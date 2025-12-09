В сердце Древней Руси: что посмотреть во Владимире, Суздале и Муроме

Владимир, Суздаль и Муром входят в число старейших городов России. История каждого из них насчитывает более 1000 лет. Обилие достопримечательностей и близкое расположение друг к другу сделали их популярным маршрутом для туров выходного дня. «Рамблер» узнал, что в этих городах стоит посмотреть, где можно вкусно поесть и какие сувениры привезти.

Владимир

Как добраться

Расстояние между Москвой и самым близким к ней городом маршрута Владимиром составляет 196 километров. Преодолеть их на машине можно примерно за 2,5 часа по трассе М-12 «Восток» или по автомагистрали М-7 «Волга».

Что посмотреть

По разным летописным данным, город был основан в 990-м или 1108 году. Во времена татаро-монгольского ига древняя столица Великого княжества Владимирского была столицей русских земель.

Во Владимире сохранились уникальные памятники домонгольского зодчества, включённые в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Все они были построены в XII веке. Это Успенский собор с росписями Андрея Рублёва и Даниила Чёрного, Дмитриевский собор с редкой белокаменной резьбой и Золотые ворота — оборонительное сооружение и одновременно триумфальная арка с надвратной церковью.

В Успенском соборе, действующем храме со множеством святынь, хранятся мощи четырёх великих князей: Георгия и Глеба Владимирских, Андрея Боголюбского и Всеволода Большое Гнездо. Здесь же можно увидеть композицию Андрея Рублёва «Страшный суд», датируемую 1408 годом. В архитектурный комплекс собора входят построенные в XIX веке колокольня и придел во имя великомученика Георгия Победоносца.

Собор можно посетить бесплатно в качестве прихожанина во время богослужений: на официальном сайте церкви заранее публикуется их расписание. Туристам, желающим разглядеть внутреннее убранство, придётся купить билет.

Адрес: ул. Большая Московская, 56.

Цена билета: 350 рублей (взрослый), 250 рублей (льготный).

Дмитриевский собор работает исключительно как музей, чей главный экспонат — само здание. Снаружи его украшают 1504 резных камня, на которых изображены диковинные растения, животные и сюжеты на мифологические и библейские темы, а внутри — сохранившиеся фрески византийских мастеров XII века со сценами Страшного суда.

Адрес: ул. Большая Московская, 60.

Цена билета: 250 рублей (взрослый), 200 рублей (льготный). Детям до 7 лет бесплатно.

Золотые ворота сейчас находятся на реставрации. Они обрамлены строительной сеткой, потому насладиться их красотой пока невозможно. Восстановительные работы должны завершиться ближе к концу 2026 года.

В здании водонапорной башни начала XX века расположен музей «Старый Владимир», посвящённый быту горожан на рубеже XIX–XX веков. В экспозиции можно увидеть вещи и документы тех времён, а также воссозданные интерьеры. Например, комнату дамы дворянского сословия, церковную лавку или кабинет надзирателя тюрьмы «Владимирский централ».

Со смотровой площадки на четвёртом этаже башни открывается живописный вид на исторический центр города.

Адрес: ул. Козлов Вал, 10.

Цена билета: 250 рублей (взрослый), 200 рублей (льготный). Детям до 7 лет бесплатно.

Где поесть

Кафе «Птичка» на улице Георгиевской, 3А примечательно большим выбором завтраков в европейском стиле с авторскими находками. Здесь готовят творожные пончики со сметаной и солёной карамелью, овсяную кашу с беконом и сырник с форелью слабой соли и сметаной. Средний чек — 3000–6000 рублей.

За русской и европейской кухней стоит отправиться в Питейный дом купца Андреева на Большой Московской улице, 16. Тут подают домашние пельмени с грибным консоме и мочёной брусникой, владимирские солёные белые грузди со сметаной, салат «Клязьма» с маринованной зелёной редькой и бабушкино варенье из владимирской вишни. Средний чек — 1500–2000 рублей.

