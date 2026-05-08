«Если бы ты»: Аксёнова в новом спектакле пытается вычислить измену покойного мужа

В театре «Пространство “Внутри”» представили спектакль «Если бы ты» по пьесе лауреата «Оскара» и BAFTA, французского драматурга Флориана Зеллера. Постановка режиссёра Валеры Караваева с Любовью Аксёновой, Сергеем Епишевым, Романом Евдокимовым получилась настоящей головоломкой. «Рамблер» рассказывает, почему это не просто драма о любовном треугольнике.

Сюжет и герои

Главная героиня Анна (Любовь Аксёнова) переживает потерю мужа-драматурга Пьера (Сергей Епишев), который погиб в автокатастрофе. Её поддерживает общий друг пары Даниэль (Роман Евдокимов). Однажды Анна, разбирая бумаги Пьера, находит новую пьесу, в которой бывший супруг очень реалистично описывает связь основного действующего лица с актрисой по имени Лора (Тася Потапова). С этого момента Анна начинает подозревать Пьера в неверности, а то, что Лора — реально существующий человек, ещё больше нервирует женщину. Даниэль в попытках успокоить Анну только запутывает её и добавляет сомнений.

Героиня пытается разобраться в себе и выяснить, изменял ли ей супруг, вспоминает о своих отношениях с Пьером и том, как они менялись. По мере того как Анна узнаёт детали недавнего прошлого, происходившее незадолго до трагической аварии приобретает новые краски. В зависимости от рассказчика (Анны, Даниэля, Лоры) перед зрителями предстаёт новая, отличная от других, версия событий. Аудитории предстоит вместе с Анной разобраться в хитросплетениях чувств, несделанных вещей и противоречивых поступков.

Особенности истории

В основе спектакля — пьеса французского драматурга Флориана Зеллера. Фильмы по его сценариям были отмечены «Оскаром», BAFTA, «Спутником» и другими наградами. Зеллер часто обращается к человеческим драмам и умеет превращать каждый семейный сюжет в настоящий философский лабиринт. Его истории («Отец», «Сын», «Мама») часто строятся на зыбкости оптики: аудитория долго не может понять, что же конкретно произошло, кто из персонажей говорит правду, где воспоминание, где фантазия, а где — альтернативная версия событий.

Эти характерные черты творчества Зеллера сохраняются в спектакле «Если бы ты» и придают ему оттенки интригующей тайны. Само название намекает на тон действа: здесь всё существует в сослагательном наклонении — любовь, обожание, сомнения, выбор, самооправдание.

Постановка делает акцент на разборе одной эмоциональной катастрофы конкретной пары через призму взглядов разных персонажей. Герои рефлексируют и в разговорах друг с другом вспоминают важные для них сцены из отношений прошлого. Они рассуждают о том, что было бы, если бы они сказали правду раньше, открылись, ушли вовремя, не обманули, не испугались, не оттолкнули и не солгали самим себе. Создатели спектакля не форсируют действия, наоборот, с помощью естественных диалогов, молчания между репликами, утаиваемых героями фактов предлагают зрителям постепенно собирать пазл целой картины произошедшего. В этом плане спектакль следует тону Зеллера: сцену движет не столько сюжет, сколько сомнение.

При этом «Если бы ты» чуть более эмоциональна и открыта в плане выражения чувств героев в сравнении с пьесой. В то время как у Зеллера диалог часто прописан словно интеллектуальная шахматная партия, в «Пространстве “Внутри”» актёры произносят реплики менее выверенно, что придаёт им особенное очарование. Так рациональность книжных персонажей уступает место театральной взрывной непредсказуемости.

Актёрские работы

Особенность спектакля в том, что он поставлен по методу Николая Демидова, ближайшего сподвижника Константина Станиславского. Демидов разработал особенную систему, по которой артисты, перевоплощаясь в героев на сцене, следуют интуиции и не боятся импровизировать. Поэтому каждый спектакль становится уникальным: основные сцены, текст неизменны, а мизансцены (и даже костюмы) меняются в зависимости от настроения актёров и обстоятельств.

Любовь Аксёнова, которая играет Анну, становится центром притяжения для остальных персонажей. Актриса на редкость органично обыгрывает хрупкость героини, но не делает её беспомощной. Персонаж при этом представлен сразу в нескольких амплуа — как обычная женщина, объект чужих мечтаний, носительница травмы и источник тайны. Аксёнова показывает чувства не крупными мазками, а акцентирует внимание на деталях — задумчивости, рассуждениях, вопросах собеседнику и самой себе.

Сергей Епишев в образе её супруга Поля привносит в спектакль энергию мужского упорства, тайны и внутреннюю жёсткость. Его Поль не сводится ни к виновнику драмы, ни к жертве. Епишев перевоплощается в человека, который привык жить по своей логике и ожидает, что его установкам будут следовать другие. Особенно ярко это проявляется в сценах с двойным дном. Так, он считает, что мужчине не стыдно изменять своей партнёрше, и только когда замечает, что такие слова ранят его супругу, пытается отговориться — сворачивает тему, но не сворачивает со своей позиции.

Роман Евдокимов, который играет друга семейной пары Даниэля, — важный третий элемент этого многоугольника чувств. Он не просто замыкает его, а добавляет элемент непредсказуемости. Его игра расслабленнее и мягче, чем у партнеров, и именно поэтому становится достоинством спектакля. В таком подходе больше непосредственного риска, чем готовой формы. За счёт этого сцены с Евдокимовым становятся непредсказуемыми.

Кому понравится

Сценография, визуализация, каждая реплика в «Если бы ты» точно выверены и стремятся к лаконичности. Минималистичное оформление в стиле рабочего кабинета, гримёрки и одновременно фотостудии не иллюстрирует быт героев, но моделирует состояние персонажей: разноуровневые плоскости, световые отсечения, множество языков и коробок, в которых скрываются секреты. Это подчёркивает идею, что важнее тут не предмет, а дистанция между людьми.

Актёры гармонично существуют в предложенных обстоятельствах, не перетягивая внимание на себя, нелинейное повествование придаёт интриги, а камерное пространство — таинственности. Благодаря тому, что зритель буквально собирает драматичную историю по подсказкам персонажей, спектакль превращается в настоящую загадку-головоломку. Её особенно любопытно разгадывать внимательной аудитории.

Следующие спектакли намечены на 26, 27 мая.

