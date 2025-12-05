За 22 секунды: как легко получить компенсацию при отмене или задержке рейса

Приближаются долгожданные новогодние праздники. В этом году жители России будут отдыхать целых 12 дней — с 31 декабря по 11 января. Многие уже планируют семейное путешествие или поездку к родственникам и покупают билеты на самолёт. Но зимой погода порой бывает непредсказуемой: из-за снегопадов, сильного ветра или гололёда могут отменить или сильно задержать рейс. Например, недавно в аэропорту Кольцово (Екатеринбург) из-за обильных осадков откладывали вылеты сразу нескольких рейсов, время ожидания составляло до шести часов.

Кроме того, сегодня рейсы часто задерживают из-за атак БПЛА. Только в этом ноябре в московских аэропортах Шереметьево, Домодедово и Внуково несколько раз были задержаны утренние рейсы, следующие по разным направлениям. Закрывали на время воздушное пространство в Санкт-Петербурге и в южных городах России. «Рамблер» рассказывает, как без лишней волокиты получить компенсацию, если вашему путешествию помешали погода или другие обстоятельства.

Чтобы путешественник был спокоен и не тратил своё время, «АльфаСтрахование» разработало уникальную страховую программу. Вне зависимости от причины отмены или задержки вылета клиенту больше не нужно бегать по инстанциям с документами: компания сама приходит к нему с готовым решением и быстрой выплатой.

От чего защищает страховка?

Самое важное преимущество страхового полиса «АльфаСтрахование» — в том, что он защищает путешественника, даже если вылет задержали или отменили не по вине перевозчика.

Получить компенсацию можно, если рейс задержали более чем на два часа. Но важно учитывать, что время задержки, за которое можно получить компенсацию, может варьироваться у разных авиакомпаний — партнёров программы. Подробнее этот момент нужно уточнять при оформлении страховки.

Среди самых распространённых причин отмены и задержки рейсов:

— плохие погодные условия;

— технические неисправности самолёта;

— загруженность аэропорта;

— позднее прибытие предыдущего рейса, из-за чего самолёт не успели подготовить к полёту;

— хакерские атаки;

— закрытие воздушного пространства из-за атак БПЛА (план «Ковёр»).

Кроме того, страховой полис защищает от несчастных случаев и травм, полученных на территории аэропорта или на борту самолёта (если в их получении не виноват сам пассажир). А при желании можно застраховать багаж: компенсация будет выплачена в том случае, если его повредили при транспортировке или задержали на выдаче.

Стоимость полиса и размер компенсации

Средняя цена полиса — от 500 рублей в зависимости от покрытия. С подробными условиями и страховыми случаями можно ознакомиться на сайте «АльфаСтрахование».

При длительных задержках можно получить до 10–15 тысяч рублей. Такая сумма сопоставима со стоимостью авиабилета по некоторым российским направлениям, что служит хорошей компенсацией за неудобства.

Где и как можно оформить страховку?

Купить страховку можно на сайте почти всех крупных российских авиаперевозчиков. Среди них, например, «Аэрофлот», «S7 Airlines», «Победа», «Уральские авиалинии» и другие. Оформить страховку можно любым удобным способом:

— вместе с авиабилетом на сайте авиаперевозчиков-партнёров или онлайн тревел-агентств;

— на сайте «АльфаСтрахование» уже после покупки билета.

При оформлении билетов на сайте авиакомпании необходимо просто включить страховку в заказ. Никаких дополнительных сведений предоставлять не нужно.

Если путешественник решил оформить страховку уже после покупки билетов, сделать это также не составит труда. Правда, осуществить это нужно не позднее чем за 24 часа до вылета. Для этого необходимо:

— зайти на сайт «АльфаСтрахование» в раздел «Путешествия» и выбрать «Страхование при перелётах»;

— в специальном поле ввести информацию о перелёте (город вылета и прилёта, авиакомпанию, номер рейса, дату и время вылета/прилёта);

— ввести количество пассажиров;

— выбрать программу страхования и оформить полис.

После оформления полис придёт пассажиру на электронную почту. Также за оформление полиса начисляется кешбэк баллами «X5 Клуба».

Как получить компенсацию?

Страховая самостоятельно отслеживает статус рейса с помощью собственного сервиса мультиотслеживания рейсов. В случае отмены или задержки рейса она сама связывается с клиентом и сообщает о наступлении страхового случая. Обычно же пострадавшему пассажиру приходится самостоятельно заявлять о страховом случае, предоставлять справки и доказательства, что отнимает время и нервы.

При наступлении страхового случая клиенту автоматически приходит СМС. Для получения выплаты пассажиру необходимо:

— перейти по ссылке в сообщении;

— пройти идентификацию;

— ввести данные банковской карты, на которую он хотел бы получить выплату.

Деньги моментально поступят на счёт. Как сообщил «Рамблеру» представитель «АльфаСтрахование», сегодня рекорд скорости получения выплаты составляет 22 секунды.