Что купить

Сладкоежек порадуют владимирские печатные пряники, сделанные вручную по старинному рецепту. Также можно приобрести ремесленный шоколад от Шоколадной фабрики Мараевой.

Суздаль

Как добраться

Город находится в 37 километрах от Владимира. Быстро доехать до него можно по трассе Р-132 «Золотое кольцо».

Что посмотреть

У Суздаля две даты основания по разным летописям — 999-й и 1024 год. Из-за богатой истории и множества исторических памятников на небольшой территории (площадь города — 15 км²) Суздаль часто называют музеем под открытым небом. В городе располагаются три объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО — Суздальский кремль, Спасо-Евфимиев монастырь и Рождественский собор.

Валы кремля были насыпаны на рубеже X–XI веков. В XVIII веке валы превратили в пространство для прогулок. На места, где некогда располагались древние башни, указывают разрывы в крепостной насыпи.

В архитектурный ансамбль кремля входят Рождественский собор и Архиерейские палаты. Построенный в XIII веке храм — памятник белокаменного домонгольского зодчества. Собор неоднократно перестраивался, но в его стенах до сих пор сохранились византийские Златые врата XIII века, фрагменты фресок XIII и XVII веков, Царь-фонарь XVII века и водосвятная чаша-самовар XIX века.

Ансамбль Архиерейских палат складывался с XV по XVIII век. Сегодня в комплексе располагаются музейные выставки, например «Древнерусская живопись» с 56 старинными иконами и посвящённая истории города «История Суздальской земли».

Адрес: ул. Кремлевская, 20.

Цена билета: 600 рублей (единый взрослый), 400 рублей (льготный). Детям до 7 лет бесплатно.

Основанный в 1352 году Спасо-Евфимиев монастырь окружён мощной каменной стеной с 12 башнями, а на его территории располагаются Спасо-Преображенский собор, усыпальница Дмитрия Пожарского и звонница с 17 колоколами. В XVIII веке в монастыре учредили тюрьму для сектантов, еретиков, старообрядцев и других инакомыслящих. В эпоху СССР здесь содержались военнопленные, а также были детская, мужская и женская колонии.

Сейчас бывшая обитель монахов живёт музейной жизнью. В её зданиях представлено несколько экспозиций, например «Золотая кладовая (Русское декоративно-прикладное искусство XI — начала XX века)» с золотыми и серебряными изделиями русских мастеров или «Суздальская тюрьма. Летопись двухвековой истории», посвящённая печальным страницам истории монастыря.

Адрес: ул. Ленина, 133Г.

Цена билета: 700 рублей (единый взрослый), 500 рублей (льготный). Детям до 7 лет бесплатно.

Ещё одна важная достопримечательность Суздаля — Музей деревянного зодчества. Это памятники архитектуры, построенные практически без гвоздей. Они были созданы в разных уголках Владимирской области, а затем свезены в Суздаль. Внутри зданий воссоздана атмосфера быта XVIII–XIX веков. Многие из экспонатов разрешается трогать руками, что даёт возможность лучше понять крестьянскую жизнь и славянский фольклор.

Адрес: ул. Пушкарская, 27Б.

Цена билета: 600 рублей (единый взрослый), 400 рублей (льготный). Детям до 7 лет бесплатно.

За современным искусством стоит отправиться в «МИРА Центр». Культурное пространство расположено на нескольких площадках, где устраивают выставки, концерты, перформансы и кинопоказы. Например, до 15 декабря в «МИРА Центре» на улице Кремлёвская, 5 можно посмотреть выставку «С МИРА по нитке», посвящённую ткацкому ремеслу. В неё вошли работы знаменитых мастеров, например Ильи Кабакова и Александра Родченко, и произведения молодых художников. Стоимость входного билета на экспозицию: 350 рублей для взрослых и 175 рублей для льготных категорий граждан.

