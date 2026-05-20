«Горничная» на сцене и продление безвизового режима с Китаем: что обсуждали 20 мая

В Крыму пройдут съёмки нового«Человека-амфибии»

Съёмки новой киноадаптации романа Александра Беляева «Человек-амфибия» пройдут в Крыму. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу арт-кластера «Таврида». Как отметил продюсер Андрей Кретов, картина не станет ремейком легендарного фильма 1961-го года, а будет современной адаптацией знакового произведения. Сценарий уже находится в работе.

По триллеру «Горничная» поставят спектакль

Кассовый эротический триллер «Горничная» с Сидни Суини в главной роли, собравший в России миллиард рублей за месяц проката, адаптируют для сцены. По данным издания Variety, постановкой занимается продюсерская компания Melting Pot, поставившая спектакль «Жизнь Пи», а также драматург Ребекка Бранстеттер, которая создала бродвейскую адаптацию «Дневника памяти».

Вышел тизер второй части сериала «Сто лет одиночества»

Стриминговый сервис Netflix выпустил тизер второй части сериала «Сто лет одиночества» по роману Габриэля Гарсии Маркеса. Премьера проекта из семи серий состоится в августе 2026 года. Как пишет Афиша Daily, первая часть адаптации романа вышла в декабре 2024 года и стала одним из самых амбициозных латиноамериканских проектов в истории стриминга.

По «Рику и Морти» снимут полнометражный фильм

Создатель мультсериала «Рик и Морти» Дэн Хармон рассказал, что сейчас идёт работа над полнометражным фильмом по вселенной. Режиссёром нового проекта станет один из ключевых постановщиков шоу, работающий над ним с четвёртого сезона. Сюжет и формат пока держится в секрете.

Китай продлил безвизовый режим для россиян до конца 2027 года

Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь во время брифинга с журналистами заявил, что безвизовый режим для россиян с обычными загранпаспортами продлён до 31 декабря 2027 года, передаёт РИА Новости. Напомним, безвизовый режим для россиян власти Китая ввели в тестовом режиме с 15 сентября 2025 года.

