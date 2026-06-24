История бабуси и музыкальный спектакль Гэтсби: что смотреть за пределами Москвы

В Няганском ТЮЗе покажут спектакль о старушке, чьи внуки бросили её на произвол судьбы. В новосибирском «Глобусе» показывают историю трансформации Андрея Болконского. А в Санкт-Петербурге зрителям БДТ представят постановку о счастье. Автор «Рамблера» обозрел театральные премьеры июня, которые можно посмотреть за пределами Москвы.

© red-torch.ru/Юлия Губина

Спектакль «Великий Гэтсби»

«Война и мир. Андрей»

© globus-nsk.ru

Где: Театр «Глобус», Новосибирск.

Премьера 3 июня.

В новосибирском «Глобусе» последней премьерой сезона стал спектакль по мотивам романа Льва Толстого «Война и мир». Режиссёр Владимир Данай сам написал инсценировку романа, сделав акцент на сюжетной линии Андрея Болконского. В центре спектакля — та перемена, которую переживает князь Андрей, раненный в сражении при Аустерлице. Бесконечное небо, которое он видит над собой, заставляет его переосмыслить свою жизнь. Даже встреча с Наполеоном, бывшим кумиром, не производит на него впечатления, так как император кажется ему мелким на фоне вечности.

В интервью для сайта театра «Глобус» режиссёр объясняет, что ему показалась интересной та часть романа, в которой Толстой рассказывает о жизни Болконского до его встречи с Наташей: «На мой взгляд, именно в этот период формируются его мировоззрение, характер, личность и взгляды на жизнь. В процессе этих исканий в нём что-то меняется, происходит внутренняя трансформация. Вместо князя Андрея, мечтающего о славе и подвигах, каким он был до Аустерлицкого сражения, мы видим в конце первой части романа человека, разочаровавшегося в прежних идеалах, испытывающего чувство вины перед умершей женой и вместе с тем понимание, что его брак был несчастным. Тут есть о чём поразмышлять».

«Счастье»

© bdt.spb.ru

Где: БДТ, Санкт-Петербург.

Премьера 5 июня.

«Счастье» рассказывает о том, как птица, влетевшая в дом, может полностью изменить привычный ход вещей. В театре всё происходит примерно так же: Лиза Дороничева, выпускница режиссёрской мастерской Андрея Могучего, трансформировала его спектакль 2011 года, поставленный в Александринском театре, и получилось новое художественное произведение, хотя и с прежними опорами.

В основе — «Синяя птица» Мориса Метерлинка, сценография Александра Шишкина и музыкальное решение Анны Вишняковой, постоянных соавторов Андрея Могучего. В театре этот спектакль позиционируют как разговор с маленькими и взрослыми зрителями о добре и зле, о страхе потерять близких, о смерти и способности любить.

«Устал рождаться и умирать»

© alexandrinsky.ru

Где: Александринский театр, Санкт-Петербург.

Премьера 5 июня.

Московская публика знает китайского режиссёра Дина Итэна по спектаклю «Я не убивала своего мужа» в Театре Наций. Героиня спектакля (и романа Лю Чженьюня с тем же названием) решает расстаться со своим мужем, чтобы обойти китайский закон «одна семья — один ребёнок».

Один ребёнок у неё уже есть, она хочет второго и не видит другого способа реализовать свою мечту, кроме развода. Она уверена, что всё пойдёт по плану: через какое-то время после развода она сможет воссоединиться со своим мужем и родить ещё одного ребенка. Муж, как это часто бывает, решает жениться на другой женщине, но Лю Сюэльян не из тех, кто сдаётся.

На сцене Александринки Дин Итэн продолжает знакомить российских зрителей с историей Китая. Действие романа Мо Яня происходит в Китае времен аграрной революции 1950 года, в ходе которой земли помещиков были реквизированы и отданы крестьянам. Революция не бывает бескровной, что подтверждает и роман Мо Яня. Зажиточный помещик Симэнь Нао, расстрелянный деревенской беднотой, попадает к Владыке ада, у которого выпрашивает себе шесть перерождений. В свою деревню он возвращается на протяжении 50 лет как осёл, вол, свинья, собака, обезьяна и, наконец, человек.

В спектакле занято девять актрис, которые играют и женских, и мужских персонажей. Дин Итэн следует традициям китайского театра, где в разные эпохи театром занимались или только женщины, или только мужчины. Главную роль играет Ольга Белинская, которая смогла реализовать в этом спектакле свою любовь к Востоку.

«Великий Гэтсби»

© red-torch.ru/Василий Вагин

Где: Театр «Красный факел», Новосибирск.

Премьера 5 июня.

