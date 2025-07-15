По следам «Ивана Васильевича»: чем заняться в Ростове Великом

Московский Кремль считается одним из символов России. Но интересные кремли есть и за пределами столицы. В проекте «Кремли России» рассказываем о региональных городах страны, в которых можно посетить кремль. Город-герой этой статьи — Ростов Великий.

© Варвара Гертье/РИА Новости

От Москвы Ростов Великий отделяет 208 километров. Добраться до одного из самых древних городов страны (его история насчитывает не менее 1163 лет) из столицы можно на автомобиле по трассе М-8 «Холмогоры» приблизительно за 3,5 часа. Есть варианты путешествия по железной дороге: например, можно добраться на фирменных экспрессах, которые курсируют между Москвой и Костромой, Ярославлем или Вологдой и останавливаются в Ростове. Время пути занимает от 2,5 часа, а цена билетов начинается от 680 рублей.

Чем интересен ростовский кремль

Предшественниками нынешнего кремля были существовавшая в X–XVII веках деревянная крепость и сменившая его в середине XVII века земляная крепость, остатки валов которой до сих пор можно увидеть вокруг каменных стен. Своим современным видом кремль обязан митрополиту Ростовскому и Ярославскому Ионе III, по замыслу которого осуществлялась постройка. Новое сооружение должно было стать резиденцией митрополита, и Иона III задумывал его как библейский рай: внутри крепости должны были быть сад и пруд. Укрепление начали строить в 1650-х годах и закончили в 1680-х. Поскольку ростовский кремль не имел большого оборонного значения, строители отказались от некоторых оборонительных элементов, например подошвенных, то есть расположенных на нижнем ярусе, бойниц.

В конце XVIII века митрополию из Ростова перенесли в Ярославль, и кремль начал постепенно ветшать. Спасён он был усилиями ростовских купцов, на чьи средства во второй половине XIX века была проведена реставрация. В 1883 году в Белой палате открыли музей церковных древностей — один из первых региональных музеев в стране.

Многим (даже тем, кто ни разу не был в Ростове Великом) ростовский кремль знаком по комедии Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию» — именно он исполнил роль Московского Кремля XVI века, куда попали управдом Иван Васильевич Бунша и жулик Жорж Милославский. В частности, тут снимали сцены народного волнения, когда собравшаяся толпа кричала: «Царя! Царя! Шайбу! Шайбу!», побег Бунши и Милославского от стрельцов по кремлёвским стенам и отъезд войска из Москвы. Кремль входит в маршрут «Золотое кольцо России», а в 1998 году был включен в предварительный список всемирного наследия ЮНЕСКО.

© Киностудия «Мосфильм»

Кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию»

Чем заняться в кремле

Кремль — главная достопримечательность Ростова Великого. Своими размерами (его площадь составляет 4 гектара) он не может конкурировать с масштабными московским (28 гектаров) и нижегородским (22,7 гектара) кремлями, но осмотр исторических зданий и выставок, проходящих на его территории, может занять целый день.

Кремль разделён на три части — Соборную площадь, Архиерейский двор и Митрополичий сад. На Соборной площади находятся Успенский собор и звонница. Собор интересен тем, что он старше самого кремля: его построили в 1508–1512 годах, и облик здания во многом повторяет Успенский собор в Московском Кремле. Со смотровой площадки звонницы открывается прекрасный вид на историческую часть города и на территорию кремля.

Самые интересные достопримечательности сосредоточены в Архиерейском дворе. Начинать его осмотр можно с прогулки по каменным стенам, соединяющим здания. Переходы ведут мимо Церкви Спаса на Сенях, куда стоит заглянуть, чтобы полюбоваться фресками. На Водяной башне находится ещё одна смотровая площадка: с неё можно осмотреть и территорию кремля, и расположенное рядом с кремлём озеро Неро.

В Белой палате находится историческая экспозиция, отражающая опыт реставрации кремля в конце XIX века: старинная мебель, посуда, книги. Например, здесь хранятся тома «Истории России с древнейших времён» русского историка Сергея Соловьёва, изданные в конце XIX века, и дореволюционные издания «Истории человечества» немецкого историка и публициста Ганса Гельмольта.

© www.rostmuseum.ru

Одно из самых красивых зданий архитектурного ансамбля — Государевы хоромы. Сейчас в них размещается постоянная историческая экспозиция с археологическими находками: остатками посуды, орудий труда и многое другое. Также в пространствах хором проходят временные выставки. Например, до октября 2025 года можно посетить выставку «”Иван Васильевич”: путешествие во времени», которая открылась в 2023 году в честь 50-летия знаменитой комедии Леонида Гайдая. На ней представлены элементы декораций — советские кресла, телевизор, радиоприёмник, а также архивные документы и фотографии со съёмок.

В здании Судного приказа находится музей финифти — так называется техника росписи эмалью металлических покрытий. Ростов славился этим видом декоративно-прикладного искусства, и в музее можно посмотреть образцы работ местных мастеров и предприятий. Здесь выставлены произведения мастеров конца XIX — начала XX века, миниатюры из собрания исследователя финифти и историка Андрея Титова, портрет Юрия Гагарина, выполненный на фабрике «Московская финифть».

В Церкви Одигитрии — самой молодой постройке ансамбля, выполненной в стиле московского барокко, — размещена экспозиция «Сокровища ростовского кремля»: облачения священнослужителей, художественное серебро, церковная утварь, иконы. А в здании Конюшенного двора можно увидеть более 400 предметов холодного и огнестрельного оружия XV–XX веков: от сабель и кинжалов до револьверов и пулемётов.

