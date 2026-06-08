Раскольников в 90-х: как Театр на Малой Бронной осовременил трагедию Достоевского

На Малой сцене Театра на Малой Бронной представили спектакль «Преступление и наказание 1994», в котором сыграли Григорий Верник, Алёна Долголенко, Евгений Перевалов и другие. Действие романа режиссёр Сергей Ходьков, ученик Константина Богомолова, перенёс в бурные 1990-е, герои изменились в соответствии с веяниями эпохи, но не потеряли своей глубины. «Рамблер» рассказывает, чем интересна постановка, какие смыслы несут старый телевизор и VHS-камера на сцене и как звучат известные философские вопросы в контексте 1990-х годов.

© Екатерина Монева

История книжная и сценическая

Роман Фёдора Достоевского — не столько история убийства старухи-процентщицы студентом Раскольниковым, сколько хроника героя, пытающегося проверить теорию о «тварях дрожащих» и «право имеющих». В книге Раскольников совершает убийство не ради денег в прямом смысле, а ради проверки идеи: может ли человек переступить через другого человека, если считает себя выше закона. Из этого вырастает один из главных подтекстов романа — борьба гордыни и сострадания, рационального расчёта и вины.

© Екатерина Монева

В спектакле «Преступление и наказание 1994» эта история перенесена в Россию 90-х годов — пространство, где вопрос «имею ли я право?» звучит особенно своевременно. Эпоха дикого капитализма, когда человеческая жизнь обесценивалась со скоростью инфляции, становится органичным фоном для теории Раскольникова. Здесь процентщица — это не просто карикатура, а символ безжалостного, на грани жестокости, накопления капитала. В 1994 году разница между героем и бандитом практически стирается, а окружающие торгуются, продаются и выживают как могут.

Смещение эпохи меняет интонацию. У Достоевского преступление Раскольникова — философский вызов совести и человеческой природе, а у Ходькова становится своеобразным определением поколению, которое росло и взрослело в условиях новых социальных лифтов, криминальной романтики, видеосалонов, униженной интеллигенции и новых хозяев жизни.

© Екатерина Монева

Особенности постановки

Спектакль идёт на Малой сцене, поэтому актёры играют его практически на расстоянии вытянутой руки от зрителей. За счёт такой камерности история воспринимается иначе — каждая эмоция, звук, жест находятся во всех смыслах на первом плане и зачастую значат больше диалогов. Раскольников существует не где-то на отдалении, а рядом, как обычный молодой человек, тревожный, опасный, узнаваемый типаж.

Такая камерность создаёт эффект очной ставки. Ходьков работает с сопоставлением текста и времени: мрачный классический текст накладывается на культурные коды 1990-х. Здесь же — неоновые вывески, яркий макияж, очки-авиаторы, джинсы, пайетки, кожаные куртки. С этой позиции Достоевский представляется не писателем XIX века, которого надо «осовременить», а автором, описавшим состояние общества, в котором человек пытается заменить нравственный закон личной теорией успеха.

© Екатерина Монева

Ходьков — ученик Константина Богомолова, что явно считывается в сценических решениях. Пожалуй, самый очевидный — использование мультимедиа. Раскольников записывает сам себя на VHS-камеру, а изображение в прямом эфире транслируется на экран телевизора. Также на сцене — микрофон, в который герой декламирует свои мысли. На экранах показываются клипы 1990-х, треки той эпохи звучат и в сцене в ночном клубе. Ходьков не столько иронизирует, сколько рассуждает: актуален ли перенос действия романа в эпоху позднего постсоветского времени.

Актёрские работы

Григорий Верник в роли Раскольникова делает ставку на внутренние противоречия и юношескую надменность персонажа, за которыми прячется испуг. Его герой выглядит как человек, отравленный мыслями, зависимый от ощущения собственной исключительности. В этой версии Раскольников прикрывается безразличием как панцирем, через который то и дело проглядывает человечность.

© Екатерина Монева

Во многом спектакль делает ставку именно на актёрский состав: за артистами и их трансформацией интересно наблюдать, а вхождение в образы становится ключевым аспектом для вовлечения в историю. Верник убедителен в сценах с внезапной сменой поведения, а балансом выступает Разумихин (Артём Шаромов). Тот становится воплощением тепла и приземлённости, своеобразным оптимистом. Он — настоящий делец в джинсовом костюме с борсеткой, который стремится заработать лёгкие деньги в непростое время, используя любые подходящие возможности. При этом ему не чужда человечность в отношении близких людей.

Женские образы не менее колоритны. Мария Дудник (Соня Мармеладова) лишена романтического ореола. Ночная бабочка в клубе умудряется сохранять внутреннюю чистоту среди малиновых пиджаков и неоновых огней. Её Соня сильна хрупкостью и возможностью сострадать, она важна для спектакля, потому что противостоит Раскольникову самим способом существования. Алёна Долголенко (Дуня) тоже играет не жертву, а жёсткую, сильную женщину, готовую продать себя как товар ради семьи. Дуня вынуждена принимать взрослые решения, но она не приложение к мужским драмам, а самостоятельный моральный ориентир.

© Екатерина Монева

Кого заинтересует спектакль

Постановку стоит смотреть тем, кто не боится современного разговора с классикой и кому интересно, как роман звучит в контексте криминального десятилетия постсоветской травмы и моральной пустоты. Она заинтересует тех, кто любит разгадывать неочевидные смыслы и подмечать параллели известных произведений с современностью. Спектакль доказывает, что классике необязательно нужны кринолины и сюртуки, чтобы бить наотмашь.

Следующие показы намечены на 15, 22 июня.

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