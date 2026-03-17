«Ближе»: чем удивит спектакль Театра Ермоловой о любовном четырёхугольнике

В Театре Ермоловой представили спектакль «Ближе» о любви, обмане, предательстве и страсти. Главные роли в постановке сыграли Стася Милославская, Илья Малаков, Василий Бриченко, Эльмира Диваева. В минималистичных декорациях камерной Новой сцены актёры перевоплощаются в персонажей британской истории. «Рамблер» рассказывает, как пьеса-первоисточник превращается в философское эссе, а артисты — в хамелеонов, как внешне, так и внутренне.

© Женя Сирина

Спектакль «Ближе» в Театре Ермоловой поставлен по одноимённой пьесе 1997 года британского драматурга Патрика Марбера — дерзкому на грани циничности психологическому исследованию природы любви, измен и предательства. В центре сюжета — переплетение судеб четырёх людей. Отношения журналиста, стриптизёрши, врача и фотографа с момента знакомства трансформируются в непредсказуемую смесь взаимных манипуляций и откровений.

Этот сюжет уже стал знаменитым в киноформате: в 2006 году режиссёр Майк Николс снял картину с Джудом Лоу, Натали Портман, Клайвом Оуэном, Джулией Робертс, шокировав зрителей откровенными по тем временам сценами. В Театре Ермоловой диалоги героев приобретают не такой скандальный тон, а основной акцент сделан на философской составляющей. Режиссёр-дебютантка Анастасия Альмухаметова сохраняет основу истории, но не просто показывает историю измен героев, а размышляет о том, как люди делают выбор о том, говорить ли близким правду или обманывать и как они используют правду и ложь, чтобы защитить себя или ранить других.

О чём рассказывает постановка

В театральной версии история развивается нелинейно: журналист Дэн встречается с фотографом Анной и дерматологом Ларри — они вспоминают их общую подругу Алису. Дэн на протяжении долгого времени встречался с Алисой, но в то же время испытывал романтические чувства к Анне. Та, в свою очередь, однажды фотографировала Алису в собственной студии и включила этот снимок в собственную выставку. А Ларри стыдится своей связи с Алисой — однажды вдвоем они столкнулись в стриптиз-клубе, что повлекло за собой непредсказуемые последствия.

Трактовка персонажей

Каждый актёр этого спектакля может похвастаться впечатляющей психологической прорисовкой своего персонажа. Алиса в исполнении Стаси Милославской играет на полутонах, а под финал буквально фейерверком выплёскивает на зрителей свои эмоции. Она многогранна и противоречива: от ранимой до яростной, от одержимой до безразличной. Дэн (Василий Бриченко) представляет собой квинтэссенцию противоречий: он заявляет, что любит Алису, но в то же время осаждает Анну своими недвусмысленными предложениями. Дэн становится воплощением рефлексирующего инфантильного мужчины — много думает о себе, не хочет брать ответственность, пока его безразличие к близким не оборачивается трагически.

Ларри (Илья Малаков), по большей части спокойный внешне, выдаёт весь спектр эмоций в нужных сценах. Актёр демонстрирует своего героя как расчётливого мужчину, чья холодность мгновенно исчезает после того, как он становится одержим Анной. Ларри отождествляет первобытную ярость, ледяную отстранённость — и эти два полярных образа удивительно гармонично составляют единое амплуа.

Анне (Эльмира Диваева) отведено чуть меньше времени, но она успевает показать, как успешная женщина может измениться из-за притворства: она пытается следовать за разумом (и строить отношения с Ларри), а не страстными чувствами к Дэну, но тем самым обрекает себя на драматичные отношения.

Особенности спектакля

У театра получился спектакль не столько о любви, сколько о жажде обладания и разрушающей силе откровений. В этой истории правда из добродетели превращается в токсичное оружие, которым персонажи методично уничтожают друг друга. В постановке сохранена основная характерная черта пьесы Марбера — динамичные и неожиданные смысловые изменения сюжета, а также живые откровенные диалоги.

Минималистичное оформление сцены, а также её камерность, строгие линии костюмов не отвлекают аудиторию, а концентрируют внимание зрителей на чувствах и диалогах героев. Это удачное решение, учитывая то, что сцены из жизни персонажей сменяются стремительно, без пауз, создавая эффект «клипового» монтажа, — к этому обязывает довольно лаконичный формат спектакля длительностью в два часа.

Сценография выполнена эргономично: несколько стульев, стол, зеркало на колёсах помогают превратить пространство то в студию, то в квартиру, то в ресторан. Причём трансформируют сцену сами артисты в процессе действия, таким образом акцентируя условность предлагаемых обстоятельств.

Кому будет интересен спектакль

Постановку оценят те, кто предпочитает содержание внешней помпезности и ёмкие дерзкие диалоги — пространным речам. «Ближе» делает ставку на психологическую глубину и необычный взгляд на отношения. Спектакль богат на разнообразные человеческие типажи, а яркие актёрские работы придают ему шарма. Зритель вовлекается в историю именно благодаря словам и действиям персонажей, которые интригуют до самого финала истории.

Ближайшие показы намечены на 4, 5 апреля.

