«Молодожёны» Богомолова и спектакль по Кесьлёвскому: что смотреть в июне в Москве

В Театре имени Вахтангова покажут постановку о переживающей русскую революцию семье известного ювелира. В «Мастерской Петра Фоменко» признаются в любви к Сирано де Бержераку. В Театре на Бронной Константин Богомолов ставит спектакль про пары в поисках счастья, а в театре «Среда 21» переосмысливают фильм Кшиштофа Кесьлёвского «Случай». Автор «Рамблера» отобрал главные театральные премьеры, которые проходят в июне в Москве.

© mbronnaya.ru

Спектакль «Молодожёны»

«Блеск и пепел»

© vakhtangov.ru

Где: Театр имени Вахтангова.

Премьера состоялась 2 июня 2026 года.

Драматург Сергей Плотов написал для Театра имени Вахтангова пьесу о том, как семья прославленного ювелира переживает русскую революцию. Виктор Сухоруков ради роли главы некогда благополучного и дружного семейства, Павла Анисимовича Кутейникова, вернулся в театр в качестве приглашённого артиста.

А главный режиссёр Анатолий Шульев, поставивший «Блеск и пепел» на основной сцене, увидел в пьесе Плотова возможность вступить в диалог с прошлым. «Предреволюционная Россия 1917 года очень напоминает сегодняшний мир в целом, со всеми его противоречиями, ускоряющимся временем, за которым простой, живой человек порой не поспевает. Как же сохранить в этом мире себя самого, свою семью, веру в человека, в любовь и в красоту?» — отмечает режиссёр, чьи слова приводятся в аннотации спектакля на официальном сайте театра.

Жену Кутейникова Анну Сергеевну играет Ирина Купченко. А в ролях сыновей главного героя задействованы Владимир Гуськов (Михаил), Василий Симонов (Арсений), Николай Романовский (Николай) и Егор Разливанов (Иван).

Ближайшие показы: 16 и 21 июня.

«Сирано де Бержерак»

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Где: «Мастерская Петра Фоменко».

Премьера: 15 июня 2026 года.

В своё время, то есть в середине XVII века, Сирано де Бержерак прославился как драматург, философ и автор дилогии «Иной свет», в которой он описывал воображаемые путешествия на Солнце и Луну и уклад жизни вымышленных обитателей этих светил. Сейчас он известен в основном благодаря героической комедии французского драматурга и поэта Эдмона Ростана. Пьеса «Сирано де Бержерак» принесла её автору славу и деньги и с успехом идёт на сценах театров разных стран мира почти 130 лет.

Герой пьесы, истинный гасконец, поэт и бравый боец, однажды выигравший сражение с сотней противников, влюблён в свою кузину Роксану. Но он боится признаться в этом, потому что считает себя уродливым. Счастье кажется Сирано невозможным, поэтому он предпочитает стать голосом чужого лица, подарить свой ум, талант и благородство красавчику Кристиану, который привлёк внимание его Роксаны.

Худрук «Мастерской Петра Фоменко» Евгений Каменькович, выпуская спектакль «Сирано де Бержерак», назвал его «признанием в любви в 5 картинах с одним антрактом». В роли Сирано — Фёдор Малышев.

Ближайшие показы: 16, 19 и 27 июня.

«Молодожёны»

© mbronnaya.ru

Где: Театр на Бронной.

Премьера состоялась 10 июня.

«Молодожёны» — спектакль Константина Богомолова по пьесе «Голубая рапсодия». Её автор, Николай Погодин, вошёл в советскую театральную историю как создатель трилогии о Ленине («Человек с ружьём», «Кремлевские куранты» и «Третья патетическая»). В сороковые и пятидесятые годы они в обязательном порядке шли в ведущих театрах страны.

Но времена изменились, и героями написанной в 1961 году «Голубой рапсодии» стали не пламенные большевики или живущие в сказочном изобилии колхозники, а типичные персонажи эпохи оттепели — молодые учёные, выпускники университета. В центре сюжета — четыре пары, каждая из которых пытается построить своё счастье.

Например, талантливый физик Иван Уколов погружён в свою работу, мечтает о пластинке с «Голубой рапсодией» Гершвина и не хочет замечать, что его жену заел быт. Вавочка, жена Томаза Чебукиани, отстаивает своё право играть в кино, несмотря на протесты сгорающего от ревности и обиды мужа. Саня Веткина только к концу пьесы решает, что всё-таки любит своего Салазкина.

