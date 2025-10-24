Куда поехать на ноябрьские праздники в России в 2025 году: направления и цены

4 ноября в России отмечают День народного единства. В связи с этим россияне получили три выходных: со 2 по 4 ноября включительно. Для тех, кто не хочет проводить праздники дома, «Рамблер» вместе с туроператорами выбрал шесть направлений для мини-путешествия по стране.

© Tomeyk/iStock.com

Начало ноября в большинстве туристических направлений России — это межсезонье: для пляжного отдыха слишком холодно, а для горнолыжного может быть недостаточно снега. «В межсезонье на первый план выходят экскурсионные туры, а также набирают популярность отдых в санаториях и чекапы», — рассказала «Рамблеру» руководитель PR-отдела туроператора Anex Виктория Худаева. В числе самых востребованных направлений для оздоровительного туризма — курорты Кавказских Минеральных Вод, отметила эксперт. Их выбирают из-за природных красот и санаториев. Любители экскурсий, по словам Худаевой, предпочитают Калининград, Санкт-Петербург, Дагестан и Татарстан. Что касается мест, популярных благодаря своему комфортному климату и высокому уровню сервиса, то в пресс-службе туроператора Fun&Sun выделили Сочи.

Направления в списке представлены по степени удалённости от Москвы: от неё рассчитано время в полёте. Примерный прогноз погоды основан на усреднённых данных за последние 17 лет.

Татарстан

Время в полёте до Казани: от 1 часа 35 минут.

Погода: +3…-11 °C.

Знакомство с Татарстаном стоит начать с его столицы — Казани. Туристов ждут белоснежный городской кремль, на территории которого православный храм уживается с мечетью, множество гастрономических изысков и исторических музеев. Желающим прочувствовать местный колорит обязательно стоит заглянуть в Старую Татарскую слободу. Там располагаются памятники национальной татарской архитектуры, а также один из самых вкусных музеев Казани — Музей чак-чака.

© Irina Kononova/iStock.com

Из менее очевидных достопримечательностей города стоит посетить дом Ушковой. Двухэтажный особняк начала XX века, построенный в эклектичном стиле, стал свадебным подарком промышленника Алексея Ушкова своей невесте Зинаиде Высоцкой. Каждое из помещений дома оформлено в собственном стиле — от ампира до неоготики и рококо. Например, парадная лестница декорирована в восточном стиле: её перила украшают фигуры драконов. Главная достопримечательность особняка — внутренний сад-грот, где с потолка свисают сталактиты, а из стен пробиваются растения.

Ещё одна важная точка на карте республики — музей-заповедник «Остров‑град Свияжск», расположенный на слиянии рек Свияги и Волги. Свияжск был возведён в 1551 году при Иване Грозном всего за месяц, после чего стал опорной крепостью при завоевании Казанского ханства. Из-за обособленности острова на нём сохранилось множество памятников градостроительства, истории и архитектуры XVI–XX веков. В их числе — возведённые в середине XVI века Никольская трапезная церковь с колокольней и Успенский собор, а также Троицкая церковь, считающаяся одной из самых древних деревянных церквей Поволжья.

Далее стоит посетить город Болгар, построенный на месте средневековой столицы Волжской Булгарии. В нём можно увидеть остатки древнего городища X–XIII веков и самый большой в мире печатный Коран — одно из главных сокровищ республики. Священная книга хранится в здании «Памятного знака».

Трёхдневные экскурсионные туры в Казань, по данным сообщества туроператоров «Большая страна», обойдутся от 33 тысяч рублей на человека. В стоимость входят проживание, питание и экскурсии. Билеты до Казани оплачиваются отдельно.

Санкт-Петербург

Время в полёте: от 1 часа 40 минут.

Погода: +4…-5 °C.

Поздняя осень не лучшее время для прогулок по улицам Северной столицы из-за суровых ветров и дождей. Но никто не отменял прогулки по музеям: от широко известных Эрмитажа, Русского музея и Кунсткамеры до менее популярных Музея Императорского фарфорового завода, Музея советских игровых автоматов и Музея русского сериала.

