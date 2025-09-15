Китай отменяет визы для россиян: достопримечательности, маршруты, цены на отдых

С 15 сентября Китай вводит пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян. Об этом во время брифинга 2 сентября сообщил пресс-секретарь МИД Китая Го Цзякунь, писал РБК. Тестовый режим будет действовать до 14 сентября 2026 года. Раньше в страну можно было попасть без виз только в составе организованных туристических групп от пяти до 50 человек. Также россияне могли посещать без виз особый административный район Китая Гонконг и остров Хайнань. «Рамблер» узнал у представителей туроператоров, куда стоит отправиться любителям истории, активного или пляжного отдыха, на что обратить внимание при подготовке к поездке и во сколько обойдётся отдых.

Как спланировать поездку

Увеличение спроса на поездки в Поднебесную наблюдалось уже этим летом, отметили опрошенные «Рамблером» представители туроператоров. Как рассказали в пресс-службе Fun&Sun, летом 2025 года рост бронирований составил около 10%, а на осень-зиму — 23% к прошлому году. «После объявления об отмене виз с 2 сентября продажи удвоились», — сказали в компании. «С отменой виз запросы на Китай растут с каждым днем», — добавила менеджер по туризму туркомпании «Слетать.ру» Ирина Мамчий, не уточняя подробности.

Несмотря на отмену визового режима, туроператоры советуют туристам, которые первый раз посещают Поднебесную, воспользоваться услугами турагентств. Во-первых, далеко не все отели в Китае принимают иностранцев, так как иностранных гостей необходимо регистрировать в полиции, пояснили в пресс-службе Fun&Sun. «Если туристы по незнанию забронируют такой отель, при заселении у них могут возникнуть сложности — их попросту могут не заселить», — отметил представитель туроператора.

Во-вторых, туристам стоит принять во внимание языковой барьер. Даже популярный английский язык, на котором многие привыкли общаться за границей, не так сильно распространен в Китае, рассказала руководитель отдела по связям с общественностью туроператора Anex Виктория Худаева. Русским языком почти никто не владеет. «Соответственно, поиск экскурсий с русскоговорящим гидом может неприятно огорчить», — добавила Худаева.

Еще один нюанс, который стоит учесть при подготовке к поездке — оплаты внутри страны. Российские платёжные карты в Китае не принимают. Как отмечает РБК, российские банки выпускают карты китайской платежной системы UnionPay, но в Китае работают карты только тех кредитных организаций, которые не находятся в санкционном списке США. Сейчас в стране работают карты Азиатско-Тихоокеанского банка и Россельхозбанка, пишет РБК со ссылкой на данные профильного чата держателей российских карт UnionPay.

Поэтому опрошенные “Рамблером” туроператоры советуют запастись наличными. На основных туристических маршрутах расплачиваться можно долларами, евро или юанями (китайская валюта). Поменять рубли на юани можно в России. Также обменные пункты есть в туристических китайских городах и китайских аэропортах — в последних, по словам Мамчий, выгодный курс.

Куда отправиться любителям истории

Пекин, Сиань, Шанхай

Для знакомства с историей и культурой Китая туроператоры рекомендуют в первую очередь посетить Пекин. Стоимость пакетного тура в столицу Поднебесной на неделю за двоих человек c авиаперелётом, проживанием в отеле 3-4 звезды, медицинской страховкой, но без экскурсий начинается от 150 тысяч рублей, рассказала Мамчий из «Слетать.ру».

Что посмотреть в Пекине

Великая Китайская стена

Одна из самых известных и посещаемых достопримечательностей Китая — Китайская стена, рассказали представители туроператоров. Это серия укреплений, построенных на исторических северных границах древних китайских государств и имперского Китая для защиты от кочевников. Общая протяжённость стены — более 21 тысячи километров. «Это исторически значимый для Китая памятник, а также объект Всемирного наследия ЮНЕСКО», — добавила Ирина Мамчий. Расстояние от Пекина до самых популярных участков стены Мутяньюя и Бадалина, составляет 70-75 километров.

