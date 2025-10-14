От Дагестана до Бурятии: 10 живописных рек, где можно сплавляться осенью

Наступление осени не повод отказываться от активного отдыха на воде. В прохладной погоде есть свои плюсы: свежий воздух, утопающие в золотой листве берега и отсутствие кровососущих насекомых. Главное — запастись тёплой непромокаемой одеждой. «Рамблер» выбрал десять живописных рек России для осеннего сплава на байдарках для новичков и опытных спортсменов.

© HAKAN ELİAÇIK/iStock.com

Маршруты в списке представлены от лёгкого к самому трудному по Международной шкале сложности рек. По этой системе оценки водоёмы, их отдельные участки и пороги делятся на шесть классов, где I означает самый лёгкий, для начинающих, а VI предназначен для экстремалов и исследователей.

Сулак, Дагестан

Уровень сложности: I (для новичков)

Эта река подойдёт сплавляющимся впервые, а также тем, кто ещё не готов прощаться с теплом. Начало и середина осени в Дагестане обычно щедры на хорошую погоду, а пейзажи Сулакского каньона — одного из самых глубоких в мире (1920 метров) — становятся особенно завораживающими в октябре: алая листва ярко контрастирует с бирюзовой гладью воды.

© Serguei Fomine/Global Look Press/www.globallookpress.com

Часто сплав по реке Сулак комбинируется с посещением близлежащих достопримечательностей вроде расположенной в скалах каньона пещеры Нохъо, прорубленной при строительстве Миатлинской ГЭС. Там можно не только насладиться потрясающим видом на отвесные скалы и бегущую между ними ярко-бирюзовую реку, но и пролететь над водой на зиплайне, покачаться на качелях и спрыгнуть на тарзанке в пропасть.

Усьва, Пермский край

Уровень сложности: I (для новичков)

Одно из самых популярных мест для сплава в Пермском крае из-за обилия природных достопримечательностей по дороге и удобного подъезда к реке. У Усьвы живописные скалистые берега с возвышающимися над ними деревьями.

© Dmitry Chasovitin/Global Look Press/www.globallookpress.com

Во время сплава можно увидеть Усьвинские столбы и Чёртов палец — величественные столбообразные скалы. Их снимали в фильмах «Географ глобус пропил» (2013) и «Сердце Пармы» (2022). На берегу реки огромное количество смотровых площадок, куда можно подняться и насладиться панорамными видами.

Чирко-Кемь, Карелия

Уровень сложности: II (для новичков, но может представлять сложность для людей без опыта походов)

Одна из самых полноводных карельских рек, подходящих для сплавов. На извилистой Чирко-Кеми есть как лёгкие перекаты, так и более сложные пороги. Это даёт возможность начинающим байдарочникам получить полезный опыт маневрирования, параллельно любуясь суровой красотой северных лесов и скал.

© Алексей Никольский/РИА Новости

На берегах реки находятся всего два населённых пункта — посёлок Боровой и старинная деревня Юшкозеро, первое упоминание о которой датировано XVI веком. Сейчас в ней живёт менее 500 человек, большая часть которых — потомственные карелы. Их дома, построенные в традиционном карельском стиле, располагаются на трёх островах, соединённых подвесными мостами. Это место стоит запомнить не только неравнодушным к историко-архитектурным памятникам, но и всем желающим отдохнуть во время похода в гостевых домах с удобствами.

Катунь, Алтай

Уровень сложности: II (для новичков, но может представлять сложность для людей без опыта походов)

Нижняя часть главной водной артерии Горного Алтая, начиная с села Еланда, подходит для спокойного сплава с созерцанием крутых склонов гор, сменяющихся степью и лесом. У бирюзовых вод Катуни быстрое течение, но при этом на указанном отрезке реки нет сложных препятствий.

© Roman Naumov/URA.RU/www.globallookpress.com

Ещё один плюс нижней части водоёма — обилие живописных мест неподалеку. Во время похода можно, например, посетить остров Патмос с подвесным мостом и увидеть каскадный водопад Бельтертуюк.

Целиком же Катунь представляет собой одну из самых сложных рек для сплава в России из-за крутых поворотов и сложных для прохождения порогов. За это её полюбили профессиональные спортсмены: на ней устраивают состязания по рафтингу.

Мзымта, Сочи

Уровень сложности: II–III (подходит для новичков, но может представлять сложность для людей без опыта походов)

Одна из самых полноводных и известных рек Кавказа, впадающая в Чёрное море. Мзымта протекает через утопающие в растительности склоны, ущелья и через знаменитый круглогодичный курорт Красная Поляна. Осенью река становится спокойнее, что делает её доступной для новичков. При желании можно усложнить маршрут, добавив в него прохождение порогов «Девичьи слёзы» и «Фишт» (оба участка подходят только для опытных походников).

© Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press/www.globallookpress.com

Главные плюсы этого варианта — летнее тепло, сохраняющееся в Краснодарском крае в сентябре и октябре, развитая инфраструктура вблизи реки, благодаря чему до места начала сплавов удобно добираться от города, и невысокий уровень сложности. Приятный нюанс для киноманов — именно на Мзымте снималась сцена, в которой Шурик и Нина упали в реку, для фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика».

Белая, Адыгея

Уровень сложности: I–IV (подходит как для новичков, так и для опытных водных туристов)

Река Белая примечательна своей универсальностью: здесь спокойные участки для семейного отдыха и мощные пороги для любителей экстрима. Осенью уровень воды невысокий, потому в это время года река больше подходит для неспешных водных прогулок. Особенно хорош для этих целей участок до посёлка Хаджох, отличающийся спокойным течением и живописными пейзажами. Каньоны, обилие растительности и вид на горы добавляют сплаву ярких впечатлений.

© www.globallookpress.com

Также для новичков и детей подходят сплавы в районе станицы Даховская. Опытным путешественникам стоит присмотреться к маршрутам от станицы Хамышки и верхнему течению Белой — от Гузерипля.

Теберда, Карачаево-Черкесия

Уровень сложности: III–IV (для опытных водных туристов и спортсменов)

Быстрая и извилистая река имеет множество нюансов, которые могут стать неприятными сюрпризами для неподготовленных рафтеров. Например, шиверы — относительно мелководные участки реки с беспорядочно выступающими из-под воды камнями, корневища поваленных деревьев и низкие подвесные мосты (всего 0,5 метра или метр над рекой).

© Денис Абрамов/РИА Новости

Опытные же байдарочники смогут испытать себя и получить от сплава удовольствие. Их ждёт Гай-порог протяжённостью около 200 метров и с перепадом высоты около четырёх метров, многочисленные валуны и перекаты. Приятный бонус — хвойные леса ущелья Теберды, считающегося одним из самых живописных на Кавказе.

Маршрут по реке начинается на территории Тебердинского государственного заповедника, потому важно предварительно получить разрешение для прохождения этого участка.

Вишера, Пермский край

Уровень сложности: III–IV (для опытных туристов и спортсменов)

Бурное течение, живописные скалы и густые леса — всё это об уральской реке Вишере. Она известна своими резкими перепадами высот и сложными для прохождения порогами. Для сплава по ней требуются хорошая подготовка и опыт прохождения подобных препятствий. Названия порогов говорят сами за себя — Дурной, Бойцовский перекат.

© Elena Mayorova/Global Look Press/www.globallookpress.com

Реку обрамляют леса и отвесные скалы, на которых сохранились рисунки и следы древних людей. Местные жители называют их камни, и практически у каждого из них есть своя легенда. Например, дугообразный Камень Говорливый получил своё имя благодаря сказанию о местном рыбаке, который пал в бою с пришедшими захватчиками. Камень, ставший невольным свидетелем его смерти, ожил и закричал, предупреждая жителей близлежащей деревни о приближении врага. Так им удалось подготовиться к приходу незваных гостей и разбить их.

Чуя, Алтай

Уровень сложности: IV–V (для экстремалов и профессиональных спортсменов)

Одна из самых бурных и экстремальных рек Алтая славится своими узкими каньонами и сильными перепадами высот. Для прохождения Чуи требуются отточенные навыки управления судном, а также быстрая реакция. Особую опасность на маршруте представляют водовороты, возникающие из-за мощного течения.

© Valery Lukyanov/Russian Look/www.globallookpress.com

Главные пороги Чуи — Горизонт и Турбинный. Первый требует опыта в быстром управлении байдаркой, второй — уже профессионального расчёта манёвров, чтобы не перевернуться. Они часто используются для тренировок профессиональных спортсменов, а также для проведения чемпионатов по рафтингу.

Осенью уровень воды может быть низким для прохождения некоторых порогов. Поэтому в поездке в это время года будет больше времени для созерцания красот местной природы.

Жомболок, Бурятия

Уровень сложности: IV–V (для экстремалов и профессиональных спортсменов)

Приток реки Оки Саянской полюбился рафтерам за свои бурные пороги. Река Жомболок уникальна тем, что она протекает через старое лавовое поле. Из-за этого при сплаве по ней можно встретить совершенно нетипичные и коварные пороги с говорящими названиями «Бильярд», «Катапульта» и «Недотрога». Но большую опасность представляет сама застывшая лава, по которой течёт река: она легко откалывается и образует острые края, которыми легко повредить судно.

© Russian Look/www.globallookpress.com

Помимо экстрима, это место привлекательно природными красотами. Здесь можно увидеть водопад Малый Жомболок, полюбоваться скальными лавовыми выходами, увидеть потухшие вулканы Перетолчина и Кропоткина, а также искупаться в горячих источниках.

Промышленный туризм: какие предприятия открыты для путешественников в России