Например, в ноябрьские праздники в Эрмитаже можно посетить выставку «Драгоценность в лотосе: искусство тибетского буддизма», которая откроется 25 октября и продлится до 2 февраля 2026 года. На ней будет представлено более 500 экспонатов: от бронзовых статуэток до образцов традиционной тибетской живописи тангка. В Русском музее стоит обратить внимание на экспозицию «Архип Куинджи. Иллюзия света». Она проходит в корпусе Бенуа до 30 марта 2026 года и включает в себя более 150 произведений художника.

© Александр Гальперин/РИА Новости

Из Северной столицы также можно отправиться в Царское Село, чтобы осмотреть Екатерининский дворец, прогуляться по прилегающему к нему парку и заглянуть в мемориальный музей-лицей, где учился великий русский поэт Александр Пушкин. Или доехать до Кронштадта и увидеть Морской собор и форт «Константин».

Стоимость трёхдневных экскурсионных туров в Санкт-Петербург, по данным «Большой страны», начинается от 17 тысяч рублей на человека. В эту сумму входят проживание, питание и экскурсии. Авиа- или железнодорожные билеты до Петербурга оплачиваются отдельно.

Калининградская область

Время в полёте: от 2 часов 35 минут.

Погода: +8…-14 °C.

Очутиться в Европе, не покидая пределов России, можно во время путешествия в Калининградскую область с её замками, довоенными немецкими постройками и широкими пляжами Балтийского моря.

В самом Калининграде стоит осмотреть Музей янтаря, этнографический комплекс «Рыбная деревня», стилизованный под довоенную архитектуру Кёнигсберга, и остров Канта, где находятся кафедральный собор и могила знаменитого немецкого философа Иммануила Канта. Ещё одна любопытная достопримечательность — Музей Мирового океана с его выдающимся зданием экспозиционно-образовательного центра «Планета Океан», напоминающим земной шар. В корпусах музея представлены экспонаты, связанные с морской историей и культурой: от навигационных приборов и моделей кораблей до живописи.

© Petrov Sergey/news.ru/www.globallookpress.com

От Калининграда можно добраться до курортных городов Зеленоградска и Светлогорска — время в пути до каждого из них составит около часа.

Зеленоградск привлекает туристов мощёными улицами, европейской архитектурой и набережной с колесом обозрения. Отсюда удобнее всего отправляться на экскурсию в национальный парк Куршская коса — 98-километровую песчаную полосу между Куршским заливом и Балтийским морем. На Куршской косе можно прогуляться по песчаной дюне «Высота Эфа», осмотреть Танцующий лес с соснами с причудливо изогнутыми стволами и полюбоваться на озеро Лебедь.

В Светлогорске стоит осмотреть архитектурные достопримечательности: водонапорную башню Раушена, напоминающую старинный замок, многоярусный Охотничий домик со множеством деревянных декоративных деталей и здание пансионата «Пройсен Хофф» с увенчанной шпилем башней. Любителям истории наверняка будет интересно осмотреть замок Вальдау в посёлке Низовье — один из немногих средневековых замков в Калининградской области, сохранившихся до наших дней. В хорошую погоду можно доехать до курортного посёлка Янтарный и прогуляться по его широкому белопесчаному пляжу.

Стоимость трёхдневных экскурсионных туров в Калининградскую область, по данным «Большой страны», составляет от 16 тысяч рублей на человека. В сумму входят проживание, экскурсионное обслуживание и питание. Билеты до Калининграда оплачиваются отдельно.

Дагестан

Время в полёте до Махачкалы: от 3 часов 5 минут.

Погода: +10…-18°C (теплее на побережье, холоднее в горах).