Средняя стоимость групповой экскурсии к стене, по словам Мамчий — 20 25 долларов или около 140 - 170 юаней с человека (1600-1900 рублей). Туристы отправляются в сопровождении гида на один или несколько участков стены. На Мутяньюе расположена главная сторожевая башня, в Шаньхайгуане можно посетить музеи стены, а на участке Симатай — взойти на «Небесную лестницу» с углом подъёма более 85 градусов. «Очень популярен фуникулер, проходящий через Великую Китайскую стену. Стоимость поездки на нём — примерно 100 юаней (900 рублей)», — добавила Мамчий.

Запретный город

Запретный город — самый большой дворцовый комплекс в мире. Его общая площадь составляет около 720 тысяч квадратных метров. Он располагается в центре Пекина, и долгое время служил резиденцией китайских императоров.

«Его уникальность в протяженности, обширности территории и неповторимости китайской архитектурной традиции», — говорит Мамчий. В Запретном городе расположено более 900 деревянных зданий, окружённых площадями и садами, выстроенными по строгим канонам учения фэншуй, добавляют в Fun&Sun. Также здесь есть музей, где собраны более 70 тысяч экспонатов — свидетельств правления императоров разных эпох.

По данным туроператоров, входной билет в Запретный город в зависимости от сезона стоит 7-10 долларов или 40-60 юаней (470-700 рублей). Групповая экскурсия обойдётся от 60 долларов или 400 юаней и выше (4700 рублей).

Летний дворец

Летняя резиденция китайских императоров находится на окраине Пекина. Это один из самых больших и самых хорошо сохранившихся императорских садов в мире. В нём более 3 тысяч старинных сооружений — дворцы, беседки, павильоны, мосты. Среди знаковых достопримечательностей туроператоры называют символ Летнего дворца Башню буддистских благовоний, занесённый в Книгу рекордов Гиннесса как «самый длинный в мире расписанный коридор» Длинный коридор, улицу Сучжоу с яркими постройками в традиционном китайском стиле, Сад Гармоничного Интереса и озеро Куньмин.

Вход в резиденцию, в зависимости от сезона, стоит от 50 юаней (580 рублей).

Ламаистский храм Юнхэгун

Храм Юнхэгун, или Храм гармонии и покоя, — один из старейших и крупнейших монастырей тибетского буддизма на территории Китая. Первые постройки здесь появились в 1694 году. Сегодня храм состоит из нескольких последовательно соединяющихся между собой павильонов — залов. Его знаковая достопримечательность — воздвигнутая в XVIII веке 26-метровая деревянная статуя Будды, которая считается самой большой статуей Будды в мире, установленной внутри помещения.

Стоимость посещения — от 25 юаней (280 рублей), в зависимости от сезона.

Что посмотреть в Сиане

«Терракотовая армия»

В музейном комплексе «Терракотовая армия» находятся 8100 терракотовых, то есть глиняных, фигурок солдат и две бронзовые колесницы, каждая из которых запряжена четверкой терракотовых лошадей. Они были захоронены в Ш тысячелетии до нашей эры вместе с первым императором Китая Цинь Шихуанди. Рост каждой фигурки от 190 до 200 см, вес — порядка 135 килограммов. У каждой из них индивидуальные черты лица, одеяние, доспехи или оружие.

Стоимость билетов в комплекс — от 120 юаней (1400 рублей) в зависимости от сезона.

Большая пагода диких гусей

Пагода была построена в VII веке и представляет собой кирпичную башню высотой 64 метра. В ней хранились буддийские сутры, привезенные из Индии монахом Сюаньцзаном. Пагода открыта для посещения туристами. По винтовой лестнице можно подняться на верхний уровень и увидеть Сиань и его окрестности. Стоимость — 25-30 юаней (290 — 350 рублей), в зависимости от сезона.

Помимо пагоды также можно осмотреть расположенный рядом храмовый комплекс. Стоимость — около 50 юаней ( 575 рублей).

Что посмотреть в Шанхае

Сад Юйюань

Сад Юйюань, или сад Радости, был построен в 1559 году богатым сановником Пань Юньдуанем для престарелых родителей. Территория делится на шесть частей, которые соединены переходами. В парке много зелени, классических китайских построек, арок и мостов через ручьи. Одна из знаковых достопримечательностей — нефритовая скала весом 5 тонн, которую привезли сюда из китайской провинции Цзянсу.

