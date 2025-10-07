Названы самые популярные регионы для путешествий по России

Эксперты СберАналитики выделили внутренние туристические направления, пользующиеся наибольшим спросом у россиян. В топ-3 популярных городов и регионов вошли Москва, Московская область и Санкт-Петербург.

© Алексей Даничев/РИА Новости

СберАналитика изучила интересы российских путешественников с помощью аналитической панели «Туризм» на основе агрегированных и обезличенных данных о предпочтениях 111 миллионов покупателей и 6 миллионов юрлиц, а также данных из более чем 70 внутренних и внешних источников. В ходе исследования выяснилось, что за первые восемь месяцев 2025 года российские туристы совершили 123 миллиона поездок. Это на 3% больше, чем за аналогичный период в 2024-м. Из них почти половина пришлась на лето — 60 миллионов.

Больше всего россиян привлекали Москва (14,1% поездок), Московская область (13,5%) и Санкт-Петербург (6,5%). Также в десятку самых популярных направлений вошли:

Краснодарский край (6,4%);

Ленинградская область (4,3%);

Республика Татарстан (2,5%);

Свердловская область (2,2%);

Владимирская область (1,9%);

Ростовская область (1,8%);

Нижегородская область (1,7%).

Специалисты также составили портрет среднестатистического туриста. Им оказалась 44-летняя женщина, предпочитающая короткие путешествия на 5 дней.

В ходе исследования выяснилось, что в среднем отдыхающие ежедневно тратят на еду, развлечения, сувениры и экскурсии 2343 рубля. Это на 9,5% больше, чем в 2024 году.

В столице и Подмосковье расходы путешественников снизились на 0,6 и 3,4% по сравнению с 2024 годом. В Санкт-Петербурге туристы, напротив, стали тратить на 15% больше, чем в прошлом году. Четверть всех трат в поездках приходится на продукты, 13% — на непродовольственные товары и питание в кафе, 8% — на обслуживание личного автотранспорта. Общая сумма расходов туристов достигла 1,4 триллиона рублей.

Вместе с этим среди путешественников был зафиксирован рост людей с высоким доходом.

21% любителей поездок зарабатывает от 70 до 100 тысяч рублей;

14% получают от 100 до 140 тысяч рублей;

16% — больше 140 тысяч рублей.

Доля путешественников, зарабатывающих более 100 тысяч рублей в месяц, увеличилась за год на 10 процентных пунктов.

