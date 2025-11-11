Фрески, ярушки и медведи: что посмотреть в Ярославле

Ярославль — столица Золотого кольца России, а исторический центр этого города внесён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. «Рамблер» узнал, где в этом городе можно прогуляться, вкусно поесть и какие местные архитектурные и музейные достопримечательности стоит посмотреть.

© Григорий Сысоев/РИА Новости

От Москвы Ярославль отделяют 265 километров. Быстрее всего преодолеть их можно на самолёте — всего за 55 минут. Стоимость билетов на прямые рейсы стартует от 2–2,5 тысячи рублей. Можно добраться по железной дороге: поездка на «Ласточке» займёт 2 часа 57 минут, другими поездами — от 3 часов 22 минут. Всего между городами ежедневно курсирует около 10 рейсов. Цена билета — от 710 рублей. На машине по трассе М-8 «Холмогоры» до Ярославля можно доехать примерно за 4 часа.

Чем интересен центр Ярославля

Хотя Ярославль считается одним из старейших городов России, в нём нет кремля. Крепость не дожила до наших дней: она полностью сгорела в XVII веке. Часто с кремлем путают бывший Спасо-Преображенский монастырь из-за мощных стен, которыми окружён архитектурный ансамбль.

Настоящая цитадель, называвшаяся Рубленым городом, располагалась на высоком мысе у слияния рек Которосли и Волги. Там в 1010 году и началась история Ярославля, который очень быстро разросся за пределы деревянных стен кремля. К началу XIII века был построен прилегающий к крепости Земляной город. В нём же князь Константин Всеволодович основал Спасо-Преображенский мужской монастырь.

Уже при Екатерине II Земляной город официально стал центром города вместо кремля. Императрица распорядилась перестроить его по новому плану. Планировка и часть зданий, например возведённая в середине XVII века церковь Ильи Пророка, сохранились с тех времён.

Благодаря статусу объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО исторический центр Ярославля выглядит как идеальное место для прогулок: сюда не доносится шум городского трафика, нет кричащей яркой рекламы. В нём много интересных памятников истории и архитектуры, благодаря чему город стал отправной точкой Золотого кольца — большого туристического маршрута по городам России.

Чем заняться в центре

Исторический центр Ярославля располагается между улицами Собинова и Республиканской. Большая часть этой территории раньше входила в Земляной и Рубленый города. Сейчас там находится Ярославский музей‑заповедник — бывшая территория Спасо-Преображенского мужского монастыря. В его залах размещена впечатляющая коллекция произведений древнерусского искусства, среди которых — множество икон и рукописей, в том числе рукописные книги на пергаменте. На территории музея находится древнейшее из сохранившихся в городе зданий — Спасо-Преображенский собор, построенный в начале XVI века.

Также в состав заповедника входят расположенные за пределами монастыря церкви Богоявления, Ильи Пророка, Иоанна Златоуста, Иоанна Предтечи, Николы Надеина и Рождества Христова. Все они — памятники архитектуры и древнерусского искусства. Например, в церкви Ильи Пророка до сих пор сохранилась уникальная роспись интерьеров, в том числе знаменитая фреска «Жатва».

Осмотреть здания музея-заповедника можно по единому билету.

Он включает в себя доступ к постоянным экспозициям, временным выставкам и Мемориальному дому-музею уроженца Ярославля Леонида Собинова. Цена — 800 рублей (взрослый), 550 рублей (льготный), 400 рублей (школьный до 16 лет), для детей до 7 лет бесплатно.

© Николай Белавин/CC BY-SA 4.0

Церкви можно посещать как музеи отдельно. Вход в каждую из них, кроме храма Рождества Христова, для туристов платный: взрослый билет стоит 150–200 рублей. В холодное время года храмы можно осмотреть только снаружи: на зиму они закрываются для посещения ради обеспечения сохранности фресок. Также с 1 октября по 1 мая для посетителей закрыты прогулки по стенам и башням бывшего Спасо-Преображенского монастыря. В тёплое время года на них можно подняться: стоимость взрослого билета составляет 150 рублей, льготного — 100 рублей. Детям до 7 лет вход на оборонительные сооружения запрещён из соображений безопасности.

Зато коллекция драгоценностей музея доступна круглый год. На выставке «Сокровища Ярославля» можно увидеть украшения и изделия, созданные ювелирами средневековых Ярославля, Москвы, Новгорода, а также мастерами Нового времени. Там же представлены изделия, принадлежавшие царям, местной аристократии и зажиточным купцам. Вход — 280 рублей для взрослых, 150 рублей для льготников, детям до 7 лет — бесплатно.

