Джаз и чёрная икра: как автор повести «Завтрак у Тиффани» оказался в СССР

В Театре Ермоловой представили спектакль «Гастроли в Ленинград», основанный на реальной истории, первом культурном обмене между США и СССР в 1950-х годах. Музыканты американской театральной труппы исполняли оперу Джорджа Гершвина «Порги и Бесс», а автор «Завтрака у Тиффани» Трумен Капоте сопровождал их и затем описал путешествие в статьях для журнала The New Yorker. «Рамблер» рассказывает, как на московских подмостках звучат джаз и соул, оживает эпоха оттепели и почему спектакль станет настоящим визуальным и звуковым открытием для публики.

© Пресс-служба театра

Капоте и Россия

Классик американской литературы, автор романа «Хладнокровное убийство» и повести «Завтрак у Тиффани», Трумен Капоте был не понаслышке знаком с Россией. Он три раза посещал СССР с середины 1950-х годов, обзавёлся друзьями в стране и продолжал с ними переписку долгие годы. Исследователи его творчества до сих пор гадают, кого из своих советских приятелей Капоте описал на страницах произведений и кто скрывается за придуманными российскими именами.

© Пресс-служба театра

Самым первым путешествием Капоте в СССР была поездка с гастролями американской оперной труппы. Артисты представляли советской публике оперу «Порги и Бесс» — этот визит был первым культурным обменом между США и СССР и полностью оплачен российским Министерством культуры. В составе делегации были темнокожие артисты, а опера рассказывала о трагической любви нищего калеки Порги и падшей красавицы Бесс, ужасах капитализма и идеально подходила для показа советской аудитории.

Капоте, который на тот момент ещё не был знаменит и не написал свои известные произведения, прибыл в СССР в качестве сопровождающего труппы артистов и впоследствии описал события поездки в знаменитом ироничном эссе «Музы слышны». Он рассказал о том, что происходило на гастролях, с каким феноменальным успехом прошли концерты, а ещё расписал, каким ему показались советские люди и чем они его поразили.

© Пресс-служба театра

Символично, что у рукописи самой популярной повести американского автора, «Завтрак у Тиффани», тоже есть связь с Россией. С 2013 года она хранится в коллекции российского миллионера Игоря Сосина, который приобрёл её в личную коллекцию на аукционе.

Реальная история

В основе спектакля — реальная история. Режиссёр Талгат Баталов использовал пьесу Рината Ташимова, которая концентрируется не столько на точных фактах поездки американцев, сколько на чувствах и переживаниях героев. Для многих действующих лиц знакомство с людьми из страны другого политического блока было сродни выходу в открытый космос. В одной из сцен Трумен делает комплимент роскошному английскому переводчику делегации. Тот спрашивает Капоте, может ли он сойти за американца, а после отрицательного ответа спрашивает почему. На что писатель говорит собеседнику: «Вы произносите слова как диктор на радио, а ещё вы первый русский, с которым я разговариваю».

© Пресс-служба театра

Постановка объединяет документальную составляющую, музыку и частные истории главных действующих лиц. Спектакль становится не реконструкцией событий, а опытом, который зрители получают вместе с героями на протяжении всего действия. Аудитория считывает культурные различия американцев и советских людей, отмечает, как приоткрывается железный занавес, когда они находят точки соприкосновения и как музыка (даже с незнакомыми словами) помогает им понять друг друга. Они говорят о свободе самовыражения и выборе профессии, вспоминают детство и делятся мечтами, сначала незаметно, а потом и явно вдохновляют друг друга.

Люди на фоне эпохи

Такие взаимодействия персонажей происходят с самых первых сцен спектакля — в купе поезда, на котором американцы едут из восточного Берлина в Ленинград, в гостинице «Астория», чьи номера похожи на дворцовые комнаты, но почему-то оказываются с законопаченными форточками. Есть что-то сюрреалистическое в том, как Капоте (Евгений Шварц) узнаёт советскую Россию через студента-переводчика Сашу (Савелий Сумченко). Тот втайне от приставленных к иностранцам сотрудникам КГБ водит американцев, облачённых в меха, на барахолку искать яйца Фаберже и местные питейные заведения (где гости тщетно пытаются заказать чёрную икру).

© Пресс-служба театра

Пока работница Минкульта СССР Тамара (Наташа Горбас) пытается организовать идеальную поездку для американцев, Капоте вместе с секретаршей труппы Амандой (Соня Ардова) и наследницей композитора, сопровождающей артистов Ленорой Гершвин (Юлия Волкова) пытаются познать загадочную русскую душу. Так совершенно формальное знакомство артистов с переводчиком перерастает в искреннюю дружбу, которая стала возможной благодаря универсальному языку — культуре.

Звуки музыки и слова

История о гастролях была бы неполной без музыки, а её в постановке множество. Она становится основой спектакля: мелодии со сцены исполняет живой хор, причём звучит не только джаз, но и стили, вдохновлённые афроамериканской культурой: среди них блюз, соул, спиричуэлс, госпел, ринг-шаут и не только. Часть треков — переосмысление знаменитых, в том числе современных, песен в необычной обработке. Каждая мелодия соответствует сцене, в которой звучит, — от энергичных и драйвовых, словно приглашающих зрителей пуститься в пляс, до тягучих и мелодичных, настраивающих на философские размышления.

© Пресс-служба театра

Даже те актёры, кто поёт меньше остальных, успевают раскрыться за счёт значимых диалогов, вдумчивых реплик и, что неожиданно, танцев. Именно хореография дополняет музыкальные решения: артисты исполняют непростые па, причём зачастую в них заметны отсылки к современным танцевальным стилям. Но это только доказывает, что важна не эпоха, а то, стремятся ли люди узнать и понять друг друга.

Почему стоит смотреть

«Гастроли в Ленинград» — тот относительно редкий тип спектакля, который удивляет с первых реплик и оказывается совсем не таким, каким ожидаешь. Культурная дипломатия с официальными речами и банкетами становится лишь завесой реальной жизни. Так Капоте сначала знакомится с Сашей и другими членами делегации, потом узнаёт их лучше, чтобы в финале изменить их и измениться самому. Так законопаченные окна «Астории» обретают смысл, как и действия Саши, который, узнав Капоте и компанию, обретает смелость и распахивает форточку, чтобы впустить в душную комнату свежий морозный воздух перемен.

© Пресс-служба театра

Следующие показы спектакля намечены на 12, 25 июня.

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