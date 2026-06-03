Сергей Безруков удивил первой ролью после пятилетнего перерыва

Сергей Безруков сыграл в новом спектакле Губернского театра: сатира «Женитьба Фигаро» по пьесе Пьера Бомарше рассказывает знаменитую историю интригана и циника, но с необычными акцентами. Безруков в роли графа Альмавивы соперничает с Фигаро за внимание служанки графини Сюзанны. В ход идут интриги, месть, будуарные сплетни и тайны, которые дополняются звуковыми, визуальными, мультимедийными эффектами. «Рамблер» рассказывает, получилась ли спектаклю отразить дух времени, какая связь между героем Безрукова и Людовиком XIV и какую роль в постановке играют исторические костюмы.

© Пресс-служба театра

Любопытная история

Комедийный цикл французского драматурга Пьера Бомарше XVIII века о хитром и пронырливом Фигаро состоит из трёх частей («Севильский цирюльник», «Женитьба Фигаро» и «Преступная мать»). В Губернском театре обратились ко второй части, «Женитьбе Фигаро», приурочив постановку к столетию знаменитого мхатовского спектакля «Безумный день, или Женитьба Фигаро», который поставил Константин Станиславский.

В Губернском театре превратили комедию положений в красочный спектакль с социальным подтекстом. История обличает привилегированное сословие и намекает на то, что относиться к другим следует как к равным себе. Постановка недвусмысленно говорит о вреде тщеславия, нарциссизме и вседозволенности, а также отдельно акцентирует внимание на чести, целительной силе любви, под финал превращая постановку в гимн женщинам.

Комедийный сюжет

По сюжету пьесы остроумный Фигаро, который находится в услужении у графа Альмавивы, предвкушает свою свадьбу с возлюбленной Сюзанной. Но в приятные хлопоты вмешивается граф, который тоже имеет виды на девушку. Он решает восстановить в своих владениях средневековый обычай — право «первой ночи» феодала с невестой. Сюзанна узнаёт об этом и в ужасе делится новостями с Фигаро. Пара разрабатывает план, как обмануть графа Альмавиву, привлекая на свою сторону его жену, графиню Розину, которая скучает по охладевшему к ней супругу.

Этому замыслу пытается помешать немолодая экономка Марселина, которая служит у доктора Бартоло. Давным-давно Фигаро пообещал Марселине жениться на ней в обмен на крупный заём. Теперь женщина требует исполнения данного слова, не подозревая, что Фигаро — её потерянный внебрачный сын от Бартоло. Затем к плану Фигаро присоединяются другие слуги графа, и история приобретает оттенки фарса с переодеваниями, тайными встречами, секретами, экивоками, недоговорённостями и уловками.

© Пресс-служба театра

Актуальная версия

В Губернском театре сместили акценты в сюжете, подсветив самые актуальные для современного зрителя линии, при этом не меняя первоисточник. Комедия положений с забавной путаницей приобретает серьёзные черты: фарс сплетается с социальной сатирой, добавляя сюжету дерзость, запал и страсть. Если в XVIII веке, когда пьеса была написана, победа слуг над тщеславным аристократом рассматривалась как падение устаревших порядков, то спустя три столетия триумф «третьего сословия» (то есть всех, кроме аристократии и духовенства) становится символом важности истинных ценностей — любви, доверия, взаимоподдержки и чистоты помыслов.

Получилась настоящая дискуссия двух противоборствующих сторон о том, что важнее: положение в обществе, дарованное по праву рождения, и деньги или ум и таланты. В постановке режиссёра Аллы Решетниковой в Губернском театре на первый план выходит именно человеческая драма. Граф Альмавива уверен в собственной правоте, но противостоят ему запал и энтузиазм борьбы за свои цели простых героев. Эта квинтэссенция энтузиазма Фигаро и его сторонников становится движущей силой действия.

© Пресс-служба театра

От Фигаро к графу

Художественный руководитель театра Сергей Безруков, который выступил также в качестве худрука спектакля (режиссёр — Алла Решетникова), сыграл графа Альмавиву — для него это стало первой новой театральной ролью за пять лет (предыдущие годы актёр был сконцентрирован на работе в кино и театрального режиссёра). Символично, что для Безрукова эта пьеса хорошо известна: он уже выходил на сцену в одноимённой постановке Театра Табакова в роли Фигаро. Тогда спектакль показывали на подмостках МХТ имени Чехова, а роль графа Альмавивы воплощал Олег Табаков.

В новом амплуа Безруков ощущает себя гармонично и демонстрирует широкий спектр эмоций. Хищное обаяние его графа Альмавивы завораживает с первого появления героя на сцене. Артист играет безукоризненно, полностью забирая внимание зала: его едкий тон, хлёсткие комментарии, удивлённые интонации, мягкая пластика и упорство в достижении желаемого создают образ колоритного злодея. Зрители реагируют незамедлительно: в зале на протяжении всего трёхчасового спектакля постоянно слышатся хохот и аплодисменты — верные признаки того, что аудитория понимает и принимает спектакль.

Безруков не стремится обелить графа или напрямую оправдать: его Альмавива порочен, развращён и местами жесток. Он красуется перед другими, упивается властью и не считается с чувствами окружающих. Он, словно Людовик XIV, Король-Солнце, провозгласивший «Государство — это я», безраздельно властвует в своём графстве. Он судит Фигаро, приказывает Сюзанне, наказывает другого слугу Керубино. При этом у графа глубоко внутри всё же спрятана совесть, которая и станет ключом к финалу истории.

© Пресс-служба театра

Антураж и костюмы

Действие спектакля происходит в испанской Севилье, в костюмах сохранены атмосфера и силуэты XVIII века: корсеты, модифицированные кринолины, кружевные манжеты, парики. Цветовая гамма преимущественно пастельных оттенков: такой «пудровый» налёт в цветах отсылает к выцветшим шпалерам прошлого.

Влияние Испании прослеживается в танцевальных мизансценах — имитации корриды или фламенко, — оформлении мебели, своими очертаниями напоминающее мавританские орнаменты. Дополняют этот страстный южный флёр звуковое сопровождение, накаляющее обстановку, световые всполохи софитов, видеопроекции, стрельба из мушкета и не только.

При этом на сцене — универсальное пространство, которое может существовать в любой точке мира. Благодаря передвижным декорациям подмостки легко превращаются то в гардеробную графини, то в зал суда, то в живописный сад-лабиринт графа.

Почему спектакль стоит смотреть

«Женитьба Фигаро» напоминает сплав из античных типажей, комедии дель арте, детектива, драмы и, конечно, сатиры. Яркая, выразительная комедия вовлекает с первой сцены, харизматичные герои удивляют непредсказуемыми поступками, а мультимедийные эффекты дополняют эффект присутствия. Безруков блистает в амплуа графа, а исполнители других ролей — Наталья Шклярук, Степан Куликов, Галина Бокашевская, Кирилл Новышев и другие — оттеняют величие Альмавивы.

Следующие показы спектакля намечены на 25 июня, 28, 29 августа.

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