В числе других постоянных экспозиций — «Трапеза по-ярославски», «Слово о полку Игореве» и «ЯрмаНка». Первая посвящена застольным традициям ярославцев второй половины XIX века — начала XX века, а также их жизни и быту. Вторая — уникальному сокровищу мировой литературы и его тайнам. Третья — путешествию по воображаемой ярмарочной площади. Стоимость входных билетов на каждую из выставок — 170 рублей для взрослых, 120 рублей для льготных категорий граждан, 80–100 рублей для детей от 7 до 16 лет. Дети до 7 лет могут осмотреть экспозиции бесплатно.

Также в музее регулярно устраивают лекции и экскурсии. Например, до 28 ноября проходит цикл лекций «Тайны Спасо-Преображенского собора», а до 22 ноября 2025 года можно прогуляться с гидом по выставке «Отроки и зумеры» и узнать необычные факты о жизни подростков XIX века.

Лучший вид на Ярославль открывается со Звонницы XVI–XIX веков. Её высота — 32 метра. Это единственная смотровая площадка в центре города. Она работает в хорошую погоду, а в дождливые дни закрыта для посещения. Входной билет обойдётся в 280 рублей взрослым, 150 рублей льготникам, а дети до семи лет проходят бесплатно. Стоимость подъёма не входит в цену единого билета.

Для желающих просто прогуляться по территории Ярославского музея-заповедника вход тоже платный — 100 рублей для взрослых, 50 рублей для школьников, бесплатно для дошкольников.

Чем ещё заняться в Ярославле

Прогуляться по «Стрелке»

© Алексей Куденко/РИА Новости

Парк «Стрелка» находится в месте соединения Волги с Которослью, где, по легенде, Ярослав Мудрый победил напавшего на него медведя. С этого места началась история города, а теперь там располагается одна из любимых зон отдыха его жителей и туристов.

Пространство для прогулок было создано в 2010 году в честь тысячелетия Ярославля. Сегодня это парк с уютными аллеями, множеством кустарников и деревьев. Летом, когда цветут цветы, можно увидеть клумбу в форме огромного медведя — символа города, изображённого на его гербе. Также в парке располагается возведённая в честь тысячелетия города 20-метровая стела.

Потереть нос медведю на «ярославском Арбате»

«Арбатом» в Ярославле называют улицу Кирова. В XVIII веке она носила название Угличская, поскольку вела к выезду из города в сторону Углича. По вечерам здесь дают концерты уличные музыканты, продают картины художники и неспешно прогуливаются жители и гости города. Здесь же располагаются скульптуры медведей. В Ярославле их в принципе довольно много: есть медведь на лавочке, медведь-чиновник, медведица с медвежатами, медведь — оперный певец и другие. При желании можно устроить на эти скульптуры фотоохоту.

Посетить музейный комплекс «Музыка и время» имени Джона Мостославского

Иллюзионист и создатель этого музея Джон Мостославский был страстным коллекционером предметов старины. В экспозиции комплекса собраны старинные музыкальные инструменты и механизмы, колокола, часы, а также утюги и золотофонные иконы — иконы с золотым фоном или элементами. Это место удивительно тем, что все представленные в нём вещи по-прежнему работают: можно услышать звуки музыкальных инструментов или бой старинных часов.

Адрес: ул. Волжская наб., 33А.

Цена билетов: экспозиция «Музыка и время» — 500 рублей (взрослый), 350 рублей (льготный); экспозиции «Золотофонные иконы», «Русский и зарубежный фарфор XIX–XX вв.», «Самовары, утюги

и Каслинское литьё XIX–XX вв.» — 350 рублей (взрослый), 250 рублей (льготный) каждая.

Увидеть коллекцию искусства Ярославского художественного музея

© Yarartmuseum/CC BY-SA 4.0

В собрании Ярославского художественного музея хранится более 80 тысяч экспонатов: живопись, скульптура, нумизматика, мебель, образцы декоративно-прикладного искусства. В здании Губернаторского дома на Волжской набережной, 23 размещаются экспозиции русского искусства XVIII–XX веков. Здесь можно увидеть полотна Айвазовского и Брюллова, картины Кустодиева и Рериха, работы Лентулова и Экстер.

