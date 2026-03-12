«Отелло» в Большом и Моцарт в «Зарядье»: где слушать классику в марте в Москве

В Большом театре состоится премьера оперы Джузеппе Верди «Отелло». В Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко поставят «Леди Макбет Мценского уезда» Дмитрия Шостаковича в первой редакции. А в театре «Новая Опера» прозвучит неожиданная версия «Царской невесты» Николая Римского-Корсакова. «Рамблер» отобрал главные события марта, которые стоит посетить любителям классики в Москве.

«Московское барокко»

Где: концертный зал «Зарядье».

Когда: до 31 марта.

До конца марта в концертном зале «Зарядье» проходит второй ежегодный фестиваль «Московское барокко». Мероприятие приурочено к 270-летию Вольфганга Амадея Моцарта, но программа не ограничивается классицизмом.

Слушателям предстоит проследить музыкальную эволюцию от эпохи барокко до ХХ века, включая сочинения Дмитрия Шостаковича, чей 120-летний юбилей также выпадает на 2026 год. Жанровый охват предельно широк: в программу входят как оперные и ораториальные постановки, так и симфонические вечера, камерные концерты и оригинальные сценические эксперименты.

Главными событиями фестиваля станут две масштабные работы. 29 марта гостям фестиваля представят оперу Моцарта «Милосердие Тита» с Василисой Бержанской, Яной Дьяковой и Сергеем Романовским. 31 марта в концертном зале прозвучит Месса си минор Баха, к исполнению которой привлечены солисты Елена Санчо-Перег, Полина Шароварова, Михаил Нор и Томас Ченхолл. Аккомпанировать им будут хор имени Свешникова и барочный оркестр «Зарядье» с Ренато Балсадонной за пультом.

Симфоническое направление представит Российский национальный оркестр под руководством Александра Рудина, который 12 марта сыграет симфонии Моцарта и Шостаковича.

Насыщенной обещает быть и программа музыкально-литературных спектаклей. Впервые на столичной сцене покажут «Страшные сказки. Мистерия барокко» по мотивам сказок неаполитанского поэта и писателя Джамбаттисты Базиле. Режиссёр Роман Мархолиа пригласил для участия Розу Хайруллину, Елизавету Мартинес Карденас и Агриппину Стеклову, а специально написанную музыку Петра Айду исполнит оркестр Pratum Integrum. Премьера состоится 15 марта.

21 марта Евгений Стычкин выступит в роли чтеца в проекте «Вольфганг», где жизнеописание Моцарта воссоздадут по письмам композитора. Аккомпанировать будут Академический большой хор и оркестр Московской филармонии, дирижёр — Игорь Манашеров.

Для юной аудитории фестиваль приготовил отдельный блок. В Новом концертном пространстве покажут музыкальную сказку «Мышонок Моцарт» от мастерской Арины Мороз (28 марта), а также устроят интерактивные концерты «Маленький Моцарт» (15 марта) и «Эффект Моцарта» (22 марта), которые в игровой форме помогут детям приобщиться к классике.

«Царская невеста»

Где: «Новая Опера».

Когда: 22 и 24 марта.

Эту оперную премьеру театр «Новая Опера» посвятил своему основателю Евгению Колобову, который ушёл слишком рано, так и не воплотив мечту о «Царской невесте». К его 80-летию театр поставил произведение Римского-Корсакова, пригласив в качестве музыкального руководителя дирижёра Дмитрия Лисса.

Лисса и Колобова связывает Свердловск — Екатеринбург. Дмитрий Ильич сейчас возглавляет Уральский филармонический оркестр, а Евгений Владимирович в своё время работал в Свердловском театре оперы и балета — и это был период невероятного подъёма театра, чьи спектакли гремели по всей стране.

Лисс сломал стереотипы о сладкозвучии Римского-Корсакова. Его «Царская невеста» — хлёсткая, нервная, почти пугающая. В ней оркестр не усыпляет, а бьёт током, и только финальная песня Марфы звучит как просветление — медленно, прозрачно, вечно.

