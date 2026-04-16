Смерть студента и кабаре для богемы: чем удивят московские театры в апреле

В Театре имени Пушкина расскажут историю студента Академии, который выпрыгнул из окна общежития. В Театре Ермоловой вспомнят, какая жизнь кипела в петербургском кабаре, а в пространстве «Внутри» поставят спектакль о провинциалке Ольге, мечтающей о любви. Автор «Рамблера» обозрел главные театральные премьеры апреля.

«Протагонист»

Где: Театр имени Пушкина.

Когда: премьера прошла 7–8 апреля, следующие показы состоятся 3 и 4 мая.

В Академии — престижнейшем учебном заведении, учиться в котором мечтают сотни и тысячи молодых людей, случается чрезвычайное происшествие. Студент философского факультета выпрыгнул из окна общежития. Он оставил предсмертную записку, в которой виновными в своей смерти называет деканат и преподавателя немецкого языка: «Вы не даёте вторых шансов». Роман Аси Володиной, ставший основой для спектакля, начинается с этого трагического события, которое выглядит совершенно необъяснимым.

А дальше идут монологи девяти человек, так или иначе связанных с погибшим. В постановку Дениса Парамонова вошли шесть из них. Шесть персонажей рассказывают о себе, и у каждого своя боль и своя битва с жизнью, но выйти из этой битвы невозможно. Никита Буянов, который не хочет — или не может — участвовать в погоне за успехом, в соревновании за лучшую оценку, за право учиться в Академии, за любовь, — видит для себя только один выход — в окно.

Денис Парамонов — недавний выпускник режиссёрского факультета ГИТИСа, наиболее известен как актёр театра и кино. В его фильмографии — добрый десяток проектов, в том числе фильм «Здесь был Юра» с Константином Хабенским, который вышел на экраны в феврале.

«Бродячая собака»

Где: Театр Ермоловой.

Когда: премьера прошла 7 апреля, ближайший спектакль — 27 мая.

Спектакль Леры Сурковой рассказывает о самом известном литературно-артистическом кабаре Петербурга «Бродячая собака», просуществовавшем недолго — с 1912 по 1915 год, — но оставшемся во множестве воспоминаний, текстов, стихотворений, рисунков и карикатур. Название, если верить легендам, родилось на бегу: актёр Борис Пронин, главный идеолог создания «местечка для своих», и будущий «красный граф» Алексей Толстой в поисках подходящего помещения прочесывали город вдоль и поперёк, и Толстой заметил, что они похожи на бродячих собак, которые бегают по холодному Петербургу.

«Бродячая собака» три года была домом для петербургской богемы. На турецком барабане лежал Маяковский, на маленькой сцене читали стихи Мандельштам и Гумилёв, пел романсы Михаил Кузмин, танцевала балерина Тамара Карсавина. Здесь выступали с программными речами, ссорились, вызывали друг друга на дуэль, дрались — было и такое. Спектакль рассказывает о короткой, но яркой жизни, которая шла когда-то в стенах кабаре, расписанных театральным художником Сергеем Судейкиным.

«Наш спектакль не реконструкция. Не документальное расследование. Не попытка восстановить историческую правду. Это впечатление. Это легенды, — пишет режиссёр в анонсе к спектаклю, который опубликован на сайте Театра Ермоловой. — Говорят, в «Бродячей собаке» до сих пор слышны голоса. Это тоже легенда, но если прислушаться, то можно услышать, что говорят стены».

«Пыль да Небыль»

Где: МХТ имени Чехова.

Когда: премьера прошла 9 апреля.

Актёр и режиссёр Павел Ващилин вместе с драматургом Иваном Андреевым ищут героя нашего времени. В этих поисках, как водится, оглядываются назад, в прошлое, из которого выросло настоящее, и добираются до заветных девяностых, которые с позиций сегодняшнего дня выглядят как сказка. Для кого-то страшная, для кого-то смешная.

В пьесе Ивана Андреева это добрая сказка, её герои — безработный Федька и его возлюбленная, продавщица Настя, которую держит в плену злобный хозяин ларька Бориссаныч. Федька отправляется в путь за волшебной силой — юридической защитой, а заодно и доказывает всему миру, что «он не Пыль и не готов становиться Небылью».

