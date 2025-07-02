Канатка, Стрелка и рамен: чем заняться в Нижнем Новгороде

Московский Кремль считается одним из символов России. Но интересные кремли есть и за пределами столицы. В проекте «Кремли России» рассказываем о региональных городах страны, в которых можно посетить кремль. Город-герой этой статьи — Нижний Новгород.

© Страница Нижегородского кремля в VK

Нижний Новгород отделяют от Москвы 438 км. Добраться от столицы России до «столицы закатов», как часто называют Нижний, можно на автомобиле по трассе М7 «Волга» (в таком случае путь займёт около шести часов) или на поезде. Вариантов путешествия по железной дороге много. Есть маршруты из разных городов с остановками в Москве и Нижнем Новгороде (например, Санкт-Петербург — Челябинск), а фирменные «Ласточки» отправляются с Восточного или Курского вокзалов 10 раз в день — путешествие займёт около 4 часов, а стоимость билетов начинается от 4 400 рублей.

Чем интересен нижегородский кремль

Нижегородский кремль — второй по величине из сохранившихся кремлей России после московского. Его площадь составляет 22,7 гектара, а протяжённость стен — 2 046 метра (у московского Кремля — 28 гектаров и 2 235 метров соответственно). Каменную крепость на возвышенном участке над слиянием Волги и Оки начали возводить в 1508 году: она должна была защищать город от набегов войск Казанского, Астраханского и Крымского ханств. В строительстве принимал участие итальянский архитектор, ученик Леонардо да Винчи Пьетро Франческо.

© Alexandr Alpatkin/Russian Look/www.globallookpress.com

На сегодня сохранились все 13 башен нижегородского кремля, хотя не все из них дошли до наших дней в первоначальном виде. Например, Дмитриевскую башню перестроили в конце XIX века, после чего открыли в ней первый в городе историко-художественный музей. К 800-летию Нижнего Новгорода, который отмечали в 2021 году, территорию кремля капитально благоустроили. Здесь создали новые общественные пространства, например, Губернаторский и Литературный сады, проложили удобные дорожки, восстановили исторический облик первой улицы города — Ивановского съезда — выложив его широкой брусчаткой, сделали архитектурную подсветку и воссоздали Никольскую церковь, колокольню утраченного Спасо-Преображенского собора и разобранный в конце 1920-х годов храм Симеона Столпника.

Вход на территорию кремля бесплатный.

Чем заняться в кремле

Прогуляться по стенам

Особенность Нижегородского кремля заключается в том, что все его стены открыты для самостоятельных прогулок. С апреля по ноябрь работает летний маршрут протяжённостью более двух километров — можно обойти всю крепость по кругу. С ноября по апрель действует зимний маршрут длиной 900 метров, пролегающий от Дмитриевской до Часовой башни.

В стоимость билетов на летний маршрут включено посещение смотровых площадок в Георгиевской и Тайницкой башнях, а также башен, где размещены экспозиции Нижегородского историко-архитектурного музея-заповедника: Никольской, Дмитриевской, Зачатской и Ивановской. Например, в Никольской работает выставка «Град на усть Оки», рассказывающая о быте первых нижегородцев, в Дмитриевской и Зачатской — «Сороковые-роковые» и «Победа ковалась в бою и труде», посвящённые жизни города и городских предприятий во время Великой Отечественной войны. Зимой можно посетить только Тайницкую и Ивановскую башни.

Для прогулки по крепости нужно надевать удобную обувь: два участка стен находятся на откосах с перепадом высоты более 50 метров, спускаться и подниматься приходится по крутым каменным ступеням. Зато прогуливающиеся будут вознаграждены прекрасными видами на город и слияние Волги и Оки, открывающимися со смотровых площадок и их бойниц.

© Roman Denisov, Роман Денисов/Global Look Press/www.globallookpress.com

Стоимость билета на летний маршрут: 500 рублей для взрослых, 300 рублей для льготных категорий граждан (студенты, пенсионеры), 250 рублей для школьников.

Стоимость билета на зимний маршрут: 300 рублей для взрослых, 250 рублей для льготных категорий граждан, 200 рублей для школьников.

Полюбоваться на картины Серова и Брюллова в Доме губернатора

В Доме губернатора, здании середины XIX века в стиле русского классицизма, находится один из филиалов Нижегородского государственного художественного музея (НГХМ). В нём собраны произведения русских мастеров: от древнерусской иконописи до картин знаменитых художников-«передвижников», например, Виктора Васнецова, Василия Поленова и Ильи Репина.

© Алексей Трефилов/CC BY-SA 4.0

Также здесь выставлены работы представителей местной арзамасской школы — первой частной школы живописи в России, открытой в 1802 году. В их число входят, например, произведения Василия Раева, у которого учились Алексей Боголюбов и Иван Айвазовский, и Николая Алексеева-Сыромянского, написавшего ряд картин для Исаакиевского собора в Петербурге.

