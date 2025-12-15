Куда поехать на новогодние праздники в России: направления и цены

Скоро наступит Новый год, в вслед за ним — длинные праздничные выходные. Отдыхать на этот раз россияне будут 12 дней: с 31 декабря по 11 января. Многие уже запланировали, где проведут это время. Для тех, кто ещё не определился, «Рамблер» вместе с туроператорами составил подборку красивых мест в России, которые стоит посетить зимой.

© Алексей Филиппов/РИА Новости

Новогодние праздники — самое интересное время для путешествий внутри страны, отметила в беседе с «Рамблером» руководитель PR-отдела туроператора Anex Виктория Худаева.

«Семьям с маленькими путешественниками можно посоветовать Великий Устюг, Карелию, Кострому, Киров. А парам — Карелию, Санкт-Петербург, Байкал, Калининград, Красную Поляну или Кольский полуостров», — сказала Худаева.

Директор по маркетингу интернет-магазина туров Travelata.ru Олег Козырев в беседе с «Рамблером» уточнил, что самым популярным направлением внутри России на новогодние праздники в этом году стал Санкт-Петербург: «Четверть всех туристов, которые купили поездки на это время по России, предпочли именно Северную столицу».

Второе по популярности направление — территория Большого Сочи, включая Красную Поляну, Адлер и курорт Имеретинский. По словам Козырева, в прошлом году среди востребованных курортов были также Кавказские Минеральные Воды. «Сейчас они не попадают в рейтинг, но это не делает их менее интересными. Именно этот вариант стоит выбрать, если хочется не только отдохнуть, но и подлечиться», — советует он.

© Екатерина Лызлова/РИА Новости

Среди интересных направлений в России ведущий специалист по связям с общественностью туроператора Fun & Sun Евгения Фёдорова также называет горнолыжный курорт Шерегеш в Кемеровской области. «Здесь огромное количество семейных и апарт-отелей. Курорт подойдёт для активных туристов, которые катаются на лыжах или сноуборде или хотят научиться вместе с инструктором», — уточнила она.

Как добавила Фёдорова, практически на все направления в большинстве случаев тур с перелётом брать выгоднее: в стоимость включены перелёт, трансфер и проживание по заранее фиксированному тарифу.

«В высокий сезон, особенно в новогодние даты, авиабилеты при самостоятельном бронировании быстро дорожают, и итоговая сумма может быть заметно выше пакетного тура. Если бронировать туры сильно заранее, то сэкономить на поездке можно до 30%», — отметила она.

Санкт-Петербург

Что посмотреть. В культурной столице можно посетить многочисленные театры, музеи, выставки, рестораны и многое другое. «Например, если в Москве сложно попасть на “Щелкунчика” в Большой театр, то в Мариинский театр гораздо проще, и туристы этим пользуются», — отмечает Козырев.

Помимо традиционных Эрмитажа, Русского музея и Кунсткамеры, в городе много интересных альтернативных музеев. Например, в последнее время всё большей популярностью пользуется музей современного искусства «Эрарта». В новогодние праздники здесь можно посетить выставку аргентинской художницы Анхелы Копелло «Совершенство», китайского художника Ван Куньчжао «Остров уединения», а также современных российских авторов. Интересно будет побывать в музее-квартире Иосифа Бродского, где часто проводятся чтения и интересные мероприятия.

© Алексей Даничев/РИА Новости

С детьми можно сходить в сказочные музеи «Особняк Небылица» на улице Некрасова и улице Декабристов: в первом собрана целая коллекция мифических земных существ, а во втором — морских. Старинная лютеранская церковь Святой Анны «Анненкирхе» погрузит в атмосферу праздника — здесь как раз будет проходить выставка «Рождество». Если погода позволит, стоит посетить праздничную ярмарку на Дворцовой площади: здесь каждый год ставят большую ёлку и заливают горку — бесплатную для всех желающих.