Ващилин определяет свой спектакль как сказку о поисках счастья и о спасении из темниц. «А темниц в сказке хватает, у каждого она своя — это и магазинчик, и завод, и трамвайчик, и квартирка с протекающей крышей, и собственная голова. Все герои пытаются спастись из темниц, каждый своим путём. А может, и не сказка это вовсе, а быль. А может, и небыль...» — говорит режиссёр, его слова приводятся в анонсе к спектаклю.

«Это конец света»

Где: пространство «Внутри».

Когда: премьера 13 апреля.

Актриса, режиссёр и продюсер Таисия Вилкова заново прочитала пьесу недавно ушедшего от нас драматурга Николая Коляды, которая почти три десятилетия была визитной карточкой театра «Современник». Пьеса «Мурлин Мурло» — из девяностых, которые возвращаются снова и снова, заставляя нас пересматривать своё отношение к событиям тех лет и тому, что происходит с нами сегодня. Героиня пьесы, Ольга, живёт вместе с матерью и пьющей сестрой Инной в провинциальном Шипиловске и мечтает о любви.

В спектакле звёздный состав, в главных ролях: Мариэтта Цигаль-Полищук, Таисия Вилкова, Агриппина Стеклова, Евгения Дмитриева.

«Призраки»

Где: Театр Наций.

Когда: премьера 17 апреля.

Респектабельная дама, вдова капитана, собирается в память о муже открыть детский приют. По этому поводу в город приезжает пастор, который знает фру Алвинг много лет и помогает ей в деловой части предприятия. Он собирается произнести речь на открытии приюта, а в ожидании этого события решает немного размяться и выступить с обличающей речью в адрес вдовы, упрекая её в двух грехах: много лет назад она пыталась уйти от мужа, а ещё отправила сына учиться в какое-то заведение вдали от дома.

Выступление оказывается неудачным, в ответ пастор слышит рассказ о семейной жизни Алвингов. Капитан, как выясняется, ни в чём себе не отказывал, горничная Регина, которая выросла в доме Алвингов, — его внебрачная дочь. Сына фру Алвинг пришлось отослать, чтобы он не видел ежедневно пьяного отца. Вернувшись домой одновременно с пастором, молодой человек пытается соблазнить горничную, не зная, что это его сестра, и рассказывает матери о своей болезни — как сказал ему врач, следствии распутной жизни его отца. В следующей сцене приют, не успев открыться, сгорает дотла.

Денис Азаров выбрал для постановки самую скандальную пьесу норвежского драматурга Генрика Ибсена. Написанная в 1881 году, она обогнала своё время лет на 50 и вызвала настоящий шок: книготорговцы возвращали экземпляры пьесы автору, во многих странах она была запрещена. Режиссёр объясняет, что его в этой истории интересует тема распада конструкции, которая держится на обмане и нелюбви. Сценограф Николай Симонов вдохновлялся работами норвежского художника Одда Нердрума, атмосферные ключи спектакля — тени, вода и лодки. Музыкальное оформление Денис Азаров доверил своему постоянному соавтору, композитору Кириллу Таушкину. В ролях: Сати Спивакова, Александр Яцко, Александра Ревенко и Владислав Медведев.

«Если бы ты»

Где: пространство «Внутри».

Когда: премьера 24 апреля.

Француз Флориан Зеллер, автор пьесы «Если бы ты умер», сегодня, пожалуй, один из самых популярных драматургов планеты. Его «семейная» трилогия, в которую входят пьесы «Отец», «Сын» и «Мама», принесла ему мировую известность. Самую шумную славу завоевал «Отец», за него Зеллер получил ещё и премию «Оскар» как сценарист фильма, который снял сам, пригласив на главную роль Энтони Хопкинса.

В другой экранизации этой пьесы роль пожилого человека, страдающего болезнью Альцгеймера, сыграл Жан Рошфор. В Москве все три пьесы «семейной» трилогии тоже поставлены, они идут в разных театрах и собирают полные залы. Сколько бы ни критиковали Зеллера за мелодраматичность сюжетов, зритель «за» него, потому что его истории — про тех, кто сидит в зрительном зале, они узнаваемы, понятны и никого не оставляют равнодушным.

В пьесе «Если бы ты умер» героиня, прожившая со своим мужем много лет, буквально сходит с ума от ревности и всеми путями пытается выяснить, есть ли у него другая. Пьеса скроена так, что никак нельзя понять, погиб ли её муж в автокатастрофе или жив, говорит ли она с ним или с самой собой и что происходит в реальности. Читается как детектив, держит в напряжении до конца.