Одна из жемчужин «русской» коллекции музея — портрет Зинаиды Юсуповой кисти Валентина Серова. Другое выдающееся полотно — «Гадающая Светлана» Карла Брюллова. Это единственная жанровая работа в наследии художника, написанная на тему русского национального быта.

Кроме того, музей стал одной из площадок Международной биеннале экологического искусства, которая проходит в Нижнем Новгороде с 18 апреля до 20 ноября 2025 года. До 27 июля в его залах размещён проект Марии Сафроновой и Антона Кузнецова «Зона пчёл», рассматривающий устройство жизни пчёл как образ современного общества.

Стоимость билетов: 400 рублей для взрослых, 200 рублей — для льготных категорий граждан (школьники, студенты, пенсионеры).

Познакомиться с современным искусством в «Арсенале»

«Арсенал», он же Волго-Вятский филиал Государственного музея изобразительного искусства (ГМИИ) имени Пушкина, находится в здании бывшего военного арсенала, построенного в середине XIX века. На двух этажах проводятся выставки современного искусства. Например, до 27 июля в Арсенале можно осмотреть один из проектов экобиеннале — групповую выставку «Земное/Планетарное», включающую в себя инсталляции, живопись, фото, видеоарт и графику. Она посвящена Земле как единому организму, в котором человек — лишь один из элементов цепочки взаимодействий.

© arsenal-museum.art

Стоимость билетов: от 300 до 700 рублей в зависимости от дня недели и количества запланированных для посещения этажей. Каждую среду вход бесплатный, но лицам от 18 до 60 лет потребуется предъявить карту или мобильное приложение торговой сети Spar.

Послушать классическую музыку в филармонии

На территории кремля расположена Нижегородская филармония. Именно в ней в 1962 году по инициативе знаменитого дирижёра и музыканта Мстислава Ростроповича был проведён первый в СССР фестиваль «Современная музыка», посвящённый творчеству композиторов XX века. Впоследствии он проводился до 1989 года.

Сейчас в филармонии регулярно устраивают концерты и фестивали.

© Страница Нижегородской филармонии в VK

Например, до конца июля здесь проходит 67-й сезон благотворительных концертов. Музыканты исполняют произведения зарубежных и русских классиков: от Баха и Паганини до Глинки и Чайковского. Попасть на эти концерты можно по предварительной регистрации на официальном сайте филармонии.

Прокатиться на фуникулёре

Фуникулёр, соединяющий верхнюю часть кремля с расположенными внизу площадью Народного единства и Рождественской улицей, был построен в 1896 году к открытию Всероссийской промышленной и художественной выставки и работал на водной тяге. В 1927 году подъёмник закрыли, а спустя почти сто лет, в 2024 году, запустили заново. Длина пути составляет 113 метров, вагон рассчитан на 40 человек. Поездка на фуникулёре длится две минуты.

© kremlnn.ru

Стоимость билетов: 350 рублей в одну сторону.

Чем ещё заняться в Нижнем Новгороде

Зайти в усадьбу Рукавишниковых

Неподалёку от кремля на Верхневолжской набережной расположена усадьба Рукавишниковых, где до Октябрьской революции проживали представители этого богатейшего нижегородского купеческого семейства. Сейчас в главном доме, трёхэтажном бело-голубом здании с декором, находится городской музей. Он посвящён истории семьи Рукавишниковых: здесь выставлены мебель, посуда и личные вещи бывших владельцев. Для любителей красивых фото особый интерес представляет бальный зал с узорчатым паркетом, богатой лепниной и огромным зеркалом.

© Владимир Песня/РИА Новости

Адрес: Верхневолжская наб., 7.

Стоимость билетов: 550 рублей для взрослых, 350 рублей для льготных категорий граждан (школьники, студенты, пенсионеры).

Посмотреть живопись зарубежных мастеров и русских авангардистов в НГХМ

В филиале НГХМ в Доме Сироткина на Верхневолжской набережной выставлены работы зарубежных мастеров, в том числе Эль Греко, Огюста Ренуара и Якопо Тинторетто. Экспозиция включает в себя более 50 произведений искусства. Часть из них была передана музею ведущими художественными собраниями России, например ГМИИ имени Пушкина и Эрмитажем.

Ещё один филиал НГХМ расположен на прилегающей к кремлю площади Минина и Пожарского. Здесь находится коллекция русского искусства XX века, в том числе произведения Василия Кандинского, Казимира Малевича, Роберта Фалька и Аристарха Лентулова. Всего в филиале представлено около 70 экспонатов.

Адреса: Верхневолжская наб., 3.

пл. Минина и Пожарского, 2/2.

Стоимость билетов в каждый из филиалов: 400 рублей для взрослых, 200 рублей для льготных категорий граждан.

