Как звёзды и критики оценили «Гамлета» с Юрой Борисовым

14 мая 2026 года в Московском Художественном театре имени Чехова состоялась премьера спектакля режиссёра Андрея Гончарова «Гамлет» с «оскаровским» номинантом Юрой Борисовым в главной роли. Одна из самых громких постановок сезона получила неоднозначные оценки критиков, а актёр Олег Меньшиков записал видео, в котором назвал работу Гончарова «театральной катастрофой». «Рамблер» собрал самые яркие отзывы на этот спектакль.

В чём особенности «Гамлета» в МХТ имени Чехова

Спектакль стал первой за долгое время театральной работой Юры Борисова (в начале своей карьеры, с 2013 по 2014 год, актёр служил в театре «Сатирикон»). Роль Гамлета — дебют актёра на сцене МХТ имени Чехова. В исполнительский ансамбль также вошли другие звёзды: мать Гамлета Гертруду сыграла Анна Чиповская, Клавдия — Андрей Максимов, отца Гамлета — Артём Быстров, Офелию — Софья Шидловская, Лаэрта — Кузьма Котрелёв.

Постановщик спектакля Андрей Гончаров в 2016 году окончил мастерскую профессора Вениамина Фильштинского в Российском государственном институте сценических искусств. В числе его режиссёрских работ — спектакли «Маленький господин Фридеман» и «Семья Грэй» в Московском театре юного зрителя, «Женитьба» и «Отелло» в Театре на Таганке, «Южный комфорт» в театре «Практика». В МХТ имени Чехова он ставил «Чрево» по ранней прозе Евгения Замятина и «Далёкую радугу» по братьям Стругацким, а «Гамлет» стал его первой работой на главной сцене этого театра.

Действие шекспировской трагедии в версии Гончарова перенесено в условную современность с налётом советского прошлого. На сцене стоит холодильник, принц Датский появляется перед зрителями на роликовых коньках и в доспехах из фольги, страдает нервным тиком и синдромом Туретта. Герои играют в пинг-понг, а королева Гертруда устраивает на сцене рейв и поёт оперные арии.

Спектакль длится 1 час 40 минут. Постановщик сократил некоторые сцены, например ссылку Гамлета в Англию, и убрал часть персонажей, например Розенкранца и Гильденстерна. Шекспировские строки в этой версии перемежаются современным бытовым языком.

Стоимость билетов стала отдельной темой для разговоров в театральной среде. На сайте театра цена варьируется от 3 тысяч до 50 тысяч рублей. Но из-за невероятного ажиотажа перекупщики продавали билеты в партер до 150–200 тысяч рублей.

Жёсткая критика от Меньшикова

Самая жёсткая и эмоциональная критика в адрес постановки прозвучала от Олега Меньшикова. Актёр, художественный руководитель Театра имени Ермоловой записал и выложил в свои соцсети развёрнутый комментарий, в котором не постеснялся в выражениях.

«То, что я увидел, — это театральная катастрофа. Театр породил чудовище», — отметил в видео артист.

По словам Меньшикова, его зацепил найденный в Сети отклик, что спектакль гениальный и его не каждому дано понять, поскольку в нём скрыты особые смыслы.

«Какие смыслы? Там ни одной мысли нет, там даже зарождение мысли отсутствует», — возмутился актёр.

Он счёл, что постановка напоминает КВН, «причём сегодняшний, а не тот, лучших лет», и выразил мнение, что «молодая режиссура из всего огромного театрального режиссёрского лексикона усвоила только три слова: "Я так вижу!"». Меньшиков также обратился к коллегам-артистам с вопросом: «Возможно, на них отчасти лежит вина за то, что на сцене появляются такие постановки?»

«Может быть, всё-таки нам, артистам, разделить ту ответственность, которую берёт на себя театр, выпуская тот или иной спектакль, и не оставаться в стороне? Ребята, от нас очень многое зависит. Давайте об этом не забывать», — резюмировал Олег Меньшиков.

Журналистка, телеобозреватель Арина Бородина опубликовала в своём Telegram-канале более сдержанный отзыв. Из плюсов спектакля она выделила актёрскую игру, а также декорации, костюмы и свет. Бородина добавила, что Юра Борисов её не разочаровал: «Он в отличной физической и актёрской форме». Но сама постановка журналистку не зацепила: «Меня ничего в целом не тронуло».

Вердикт СМИ: текст-отсебятина и удачный выбор Борисова

Театральные критики также разделились во мнениях. Например, автор издания «Коммерсантъ» Алла Шендерова в своей рецензии отметила, что спектакль — «череда точных решений и белых пятен, смысл которых размыт и спрятан за суетой и смешными мелочами», а к пьесе «добавлено столько бытовых подробностей, что весь текст начинает казаться отсебятиной». Шендерова резюмирует: это спектакль о поколении, за которое всё решили, поэтому герои предпочитают действию «свои уютные игры». О финале, в котором Гамлет ставит палатку и уходит на ретрит, критик отзывается так: «Похоже, режиссёр рассчитывает, что зритель додумает всё сам».

Театральный критик Кристина Матвиенко в рецензии для «РБК Стиль» отметила: благодаря Юре Борисову новая премьера «обречена на внимание», так как «харизма “русского нежного” безотказно действует с экрана». Но, по мнению автора, режиссёр «переборщил со смыслообразованием». Матвиенко подробно разбирает сценографию Константина Соловьева (двухуровневое пространство, сжимающиеся колонны, холодильник с короной), называя её «изобилующей метафорическими загадками». Проблема в том, что эта многозначительность «поглощает или даже отменяет саму себя», констатирует критик.

Театральный критик «Афиши Daily» Анастасия Паукер назвала выбор Борисова на роль Гамлета удачей: «Гамлет Борисова существует где-то на границе безумия и тех обстоятельств, куда он попадает, подвергая все сомнению не столько рациональному, сколько интуитивному». Но, по её мнению, при наличии интересных ходов в спектакле много элементов, которые «не работают на концепцию и смыслово, а художественно только перегружают основное высказывание»: это, например, пинг-понг-партия между Гамлетом и его отцом, неожиданное появление дедушки главного героя и заклятие «Авада Кедавра», от которого умирает Клавдий.

Критик Наталья Витвицкая в рецензии для «Ведомостей» назвала спектакль «ребусом без разгадки», добавив, что это ребус «безупречной, практически эстетской красоты». Она отметила, что Гамлет Борисова похож одновременно на Робокопа и незащищённого, обиженного мальчишку, не знающего, что делать с вверенной ему планетой. По мнению автора, происходящее на сцене — «метафора убогости современного мироустройства», а режиссёр Гончаров этим спектаклем напоминает: «Чтобы выжить в страшные времена, нужно понять, кто ты и зачем» — и именно это «отчаянно, нелепо и безуспешно» пытается сделать «новый странный Гамлет».