Республика Дагестан славится своими природными красотами: Сулакским каньоном с ярко-бирюзовой водой, «марсианскими» пейзажами Каспийского побережья, живописными песками крупнейшего в Европе бархана Сарыкум. Также это направление придётся по душе любителям древних цитаделей и покинутых сёл или городов-призраков: в Дагестане немало заброшенных горных аулов. Например, Гамсутль — аул, которому около двух тысяч лет. В нём сохранились древние постройки с надписями на разных языках. Во время экскурсии в Гамсутль можно осмотреть построенную в XIX веке Гимринскую башню в селе Гимри, Ирганайское водохранилище с бирюзовой водой и красивый Салтинский водопад, куда ведёт узкий каменный коридор в окружении отвесных скал.

© Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com

Отдельного внимания стоит Дербент — один из самых древних городов России, основанный более 2 тысяч лет назад. В нём сохранились каменные лабиринты улиц, защищавших жителей в Средние века от врагов, и старейшая в России и СНГ действующая мечеть, построенная в VIII веке. Здесь же можно посмотреть на археологические раскопки: вид на них открывается с небольшого прозрачного моста, названного Хрустальным.

Стоимость трёхдневного экскурсионного тура по Дагестану, по данным «Большой страны», начинается от 30 тысяч рублей за человека. Сумма включает в себя проживание, питание и экскурсионное обслуживание. Билеты до Махачкалы оплачиваются отдельно.

Кавказские Минеральные Воды

Время в полёте до Минеральных Вод: от 3 часов 25 минут

Погода: +9…-15 °C.

Города группы курортов Кавказские Минеральные Воды — Ессентуки, Пятигорск, Кисловодск, Железноводск, Минеральные Воды — подойдут тем, кто хочет совместить оздоровительные процедуры с экскурсиями. Здесь туристов ждут минеральные источники, чистый горный воздух, природные и исторические достопримечательности.

Например, в Ессентуках можно прогуляться по Ессентукскому курортному парку с фонтанами и каменной лестницей и осмотреть здание местной грязелечебницы, построенное по типу древнеримских терм. В Кисловодске стоит заглянуть в историко-краеведческий музей «Крепость», который находится на месте заложенной в 1803 году Кисловодской крепости. Также в городе есть литературно-музыкальный музей «Дача Шаляпина»: этот особняк в стиле модерн великий певец снимал для своей семьи.

© Алексей Даничев/РИА Новости

Вид на фуникулер в национальном парке «Кисловодский»

В Железноводске можно осмотреть Пушкинскую галерею — здание из стекла и металла, построенное в начале XX века и названное в честь великого русского поэта. Сейчас в ней находятся концертный и выставочный залы. Похожая галерея, посвященная Михаилу Лермонтову, есть в Пятигорске, равно как и литературно-мемориальный музей «Домик Лермонтова»: он был основан в доме, где поэт провёл последние месяцы жизни.

При желании из городов-курортов можно отправиться на экскурсии в Архыз, Домбай или Приэльбрусье, откуда открывается отличный вид на Кавказский хребет.

Стоимость туров на Кавказские Минеральные Воды разнится в зависимости от места проживания. Например, у туроператора Fun & Sun можно найти трёхдневные туры в Ессентуки от 38 тысяч рублей на человека, в Кисловодск — от 27 тысяч рублей за человека. Стоимость включает в себя проживание и авиаперелёт.

Сочи

Время в полёте: от 3 часов 45 минут.

Погода: +14…-18 °C.

В ноябре в Сочи уже закончился купальный сезон, но ещё не стартовал горнолыжный. Туристов не так много, потому в полной мере можно насладиться прогулками по набережной Чёрного моря, погреться на солнце и отправиться на экскурсии к водопадам: осенью они становятся полноводными и более зрелищными. Ореховский, Агурские и Змейковские водопады, водопад «Пасть дракона» — это лишь малая часть природных достопримечательностей Сочи.

© Нина Зотина/РИА Новости

Стоимость трёхдневного тура зависит от выбранного отеля. Например, в Anex Tour можно найти тур от 40 тысяч рублей на человека, включающий размещение в двухзвёздочном отеле и авиаперелёт.

Мечеть Кул-Шариф, кот Алабрыс и метеориты: что посмотреть в Казани