Режиссёр Евгений Писарев уводит зрителя от политики в мир чувств. Это история не о произволе опричников и Ивана Грозного, а о людях, чья любовь не срослась. Главная героиня Марфа (Мария Буйносова), обручённая с Иваном Лыковым, но ставшая царской невестой — девушка-луч, гаснущая на глазах. Влюбившийся в неё опричник Грязной (Чингис Баиров) — статуя, которая оживает только от боли потери. Его любовница Любаша (Анастасия Лепешинская) — тёмная, подневольная, но до последнего вздоха обнимающая того, кто её предал. И только стрельцы в чёрном с алым подбоем и кровавый свет на кремлёвских стенах напоминают, что всё это происходит в жестокую эпоху Грозного. Но главное здесь — чувство.

«Виртуозы гитары»

Где: Концертный зал имени Чайковского.

Когда: 18, 20 и 22 марта.

Международный фестиваль, 20 лет назад организованный гитаристом Артёмом Дервоедом, завоевал репутацию главного гитарного форума страны. Как указано в официальном паблике «Виртуозов гитары» в соцсети «ВКонтакте», ежегодно мероприятие посещали около 5 тысяч зрителей, не считая аудитории онлайн-трансляций. В списке выступавших значится цвет мирового исполнительства: от испанской легенды Пепе Ромеро до японского новатора Кадзухито Ямаситы.

В этом году Концертный зал имени Чайковского станет эпицентром притяжения для всех поклонников классической гитары. Филармония приготовила трёхдневный марафон, совместивший хиты гитарного репертуара с международными и российскими премьерами.

Первый вечер ознаменуется мировым дебютом. Публика услышит концерт для гитары, альта и оркестра, который итальянец Роберто ди Марино адресовал российским музыкантам Дмитрию Илларионову и Максиму Новикову.

Также в программе — российская премьера сочинения бразильского композитора Марку Перейры «Легенды Амазонки» от дуэта гостей из Латинской Америки: Сесилии Сикейра (Уругвай) и Фернандо Лимы (Бразилия). Аккомпанировать гитаристам будет Государственный академический симфонический оркестр имени Светланова под управлением Фабио Мастранджело.

Ещё одно произведение — масштабное полотно испанского композитора Федерико Морено Торробы: «Иберийский» концерт с участием четырёх гитаристов и симфонического оркестра.

Второй вечер организаторы решили сделать интернациональным. Творчество дуэта Фернандо Лимы и Сесилии Сикейры, вобравшее в себя ритмы Бразилии и Уругвая, будет созвучно страстным импровизациям итальянцев Джампаоло Бандини и Чезаре Кьяккьяретты, чей инструмент — бандонеон — задаст вечеру настроение танго.

Грандиозный финал 22 марта соберёт на одной сцене всех героев фестиваля и их именитых российских коллег — скрипача Даниила Когана и виолончелиста Александра Рамма. Этот вечер станет точкой отсчёта для нового 20-летия «Виртуозов гитары».

«Леди Макбет Мценского уезда»

Где: Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко.

Когда: 20–22 марта.

100 лет назад 24-летний Дмитрий Шостакович вдохновился иллюстрациями Кустодиева к повести Николая Лескова и начал писать партитуру, исполнение которой нанесло композитору один из главных ударов его жизни. Премьера оперы «Леди Макбет Мценского уезда» состоялась в 1934 году одновременно в Ленинградском Малом оперном театре и в Москве на сцене театра, который сегодня носит имена Станиславского и Немировича-Данченко. В 1936 году, после исполнения в Большом, опера подверглась резкой критике в статье «Сумбур вместо музыки» в газете «Правда» и на протяжении почти 20 лет была запрещена к постановке в советских театрах.

Режиссёр нового спектакля Александр Титель в аннотации на официальном сайте театра назвал эту оперу «едва ли не первым советским мюзиклом». Именно так постановщик воспринимает сплав высокой трагедии и площадного гротеска в этом произведении, где вальс сменяется глубокими симфоническими обобщениями, а купеческий быт оборачивается сюрреалистическим кошмаром.

Театр обращается к первой, авторской редакции — той самой, которую раскритиковали в статье «Сумбур вместо музыки». В ней ещё нет цензурных правок, а оркестр играет с той свободой и дерзостью, за которую композитора травили, а на Западе — боготворили (например, именно эту версию ставили в Метрополитен-опере в Нью-Йорке).

