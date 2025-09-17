Мечеть Кул-Шариф, кот Алабрыс и метеориты: что посмотреть в Казани

Московский Кремль считается одним из символов России. Но интересные кремли есть и за пределами столицы. В проекте «Кремли России» рассказываем о региональных городах страны, в которых можно посетить кремль. Город-герой этой статьи — Казань.

© yulenochekk/iStock.com

Москву и Казань разделяют 830 километров. Быстрее всего их можно преодолеть на самолёте — всего за полтора часа. Стоимость билетов на прямые рейсы начинается от 2,5–3 тысяч рублей. На авто добраться до столицы Республики Татарстан можно примерно за 8 часов по платной магистрали М-12 «Восток» либо за 11–12 часов по трассе М-7 «Волга».

Время в пути на фирменном двухэтажном поезде, уходящем в 23:10 с Казанского вокзала и прибывающем в Казань в 10:49, составит 11 часов 39 минут. Цена билета — от 3070 рублей.

Чем интересен Казанский кремль

Казанский кремль занимает площадь в 15 гектаров (для сравнения: площадь Московского Кремля — 28 гектаров). Его история началась в X веке с появления на его месте деревянных укреплений булгар — тюркских переселенцев из Приазовья, принявших ислам. Спустя два столетия постройки разрослись до самостоятельного города с белокаменными стенами. В таком виде цитадель простояла всё время правления Золотой Орды с 1220-х годов до образования Казанского ханства в 1438 году.

В 1552 году Иван Грозный силой присоединил Казань к Российскому государству. Во время осады города цитадель превратилась в руины. На её месте царь приказал возвести новый белокаменный кремль. Строительство началось в 1555–1562 годах и завершилось в конце XVII века. Новый кремль состоял из 13 башен и крепостных стен, а также был расширен в сторону юга. В таких границах он дошёл до наших дней.

Сегодня Казанский кремль — это историко-архитектурный и художественный музей-заповедник, а также официальная резиденция главы Республики Татарстан. Крепость внесена в списки объектов культурного наследия России федерального значения и Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Внутри кремля сохранились Пушечный двор XVII века, дозорная башня Сююмбике конца XVII — начала XVIII века, здания Присутственных мест конца XVIII века, часть построек Спасо-Преображенского монастыря XVI–XIX веков, а также Губернаторский дворец, здания духовной консерватории, юнкерского училища и новый архиерейский дом, построенные в середине XIX века. Кроме того, в архитектурный ансамбль входит Благовещенский собор: он был построен в XVI веке, частично разрушен в начале эпохи СССР и отреставрирован в 1970–1980-х годах.

Вход на территорию кремля бесплатный.

Чем заняться в кремле

Одна из достопримечательностей кремля — 58-метровая башня Сююмбике. Её называют российской версией Пизанской башни, поскольку строение наклонено на северо-восток на 1,98 метра. Сейчас вход в здание запрещён из соображений безопасности посетителей и сохранности самого сооружения, но его можно осмотреть снаружи.

С башней связано множество легенд. По одной из них, своим появлением это строение обязано казанской царице Сююмбике, которую Иван Грозный захотел взять в жёны. Получив отказ, гордый царь пошёл войной на Казань. После взятия города Сююмбике была вынуждена согласиться, но поставила будущему мужу условие: за неделю построить поражающую своей красотой башню. Царь выполнил это желание, после чего убитая горем невеста поднялась на вершину башни, осмотрела на прощание свои бывшие владения и бросилась вниз.

© Petar Milošević/CC BY-SA 3.0

В Благовещенском соборе, который считается самым старым православным храмом Казани, сохранились фрагменты росписи стен ХIХ века и самая древняя известная на сегодня фреска с изображением Казанской иконы Божией Матери XVII века. Ещё одна интересная деталь храма — татарское надгробие XVI века, вмонтированное в кладку. Узнать о храме больше можно в Музее истории Благовещенского собора, располагающемся в цокольном этаже храма. Цена входа для взрослых — 200 рублей, для студентов и пенсионеров — 150 рублей.