Где поесть

Фермерский ресторан «Огурец» на улице Ленина, 121 примечателен блюдами с огурцами. В меню можно найти бочковые суздальские огурцы с мёдом, жареные десертные вареники с начинкой из сладкого огурца и огуречный раф. Средний чек — 2000 рублей.

Ресторан русской кухни «Генеральская дача» на улице Алексея Лебедева, 5 интересен своим интерьером. Он стилизован под дачу отставного генерала, жившего в далёком прошлом. Сидя на антикварной мебели в окружении старинных фото, можно попробовать генеральский борщ с ароматным смальцем, фирменные тушёные говяжьи хвосты с сыром бри и суздальские блины с грушевым фламбе и шоколадно-ореховой пастой. Средний чек — 1500–3000 рублей.

Что купить

Суздаль славится необычными гастрономическими сувенирами, поэтому отсюда можно привезти варенье из огурца, из лука или из красных помидоров с хреном. Из более традиционных съедобных подарков стоит приобрести, например, безалкогольную медовуху, сбитень, а также фермерские сыры, местные соленья или иван-чай «Суздальский уезд». Их можно купить в ресторане «Огурец».

Муром

Как добраться

Муром отделяет от Суздаля 171 километр. Доехать до него можно по трассе М-12 «Восток» примерно за два часа.

Что посмотреть

Муром был основан в 862 году, если отсчитывать от даты первого упоминания в «Повести временных лет». Город тесно связан с легендами и преданиями русского народа, поскольку именно в этих местах родился прославленный в былинах богатырь Илья Муромец, а также жили православные святые, покровители семьи князь Пётр и княгиня Феврония. Памятники им, а также муромскому тёртому калачу можно найти на улицах Мурома.

В городе находится первый монастырь русских земель — Спасо-Преображенский. Он был построен в XI веке и изначально служил частью оборонительной системы города. Сегодня в нём проводятся службы, и при этом он открыт для туристов. На территории монастыря располагаются Спасо-Преображенский собор, Покровский храм и колокольня. Главные святыни: иконы Божией Матери «Скоропослушница», великомученика и целителя Пантелеимона с частицей мощей и частицы мощей святого Илии Муромца.

При монастыре есть большая облагороженная территория для прогулок. Осмотреть её можно бесплатно.

Адрес: ул. Лакина, 1А.

Поклонникам древнерусского искусства стоит заглянуть в Муромский историко-художественный музей. Он занимает две площадки — Художественную галерею и Выставочный центр. В его фонде более 95 тысяч единиц хранения. Среди наиболее ценных экспонатов выделяется икона «Николай Чудотворец» конца XIII — первой половины XIV века, считающаяся редким памятником искусства Древней Руси домонгольского периода, а также произведения с иконографией местных святых «Пётр и Феврония Муромские», «Константин, Михаил и Фёдор» XVI–XVIII веков и подписные иконы местного иконописца Александра Казанцева.

Адрес: выставочный центр — ул. Московская, 13; художественная

галерея — ул. Первомайская, 6.

Цена билета: 150 рублей (взрослый), 120 рублей (льготный). Для дошкольников бесплатно.

Где поесть

В кафе «УтроВечер» на улице Московской, 43 весь день подаются блюда для завтраков, например рисовая каша с изюмом в апельсиновой карамели, блинчики с грибной икрой и омлет со сливочным сыром. В основном меню соседствуют европейская, русская и азиатская кухни: домашняя паста с тунцом в паназиатском соусе, муромская уха из трёх видов рыб и нисуаз с тунцом. Средний чек — 1000–3000 рублей

Что купить

Cимвол города и по совместительству главный сувенир — тёртый калач. Купить свежую выпечку можно в лавке Муромского Спасо-Преображенского мужского монастыря. Вместе с калачом там продаётся необычное изделие — монастырский агнец, представляющее собой овечку из теста.

Также стоит присмотреться к авторским изделиям из бересты и глины. Они продаются в сувенирных лавках Художественной галереи и Выставочного центра.

