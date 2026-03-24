Спектакль «Помпеи»: Старшенбаум играет Ленина, а Табаков — курьера

В пространстве «Внутри» представили спектакль «Помпеи»: режиссёр Савва Савельев рассказывает многосоставную историю о любви и смысле бытия. Ирина Старшенбаум и Павел Табаков вместе с Савельевым путешествуют по временам и странам от XXII века до Древнего Рима, перевоплощаясь в вождей революции, рабов, поэтов и продюсеров. «Рамблер» рассказывает, что, чем удивит и кому понравится новая постановка.

Суть сюжета

Спектакль представляет собой метафорическое размышление о хрупкости человеческого бытия, о том, как из-за непредсказуемого события привычный мир может рухнуть в одно мгновение. Знаменитый исторический сюжет — гибель древнего города Помпеи из-за извержения Везувия — становится притчей, в которой реконструируются мечты, страхи и надежды, понятные каждому зрителю.

По структуре постановка состоит из четырёх нелинейных историй, которые происходят в 2116 году в Москве, в 2026-м в России, а также в 79 году в день извержения Везувия в Помпеях и там же, но уже в начале XX века. В каждом историческом периоде перерождаются три главных героя. Они представляют собой совершенно разные ипостаси: среди них — продюсеры популярных ТВ-проектов и Владимир Ленин, наследница знатного римского сенатора и Максим Горький, подающий надежды поэт из Помпей и столичный курьер. Несмотря на различия, персонажей терзают одни и те же риторические вопросы, а также объединяют одинаковые эмоции. Все они пытаются найти свою любовь и понять природу этого чувства.

Особенности постановки

Спектакль начинается в будущем, когда три продюсера ищут новый сюжет для проекта, — тот должен стать успешным. Им попадается загадочная папка со сценарием, в котором рассказывается об истории любви, произошедшей столетия назад. С помощью воображения, невесть откуда взявшегося джинна по имени Жорик и благодаря стечению обстоятельств они переносятся в прошлое. Сначала в 2026 год и становятся свидетелями драмы между владелицей склада и её сотрудниками — сторожем и курьером, в которого начальница влюблена.

Затем — ещё дальше в древность: в Помпеи накануне печально известного извержения, где разворачивается другая история любви. Дочь знатного сенатора Корнелия испытывает чувства к простому поэту Руфусу (вдобавок к несерьёзной профессии он ещё и раб). А чтобы окончательно запутать зрителей, действие переносится в 1908 год, когда Ленин и Горький обозревают руины Помпей, строят догадки о произошедших тут историях, тоскуют по родине и оставшимся там женщинам, которые показали им, что значит любить.

Каждый сюжет изобилует элементами своей эпохи: странными нарядами из будущего, статусными сумками Birkin, белыми тогами и драгоценными диадемами, щеголеватыми шляпами и плащами. Отличаются и разговоры — от современного сленга к декламации поэм, от рассуждений о красном терроре до футуристических сравнений. Так, действие представляет собой мозаику смысловых эпизодов, снов персонажей, их воспоминаний и предчувствий, приобретая фантасмагоричный вид.

Актёры и их амплуа

В спектакле всего три актёра, которые играют совершенно непохожих персонажей, перевоплощаясь в каждой эпохе. Ирина Старшенбаум становится то Корнелией, то Лениным (с помощью причудливой маски из папье-маше и картавого акцента ей удаётся измениться почти до неузнаваемости). Павел Табаков из простоватого курьера со странной причёской трансформируется в древнеримского раба, который своей страстью и талантом готов разбудить ото сна Везувий — всё из-за несправедливости мира и невозможности быть со своей прекрасной дамой.

Савва Савельев чаще всего воплощает интеллигентный голос разума: от учёного-сторожа до Горького, который пытается вразумить Ленина. Разбавляют философские рассуждения героев о любви и серьёзных темах забавные диалоги, задиристые шутки, дерзкие сравнения и отсылки к современной культуре.

Актёры практически не покидают пространство сцены, поэтому менять амплуа и переодеваться им приходится прямо на подмостках в процессе действия. На протяжении почти двухчасового спектакля они примеряют шубы, кожаные плащи, древнеримские тоги и разнообразные парики. Это добавляет спектаклю осязаемости и реальности и в то же время позволяет стать частью актёрского закулисья.

Пространство и сценография

Сцена «Пространства внутри» — камерная, потому постановщики должны были вместить свой замысел в лаконичное пространство. Спектакль делает ставку не на зрелищность или масштаб, а напротив, на внутренние переживания. Создатели проекта решили не изображать разрушение буквально, а показать ещё целый и благополучный мир, но который выглядит как место раскопок. Пошарпанные стены, на которых за слоями штукатурки скрываются древние фрески, винтажный стол, кучи разномастных стульев, видавший виды камин, приглушённый свет и слои пыли на вещах, которыми давно не пользовались, — всё это отсылает и к археологическим раскопкам, и к заброшенному складу, и к символическому пространству фантазий.

Благодаря такому многогранному оформлению и многослойности «Помпеи» можно рассматривать как историю отношений, притчу о катастрофе, размышление о памяти и комментарий к современности. За счёт пластического, визуального, звукового воздействия на зрителя спектакль погружает аудиторию в неповторимую атмосферу тревожного предвкушения и настраивает на философские размышления о чувствах.

Кому понравится спектакль

«Помпеи» заинтересуют тех, кто любит современный режиссёрский театр, готов к нелинейному и отчасти хаотическому повествованию, а также ценит открытые вопросы, ответы на которые надо искать самостоятельно. Центральное место в постановке занимает не извержение Везувия, а состояние человека накануне конца — не только физического, но и психологического, нравственного. Спектакль — не «готовая» история, а погружение в состояние размышления и внутреннего напряжения. Условность здесь соседствует с недосказанностью, а персонажи показывают, какими опасными могут быть обыденность и рутина.

Следующие показы намечены на 25 марта в 18 и 20 часов.

