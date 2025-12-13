Ещё одна страна отменила визы для россиян. Что в ней посмотреть

13 декабря 2025 года между Россией и Иорданией начало действовать соглашение о безвизовом режиме. «Рамблер» вместе с туроператорами отметил наиболее важные для туристов нюансы пребывания в этой ближневосточной стране, а также собрал её самые интересные достопримечательности.

До введения безвизового режима россиянам, въезжающим в Иорданию с туристическими и частными целями на срок до одного месяца, требовалось получить визу по прибытии в аэропорт. Её стоимость, согласно информации на официальном сайте посольства РФ в Иордании, составляла 40 динаров — около 4,5 тысячи рублей.

Документ о взаимном снятии визовых требований между Россией и Иорданией был подписан 20 августа 2025 года, но его точное вступление в силу было неизвестно до середины осени. Теперь же, с 13 декабря, граждане РФ смогут находиться на территории Иордании без визы до 30 дней. Суммарно срок пребывания не должен превышать 90 дней за год. Такие условия действуют для тех, кто не планирует работать, учиться или постоянно проживать в стране.

Директор офиса продаж туристической компании «Содис» Ирина Мануильская отмечает: «Паспорт должен быть действителен ещё не менее шести месяцев. Пограничная служба вправе запросить ваучер отеля, обратные билеты и медицинскую страховку. Проверяют выборочно, но эти документы лучше иметь с собой — это стандартная мера в большинстве стран». Но это далеко не всё, что нужно знать туристу перед поездкой в Иорданию.

Важные особенности страны

Иорданское Хашимитское Королевство — арабское государство на Ближнем Востоке с выходом к Акабскому заливу Красного моря и к Мёртвому морю. Площадь территории страны составляет 89,3 тысячи кв. км.

«Расстояния большие, общественный транспорт ограничен. Чаще всего туристы выбирают частные трансферы или аренду авто. Цены на них выше, чем в других странах региона», — предупреждает основательница компании по индивидуальному туризму Mayel Travel Майя Котляр.

Эксперт приводит примеры: стоимость частного трансфера из аэропорта Аммана до отеля в городе в среднем составляет 20–40 долларов (около 1593–3186 рублей). Более длинные маршруты, например до Петры или Акабы, стоят от 80 до 200 долларов (от 6,3 тысяч рублей до 16 тысяч рублей) в зависимости от расстояния и класса машины.

«Для сравнения: в Объединенных Арабских Эмиратах базовый частный трансфер из аэропорта Дубая обойдётся примерно в те же 30–50 долларов (2390–3982 рубля), а в Египте заметно дешевле — около 10–20 долларов (797–1593 рублей) за счёт коротких расстояний и массового рынка. В целом Иордания по ценам на частные трансферы сопоставима с ОАЭ, но дороже классических курортных направлений», — подытоживает Котляр.

Также стоит учесть, что Иордания — государство безопасное, но социально консервативное. Большинство жителей исповедует ислам. Потому, по словам Котляр, в городах и религиозных местах желательно соблюдать сдержанный стиль одежды: то есть и женщинам, и мужчинам стоит закрывать колени и локти.

Ещё одна причина тщательно продумать свой гардероб перед поездкой — температурные перепады. Туристов ждут жара в древнем городе Петра, холодные ночи в пустыне Вади-Рам и ветер у Мёртвого моря, поясняет Майя Котляр.

Что касается питания, то Котляр советует пить бутилированную воду и быть осторожнее с местным стритфудом, изобилующим мясом, специями и соленьями.

«Кухня богатая и вкусная, но достаточно тяжёлая — чувствительным туристам стоит быть аккуратнее с уличной едой», — отмечает она.

Что посмотреть в Иордании

Иордания — тот случай, когда на относительно компактной территории по соседству располагаются как природные, так и исторические объекты мирового значения.

«В одной поездке можно увидеть античность, библейские места, два разных моря, пустыню и уникальные природные ландшафты», — рассказывает Ирина Мануильская.

По её словам, маршруты по Иордании получаются насыщенными, но при этом комфортными даже для тех, кто едет впервые. Эксперт рекомендует посмотреть в стране следующие достопримечательности:

Амман

Сейчас прямые рейсы из России в Иордании принимают только в столице страны Аммане. Это довольно удобное место для начала экскурсионного маршрута.

