Юра Борисов на роликах: как в МХТ переосмыслили трагедию Шекспира

Одно из главных театральных событий мая — премьера «Гамлета» в МХТ имени А. П. Чехова. Юра Борисов, Аня Чиповская, Артём Быстров предстают в неожиданных образах, цитируют Гарри Поттера и устраивают техно-рейв. Билеты на первые показы постановки разобрали буквально за час, перекупщики предлагали их за баснословные шестизначные суммы, а несоответствие антуража и повествования оригиналу мгновенно вызвало споры. «Рамблер» рассказывает, чем шокирует спектакль, стоит ли он ажиотажа и удалось ли в постановке поговорить со зрителем современным языком.

Разные Гамлеты МХТ

История принца датского Гамлета — один из самых известных и популярных сюжетов для постановки на мировых сценах. В МХТ трагедию Уильяма Шекспира ставили неоднократно и совершенно по-разному, не все постановки дошли до зрителя. В 1911 году над спектаклем-мистерией «Легенда Эдварда Гордона Крэга» по мотивам пьесы работали Гордон Крэг, Константин Станиславский, а роль Гамлета исполнил Василий Качалов.

Затем к этой истории в МХТ обратились только в 2005 году: Юрий Бутусов вместе с Михаилом Трухиным, Константином Хабенским и Михаилом Пореченковым представили сюрреалистическую и гротескную историю об одиночестве и трёх друзьях, которые волею судеб стали непримиримыми врагами.

Новый «Гамлет» в версии режиссёра Андрея Гончарова идёт иным путём. Динамичное действие фокусируется на современности, отходит от глубинной рефлексии и ставит в центр истории решительного героя, который представляется отражением вызовов и соблазнов сегодняшнего времени. Звёздные имена в афише говорят о том, что сюжет XVII века всё актуален, а билеты на премьерный блок постановок, полностью выкупленные меньше чем за час, подчёркивают это.

Находки нового спектакля

Зрителям этого «Гамлета» стоит иметь в виду, что их ждёт довольно нестандартное и как минимум необычное действо. Персонажи рефлексируют на темы самоидентификации, рассуждают о семье, разнице поколений и, конечно, о выборе — можно ли его сделать добровольно или всё заранее определено фатумом, а то и сильными мира сего. Кульминация в лучших традициях драматического жанра ждёт героев и зрителей в финале.

Эта постановка — очень компактная история: всё действие пьесы, в которой по задумке Шекспира события происходят на протяжении нескольких недель, уложено в один час 45 минут. При этом чаще всего театральные версии «Гамлета» длятся в районе трёх часов. Таким более чем ёмким хронометражем обусловлена и динамика действия: в спектакле практически нет пауз, молчаливых раздумий героев или долгих монологов — персонажи раскрываются через поступки. Получился театральный аналог клипового монтажа в кино: каждая сцена, действие, передвижение, даже жест имеют своё значение, они сменяются молниеносно, часто не давая зрителям возможности для осознания свершившегося.

Отдельный акцент сделан на связи со зрителями: артисты то и дело обращаются напрямую к залу. Они вплетают в свои реплики предложение аудитории поаплодировать в одной из сцен или словно невзначай (а на самом деле намеренно) бросают оранжевый мячик для настольного тенниса в зал — здесь нельзя не заметить отсылки к недавнему противоречивому блокбастеру «Марти Великолепный», — а то и подначивают гостей театра сделать ставки на того или иного героя истории.

К чему готовиться зрителям

Эту версию «Гамлета» проще воспринимать в отрыве от оригинала. От произведения Шекспира в спектакле остались, по сути, имена героев и общий нарратив. Всё остальное — вариация на тему. Протагонист в исполнении Борисова катается по сцене на роликах, Гертруда (Чиповская) с волосами, заплетёнными в витиеватые косы, щеголяет в платье с пайетками, по вечерам совершает набеги на еду из холодильника, исполняет оперную арию, а потом устраивает настоящий техно-рейв. Отец Гамлета (Быстров) играет в настольный теннис книгой вместо ракетки, хранит корону всё в том же холодильнике и играет на бас-гитаре.

Герои переключаются между стихотворной формой и прозой, а классическая сюжетная линия часто перемежается с бытовыми подробностями жизни героев (например, предложением попить чай из советского сервиза). Важное нововведение — в сюжет вплетаются многочисленные отсылки к массовой культуре: фильмам, книгам, музыке. Так, в драматической развязке между Клавдием и Гамлетом звучит заклинание из «Гарри Поттера», а со сцены играют произведения Иоганна Себастьяна Баха и Кузьмы Котрелёва, сыгравшего Лаэрта.

Главный герой

Театральный образ Борисова не сильно отличается от его киногероев: это искренний, чуть наивный человек, который пытается понять жестокость мира и преодолеть собственные фобии. Этот Гамлет не ведёт беседы с Йориком, он действует — носится с рюкзаком по сцене, разрезает электрической пилой деревянную табуретку, постоянно куда-то стремится и что-то делает.

Вся рефлексия у него происходит внутри — скрытые переживания, невысказанные обиды, непроговорённая боль находят отражение в нервных тиках. Принц то подёргивает головой, когда особенно нервничает, то заикается или выкрикивает слова невпопад — можно предположить, что он страдает синдромом Туретта. Его необычной одежде тоже находится объяснение: костюм из фольги становится и защитой от недоброжелателей, словно панцирь, укрывая владельца, и отражением грехов и проблем современного мира.

Момент, когда фольга начинает рваться и «сползать» с Гамлета из-за его постоянных передвижений, становится фазой перерождения героя. Он словно открывает глаза на происходящее вокруг: на козни Клавдия, безумство Гертруды, малодушие Полония. Сочетание внешних атрибутов, которые иллюстрируют трансформацию персонажа, и постепенное изменение пластики, тембра голоса, интонаций Гамлета создаёт мощный эффект. Зритель вольно или невольно подключается к его драме, вовлекаясь в круговорот эмоций.

Оправдал ли спектакль ожидания

Эта трагедия Шекспира стоит особняком в череде новых интерпретаций — она рассказывается зрителю очень современным языком. Гамлет разбирается прежде всего не с внешними обстоятельствами, а с внутренними конфликтами. Женские персонажи чаще всего показаны сильнее мужских и удивляют внутренней силой — от громогласного голоса Гертруды до самопожертвования Офелии.

При этом «Гамлет» производит впечатление ещё не полностью «сыгранного» спектакля: в нём хватает «серых зон», недосказанностей и вопросов без чётких ответов. Также как и нет чёткого вердикта — получился ли из спектакля шедевр или надругательство над классикой. Каждый зритель должен решить это для себя, главное — понимать, что с шекспировским эталоном он имеет мало общего.

Следующие спектакли запланированы на 20, 21 мая, 11, 20 июня.

