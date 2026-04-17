Опера про великана и концерт Мацуева: где слушать классику в Москве

22 апреля исполнится 125 лет со дня рождения советского и российского композитора, пианиста и дирижёра Сергея Прокофьева. К этому событию московские концертные площадки подготовили увлекательную программу. Автор «Рамблера» рассказывает, где и когда слушать главные произведения маэстро.

«Великан»

Где: Большой театр.

Когда: 23 апреля.

Главная оперная сцена страны готовится отметить 135-летие со дня рождения композитора Сергея Прокофьева весьма нетривиально. Вечером на Исторической сцене симфонический оркестр и солисты театра под управлением Валерия Гергиева выступят в гала-концерте. А начнётся день премьерой самого первого сочинения Прокофьева — оперы «Великан», её покажут на Камерной сцене имени Бориса Покровского.

Эту оперу композитор написал в девять лет. Он рос в селе Сонцовке, занимался музыкой с мамой. Однажды семья поехала в Москву и посетила оперу Солодовникова и Большой театр — это полностью перевернуло мир юного Прокофьева. Вернувшись, он с приятелями из имения стал играть в театр, а потом и вовсе решил стать композитором и написал оперу. Законы жанра рождались на ходу: сам Серёжа превратился в отважного героя Сергеева, Егорка стал Егоровым, а Стеня — прекрасной принцессой Устиньей. Сюжет полон страстей и неожиданных поворотов: похищения, обмороки, битвы с Великаном, дворцовые интриги и примирение за обеденным столом.

Через два года во время следующей поездки в Москву юный Прокофьев показал свою музыку профессору консерватории Сергею Танееву, исполнив в том числе отрывки из этой оперы. Танеев, поражённый дарованием мальчика, поручил своему бывшему ученику Рейнгольду Глиэру заниматься с Серёжей теорией композиции. Так «Великан» положил начало профессиональному становлению Прокофьева.

«Великан» при жизни композитора ставился лишь в детстве силой домашней труппы, да и сейчас это — репертуарная редкость. Режиссёр-постановщик Эдем Ибраимов в рассказе о концепции своей постановки отмечает: «Несмотря на детский возраст автора, в этой опере уже отчётливо видны серьёзные композиторские амбиции. Тут вам интродукция, лейтмотивы, структурная стройность, арии, ансамбли, психологически разнообразные вокальные партии. Можно сказать, что это сочинение стало первым и очень важным опытом создания музыкально-драматического произведения, в котором уже проявились гений композитора, его интерес к гротеску, образным контрастам, а также безудержная тяга к театральности». Его слова приводятся в пресс-релизе.

Вместе с «Великаном» Большой даёт спектакль по симфонической сказке «Петя и волк» — прокофьевской партитуре, известной во всём мире (достаточно сказать, что за автора в разное время читали Михаил Горбачёв или Билл Клинтон). Очевидно, что и в зрелом возрасте Сергей Сергеевич не потерял детского азарта к сочинению весёлых историй.

Прокофьев и Барток

Где: Концертный зал имени Чайковского.

Когда: 23 апреля.

День рождения Сергея Прокофьева отмечает и Московская филармония. Из прокофьевского симфонического наследия выбрана редко звучащая Вторая симфония, которую неожиданно дополнит ещё одна редкость — Концерт для двух фортепиано с оркестром венгерского композитора Белы Бартока. Так слышит родство двух современников Филипп Чижевский, новая звезда среди дирижёров. Маэстро выступит вместе с коллективом, который возглавляет, — Госоркестром России имени Светланова.

Свою Вторую симфонию сам Прокофьев называл «кованной из железа и стали». Написанная как вызов парижской критике, эта двухчастная партитура пропитана энергией большого города, массивностью оркестровых красок, эмоциональным напором. Концерт Бартока изначально был создан как Соната для двух фортепиано и ударных. Эта пьеса произвела фурор не только составом (такого примера в истории музыки ещё не было), но и сплавом архаики и новаторства — ритмического, мелодического, интонационного, тембрового.

Во второй редакции композитор ввёл в партитуру оркестр — и это сделало её ещё более впечатляющей. Именно эта версия прозвучит в исполнении оркестра, ударной группы, а также двух лауреатов XVII конкурса Чайковского: золотой медалист Сергей Давыдченко и серебряный медалист Энджел Вонг выйдут на сцену уже не как соперники, а как партнёры.

Фестиваль к 135-летию Сергея Прокофьева

Где: концертный зал «Зарядье».

Когда: 19–26 апреля.

К юбилею одного из главных классиков музыки ХХ века концертный зал «Зарядье» представляет масштабный фестиваль. Откроет его Денис Мацуев — пианист, в чьём творчестве музыка Прокофьева занимает одно из центральных мест. Он исполнит Третий концерт Прокофьева. Каждое его исполнение превращается в театральное действие — знающие слушатели ждут последнего такта, когда пианист в финальном порыве вскакивает из-за рояля. На фестивале кроме Мацуева выступят пианисты Борис Березовский со Вторым фортепианным концертом, Андрей Коробейников, Илья Папоян и Даниил Саямов с циклом сонат.

Второй скрипичный концерт Прокофьева исполнит венгерский виртуоз Кристоф Барати (редкая возможность услышать скрипку Страдивари), а написанный уже в конце жизни для музыканта Мстислава Ростроповича Концерт-симфония прозвучит в исполнении народного артиста России Александра Рудина.

Панорама прокофьевской музыки будет представлена его симфониями — Первой и последней, Седьмой, музыкой к легендарному балету «Ромео и Джульетта». Прозвучат и сочинения современников композитора — Шостаковича, Стравинского и Равеля. По замыслу худрука фестиваля, дирижёра Ивана Рудина каждый концерт предваряется лекцией музыковеда и автора научных исследований о творчестве Прокофьева Светланы Петуховой. Благодаря этому зрители смогут лучше узнать о захватывающих и печальных сюжетах жизни композитора.

«Отелло»: как Гергиев и Дель Монако поставили свою версию оперы о ревнивом муже