Стоимость входа — от 30 юаней (350 рублей), в зависимости от сезона.

Водный город Чжуцзяцзяо

Древний водный город в пригороде Шанхая, основанный более 1700 лет назад. Его называют «Китайской Венецией». Он знаменит своими каналами, 36 каменными и деревянными мостами, старинными зданиями и чайными домами.

Некоторые операторы предлагают туры, которые включают в себя посещение сразу нескольких основных городов Китая. Например, у Fun&Sun тур Пекин-Сиань-Шанхай на семь дней c перелётом, проживанием в 3-звёздочном отеле, трёхразовым питанием и посещением знаковых достопримечательностей городов обойдётся в октябре от 383 тысяч рублей на двоих.

Куда поехать любителям природы

В Китае много мест для активного отдыха, например трекинга, велотуров, занятий экстремальными видами спорта, говорит Мамчий. Для этих целей она рекомендует посетить маршруты близ реки Янцзы. Например, любителям трекинга будут интересны Ущелье прыгающего тигра, которое считается одним из самых глубоких в мире, и гора Шуашань, известная своими самыми крутыми тропами. Также можно совершить паломничество к священной горе Кайлас, маршрут которого проходит на высоте 5 тысяч метров. «Но строить такие маршруты туристам придётся самостоятельно, покупая сначала авиабилет до крупных городов, а потом присоединяясь к группе единомышленников, найти которых можно в интернете», — говорит Мамчий. Перелет из Москвы до Куньмина, от которого можно добраться до Ущелья прыгающего тигра, стоит примерно 50 тысяч рублей на человека туда и обратно. Внутренние рейсы, например, из Пекина до Куньмина в среднем составляют 15 тысяч рублей туда и обратно на человека. Далее нужно добраться из Куньмина в Лицзян на поезде (примерно 1,5 тысячи рублей в одну сторону на человека). Заключительная часть путешествия до ущелья автобусом обойдётся примерно в 800 рублей.

Представители Fun&Sun рекомендуют посетить национальный парк «Чжанцзяцзе». Здесь можно увидеть скалы, ставшие прототипами пейзажей в фильме «Аватар», и совершить трекинг по подвесным мостам, стеклянным тропам и смотровым площадкам. Также стоит посетить горную гряду Хуаншань, или «Жёлтые горы» в провинции Аньхой. В горах проложена специальная тропа, с которой открываются виды на гранитные пики, сосны, горячие источники.

Еще одна природная достопримечательность — цветные горы Данься. Сейчас в этом месте находится национальный парк — объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Попасть сюда можно на поезде или самолете из крупных городов Китая до города Чжанъе, а затем на трансфере до парка. Входной билет в парк стоит от 40 юаней (460 рублей), в зависимости от сезона.

Туроператоры предлагают туры, совмещающие исторические и культурные достопримечательности. Например, у компании Anex есть одиннадцатидневный тур по Китаю с круизом по реке Янцзы. Стоимость начинается от 240 тысяч рублей с человека. Помимо перелета, проживания и трехразового питания, в него входит посещение знаковых достопримечательностей Пекина, Сианя, Шанхая, Центра исследования и разведения больших панд в городе Чэнду и круиз по Янцзы со множеством остановок, рассказала Виктория Худаева.

Куда поехать любителям пляжного отдыха

Любителям пляжного отдыха туроператоры рекомендую посетить остров Хайнань, славящийся своими широкими пляжами с белоснежным песком. «На острове отлично развита инфраструктура, поэтому походы на пляж можно совмещать с прогулками, шоппингом и участием в экскурсионных программах», — говорит Ирина Мамчий.

Пляжный сезон на Хайнане приходится на декабрь — апрель. В этот период цены на отдых значительно выше, чем в несезонные месяцы: поездка на двоих обойдётся более чем в 200 тысяч рублей. В сентябре средняя стоимость пакетного тура с перелётом и проживанием в отеле с завтраком на девять ночей в сентябре составит 150 тысяч рублей на двоих. Мамчий поясняет, что в сентябре цены ниже, так как в это время на острове могут быть тайфуны и дожди. Погода налаживается в ноябре, и стоимость туров повышается: девять ночей обойдутся около 180 тысяч рублей на двоих, добавляет эксперт.

