Муза Маяковского и лекарь-аферист: что смотреть в театрах за пределами Москвы

На Камчатке показывают спектакль о неразделенной любви, в Архангельске рассказывают комедийную историю о человеке, который вынужден притворяться врачом. А в Ярославле пройдёт премьера спектакля о встрече Маяковского со своей возлюбленной. Автор «Рамблера» отобрала интересные театральные премьеры, которые пройдут за пределами Москвы в мае.

«Фантазии Фарятьева»

Где: Театр драмы и комедии на Камчатке.

Премьера прошла 7 мая, следующий спектакль 11 июня.

«Фантазии Фарятьева» — пьеса, которая изменила жизнь её автора, актрисы и драматурга Аллы Соколовой. Она написала её в 1976 году. Пронзительная трагикомедия о мечте, разбившейся о реальность, была почти сразу поставлена в нескольких ведущих советских театрах, включая БДТ, «Современник», Центральный театр Советской армии и Рижский театр русской драмы. Пьеса триумфально прошла по стране, много ставилась за рубежом и сейчас воспринимается как абсолютно современная.

Герой пьесы, врач Павел Фарятьев, «некрасивый человек неопределённого возраста», как указано в авторской ремарке, внезапно делает предложение учительнице музыкальной школы Александре, с которой он познакомился десять дней назад. Девушка готова согласиться, Фарятьев приходит снова, уже в роли жениха, но тут появляется человек, в которого его невеста влюблена уже много лет, и она уходит с ним.

В Театре драмы и комедии на Камчатке «Фантазии Фарятьева» поставил выпускник мастерской Андрея Могучего в Российском государственном институте сценических искусств, автор популярных тренингов по ораторскому искусству и технике речи Виталий Тихомиров. До постановки на Камчатке Тихомиров заявил о себе в Санкт-Петербурге спектаклем «Научи меня любить» на независимой площадке «Скороход».

«Женитьба»

Где: Новокузнецкий драматический театр.

Премьера прошла 15 мая, следующий спектакль 30 мая.

В анонсе театр напоминает зрителю, что «Совершенно невероятное событие в двух действиях» — авторский подзаголовок пьесы, начатой Гоголем в 1833 году, — звучит словно благословение на самые затейливые, искусные, фантасмагорические решения. Собственно, и в самой пьесе немало сюрпризов для зрителя, особенно если он не помнит гоголевский текст наизусть.

Главный из них, конечно же, поступок Подколёсина, который совсем было уже собрался жениться, но в последний момент сбежал от невесты и гостей через окно. Режиссёр Михаил Лебедев этим не удовольствовался и вывел на сцену самого Гоголя, который появляется, чтобы помочь своим героям.

«Лекарь поневоле»

Где: Архангельский молодёжный театр.

Премьера прошла 16 мая, следующий показ 20 июня.

«Лекарь поневоле» — одно из самых весёлых сочинений Мольера, пьеса-шутка, придуманная, чтобы дать зрителю возможность хорошенько посмеяться. Жена заставляет Сганареля притворяться врачом, который даже самого тяжёлого больного может поставить на ноги. Он неплохо справляется с ролью суперлекаря, которая ему и самому по нраву, ведь пациенты ему неплохо платят. Да ещё и успевает попутно творить добрые дела — помогает влюблённым воссоединиться.

В Россию эту пьесу привезли ещё при царе Алексее Михайловиче, при нём в Москве наконец открылся театр. Переводила «Лекаря поневоле» с французского его дочь Софья, сестра Петра I. В Архангельском молодёжном театре историю обаятельного жулика максимально приблизили к сегодняшнему дню: подзаголовок спектакля — «Афера на стыке XVII и XXI веков».

Где: Театр «На Литейном».

Премьера прошла 17 мая, следующий спектакль 29 мая.

Достоевский в своей знаменитой «Пушкинской речи» заметил, что главная героиня пушкинского «Евгения Онегина» — Татьяна и роман стоило бы назвать её именем. Режиссёр Владислав Тутак пошёл по этому пути и рассказал известную всем историю глазами Татьяны Лариной.

Зрителю предоставляется возможность прожить её вместе с героиней, почувствовать то, что чувствовала она, отправляя письмо со словами любви и выслушивая потом холодную отповедь в ответ на своё признание. В спектакле звучат отрывки из черновиков Пушкина и текст обрядовой свадебной песни «Медведь пыхтун». Медведь, приснившийся Татьяне Лариной, — здесь одно из действующих лиц. В роли Татьяны — Алиса Горина.

«13-й апостол»

Где: Театр имени Волкова.

Премьера 30 мая.

Режиссёр Евгений Серзин ставит в «первом русском» спектакль о безответной любви Маяковского и поэме «Облако в штанах», в которой описана встреча поэта с его музой, увы, не ответившей взаимностью. Место действия — Одесса, куда Маяковский приехал вместе с Давидом Бурлюком и Василием Каменским в 1914 году в рамках всероссийского турне футуристов. На одном из творческих вечеров Каменский заметил в зале необычайно красивую девушку и пригласил её за кулисы. Это и была Мария Денисова, в которую Маяковский мгновенно влюбился.

В поэме «Облако в штанах» очень подробно описан вечер, когда после долгого ожидания возлюбленной поэт услышал от неё «Я выхожу замуж». «Тринадцатый апостол» — первоначальное название произведения — не пропустила цензура, и тогда появилось «Облако в штанах». Но и с этим, новым заголовком поэма звучала как вызов, поэтому при первом издании цензор вычеркнул из неё шесть страниц.

С Марией Денисовой Маяковский будет встречаться позже: у этой красивой девушки фантастическая судьба, отразившая историю России в первой половине ХХ века. Выйдя замуж, она уехала с мужем в Швейцарию, но в 1918 году развелась и вернулась на родину, расколотую Гражданской войной. Здесь она возглавила художественно-агитационный отдел Первой конной армии, рисовала плакаты, оформляла агитпоезда, трижды переболела тифом и получила тяжёлое ранение. На фронте познакомилась со своим вторым мужем, красным командиром Ефимом Щаденко. После окончания Гражданской войны Мария Денисова окончила ВХУТЕМАС (аббревиатура — Высшие художественно-технические мастерские), её скульптурные портреты Ленина и Ворошилова выставлялись на международные биеннале. В 1927 году она создала скульптурный портрет Маяковского.