Всё это происходит на фоне новых примет советской жизни — американской выставки в Сокольниках, западной музыки, поездок молодых учёных за границу. «Мы разведчики будущего», — говорит одна из девушек. Будущее, конечно же, видится счастливым, ведь жить предстоит при коммунизме. Эстетика 1960-х, которую воссоздала на сцене художник-постановщик Лариса Ломакина, — скорее всё-таки взгляд в прошлое из настоящего, а не реконструкция оттепельных реалий. Ведь в оригинале у одного из героев пьесы Погодина даже нет приличного костюма, и для объяснения с любимой его наряжают в чужой.

Ближайший показ: 19 июня.

«Случай»

© sreda21.ru

Где: Театр «Среда 21».

Премьера: 20 и 21 июня 2026 года.

Фильм польского кинорежиссёра Кшиштофа Кесьлёвского «Случай» не так известен, как его трилогия «Три цвета», собравшая ведущие мировые кинопризы и номинации: «Синий» получил «Золотого льва» на кинофестивале в Венеции, «Красный» был номинирован на три «Оскара», «Белый» — на «Золотого медведя» Берлинале (в итоге режиссёру достался «Серебряный медведь»). «Случай» — одна из ранних работ Кесьлёвского, она была снята в 1981 году, но шесть лет пролежала «на полке»: в Польше картину разрешили к показу только в 1987-м, с началом польской «перестройки».

Картина рассказывает о поиске себя в непростых условиях конца 1970-х. Зритель видит три версии судьбы главного героя, студента медицинского института Витека. Его будущее зависит от того, успеет ли он на поезд Лодзь — Варшава.

В первой версии Витек успевает заскочить в последний вагон, в поезде разговаривает со старым коммунистом Вернером и решает вступить в коммунистическую партию. Во второй истории он бежит за поездом, сбивает с ног охранника на платформе, получает за этот проступок 30 суток неоплачиваемых общественных работ, знакомится с участниками объединения независимых профсоюзов «Солидарность» и сам решает стать его активистом.

В третьей он старается держаться подальше от политики, отказывается вступить в компартию, но и не подписывает письмо в защиту арестованных оппозиционеров. Витек счастливо женится, делает карьеру и погибает в самолёте, который летит во Францию. Фильм начинается с его отчаянного крика.

Один из ведущих современных режиссёров Елизавета Бондарь выпускает в театре «Среда 21» спектакль по этой картине. Это не первая её работа с киносценариями: ранее она ставила «Танцующую в темноте» по фильму Ларса фон Триера в новосибирском «Старом доме» (постановка стала лауреатом премии «Золотая маска») и «Пятую печать» по картине венгерского режиссёра Золтана Фабри в Московском театре юного зрителя.

«В этой истории есть возможность просуществовать вместе с героем, который чем‑то кого‑то напоминает — в разных историях, которые могли бы случиться или не случиться», — рассказывает Бондарь в анонсе спектакля, опубликованном на официальном сайте театра. Она добавляет, что, возможно, зритель узнает в герое своих близких, себя или поймает себя на мысли, что ему тоже знакомы состояния, когда кажется, что жизнь рассыпается, нет никакой судьбы и любая случайность может поменять её на 180 градусов.

«Чтобы нам всем было хорошо и прекрасно»

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Где: Театр «Практика».

Премьера: 27 и 28 июня 2026 года.

Режиссёр Марина Брусникина не в первый раз выпускает спектакль по текстам уральского драматурга, ученицы Николая Коляды Ирины Васьковской. В 2015 году она поставила «Кот стыда» в РАМТе, двумя годами позже вышли «Уроки сердца» в «Современнике».

Сейчас в «Практике» готовится постановка «Чтобы нам всем было хорошо и прекрасно», в основу которой также легли тексты пьес Васьковской. Речь в спектакле пойдёт о нескольких женщинах, ищущих своё счастье.

Название постановки очень точно отражает смысл произведений драматурга. Все они — о поисках любви, о надежде на счастье, которая живёт в душах героинь, часто наивных, смешных, иногда просто нелепых и очень узнаваемых. В аннотации к спектаклю, опубликованной на официальном сайте театра, отмечается, что действие будет разворачиваться сразу на двух площадках, а зритель окажется свидетелем событий в нескольких домах и подъездах.

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