Прокофьев в Большом и «Князь Игорь» в «Геликон-опере»: где слушать классику в Москве в июне

В Большом театре пройдёт масштабный оперный фестиваль «Прокофьев – наш!», приуроченный к 135-летию со дня рождения Сергея Прокофьева. В «Геликон-опере» ставят знаменитую оперу Александра Бородина «Князь Игорь». А в концертном зале имени Чайковского Государственный симфонический оркестр России имени Светланова даст серию концертов, где исполнит знаковые произведения XX века. «Рамблер» отобрал главные события в мире оперы и классической музыки, которые пройдут в Москве в июне.

© Михаил Вильчук

Фестиваль «Прокофьев – наш!»

Где: Большой театр.

Когда: 20 июня — 2 июля.

Большой театр собирает редкий по плотности проект — оперный фестиваль «Прокофьев — наш!» к 135-летию со дня рождения композитора. Один из любимых и высоко ценимых Валерием Гергиевым авторов в своём оперном наследии представлен и грандиозными массовыми историческими полотнами, и искромётными фантазийными опусами, и психологическими драмами.

В две фестивальные недели силами Большого и Мариинского театров уложили все оперы из прокофьевского наследия — от написанного маэстро в девять лет «Великана» до последней «Повести о настоящем человеке». Пять из девяти спектаклей привезут из Мариинского театра. Самыми знаковыми постановками фестиваля станут:

«Война и мир» (20–22 июня)

Опера-эпопея, где Прокофьев буквально «пересобирает» Толстого: первая часть — мир, свет, бал Наташи Ростовой и её взросление; вторая — война, где частные судьбы растворяются в катастрофе 1812 года.

Это один из самых масштабных проектов в истории оперы — на сцене могут находиться более 200 артистов одновременно, сшито около тысячи костюмов. Режиссёр Андрей Кончаловский идёт по исторической канве, оставаясь в стилистике начала XIX века.

© Михаил Вильчук

«Огненный ангел» (24 июня)

Мистическая драма по одноимённому роману Валерия Брюсова. Главная героиня Рената одержима видением Ангела, который оказывается человеком — или демоном. Вместе с рыцарем Рупрехтом она погружается в мир алхимии, инквизиции и внутреннего безумия, а финал спектакля напоминает апокалипсис. Партитура «Огненного ангела» считается одной из самых «жёстких» партитур XX века, что старается отразить режиссёр Дэвид Фриман, который выстраивает спектакль как психологический хоррор.

При жизни Прокофьева опера не была поставлена — её сценическая премьера состоялась только в 1955 году, уже после смерти композитора. Участвующий в фестивале совместный проект Мариинского театра и театра «Ковент-Гарден» был инициирован к 100-летнему юбилею Прокофьева и в своё время был удостоен эпитета «сенсационная».

© Наташа Разина

«Обручение в монастыре» (27 июня)

Комедия ошибок: влюбленные Луиза и Антонио пытаются обмануть строгого отца, вступают в игру переодеваний, интриг и розыгрышей — и, как положено, приходят к счастливому финалу. Композитор сам написал либретто этого лёгкого, изобретательного, стремительного спектакля, сознательно ориентируясь на оперы-буффа Моцарта и Россини.

© bolshoi.ru

«Игрок» (28 июня)

Одна из немногих в мировом наследии опер по Достоевскому — и самая, пожалуй, известная (другая будет написана во второй половине ХХ века — «Идиот» Мечислава Вайнберга). Долгое время «Игрок» считался «неудобной» оперой: слишком резкий язык, отсутствие привычной «красоты». Режиссёр Темур Чхеидзе выстроил спектакль почти без пауз: быстрые сцены друг за другом сливаются в единый поток, обостряя и без того нервное настроение постановки.

© Наташа Разина

«Повесть о настоящем человеке» (30 июня)

Известная со школьной скамьи история лётчика Алексея Маресьева, который после ампутации ног возвращается в небо. У Прокофьева это не героический плакат, а внутренний путь — от отчаяния к принятию.

Режиссёр Сергей Новиков снимает идеологический слой и оставляет чистую драму человека на грани возможностей. На сцене обещают два самолета ЛА-5 в натуральную величину, благодаря чему камерная история может стать блокбастером.

© Дамир Юсупов

«Любовь к трём апельсинам» (23 и 24 июня)

Сказочный сюжет, пришедший из итальянской комедии дель арте — с принцем, проклятием, тремя апельсинами и абсурдными превращениями, — у Прокофьева превращается в остроумный «комментарий между строк» к оперному жанру.