Прокатиться над Волгой на канатной дороге

Канатная дорога связывает Нижний Новгород с расположенным на соседнем берегу Волги городом Бором. Путешествие над Волгой в закрытой восьмиместной кабине длится около 20 минут в одну сторону. За это время можно вдоволь насмотреться на речные просторы, рассекающие водную гладь теплоходы и катера, а также Нижневолжскую набережную. Лучшее время для поездки — вечер: по пути в одну сторону можно полюбоваться на красочные закаты над слиянием Волги и Оки, а по возвращении — на огни ночного города.

© Владимир Песня/РИА Новости

Адрес: Казанская наб., 8а

Стоимость проезда в одну сторону: 120 рублей.

Прогуляться по Большой Покровской улице

Аналог московского Арбата, главная пешеходная улица города с кафе, арт-галереями, историческими зданиями и музеями. Например, тут находятся Технический музей с фабричными станками, инструментами и бытовыми приборами конца XIX – начала XX века, Музей игрушки с более чем 800 игрушками эпохи СССР и Музей истории художественных промыслов с образцами нижегородской деревянной резьбы и хохломской росписи.

Знаковая достопримечательность Большой Покровской — здание Госбанка, построенное в 1913 году и напоминающее одновременно царские палаты и средневековый замок. Сделать фото можно у одной из бронзовых скульптур, расположенных в разных частях улицы: например, у скульптуры актёра, уроженца Нижнего Новгорода Евгения Евстигнеева.

Посетить музей-квартиру Максима Горького

Дом, в котором знаменитый русский писатель снимал квартиру с 1902 по 1904 годы, находится на улице Семашко. В комнатах сохранились мебель, предметы быта и личные вещи Горького и членов его семьи: жены Екатерины, сына Максима и дочери Кати, умершей от менингита в 5-летнем возрасте. Сама квартира расположена на втором этаже, а первый отведён под выставочные залы. До 15 декабря 2025 года в них проходит выставка «Горький с Чеховым: сцены из жизни», посвящённая отношениям двух выдающихся литераторов. На ней представлены театральные костюмы героев пьес Чехова и Горького, фрагменты личной переписки и редкие прижизненные издания произведений писателей.

Адрес: ул. Семашко, 19.

Стоимость билетов: 300 рублей для взрослых, 200 рублей для льготных категорий граждан.

© museumgorkogo.ru

Встретить закат на вершине Чкаловской лестницы

Чкаловская лестница расположена рядом с кремлем и соединяет Верхневолжскую и Нижневолжскую набережные. Лестница насчитывает 560 ступеней и выполнена в форме восьмерки, а её верхнюю смотровую площадку украшает памятник легендарному советскому лётчику Валерию Чкалову. Именно с вершины лестницы открываются лучшие виды на нижегородские закаты — восточная часть города отсюда видна как на ладони.

© WildPea/CC0

Побывать на Стрелке

Стрелка — мыс, у которого сливаются Ока и Волга, — находится на противоположном от кремля берегу. Когда-то здесь был грузовой порт, сейчас это модное благоустроенное городское пространство с пешеходными и велосипедными дорожками, большой детской площадкой и набережной, чьи деревянные ступени украшает выполненная большими красными буквами надпись «Стрелка». Здесь же находится культурный центр «Пакгаузы» — выставочный и концертный залы, напротив которых установлен арт-объект — копии Шуховских башен. Ещё одна достопримечательность Стрелки — стадион, построенный к чемпионату мира по футболу — 2018.

© WildPea/CC0

Где поесть

За русской и европейской кухней стоит отправиться в ресторан «Онегинъ» на площади Минина и Пожарского, 3а — одно из знаковых заведений города. В меню — борщ с томлёной щёчкой телёнка, равиоли с крабом, тартары из лосося и говядины и салат «Оливье» с перепёлкой. На десерт можно взять грушевый торт с солёной карамелью или медовик с апельсиновым кремом. Средний чек — 2 300–3 000 рублей.

За японской кухней можно пойти в одно из кафе «Фукурамен» (список адресов можно посмотреть на официальном сайте сети). Здесь подают 14 разновидностей супа рамен, пельмени гёдза с креветками, свининой и курицей и ошидзуси — суши в виде брусочков. Запить это можно домашними лимонадами или матча с фисташкой либо лавандой. Средний чек — 1 500 рублей.

За блюдами грузинской кухни стоит заглянуть в рестораны «Хачапури. Выпечка и вино» (список адресов можно посмотреть на официальном сайте сети). В меню — грузинская классика, вроде хачапури, лобио с грудинкой или хинкали с говядиной. Средний чек — 2 000 рублей.

© Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com

Что привезти из Нижнего Новгорода

Любителей традиционных сувениров наверняка порадуют деревянные изделия с хохломской росписью — этот вид народного промысла зародился в селе Хохлома Нижегородской губернии. Тем, кто любит модную одежду и аксессуары, стоит обратить внимание на бренд «Нижний 800», чья продукция посвящена 800-летию города на Волге. Бренд выпускает майки с портретами Максима Горького, толстовки с принтами знаменитой Нижегородской ярмарки и фляги и сумки, вдохновлённые «Пакгаузами».

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