На территории кремля находится главная мечеть Татарстана Кул-Шариф с четырьмя 58-метровыми минаретами и ярким небесно-голубым куполом. Это не только действующая мечеть, но и Музей исламской культуры. Здесь можно получить общее представление об исламе и знания о традициях татарского народа. Среди экспонатов — древние документы, керамика периода Золотой Орды, интерактивный «Листающийся Коран». Стоимость билетов: 250 рублей для взрослых, 150 рублей для студентов и пенсионеров.

© kazan-kremlin.ru

Продолжить изучение прошлого татарского народа можно в Музее истории государственности татарского народа и Республики Татарстан в здании бывшей Дворцовой церкви. Там выставляются образцы арабской графики XV–XVI веков, золотоордынские монеты, реконструкция трона казанских ханов и многое другое. Стоимость билета зависит от количества посещаемых этажей — всего их два. Комплексный билет на оба этажа обойдётся в 250 рублей взрослым и 200 рублей студентам и пенсионерам.

Музей Спасской башни посвящён истории кремля со времён Волжской Булгарии и до XXI века. Тут можно увидеть, какие материалы и вооружения использовались при возведении и обороне цитадели, узнать интересные факты о знаменитых часах и звёздах на вершине башни. Билет: 350 рублей для взрослых, 300 рублей для студентов и 250 рублей для пенсионеров.

Скелеты вымерших животных, в том числе динозавров, и коллекция метеоритов ждут посетителей в Музее естественной истории Татарстана. В экспозиции представлено много интерактивных познавательных блоков. Цена билетов: 350 рублей — взрослые, 250 рублей — студенты и пенсионеры.

Музей Пушечного двора посвящён оружейной тематике. Его главный экспонат — литейная яма с сохранившейся кирпичной кладкой XVIII века. Там же представлена реконструкция этапов создания формы для литья пушек. Билеты для взрослых — 250 рублей, для студентов и пенсионеров — 150 рублей.

© kazan-kremlin.ru

Поклонникам изобразительного искусства стоит заглянуть в Центр «Эрмитаж-Казань». Это первое в России представительство Эрмитажа. Этой осенью здесь откроется выставка «Юсуповы. Роскошь сквозь века». В рамках масштабной экспозиции будет представлено более 400 произведений искусства от античности до начала XX века: личные вещи представителей династии Юсуповых, ювелирные изделия, картины Ораса Верне, Джованни Батисты Тьеполо и других мастеров. Точная дата выставки появится на сайте кремля позднее. Стоимость билетов в центр: 400 рублей для взрослых, 300 рублей для студентов и пенсионеров.

В выставочном зале «Манеж» находится интерактивное арт-пространство «Коммуналка», воссоздающее интерьеры коммунальной квартиры 1960–1980-х годов. Попасть в другую эпоху можно за 150 рублей взрослым, за 100 рублей — студентам и пенсионерам. До 9 ноября в «Манеже» проводится выставка «Первый кадр», посвящённая зарождению кинематографа и участвовавшим в этом изобретателям. Цена билета: 250 рублей для взрослых, 200 рублей для студентов и пенсионеров.

Стоимость единого билета во все музеи Казанского кремля — 1500 рублей. Для детей до 18 лет посещение всех экспозиций не в составе экскурсионной группы бесплатное.

Чем ещё заняться в Казани

Прогуляться по улице Баумана

Главная улица Казани частично пешеходная, потому хорошо подходит для прогулок вдоль расположившихся на ней невысоких особняков, бывших некогда доходными купеческими домами. Тут же можно увидеть Драматический театр имени Качалова, Богоявленский собор с колокольней в псевдорусском стиле, а также памятник казанскому коту Алабрысу — герою местных легенд.

По одной из них, во время осады Казани Иваном Грозным кот спас от смерти татарского хана. Когда за ханом пришли ночью марийские князья, чтобы выдать его русскому царю и заполучить расположение Грозного, питомец по кличке Алабрыс услышал незваных гостей, разбудил хозяина, и тот вместе с семьёй успел сбежать.

