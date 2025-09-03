Кружево, «Дом с добром» и музей детства: что посмотреть в Вологде

Московский Кремль считается одним из символов России. Но интересные кремли есть и за пределами столицы. В проекте «Кремли России» рассказываем о региональных городах страны, в которых можно посетить кремль. Город-герой этой статьи — Вологда.

Расстояние от Москвы до Вологды составляет 460 километров. Добраться до официально признанной Ростуризмом столицы Русского Севера на автомобиле можно по трассе М8 «Холмогоры». Время в пути составит примерно 6 часов 50 минут. Также есть множество вариантов путешествия по железной дороге. Например, фирменный скорый состав, уходящий в 21:50 с Ярославского вокзала и прибывающий в Вологду в 5:33 (7 часов 43 минуты в пути). Цены на билеты начинаются от 1848 рублей.

Чем интересен Вологодский кремль

То, что сегодня называется Вологодским кремлём, на самом деле является лишь небольшой его частью — Архиерейским двором. Это комплекс построек XVI–XIX веков, где раньше располагалась резиденция местных священнослужителей. Его площадь — примерно 2,3 гектара, что сравнимо с размерами двух самых маленьких кремлей России (Верхотурский — не более 2 гектаров по недавнему пересчёту, Зарайский — 2,3 гектара).

В своём полноразмерном и не дошедшем до наших дней варианте Вологодский кремль был значительно больше. Заложенная в 1565 году по указу Ивана Грозного крепость под названием Насон-город в два раза превосходила по площади московскую цитадель тех времён, отмечается на официальном сайте вологодской администрации. Архитектурный комплекс в форме неправильного четырёхугольника должен был стать новой резиденцией царя. Но кремль так и не достроили. По неизвестной причине Иван Грозный прекратил возведение цитадели в городе и покинул его в 1571 году. Согласно городской легенде, царя напугал упавший на него из свода недавно отстроенного Софийского собора кирпич. Грозный счёл это за дурной знак и решил вернуться в Москву. На тот момент у Вологодского кремля была только одна каменная стена с 11 башнями, и та в незавершенном виде.

В итоге вместо недостроенных каменных стен для защиты возвели деревянный острог. Большая часть стен сгорела в 1612 году при набеге поляков и литовцев. При царе Михаиле Фёдоровиче в 1631–1632 годах были построены новые деревянные стены с башнями. Позже число башен разрослось до 23, включая 11 сохранившихся со времен Грозного. Затем цитадель потеряла своё оборонительное значение. К 1820-м годам её стены и башни разобрали.

Сегодня в ансамбль Вологодского кремля входят Юго-Западная и Пятницкая башни, Софийский и Воскресенский соборы, колокольня, Воздвиженская церковь и семь корпусов, из которых самыми интересными с архитектурной точки зрения можно назвать трехэтажный Симоновский с двухъярусной галереей, Гаврииловский с флюгером в виде льва и колоннами и выполненный в стиле барокко Иосифовский. Ансамбль носит статус объекта культурного наследия России федерального значения.

Вход на территорию кремля бесплатный.

Чем заняться в кремле

Иосифовский корпус вологодского кремля

Сейчас практически весь архитектурный комплекс закрыт на реставрацию к 880-летию Вологды, празднование которого состоится в 2027 году. Из-за ремонтных работ познакомиться с музеями внутри кремля, например художественным отделом в Трёхэтажном корпусе или экспозицией «Природа и история Вологодского края» в Симоновском корпусе, невозможно. Зато открыт Иосифовский корпус. До 19 октября в нём работает выставка «Пластинки крутится диск», где представлено более 100 экспонатов из собрания Вологодского музея-заповедника. Здесь можно посмотреть грампластинки и виниловые проигрыватели разных лет. Стоимость входа: 200 рублей для взрослых, 100 рублей для школьников и студентов.

Также можно прогуляться по внутренней части Архиерейского двора, рассматривая старинные постройки. Желающие полюбоваться Вологдой с высоты 73 метров могут подняться на колокольню. Она примечательна не только открывающимся с неё видом, но и коллекцией колоколов XVII–XIX веков и главными часами города — курантами 1871 года, произведёнными на московской фабрике братьев Бутеноп. Билеты на колокольню обойдутся в 400 рублей взрослым и в 250 рублей пенсионерам, школьникам или студентам.

Также на территории кремля сейчас открыт для посещений Воскресенский собор, построенный в 1776 году. С 1952 года здание занимала Вологодская областная картинная галерея. Только в 2016 году собор вновь был возвращён Русской православной церкви, а художественные выставки переехали в большое здание на улице Мира, 34. Вход в церковь свободный. Кроме того, по территории устраивают интерактивные экскурсии, в ходе которых рассказывают историю архитектурного ансамбля и городские легенды. Стоимость — 300 рублей для взрослых, 150 рублей для студентов и школьников.

Посещение Вологодского кремля будет неполным без визита в Софийский собор. Внутри можно увидеть полностью сохранившийся пятиярусный иконостас XVIII века с иконами кисти польского живописца Максима Искрицкого. А также фрески, которые изначально были созданы содружеством мастеров под предводительством Дмитрия Плеханова и переписаны в середине XIX века группой художников под руководством Александра Колчина. Цена входных билетов: 250 рублей для взрослых, 150 рублей для школьников, студентов или пенсионеров.

Чем ещё заняться в Вологде

Посетить музей детства

Вологодский музей детства создали коллекционеры Александр и Ирина Метёлкины. В нём собрано более девяти тысяч советских игрушек: солдатики, куклы, резиновые и мягкие звери, большая железная дорога.