Завершить прогулку по ростовскому кремлю можно в Митрополичьем саду: посидеть в тени плодовых деревьев, заглянуть в Аптекарский огород, где растут целебные травы, и сделать фото на фоне небольшого пруда. На прощание стоит заглянуть в кафе «Погребок» в Архиерейском дворе: здесь подают выпечку, чай с травами из Митрополичьего сада, а в качестве сувениров продают луковый мармелад и варенье из выращенных в саду ягод и фруктов.

В отличие от тульского и нижегородского кремлей, где вход на территорию бесплатный, для посещения ростовского кремля нужно приобретать билеты. Вход на территорию, включая Митрополичий сад, обойдется в 100 рублей взрослым и 50 рублей льготным категориям граждан (их список можно посмотреть на официальном сайте ростовского кремля). Единый билет, включающий в себя прогулку по стенам кремля и посещение всех его зданий, выставок (за исключением «”Иван Васильевич”: путешествие во времени») и экспозиций, стоит 1700 рублей для взрослых и 850 рублей для льготных категорий граждан. Вход на выставку «”Иван Васильевич”: путешествие во времени»: 250 рублей для взрослых, 125 рублей для льготных категорий граждан.

Чем ещё заняться в Ростове Великом

Прогуляться вдоль озера Неро

Озеро Неро — самое крупное в Ярославской области. По размерам оно больше самого Ростова: его площадь составляет 58 квадратных метров, в то время как площадь города — 32 квадратных метра. Дно водоёма покрыто толстыми слоями вязкого ила, поэтому купаться в нём непринято. Плотные донные отложения стали причиной того, что Пётр I, изначально выбравший Неро для строительства своей «потешной» флотилии — предшественницы русского флота, отказался от этой идеи. Корабли могли увязнуть в иле, поэтому в итоге царь решил строить их на Плещеевом озере в Переславле-Залесском.

© Варвара Гертье/РИА Новости

Поклонный крест на берегу озера Неро в Ростове Великом

На берегу озера находится пристань, где сдаются в аренду лодки (от 1,5 тысячи рублей в час в зависимости от размера) и катамараны (1 тысяча рублей в час). Можно отправиться на прогулку по воде и, отплыв подальше от берега, сделать красивые фото кремля.

Заглянуть в Музей ростовского купечества

Музей находится в главном доме городской усадьбы, до революции 1917 года принадлежавшей разным поколениям купеческого рода Кекиных. Один из его представителей, Алексей Леонтьевич Кекин, известен тем, что жертвовал средства на восстановление кремля. В музее воссозданы интерьеры комнат: рабочий кабинет с большим письменным столом, дамский будуар, гостиная и столовая, выставлены фотографии представителей семейства Кекиных, их личные вещи и документы.

© www.rostmuseum.ru

Также здесь устраивают временные выставки. Например, до января 2026 года работает выставка «Купеческий портрет конца XVIII — начала XX века. Живопись, фотография», где экспонируются портреты и фотографии представителей купеческих династий города.

Адрес: ул. Покровская, 32.

Стоимость осмотра постоянной экспозиции: 350 рублей для взрослых, 150 рублей для льготных категорий граждан.

Стоимость билета на выставку: 100 рублей для взрослых, 50 рублей для льготных категорий граждан.

Осмотреть коллекцию фарфора в музее Шлякова

Двухэтажный особняк до революции принадлежал купцу Ивану Шлякову, одному из основателей Музея церковных древностей. Сейчас там находится музей фарфора, где собрано более 2 тысяч образцов фарфоровых и фаянсовых изделий разных стран и эпох: от западноевропейского, японского и китайского фарфора до предметов, изготовленных на советских фабриках. Отдельная экспозиция посвящена самому Ивану Шлякову. Помимо основного рода занятий, он безвозмездно работал хранителем в Музее церковных древностей, и экспозиция включает в себя фотографии и документы, отражающие его научные интересы и достижения.

Адрес: ул. Пролетарская, 46.

Где поесть

За русской кухней стоит отправиться в ресторан «Алёша Попович», расположенный неподалёку от кремля на улице Карла Маркса, 1. Здесь подают солянку «Ростовскую» с телячьими почками, фирменные пельмени «Русская коса Богатырская краса», начинённые говяжьим фаршем и заплетённые косой, и несколько видов домашней медовухи. Средний чек: 1700 рублей.

© welcome-rostov.com

Ресторан «Щучий двор»

За блюдами из рыбы можно заглянуть в ресторан «Щучий двор» на улице Достоевского, 32. В меню — несколько видов ухи, например щучья или сливочная с сёмгой, закуска из рыбы с белыми грибами, котлеты из щуки с картофельным штруделем и соусом тар-тар и судак по-ростовски. Средний чек: 1500 рублей.

Что привезти из Ростова Великого

Гордость города — ростовская финифть. Приобрести изделия с финифтью, например столовые приборы, посуду, панно или ювелирные украшения, можно в музее финифти в кремле, на ярмарке «Ремесленная слобода» или в магазине фабрики «Ростовская финифть».

© Anvar Galeev/Russian Look/www.globallookpress.com

Ещё один ростовский промысел — чернолощёная керамика: на изделие сначала наносят подсолнечное масло и затирают поверхность специальным металлическим стержнем, а затем обжигают без доступа воздуха. Керамические посуду и фигурки можно приобрести в одной из сувенирных лавок города и на ярмарке «Ремесленная слобода».

Гурманам можно привезти луковое варенье из кафе «Погребок» или пряники, которые продаются в иммерсивном музее «Пряничное заведение купцов Смысловых».

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