Посетить Храм всех религий

© вселенскийхрам.рф

Храм был основан в 1994 году братьями-художниками Ильгизом и Ильдаром Хановыми. Он сочетает в себе православную и католическую церкви, синагогу, пагоду, мечеть, а также множество важных символов для различных культур и религий. По задумке его основателей Храм всех религий — это «символ единения через искусство и культуру».

Церковные службы в этом месте не проводятся, зато можно записаться на занятия йогой. Информация о них и других мероприятиях в храме публикуется в его Telegram-канале.

Адрес: ул. Старо-Аракчинская, 4.

Стоимость билетов: любая сумма на благотворительное пожертвование. Рекомендованная — 250 рублей. На входе принимаются только наличные.

Прочувствовать колорит Старо-Татарской слободы

Увидеть национальную татарскую архитектуру, сохранившуюся с XVII–XVIII веков, можно в Старо-Татарской слободе в южной части Вахитовского района Казани. В середине XVI века сюда после захвата Иваном Грозным Казанского ханства были выселены татары. Сегодня здесь сохранились простые деревянные дома и принадлежавшие местной интеллигенции и промышленникам каменные особняки.

Одна из достопримечательностей Старо-Татарской слободы — Музей чак‑чака, расположенный в доме начала XIX века на улице Парижской Коммуны, 18А. Его создала местная семейная пара — Дмитрий и Раушания Полосины, восстановив внутри купеческого особняка интерьеры обычного татарского дома рубежа XIX–XX веков. В музее представлены старинные предметы быта, переданные на выставку горожанами, и вещи из личной коллекции Полосиных. Здесь проводят экскурсии, а также дегустации татарской медовой выпечки чак-чак, ажурной пастилы и местных пончиков — баурсаков.

Стоимость билета в музей: 700 рублей — взрослый (дегустация включена), 550 рублей — льготный (действует только в будни), 600 рублей — детский (от 6 до 13 лет включительно), 250 рублей — детский до 5 лет (с дегустацией), детям до 5 лет бесплатно без дегустации.

Делиться секретами в «Арке влюблённых»

© Светлана Шевченко/РИА Новости

Одна из самых романтичных достопримечательностей Казани находится у входа в парк «Чёрное озеро» со стороны улицы Лобачевского. Арка была построена в 1930-е годы по проекту скульптора Игоря Герасимова.

Из-за своей эллиптической формы строение обладает интересным акустическим эффектом: разойдясь по разные стороны арки, два человека могут услышать шёпот друг друга. Для этого нужно говорить во внутренние ниши сводов. При этом никто из случайных прохожих не услышит диалог.

Где поесть

Блюда европейской, азиатской и татарской кухонь можно попробовать в 1st Gallery Kitchen на ул. Меридианная, 1. Здесь подают миньон из говядины с соусом «пьяная вишня», спагетти Нери с морепродуктами, фирменную пиццу-ассорти 1st Gallery с ростбифом, руколой, страчателлой, трюфелем и креветками, а также тирамису с чёрной икрой, эчпочмак с кониной и многое другое. Средний чек — 1500–2000 рублей.

Деликатесы национальной татарской кухни готовят в ресторане «Чирэм» по адресу территория Кремля, 5. В меню — стейк из конской вырезки с копчёным виноградом и соусом из кваса, традиционный вяленый гусь, фермерские сыры Татарстана, говяжьи хвосты с ароматным бульоном. Средний чек — 3500 рублей.

Что привезти из Казани

Столица Татарстана славится своими сладостями, выпечкой и сыровялеными мясными изделиями, потому стоит обратить внимание на чак-чак, конскую колбасу казылык и узорную татарскую пастилу. Приобрести их можно в лавках на улице Баумана и в Старо-Татарской слободе, а также в местных супермаркетах.

На улице Баумана или в ЦУМе на Кремлёвской улице можно найти несъедобные сувениры: тюбетейки и калфаки — национальные головные уборы, значки с котом Алабрысом или мифическим татарским драконом Зилантом, посуду и изделия из кожи с местным орнаментом.

Канатка, Стрелка и рамен: чем заняться в Нижнем Новгороде