Для желающих познакомиться с экспонатами поближе есть экскурсии. Например, «Хороши кукляши», посвящённая куклам, «История игрушки в истории страны» — о производстве игрушек в СССР, «Игрушечная Вологда» — о местных артели и фабрике и другие.

Адрес: ул. Маяковского, 1.

Стоимость входного билета: 300 рублей (взрослые), 150 рублей (дети от 5 до 14 лет), дети до 5 лет — бесплатно. Стоимость экскурсий: входной билет + 2 000 рублей (группа до 10 человек), входной билет + 200 рублей с человека (группа более 10 человек).

Оценить мастерство местных умелиц в Музее кружева

Экспозиция музея располагается в здании усадьбы XIX века. Здесь посетители могут познакомиться не только с традиционным для Вологодчины кружевоплетением, но и с историей развития этого промысла в других странах, например Франции, Германии, Испании, в XVIII–XXI веках. По выставке можно пройтись в компании экскурсовода.

При желании можно взять урок кружевоплетения «Первые шаги мастерства». За 40 минут гостям предлагается освоить основные элементы плетения на коклюшках и сделать для себя небольшой кружевной браслет под руководством опытной мастерицы.

Адрес: Кремлёвская площадь, 12.

Стоимость входного билета: постоянная экспозиция — 300 рублей (взрослые), 200 рублей (пенсионеры), 150 рублей (школьники, студенты), бесплатно (дошкольники). Билеты на экскурсии для групп от 5 человек: 400 рублей (взрослые), 200 рублей (школьники, студенты), 150 рублей (дошкольники). Билет на мастер-класс: 2500 рублей.

Познакомиться с прошлым вологжан в «Доме с добром»

«Дом с добром» был открыт в деревянном здании XIX века, которое принадлежало купцу Александру Коковашину. Здесь можно узнать о жизни вологжан разных эпох, начиная от провинциального крестьянина и заканчивая обитателем светской коммунальной квартиры. В комнатах воссозданы интерьеры жилищ представителей разных социальных слоёв Вологодчины. В экспозиции представлены старинные шкафы, посуда, спальные места и другие предметы быта прошлых лет.

По дому проводятся экскурсии: обычная с рассказом экскурсовода и «Будем играть свадьбу?». В ходе последней посетители за 1 час 15 минут смогут узнать о свадебных традициях предков, а посетительницы — примерить на себя роли крестьянской, купеческой и советской невест. Экскурсия предназначена для гостей от 16 лет.

Адрес: Кремлёвская площадь, 4.

Стоимость входного билета: без экскурсии — 400 рублей для взрослых, 300 рублей для школьников, студентов и пенсионеров. Стоимость обычной экскурсии — 600 рублей для взрослых, 300 рублей для детей от 3 до 6 лет и бесплатно для малышей до 3 лет. Стоимость «Будем играть свадьбу?» — 600 рублей.

Увидеть работы местных художников в картинной галерее

Главное здание Вологодской областной картинной галереи — это пять этажей, целиком посвящённых живописи, графике и скульптуре. На третьем и четвёртом этажах располагаются постоянные экспозиции — «Искусство XX–XXI вв.» и «Вологодские художники XX–XXI вв.» соответственно. Там можно увидеть произведения Ильи Машкова, Зураба Церетели, Роберта Фалька и других авторов.

Залы второго и пятого этажей используются для временных выставок. С 5 сентября по 19 октября там будет представлен проект «Охра», созданный совместно с Московским союзом художников.

Адрес: ул. Мира, 34.

Стоимость входного билета: единый на все экспозиции — 450 рублей (взрослые), 250 рублей (школьники, студенты, пенсионеры).

Где поесть

Попробовать вологодскую кухню в авторской интерпретации можно в кафе «Родное» на улице Мира, 9/ Каменном мосту, 3. Здесь подают омлет с фермерским сыром и крапивой, ржаную кашу с судаком и жареным ягелем, а также сырники с ревенем, мочёной облепихой и фермерской сметаной. Средний чек: 1100 рублей.

«Дом купчихи Ершовой» на Советском проспекте, 78 — ещё одно место с северной русской кухней. В старинном особняке XIX века гостям подают салат с сердцем оленя и ягодным соусом, щи по-вологодски из серого крошева с белыми грибами и шмур-братень — язык, буженину, зелень со сливками, картошку и помидоры в буханке гречишного хлеба. Средний чек: 1000–3000 рублей.

Попробовать блюда северной русской, европейской и азиатской кухонь можно в ресторане «Паровозовъ вокзал» на улице Герцена, 2А. Здесь можно заказать греческий салат, пельмени со щукой, а на десерт — торт «Малина-матча» или «Три молока». Плюс заведения — интересный интерьер: стилизованные под купе столики и железная дорога, по которой маленький паровозик привозит гостям напитки. Средний чек: 1500 рублей.

Что привезти из Вологды

Помимо кружев, столица Русского Севера славится своей разнообразной молочной продукцией. Приобрести, например, местное масло можно в магазине «Промыслы Вологодчины» на проспекте Победы, 9. Там же продаются и несъедобные сувениры: от кружевных салфеток до ювелирных изделий, изготовленных в технике «северная чернь».

Любителям необычных сладостей стоит обратить внимание на «Гречку в шоколаде» — взорванные зерна гречневой крупы в шоколадной глазури, а также можжевеловый, морошковый, облепиховый мармелад. Приобрести их можно в вологодских магазинах, отмеченных сертификационным знаком — зелёным треугольником с надписью «Настоящий вологодский продукт».