В Музее зарубежного искусства на Советской набережной, 2 хранится коллекция произведений западноевропейских художников, например работы нидерландских живописцев Йориса ван Сона и Фердинанда ван Апсховена — младшего, французской художницы Анны Розали Фийель и итальянских скульпторов Фердинандо Вичи и Адольфо Киприани. Отдельная экспозиция посвящена искусству Востока: в неё входят, например, образцы японской гравюры «укие-э» XIX века.

Здание Митрополичьих палат на Волжской набережной, 1 впечатляет само по себе, поскольку это редкий образец гражданской архитектуры XVII века. Когда-то в них останавливалась Екатерина Великая, а сегодня они стали домом для впечатляющей коллекции древнерусского искусства. Её жемчужина — икона «Спас Вседержитель», пережившая нашествие татаро-монголов, Смутное время и множество других непростых исторических периодов.

Цена билетов: посещение постоянной экспозиции в Губернаторском доме 300 рублей для взрослых, 250 рублей для детей от 16 до 17 лет, пенсионеров и студентов, бесплатно для детей до 16 лет и других льготных категорий граждан.

Посещение постоянной экспозиции в Музее зарубежного искусства — 250 рублей для взрослых, 150 рублей детям от 16 до 17 лет, пенсионерам и студентам, 80 рублей детям 7–15 лет, бесплатно детям до 7 лет и другим льготным категориям граждан.

Посещение Митрополичьих палат — 200 рублей для взрослых, 100 рублей для детей от 16 до 17 лет, пенсионеров и студентов, бесплатно детям до 16 лет и другим льготным категориям граждан. Со списком льготных категорий можно ознакомиться на официальном сайте музея.

Посетить дом-музей оперного певца Леонида Собинова

Ярославский Мемориальный дом-музей Леонида Собинова — единственное в мире выставочное пространство, посвящённое жизни и творчеству Орфея русской сцены. Музей располагается в старинном особняке конца XVIII века, принадлежавшем семье оперного певца. Собинов жил в этом доме первые 18 лет своей жизни. После смерти отца артист стал единоличным владельцем особняка, выкупив его у братьев и сестёр.

В музее можно увидеть сценические костюмы певца, ноты и фотографии, а также личные предметы быта. Дом входит в состав Ярославского музея-заповедника, потому в него можно попасть по единому билету.

Адрес: ул. Собинова, 25.

Цена билетов: 170 рублей (взрослый), 120 рублей (льготный), 80 рублей (школьный до 16 лет), бесплатно для детей до 7 лет.

Где поесть

© ogni.rest

Ресторан «Огни» на улице Советской, 12 предлагает авторскую кухню с итальянским акцентом. В меню — эклеры с крабом, паштет из куриной печени с халвой и поджаренной бриошью, салат с копчёным лещом, молодым картофелем и муссом из тунца, говяжий язык в гранатовой глазури с пюре из картофеля и хрена. На десерт можно взять сырный торт или «Павлову» с манго. Средний чек — 1000–2500 рублей.

Тем, кто хочет попробовать рыбные пельмени ярушки, считающиеся гастрономической визитной карточкой Ярославля, стоит зайти в ресторан «Иоанн Васильевич» на Революционной улице, 34. В меню заведения есть не только ярушки, но и филе сома с фетучини, заячьи почки «Верчёные» с беконом, перепёлка с блинами на густом соусе из каштанов, оливье с кроликом, а также русскейк, смаковница и многое другое. Средний чек — 1000–3000 рублей.

Что привезти из Ярославля

Медведь — главный символ Ярославля, потому в сувенирных лавках города можно встретить всевозможные вещи с его изображением. Открытки, футболки, кружки, магниты и многое другое можно приобрести в музеях, торговых центрах и на набережной. Например, на улице Кирова в магазине «Подарки у медведя», рядом с которым находится бронзовый медведь.

В магазине «Счастливый сувенир» на площади Челюскинцев, 16 представлены ярославская майолика, ростовская финифть и колокольчики, считающиеся одним из символов Ярославля.

Сладкоежкам стоит обратить внимание на фирменный магазин-кафе «Шоколадного дома Sobranie». Здесь продаются изделия одноимённой фабрики, ставшей преемницей знаменитого ярославского шоколадного производства «Г. Бельфоръ», которое было основано в конце XIX века. Например, здесь можно найти премиальный шоколад с кайенским перцем, морской солью, конфеты с начинкой «Малина с молоком» или «Сгущёнка с кокосом». Всего в ассортименте более 400 видов сладостей.

По следам «Ивана Васильевича»: чем заняться в Ростове Великом