Вопреки Лескову, который видел в главной героине Катерине хищницу, Шостакович и Титель предлагают взглянуть на неё как на жертву собственной нерастраченной силы. Исполнительница заглавной партии Елена Гусева, чьи слова приводятся на официальном сайте театра, раскрывает режиссёрскую задачу:

«Александр Борисович нам всё время говорит: не играйте слабую, не играйте размазню. Даже в отрицательном персонаже мы должны находить свет — то, за что мы её любим». Это история не о врождённой порочности, а о том, как нерастраченная энергия молодости взрывает жизненный уклад изнутри — в жестокой и страшной форме.

Любовный треугольник здесь превращается в поединок характеров.

Тенор Нажмиддин Мавлянов видит в своём Сергее не проходимца-соблазнителя, а продукт социального дна.

«Наверняка его много били. Но выбор он сделал сам. В опере это осознанный шаг взрослого человека», — отмечает артист, чьи слова приводятся на официальном сайте театра.

Бас Дмитрий Ульянов наделяет свёкра Бориса Тимофеевича не только тиранией, но и подавленной страстью.

«У него проблема: сын непутёвый, невестка не рожает наследника. Примешивается ещё и личная история — его скрытая, не дающая покоя страсть к Катерине», — комментирует он в аннотации к постановке.

«Отелло»

Валерий Гергиев

Где: Большой театр.

Когда: 26–29 марта.

Большой театр открывает серию премьер к своему 250-летию. Первой в их череде станет опера Джузеппе Верди «Отелло».

У этого шедевра интересная судьба. После грандиозного успеха «Аиды» в 1871 году Верди взял паузу, длившуюся более десяти лет. Уставший от оперной рутины и уверенный, что сказал своё последнее слово в музыке, Верди стал затворником на собственной вилле.

Его уговорили вернуться к работе двое преданных друзей — либреттист Арриго Бойто и издатель Джулио Рикорди. Они предложили ему сюжет, от которого невозможно было отказаться: шекспировского «Отелло». Так родилась опера, ставшая одной из вершин итальянского веризма и предпоследним шедевром композитора.

На премьеру постановки в миланском театре «Ла Скала» в 1887 году съехались политическая и творческая элиты Италии. Сам Верди, принимавший дотошное участие в постановочном процессе, во время первого акта находился за кулисами: с помощью листа жести он собственноручно имитировал грохот грома в сцене бури. А буря оваций обрушилась на композитора в финале: Верди выходил на поклон несколько раз — его не отпускали.

Милан присвоил композитору звание почётного гражданина. На торжественном приёме в честь Верди прозвучало пророческое сравнение с Шекспиром: «У того и другого то же титаническое богатство колорита, та же мощь создания характеров». Но, несмотря на триумф, сам маэстро остался не вполне доволен постановкой.

Опера быстро добралась до России: в Большом театре её исполнили уже в 1891 году. Но в Москве у «Отелло» сложилась непростая сценическая судьба. В XX веке в Большом опус ставили всего дважды: в 1932 году это сделали дирижёр Александр Мелик-Пашаев и режиссёр Николай Смолич, а в 1978 году — дирижёр Евгений Светланов и режиссёр Борис Покровский. Финальный показ последней постановки состоялся в 1985 году. Теперь Большой театр после сорокалетнего перерыва возвращает шекспировскую трагедию в интерпретации великого Джузеппе Верди на свою сцену.

Справиться с партией Отелло — задача, посильная лишь артисту колоссальной одарённости. Это одна из самых сложных партий в мировом репертуаре, требующая не только мощного тенора, но и трагедийной актёрской глубины, способности передать путь от триумфатора до обезумевшего от ревности убийцы.

Нынешняя постановка обещает стать событием. За дирижёрский пульт встанет маэстро Валерий Гергиев, чья интерпретация Верди известна всему миру. Режиссёром спектакля выступит Джанкарло Дель Монако, сын великого итальянского тенора, который когда-то блистал в Москве. Актёрский состав будет объявлен дополнительно.

