художественного театра имени Чехова Константин Хабенский был назначен исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ. Об этом в своём официальном Telegram-канале сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова. Как в театральной среде отреагировали на эту новость — в материале «Рамблера».

© Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Кто был предшественником Хабенского на посту и. о. Школы-студии МХАТ

О назначении Хабенского на пост и. о. ректора Школы-студии МХАТ стало известно спустя почти месяц после того, как эту должность по собственному желанию освободил режиссёр, художественный руководитель Театра на Бронной и Сцены «Мельников» Константин Богомолов. Он был назначен и. о. ректора 23 января 2026 года, после чего выпускники Школы-студии МХАТ опубликовали открытое письмо министру культуры Ольге Любимовой с просьбой пересмотреть это решение. Одной из причин своего недовольства они назвали нарушение преемственности. «Преемником может стать именно тот, кто был воспитан учителями-мхатовцами в стенах школы», — было отмечено в письме. Богомолов же окончил Российский институт театрального искусства — ГИТИС. Текст разместили в своих соцсетях актрисы Марьяна Спивак, Юлия Меньшова и Юлия Хлынина, актёры Антон Шагин и Марк Богатырев.

11 февраля Константин Богомолов в своём Telegram-канале сообщил, что попросил министра культуры освободить его от исполнения обязанностей ректора Школы-студии. В этот же день стало известно, что ведомство приняло его отставку.

Что известно о Константине Хабенском

Константин Хабенский — актёр театра и кино, кинорежиссёр и продюсер. Окончил Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства (в 2015 году переименована в Российский государственный институт сценических искусств). Играл в Санкт-Петербургском академическом театре имени Ленсовета, в 2003 году был принят в труппу МХТ имени Чехова. В 2021 году занял должность художественного руководителя МХТ имени Чехова. Как отметила в своём Telegram-канале Ольга Любимова, Хабенский продолжит возглавлять театр.

Константин Хабенский снялся более чем в 130 фильмах и сериалах. Также в качестве режиссёра снял фильм «Собибор» (2018), где сыграл главную роль.

Как на назначение Хабенского отреагировали в театральной среде

Режиссёр Константин Богомолов в своём Telegram-канале поздравил Константина Хабенского с назначением. «Мои искренние поздравления коллеге и прекрасному артисту Константину Хабенскому! Уверен, что его огромный опыт в профессии, энтузиазм, талант менеджера и педагога станут мощным двигателем развития Школы-студии. Сил и терпения!» — написал он.

По поводу назначения высказался и актёр, художественный руководитель Театра Олега Табакова и театра «Современник», председатель Союза театральных деятелей России Владимир Машков. «Назначение Константина Хабенского исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ — знаковое событие для театральной педагогики», — приводятся слова Машкова в сообщении, присланном в редакцию «Рамблера» пресс-службой Союза театральных деятелей. Актёр отметил, что «действующий художественный руководитель МХТ имени Чехова принимает на себя ответственность за воспитание тех, кто завтра выйдет на эту прославленную сцену», что, «безусловно, создаёт прямой диалог между театром и учебной аудиторией». «Авторитет, творческий и жизненный опыт Константина Юрьевича помогут ему выстроить результативное взаимодействие», — заявил Владимир Машков.

Ректор ГИТИСа Григорий Заславский в разговоре с информационным агентством ТАСС высказал мнение, что тот факт, что Константин Хабенский не является выпускником Школы-студии МХАТ, не может считаться препятствием для работы на посту ректора. «Константину Юрьевичу [Хабенскому] я желаю большого успеха, как и желал этого успеха Константину Юрьевичу [Богомолову]», — отметил Григорий Заславский.

Актёр Дмитрий Певцов, комментируя в интервью «Национальной службе новостей» новые назначения Константина Хабенского и Сергея Безрукова (6 марта в своём Telegram-канале Ольга Любимова также сообщила, что актёр, художественный руководитель Московского Губернского театра Сергей Безруков был назначен художественным руководителем МХАТ имени Горького — прим. «Рамблера»), отметил, что оба актёра справятся с совмещением должностей. «В последнее время у нас в моде так называемая оптимизация. Мне кажется, это связано с оптимизацией: чтобы было поменьше должностей, а ответственность побольше», — выразил мнение Дмитрий Певцов.

Актёр Борис Щербаков в разговоре с News.ru пояснил, что «обычно так и бывает, что художественный руководитель театра является и директором школы-студии». «Хотя это, на мой взгляд, не очень правильно, потому что директор должен быть прежде всего администратором. Он не может быть ни актёром, ни режиссёром», — констатировал артист. В то же время Щербаков подчеркнул, что, по его мнению, Хабенский справится со всеми задачами.

Директор Театра имени Вахтангова, заслуженный деятель искусств РФ Кирилл Крок в беседе с «Национальной службой новостей» счёл новое назначение Хабенского обоснованным. «Путь от кабинета художественного руководителя МХТ им. Чехова до кабинета ректора Школы-студии — минута. Эта связка была всегда», — пояснил он. Крок добавил, что многие актёры МХТ преподают в Школе-студии, а руководивший МХТ имени Чехова с 2000 по 2018 год Олег Табаков поддерживал школу финансами, административными возможностями, связями, ресурсами.

Ещё больше полезных материалов — в мессенджере Max.

Выпускники Школы-студии МХАТ против назначения Богомолова: открытое письмо и реакция индустрии