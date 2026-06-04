Ужастик о параллельной реальности и трибьют Челентано: куда сходить 6–7 июня

Психологический хоррор о параллельной реальности «Закулисье реальности». Спектакль «Евгений Онегин» в амфитеатре на Покровском бульваре. Трибьют легендарного Адриано Челентано в Доме музыки и летний фестиваль «Русский КоТ» в саду усадьбы Остермана. «Рамблер» отобрал события, которые стоит посетить в грядущие выходные в Москве.

© A24

Кадр из фильма «Закулисье реальности»

Что посмотреть

Фильм ужасов «Закулисье реальности»

В российский прокат выходит необычный научно-фантастический хоррор от молодого режиссёра Кейна Парсонса «Закулисье реальности». Кларк торгует мебелью, но дела у него идут из рук вон плохо. Однажды в подвале своего магазина он натыкается на скрытый портал, ведущий в другое измерение. Герой оказывается в бесконечном лабиринте, где жёлтые коридоры петляют без конца и края. В этом мире не работают привычные законы физики, а за каждым углом таится неизвестная опасность.

В картине снялись Чиветель Эджиофор («Доктор Стрэндж») и Ренате Реинсве («Сентиментальная ценность»). Посмотреть расписание сеансов и приобрести билеты можно по ссылке.

Спектакль «Евгений Онегин» в амфитеатре на Покровском бульваре

© teatr.mos.ru

В рамках проекта мэра «Лето в Москве» в столице стартовал фестиваль «Театральный бульвар». 6 июня на площадке в амфитеатре на Покровском бульваре оперно-драматическая студия Ивана Поповски и Галины Тюниной при «Мастерской Петра Фоменко» представит спектакль «Евгений Онегин» по мотивам известного произведения Александра Пушкина.

Творческая команда покажет зрителям необычное прочтение истории отношений Евгения Онегина и Татьяны Лариной. Создатели спектакля намеренно ушли от традиционной оперной роскоши: парчи и золота, вычурных лож, многолюдных массовок и грандиозных декораций. Вместо этого гостей ждут камерное пространство и сдержанная эстетика. Такой минимализм нужен, чтобы зрители прочувствовали душу произведения и поняли, какие эмоции испытывали главные герои в самые драматичные моменты.

Вход на спектакль свободный. Подробности можно узнать на официальном сайте проекта.

Что послушать

Мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» в Театре МДМ

© mdmpalace.ru

6 и 7 июня в Московском дворце молодёжи (МДМ) пройдёт мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой». Действие разворачивается в Ленинграде середины 1980-х годов. Трое друзей — романтик Слава по прозвищу Беспечный Ездок, аспирант Антон и будущий дипломат Денис — играют рок-н-ролл на подпольных квартирниках и продают западные пластинки. Однажды Слава встречает на крыше милую девушку Алису, и между ними вспыхивает любовь. Но их отношения попадают под угрозу, ведь по иронии судьбы отец Дениса решает женить сына по расчёту именно на Алисе. Героям предстоит сделать выбор между дружбой, любовью и наказами родных.

В мюзикле красивые декорации и костюмы, много комичных ситуаций и невероятных историй. А диалоги плавно перетекают в легендарные хиты группы «Секрет» в новых аранжировках. Зрители услышат «Алису», «Моя любовь на пятом этаже», «Привет», «Ленинградское время» и другие песни.

Приобрести билеты можно на сайте.

Концерт «Волшебный мир Диснея» в КЗ «Москва»

© kz-moscow.com

7 июня в концертном зале «Москва» пройдёт масштабное симфоническое шоу «Волшебный мир Диснея». Перед гостями выступит оркестр «Империал», который исполнит мелодии из известных мультфильмов. Зрители услышат саундтреки из любимых с детства «Аладдина», «Русалочки», «Утиных историй», «Чипа и Дейла», «Красавицы и Чудовища», «Шрека», «Лило и Стича» в исполнении профессиональных артистов. А также хиты из современных «Холодного сердца», «Моаны» и «Тайны Коко». Приходить на шоу можно вместе с детьми от 6 лет.

Приобрести билеты можно здесь.

Трибьют Адриано Челентано в Доме музыки

© www.mmdm.ru

6 июня в Доме музыки состоится трибьют легендарного итальянского певца и актёра Адриано Челентано под названием «Я тебя люблю». Эта композиция, написанная в 1994 году, принесла ему известность в России: в припеве маэстро признаётся в любви на четырёх языках, в том числе и на русском. За свою карьеру Челентано выпустил 40 студийных альбомов, записав свыше 600 песен. Он снялся более чем в 40 фильмах, включая знаменитые комедии «Блеф» и «Укрощение строптивого», за которые получил премию «Давид ди Донателло».

На концерте известные песни маэстро исполнят звезда итальянской эстрады, участник фестиваля Сан-Ремо Фабио Курто, а также победительница итальянских и европейских музыкальных конкурсов Кларисса Вики. Помимо «Я тебя люблю», они споют «Azzurro», «Confessa», «Il ragazzo della via Gluck», «Soli», «Susanna», «Amore No» и другие композиции.

Приобрести билеты можно по ссылке.

Где погулять

Фестиваль «Русский КоТ» в саду усадьбы Остермана

© damuseum.ru

В саду усадьбы Остермана Всероссийского музея декоративного искусства открылся фестиваль «Русский КоТ». На три месяца пространство превратилось в универсальную городскую площадку, посвящённую русской культуре. Зрители смогут увидеть необычные арт-объекты, услышать музыкальные выступления, посетить театральные постановки, танцы, кинопоказы, лекции и мастер-классы. Каждую неделю тема события будет меняться.

6 и 7 июня тема фестиваля — «РасСКАЗываем». В субботу для гостей пройдут спектакли «Сны Татьяны», «Пинежский Пушкин», «Сказка о Золотой рыбке», концерт группы AINA, лекции о котах и сказках, мастер-классы по дизайну и создание мозаики «Богатыри». В воскресенье зрителей ждут дискуссия об идентичности русского народа, запись подкаста «Мрачные сказки», концерт группы «Неизвестный композитор», кинопоказ картины «Мешок без дна», роспись по дереву и другие активности.

Вход на все мероприятия свободный. Подробную программу можно узнать на сайте фестиваля.

Подпишитесь на «Рамблер» в Max! Будем на связи вопреки блокировкам и сбоям.

Рецензия на спектакль «Гастроли в Ленинград» в Театре Ермоловой: почему стоит посетить постановку