Сбербанк запускает сервис для организации коротких путешествий на основе ИИ

Поэтапное подключение пользователей к цифровому консьержу запланировано на декабрь 2025 года.

В мобильном приложении СберБанк Онлайн появился новый сервис на базе искусственного интеллекта — «Гид выходного дня». Презентация интеллектуального агента состоялась в рамках международного форума AI Journey. Располагается новый помощник в разделе «Для жизни». С его помощью можно легко спланировать короткое, до четырёх дней, путешествие по России. Доступ к сервису клиентам начнут открывать с декабря 2025 года.

«Гид выходного дня» разработан на базе нейросети GigaChat от Сбера. Благодаря этому консьерж может вести осмысленный диалог и понимать контекст. Функционал позволяет выбрать направление из 68 российских городов. Система идентифицирует интересы клиента, например желаемый формат отдыха, длительность поездки или тип транспорта. Алгоритм работает по принципу «всё включено»: он сравнивает предложения партнёров экосистемы, например «Афиши» и других, где можно оплатить мероприятия бонусами Спасибо, с внешними предложениями, чтобы подобрать оптимальные варианты.

Система анализирует данные о популярных направлениях, отзывы о ресторанах, культурных мероприятиях и природных достопримечательностях, а также предлагает проверенные варианты проживания.

По итогу клиент получит персональный туристический сценарий. Если пользователю всё понравится, «Гид» сгенерирует комплексную карточку. В неё войдут железнодорожные или авиабилеты, бронь отеля, расписание действий по дням и рекомендации по досугу.

Как отметил директор дивизиона «Лояльность» Сбербанка Сергей Исаев, задача сервиса — выйти за рамки транзакций и создать для клиента ценные впечатления, углубляя его связь с экосистемой Сбера. «“Гид выходного дня” интегрирует в себе аналитику, глубокую персонализацию и удобные сценарии, помогая пользователям легко организовывать поездки и открывать новые горизонты для отдыха», — сказал он и добавил, что в перспективе «Гид» сможет подбирать маршруты под конкретные события — фестивали, концерты, соревнования.