«Здесь сохранились цитадель, римский амфитеатр и кварталы, которые дают представление о древней и современной Иордании. Это удобный способ погрузиться в страну и её контекст», — отмечает Мануильская.

Главная достопримечательность города — Цитадель Аммана. Это музей под открытым небом, считающийся одним из древнейших непрерывно заселяемых мест в мире. Работавшие с руинами археологи выяснили, что люди там жили ещё во времена неолита.

Цитадель находится на вершине одного из самых высоких холмов города Джебель-аль-Калаа — его высота составляет около 800 метров над уровнем моря. На территории исторического памятника можно увидеть развалины древнеримского храма Геркулеса середины II века: мифологический герой служил защитником города. Здесь же сохранились остатки некогда стоявшей у входа в храм мраморной статуи Геркулеса — кисть и локоть. Судя по их размерам, высота статуи составляла около 12 метров.

Другая достопримечательность Цитадели — частично сохранившийся дворец династии Омейядов VIII века: он был разрушен землетрясением, и от него остались лишь монументальные входные ворота с синим куполом, фрагменты стен и колонн. В Цитадели также находятся остатки Византийской церкви (550 год). Стоимость входного билета в Цитадель — 3 динара (около 340 рублей).

У подножия холма располагается один из крупнейших римских амфитеатров на Ближнем Востоке, построенный во II веке. Он соединён с цитаделью потайным подземным туннелем. Стоимость входного билета составляет 2 динара (около 225 рублей) и включает в себя посещение прилегающих к амфитеатру Иорданского музея народных традиций и музея фольклора.

Джераш

Это место уникально тем, что является крупнейшим архитектурным памятником Римской империи за пределами Италии. Римляне пришли сюда в 63 году до нашей эры.

Длительное время древний город был погребён под песками: жители покинули его ещё в 749 году н. э. после сильного землетрясения. Переоткрыл Джераш немецкий путешественник Ульрих Зетцен в 1806 году. Но раскопки начались только в 1925 году и продолжаются до сих пор.

Сегодня в Джераше можно посмотреть на множество древних построек. Например, на сохранившийся ипподром, возведённый между II и III веками, арку Адриана, воздвигнутую в 129 году в честь визита этого древнеримского императора, лестницы, колонны и ворота храма Артемиды II века, а также фонтан-святилище Нимфеум конца II века. Стоимость входа на территорию археологического города Джераш, где расположены эти и другие достопримечательности, составляет 10 динаров (около 1124 рублей).

Мёртвое море

Важная часть маршрута для поклонников спокойного оздоровительного отдыха, а также желающих прикоснуться к священным местам. Недалеко от Мёртвого моря располагаются гора Нево, откуда, по преданию, Моисей увидел Землю обетованную. При хорошей погоде с её вершины можно увидеть море, а также израильский город Иерусалим. На горе расположено современное здание, внутри которого находятся остатки монастырского комплекса IV века, в том числе почти полностью сохранившаяся мозаика с пасторальными и охотничьими сценами. Взнос за прогулку на гору Небо составляет 3 динара (около 340 рублей).

Недалеко от Мёртвого моря находится Бетания — долина реки Иордан, где, по преданию, был крещён Иисус Христос. Сюда приезжают паломники со всего мира. В предполагаемом месте крещения сохранились каменные ступени, ведущие в высохшее русло впадавшего в реку ручья. Стоимость входного билета на территорию Бетании — 12 динаров (около 1349 рублей).

По словам Мануильской, подобное «сочетание природы, истории и тишины» сложно найти в других регионах страны.

Эль-Карак

Сердце этого города — крепость крестоносцев, располагающаяся на высоте около 1000 метров над уровнем моря. Цитадель когда-то была одним из важнейших укреплений рыцарей в регионе. Возведение крепости началось в 1142 году и завершилось спустя 20 лет.

Цитадель будет интересна поклонникам истории и архитектуры. Замок примечателен тем, что в его облике смешались черты арабских, византийских и западноевропейских построек. Также в нём можно увидеть в качестве музейных экспонатов монеты, статуэтки и посуду разных эпох, начиная от шестого тысячелетия до нашей эры. Стоимость входа в замок составляет 2 динара (около 225 рублей).