«Великий Гэтсби» Фрэнсиса Скотта Фицджеральда — главный роман про «век джаза», блеск и пустоту, про мечту, которая может и окрылить, и погубить. Фицджеральд описал «ревущие двадцатые», когда они были на пике: повсюду звучит джаз, деньги текут рекой, сухой закон только добавляет азарта. Об одном из героев этой эпохи и рассказывает Ник Каррауэй, от лица которого Фицджеральд ведёт повествование. Ник снимает скромный домик в районе, где строят себе особняки нувориши, и почти сразу замечает соседа — Джея Гэтсби. Тот каждую субботу закатывает вечеринки, на которые съезжается полгорода: гремит музыка, льётся шампанское, а сам хозяин держится так, будто затеял всё это не для веселья.

Гэтсби живёт одной мечтой — вернуть Дейзи, девушку, в которую когда‑то влюбился. Она теперь замужем за молодым человеком из аристократической богатой семьи, живёт напротив, через бухту. Гэтсби каждый вечер смотрит на зелёный огонек на её причале, словно это маяк, который не даёт ему забыть, ради чего он устраивает все эти бесконечные праздники. Ник помогает им встретиться… С этого и начинается череда событий, которые приведут Гэтсби к краху.

Режиссёр Алексей Франдетти сделал на основе этой трагической истории музыкальный спектакль: на крутящейся сцене работает джаз-бэнд, герои встречаются, разговаривают, ссорятся в ритме джаза. При этом в спектакле нет джазовых хитов из 1920-х. Чтобы погрузить зрителя в атмосферу безудержных вечеринок века джаза, композитор Юрий Севастьянов не только переработал классические джазовые композиции, но и написал несколько новых.

«Мой век»

© lensov-theatre.spb.ru

Где: Театр Ленсовета, Санкт-Петербург.

Премьера 12 июня.

Автор пьесы «Мой век» Мишель Лоренс знает о театре всё и даже больше: в драматургию она пришла после сорокалетней работы на сцене. Начинала с классических и современных танцев, продолжила как драматическая актриса, а потом рассказала обо всём, что увидела и узнала за это время, в десятке пьес.

«Мой век» — самая известная из них. Её героиня в день своего столетия вспоминает прожитую жизнь, в которой отразились все события XX века. Рядом с ней три поколения близких — дочь, внучка и правнучка, им предстоит узнать такие семейные тайны, о которых они и не догадывались. Героиню зовут Габриэль; Мишель Лоренс создавала её образ, думая о легендарной Коко (Габриэль) Шанель. У неё, правда, семьи никогда не было, но тайн она хранила немало. Режиссёр спектакля — Юрий Цуркану, в роли Габриэль — Елена Комиссаренко.

«Бабуся»

© ntyz.ru

Где: Няганский ТЮЗ.

Премьера 26 июня.

«Бабусей» бабушку Тосю называли пятеро внуков, которых она вырастила. Их родители работали проводниками, дома бывали редко, и бабушка «поднимала» всех пятерых. Шли годы: двое старших внуков погибли в Афганистане, остальные вылетели из родительского гнезда. Баба Тося продала дом, деньги разделила между тремя внуками, а сама перебралась жить к дочери. Но дочь заболела, а потом и умерла.

Зять отвёз бабусю к её сестре Анне в деревню. У сестры свои дети: неудачник и пьяница Витька и Лиза, столичная журналистка. Когда Анна упала и сломала ногу, соседи вызвали её из Москвы и Лиза стала думать, что же делать со старушкой. Взять к себе в Москву — невозможно. Оставить с пьяницей — пропадёт. Бабу Тосю повезли обратно к зятю, но тот принять её отказался — у него уже новая жизнь. Внучки взять бабусю тоже не захотели. И только Толик, беженец из Чечни, живущий на съёмной квартире, был рад её приютить. Но ночью она слышит его разговор с женой, которая боится, что хозяйка квартиры их всех выгонит, и, взяв палочку, отправляется в путь, чтобы вернуться в свой дом, оставшийся только в её памяти, из его окон машут ей двое старших внуков и дочь, зовут к себе.

Сойжин Жамбалова, главный режиссёр Няганского ТЮЗа, выпускает спектакль по киносценарию Лидии Бобровой, которая перенесла на экран реальную историю из российской жизни. Фильм «Бабуся» вышел в 2003 году и собрал полтора десятка отечественных и международных наград, включая гран-при МКФ в Париже и приз парижской мэрии на прокат картины во Франции. Спектакль Сойжин Жамбаловой — послание молодому поколению о милосердии, человечности и доброте. «Всех нас вырастили бабушки, — пишут авторы спектакля в аннотации на сайте театра. — Хочется напомнить о самом хрупком, о том, что стоит изо всех сил беречь, ценить и уважать — близкого, родного человека и его далеко не вечную жизнь».

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