Яд подозрений: чем удивит опера «Отелло» в постановке Дель Монако и Гергиева

Впервые за 40 лет знаменитая опера «Отелло» Джузеппе Верди снова в репертуаре Большого театра. Над новой постановкой, приуроченной к юбилейному 250-у сезону, работали режиссёр Джанкарло Дель Монако, музыкальный руководитель и дирижёр Валерий Гергиев. На Исторической сцене царят венецианские страсти, в которые зритель вовлекается с первого действия. «Рамблер» рассказывает, какой получилась опера и кому она будет интересна.

Исторический масштаб

Новая премьера в Большом театре, музыкальная драма итальянского композитора Джузеппе Верди «Отелло», — ключевое событие юбилейного, 250-го, сезона. Грандиозная постановка на Исторической сцене, над которой работали итальянский режиссёр Джанкарло Дель Монако и музыкальный руководитель и дирижёр Валерий Гергиев, снова доказывает, что Верди создал по-настоящему всеобъемлющее произведение. В своё время «Отелло» стал не только символическим финалом романтической итальянской оперы, но и трамплином к мелодическим открытиям драматической оперы XX века.

История по мотивам одноимённой пьесы Уильяма Шекспира в версии Верди была впервые представлена в миланском театре «Ла Скала» в 1887 году и моментально была признана вершиной как минимум позднего периода творчества композитора. Она отличается сложностью партитуры, требует от исполнителей одновременно актёрской концентрации и вокального мастерства.

Сюжет о знаменитом мавре

Опера «Отелло» по трагедии Шекспира «Трагедия Отелло, Венецианский мавр» повествует об офицере-мавре, командире венецианского гарнизона на Кипре, и его подчинённом Яго. Отелло женат на благочестивой аристократке Дездемоне, а Яго, снедаемый злобой и ненавистью, убеждает Отелло в том, что его супруга неверна ему. Отелло сначала сомневается, но затем поддаётся и начинает верить клевете. Он убивает Дездемону, а после совершает самоубийство.

Темы страсти, ненависти, ревности, предательства, а также этнической инаковости и самосознания делают «Отелло» универсальный историей, которая понятна и популярна в театрах по всему миру и в XXI веке. История взаимоотношений героев продолжает интриговать зрителей и заставляет сопереживать их сомнениям.

Предыдущие и новая версии

В афише Большого театра «Отелло» появляется не впервые, но и назвать его частым гостем было бы не совсем верно. Впервые историю о коварстве и любви представили на подмостках ГАБТа в 1891 году. Впоследствии над «Отелло» в 1932 году работали дирижёр Александр Мелик-Пашаев, режиссёр Николай Смолич и художник Пётр Соколов, а в 1978-м — дирижёр Евгений Светланов, режиссёр Борис Покровский и художник Валерий Левенталь. Последнее представление, до версии Дель Монако и Гергиева, прошло в 1985 году. Эта опера стала уже третьей совместной работой Дель Монако и Гергиева: в 2024-м они представили «Риголетто» в Большом, а в 2025 году — «Аиду» Джузеппе Верди в Мариинском театре.

В новой постановке фокус сделан на противостоянии Отелло и Яго: оно приобретает поистине общечеловеческие оттенки, а потому понятно современному зрителю. Именно антагонист аккумулирует в себе такой мощный потенциал, что становится катализатором всего действия, заставляет других героев играть новыми красками. Неслучайно Верди даже намеревался назвать оперу именем Яго. «Отелло» акцентирует внимание на непредсказуемости, изменчивости человеческой природы, доверчивости и том, как непросто бывает обнаружить ложь и предугадать предательство приближённых.

Актёрские работы

Новый «Отелло» — это напряжённая психологическая драма, в которой внутренние переживания героев превалируют над внешними событиями. Такой психологизм не влияет на известную классическую канву повествования и при этом привносит в неё нотку реальности: герои выглядят обыкновенными людьми. Несмотря на свои статус и социальные ожидания, Отелло, Яго, Дездемона, Кассио и другие ведут себя естественно, логика их поступков ясна и в то же время интригует.

Темы манипуляций, токсичных отношений, потерянности от огромного количества новой информации придают персонажам зловещие, угрожающие, а то и ранимые черты. Харизматичные герои приобретают ещё большую глубину благодаря вокальному мастерству артистов.

Мощный и выразительный вокал Отелло передаёт всю непростую гамму переживаний своего героя. Он лиричен и мягок в первых сценах с Дездемоной, одержим ревностью в разговорах с Яго, впадает в отчаяние в финале. Дездемона воплощает нежность и трагизм: драматичная судьба аристократки раскрывается в проникновенных ариях. Многогранный Яго выступает не простым злодеем, но человеком, одержимым завистью и упивающимся властью.

Оформление и атмосфера

Действие в постановке развивается динамично, без пауз и лишних отступлений. Благодаря этому трёхчасовая опера вовлекает зрителя с первых сцен и заставляет сопереживать героям. Этому помогает и интерактивная составляющая: декорации минималистичны, но функциональны. Они создают атмосферу средневекового города, не отвлекая внимания от актёров, неоднократно передвигаются на протяжении всего действия, трансформируя пространство то в дворец или замок, то в пристань или парк. Они подсвечиваются разными цветами, задавая нужное настроение сценам.

Художник по костюмам Габриела Салаверри и сценограф Антонио Ромеро создали на Исторической сцене театра вымышленный мир с реалистическими мотивами. Как и в декорациях, в костюмах заметны отсылки к восточной моде, но также в них зашифрованы характерные черты их обладателей. Например, это летящие воздушные ткани платьев Дездемоны, богатый узор кафтанов Отелло, демонстрирующий его статус, или жёсткие лаконичные линии одеяний Яго, выдающие его коварный несговорчивый характер.

Кому понравится постановка

Поклонники произведений Верди по достоинству оценят следование оригинальному сюжету, звучание оркестра, глубокие вокальные партии и актёрскую игру. Изысканно выполненные костюмы и выразительная сценография дополняют картину. У Большого театра получилась впечатляющая постановка, которая поражает масштабом, визуальной пышностью и богатой драматической палитрой.

Ближайшие показы намечены на 1, 2 мая.

Рецензия на спектакль «Помпеи» пространства «Внутри»: разбираем постановку со Старшенбаум и Табаковым