Акаба

Город-курорт на побережье Красного моря не столь известен туристам, как, например, египетский Шарм-эль-Шейх, но при этом в Акабе есть всё для полноценного пляжного отдыха. Это и чистое море, и отели с песчаными пляжами, и более 30 точек для снорклинга и дайвинга: пещеры, коралловые рифы, подводные каньоны.

Желающим узнать больше об истории этих мест стоит отправиться в центр Акабы, где находятся руины древнего города Айлы, когда-то входившего в состав Римской империи. Осмотреть их можно бесплатно.

Также для посетителей открыт Форт мамлюков — караван-сарай XVI века. Входной билет туда обойдётся в 3 динара (около 340 рублей).

Вади-Рам

Пустыня Вади-Рам — охраняемый район, который входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это одна из самых кинематографичных локаций Иордании, напоминающая своими красноватыми скалами и песками поверхность Марса. Неудивительно, что её облюбовали голливудские режиссёры: например, в Вади-Рам снимались «Марсианин» Ридли Скотта, «Дюна» Дени Вильнёва и «Аладдин» Гая Ричи.

При желании можно не только побродить по пустыне, но и переночевать в ней: сейчас там открыты глэмпинги с возможностью увидеть звёздное небо без световых шумов. Взнос за посещение территории Вади-Рам составляет 5 динаров (562 рубля).

Петра

Высеченный в скалах затерянный город, новое чудо света, розовая жемчужина — всё это про Петру. Её история началась более 2 тысяч лет назад. Когда-то Петра была богатой столицей Набатейского царства. Но после открытия римлянами морских путей на Восток сухопутная торговля постепенно сошла на нет, а Петра опустела и затерялась в песках.

Сегодня город входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО и привлекает сотни тысяч туристов со всего мира. Здесь хорошо сохранились не только вырубленные в скалах в I веке монастырь Ад-Дэйр или храм Эль-Хазне, но и выстроенные из камня дома обычных жителей.

«Несколько раз в неделю там зажигают сотни свечей, и когда вы проходите по ущелью в темноте, перед вами открывается подсвеченный храм», — рассказывает Ирина Мануильская.

Эксперты туристического бизнеса советуют приезжать в Петру ранним утром или ближе к закату. Днём в городе находиться тяжело из-за сильной жары.

«Прогулка по Петре может занять 4–6 часов, поэтому стоит рассчитывать силы», — обращает внимание Майя Котляр.

Впечатления от Иордании могут остаться с вами надолго — и даже вдохновить на новые открытия. А пока вы планируете поездку или вспоминаете о ней, можно погрузиться в мир истории, природы и цивилизаций через документальные фильмы.

Стоимость туров

Цены на туры в Иорданию разнятся в зависимости от города пребывания и уровня отеля. Например, по данным интернет-магазина туров Travelata.ru, в середине января 2026 года тур на семь ночей в Акабу для двоих взрослых с перелётом из Москвы и размещением в отеле 3* без питания обойдётся от 179 тысяч рублей. Если бронировать только номер в этом же отеле без авиабилетов и трансфера, стоимость составит от 25 тысяч рублей за семь ночей.

Тур на семь ночей в Амман для двоих взрослых с авиабилетами и пребыванием в отеле 4* без питания обойдётся от 133 тысяч рублей. Только пребывание в этом же отеле будет стоит от 34 тысяч рублей.

Сколько дней стоит провести в Иордании

Для путешествия с экскурсиями и временем на спокойный отдых у моря оптимальная продолжительность тура — не менее 7 дней, отмечает Ирина Мануильская.

«Если хочется провести побольше времени на пляже в расслабленном темпе, стоит рассматривать туры продолжительностью 10–14 дней. Для тех, кто стремится к восстановлению сил и оздоровлению на Мёртвом море, идеальным выбором станет поездка продолжительностью от трёх недель», — рекомендует эксперт.

В какое время года лучше ехать в Иорданию

Идеальное время для путешествия в Иорданию — апрель-май или октябрь-ноябрь, когда погода радует мягким климатом как любителей пляжного отдыха, так и исследователей памятников культуры, говорит Ирина Мануильская. В марте прогулки по достопримечательностям будут комфортными, но вода Красного моря в это время ещё слегка прохладная, добавляет она. В сентябре будет достаточно жарко, но не изнуряюще, что позволит найти идеальный баланс между пляжным отдыхом и экскурсиями, заключает эксперт.

