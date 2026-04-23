Комедия с Прилучным и спектакль о Мандельштаме: куда пойти 25–26 апреля

Что посмотреть

Историческая драма «Ангелы Ладоги»

В российский прокат выходит историческая драма о Великой Отечественно войне — «Ангелы Ладоги». Действие разворачивается в ноябре 1941 года, в самом начале блокады Ленинграда. Две ранее соперничающие команды спортсменов-буеристов выходят на ещё не окрепший лёд Ладожского озера, чтобы доставить боеприпасы. Но миссия превращается в операцию по спасению детей-сирот из детского дома, которых не успели эвакуировать. Чтобы выжить самим и подарить надежду другим, бывшим соперникам необходимо стать единой командой.

В фильме снялись Тихон Жизневский, Роман Евдокимов, Ксения Трейстер и Виктор Добронравов.

Комедия «Приключения жёлтого чемоданчика»

Ещё одна новинка проката — комедия по мотивам известной сказочной повести Софьи Прокофьевой «Приключения жёлтого чемоданчика». Действие в фильме происходит в наши дни, сюжет немного расходится с оригинальной повестью.

Мальчик Петя боится живого общения и днями не выходит из дома, уткнувшись в телефон. Его родители обращаются за помощью к чудесному Доктору, в чьём жёлтом чемоданчике хранятся волшебные лекарства: конфеты для храбрости и порошок от страха. Но чемоданчик похищают. Чтобы вернуть его, Петя вместе с Доктором отправляются в захватывающее путешествие по Москве.

Главные роли в комедии исполнили Павел Прилучный, Олег Комаров, Людмила Артемьева, Феодор Кирсанов.

Спектакль «Надя и Ося. История любви» в Центральном доме актёра

26 апреля в Центральном доме актёра состоится спектакль о жизни и отношениях известного советского поэта Осипа Мандельштама и его супруги Надежды — «Надя и Ося. История любви». В основе постановки — подлинные воспоминания Надежды Мандельштам о времени, когда супруга отправили в ссылку за его антисоветские взгляды. Произошло это в 1934 году.

Рискуя жизнью, Надежда тогда не отреклась от Осипа, писала ходатайства об его освобождении и тайно хранила последние стихотворения, обнародовав их лишь спустя два десятилетия после гибели поэта. В спектакле актёры пытаются передать чувства и эмоции, которые испытывали супруги в тот нелёгкий для обоих период. В постановку также органично вплетены известные стихи Мандельштама, что создаёт особую атмосферу.

Что послушать

Мюзикл «Первое свидание» в театре «Маска»

25 и 26 апреля в театре «Маска» пройдёт романтический комедийный мюзикл «Первое свидание». Постановка является российской адаптацией знаменитого бродвейского хита, созданного сценаристом сериала «Сплетница» Остином Уинсбергом и композиторами Disney Аланом Закари и Майклом Вайнером. Над новым прочтением работала компания «Бродвей Москва» во главе с продюсером мюзиклов «Ничего не бойся, я с тобой» и «Призрак Оперы» Дмитрием Богачёвым.

В центре сюжета — консервативный работник финансовой сферы и свободная художница, которые отправляются на свидание вслепую, устроенное для них близкими. Они приходят в бар, где начинается череда курьёзных событий: внезапно в головах молодых людей всплывают советы знакомых, от которых очень сложно избавиться. В новом шоу актёры исполняют зажигательные песни и яркие танцы, а диалоги героев наполнены искромётными шутками.

Мюзикл «День влюблённых» в театре «Маска»

Ещё один яркий мюзикл, который пройдёт на сцене театра «Маска» 25 и 26 апреля, — «День влюблённых». Над постановкой работала та же команда, что и над «Первым свиданием». Джессика и Дэвид — идеальная пара, у которой, кажется, есть всё для счастья. Они решают пожениться и начинают готовиться к торжеству.

Проблема заключается в том, что помогать бросаются все вокруг: родственники, друзья, коллеги и даже бывшие. Весь мир уверен, что знает, каким должен быть лучший день в их жизни, и героям предстоит разобраться в собственных чувствах, не сойдя с ума от чужих советов. В мюзикле также много песен и танцев, дополнением служат яркие декорации и мультимедийные технологии.

Концерт Лады Дэнс в клубе Petter

26 апреля в клубе Petter пройдёт концерт известной российской певицы 1990-х Лады Дэнс. Лада Дэнс (настоящее имя — Лада Евгеньевна Волкова) начала свой творческий путь в 1988 году с выступления на фестивале «Юрмала-88». Позже вместе с Алиной Витебской и Светланой Лазаревой она выступала в составе трио «Женсовет». Также работала бэк-вокалисткой у Филиппа Киркорова.

Сольная карьера Дэнс началась в 1992 году. Популярность ей принесла хитовая песня «Девочка-ночь». Среди других известных композиций — «Жить нужно в кайф», «Вкус любви», «Один лишь раз» и «Регги в ночи». Всего на счету певицы более 80 песен, выпущенных в рамках восьми студийных альбомов. На концерте зрители услышат как хиты артистки, так и малознакомые мелодии.

Где погулять

Ярмарка «Креативный маркет» на «Дизайн-заводе»

25 и 26 января на территории современного креативного пространства «Дизайн-завод» (улица Большая Новодмитровская, 36) пройдёт ярмарка «Креативный маркет». Свои работы здесь представят около 20 молодых художников — резидентов городского арт-центра «Московские мастерские», работающих с разными материалами.

Гости смогут посмотреть и приобрести изделия из гипса, живописные картины и скульптурные композиции. Для детей организаторы подготовили несколько увлекательных мастер-классов. Например, 25 апреля в 13:00 пройдёт занятие по трафаретной открытке, а 26 апреля в 14:00 — урок по коллажному портрету.

«Запретный плод»: разбираем ужастик о жестоких и юных колдуньях