Постановка Александра Петрова усиленно подчёркивает двойственность оперы: за гротеском здесь всегда прячется лирика, а за карнавалом — почти философское размышление об изнанке театра.

© Михаил Вильчук

«Семён Котко» (2 июля)

Спектакль Сергея Новикова рисует хаотичный мир в период Первой мировой и гражданской войн. Это история возвращения солдата в родное село: любовь, предательство, казнь друзей. И опера, и её постановка показывают, что глобальные события ломают частную жизнь.

© Дамир Юсупов

«Князь Игорь»

Где: «Геликон-опера».

Когда: 26–28 июня, 8–11 июля.

Знаменитую оперу Александра Бородина в «Геликон-опере» ставит режиссёр Дмитрий Бертман. В его версии остаётся вся сюжетная коллизия — поход князя Игоря против половцев вопреки плохому предзнаменованию — затмению солнца, поражение, плен и возвращение. Но в фокусе оказывается история человека, который сталкивается с последствиями собственного решения.

Бертман показывает князя Игоря не героем-победителем, а человеком, совершившим ошибку. Знаменитые музыкальные сцены, например «Половецкие пляски», даны не как концертные номера, а включены в логику действия, аккумулирующую внутреннюю трагедию героя.

Известно, что Александр Бородин оставил оперу незавершенной, и «Геликон» в соавторстве с музыковедом Анной Булычевой предпринял попытку воссоздания авторского замысла — по этому сценарию и планируется спектакль.

Как и всегда, «Геликон» дополняет своим премьерам событийности. На этот раз бонусом станет выставка в стенах театра: картины Коровина, Васнецова, Рериха, Глазунова, в которых отражается исторический контекст.

Летний абонемент Госоркестра России имени Светланова

Где: Концертный зал имени Чайковского.

Когда: 24 и 27 июня, 2 июля.

Московская филармония после долгого перерыва возвращает летний абонемент Госоркестра России имени Светланова. Во времена Владимира Юровского, который был художественным руководителем коллектива, этот цикл стал точкой притяжения меломанов благодаря нетривиальным программам, которые собирал дирижёр.

Нынешний худрук оркестра Филипп Чижевский открывает новую страницу в истории летнего фестиваля и представляет его в новом формате. В этом году на концертах исполнят музыку ХХ века.

Чижевский прежде всего меняет концепцию «монодирижёрского» фестиваля — себе он оставляет лишь один концерт, зато очень значимый. Он исполнит вместе с Госоркестром России масштабную и пронзительную вокальную симфонию «Песнь о Земле» Малера.

Выступление состоится 24 июня.

Дирижёр следующей программы, темпераментный Александр Сладковский, берётся за музыку Леонарда Бернстайна и Сергея Прокофьева. Остроумная искрящаяся увертюра к оперетте «Кандид» Бернстайна откроет вечер. Вслед за ней прозвучит Серенада для скрипки, струнных, арфы и ударных, написанная им же и вдохновлённая платоновским «Пиром». Пять диалогов о любви превращаются в пять музыкальных историй-состояний, их «расскажет» скрипач, лауреат конкурса имени Чайковского Павел Милюков.

© Общественное достояние

В финале исполнят Третью симфонию Прокофьева. Музыка, выросшая из оперы «Огненный ангел», пронизана почти физическим ощущением одержимости. В ней концентрируется нервная энергия звука, который давит и не отпускает. Концерт пройдёт 27 июня.

Финальный вечер, запланированный на 2 июля, собран из хрестоматийных сочинений Арнольда Шёнберга и Игоря Стравинского. Два композитора, которых потом будут противопоставлять друг другу десятилетиями, здесь встречаются в тот момент, когда каждый по-своему ломает привычный музыкальный язык.

«Лунный Пьеро» Шёнберга словно разрушает саму идею пения: здесь задействована особая техника Sprechstimme, которая балансирует между речью и вокалом, создавая нервное, ироничное, иногда почти болезненное состояние. В версии для симфонического оркестра Фараджа Караева она приобретает дополнительный масштаб, но не теряет своей хрупкой природы. Продолжит вечер музыка балета «Весна священная» Стравинского — сочинение, вызвавшее на премьере в Париже в 1913 году бунт в зале: мощный архаический ритуал в лучших исполнениях способен ввести в транс.

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