Сколько стоит. Цена тура может значительно отличаться в зависимости от типа размещения. По данным Travelata.ru, сейчас самый дешёвый тур для пары с ребёнком на пять ночей с перелётом из Москвы 30 декабря и проживанием в хостеле обойдётся в 49 тысяч рублей.

Сочи

Что посмотреть. Благодаря мягкому климату на побережье в Сочи даже зимой комфортная температура — в среднем +5…+10 °С, отметила Евгения Фёдорова. Здесь легко выбрать развлечения на любой вкус: можно забронировать семейный отель с бассейном и спа-центром в самом городе, поехать на горнолыжный курорт Красная Поляна и покататься всей семьёй на лыжах, сноуборде или тюбингах, посетить парк аттракционов «Сочи Парк» или океанариум Sochi Discovery World. Также будет интересно осмотреть Олимпийский парк: он расположен недалеко от Имеретинского курорта, известен своими грандиозными сооружениями, а по вечерам в нём устраивают музыкально-световые шоу.

Из других интересных мест — Ботанический сад, чайные плантации, водопады, которых в окрестностях десятки. Также можно взять экскурсию в Абхазию и увидеть живописное озеро Рица.

В саму новогоднюю ночь многие отели устраивают праздничные программы с ужином и анимацией, добавляет Фёдорова.

«На Роза Хутор, например, на Новый год — всегда особая атмосфера. Часто организуются концерты под открытым небом, фейерверки прямо на склонах, вечеринки в барах на высоте», — отмечает она.

Сколько стоит. По данным Travelata.ru, средний чек пятидневного тура с захватом Нового года — 234 тысячи рублей на семью из четырёх человек (авиаперелёт и отель). Один из бюджетных вариантов компании Fun & Sun — пятидневный тур (29 декабря — 2 января) на троих человек (двое взрослых и ребёнок) за 125 тысяч рублей. В стоимость входят перелёт и проживание в отеле 3* в Имеретинской бухте с завтраками. Без перелёта этот же тур обойдётся в 75 тысяч рублей. Туроператор Coral Travel предлагает тур на двоих на три ночи (с 1 по 4 января) с размещением в гостевом доме с завтраками и перелётом из Москвы за 70 тысяч рублей.

Великий Устюг

Что посмотреть. Древний город в Вологодской области считается родиной Деда Мороза. В новогодний период Великий Устюг погружается в атмосферу праздника: повсюду яркая иллюминация, аниматоры в костюмах сказочных персонажей, множество сувенирных лавок.

В самом городе стоит посетить здание Почты Деда Мороза — именно сюда приходят письма от детей со всей России. Интересны будут Музей новогодней игрушки, городская резиденция Деда Мороза, Дом Моды Деда Мороза, где собраны все многочисленные наряды зимнего волшебника. Также в городе много древних храмов и церквей. Например, Собор Прокопия Праведного XVII века или Церковь Симеона Столпника XVIII века.

© Алексей Филиппов/РИА Новости

Но главный объект для посещения — знаменитая Вотчина Деда Мороза в селе Марденгское, в 16 километрах от Великого Устюга. В доме зимнего волшебника гостям покажут его кабинет и спальни, комнату с детскими письмами, волшебные атрибуты и многое другое. А если повезёт, по окончании экскурсии можно встретиться с самим Дедом Морозом.

Сколько стоит. Агентства предлагают множество разных туров. Например, один из вариантов от Fun & Sun — тур на 6 дней (с 30 декабря по 4 января) под названием «Новогодняя сказка в Великом Устюге». Он включает в себя переезд из Москвы поездом, размещение в гостинице, анимационную программу в новогоднюю ночь, посещение знаковых достопримечательностей. Цена на одного человека — 93 тысячи рублей, на семью из четырёх человек (двое взрослых и двое детей) — 323 тысячи рублей. У туроператора Intourist групповой тур «Родом из детства» на три дня (с 3 по 5 января) без дороги будет стоить от 33 тысяч рублей за человека.

Кострома

Что посмотреть. Кострома считается родиной Снегурочки, поэтому главная достопримечательность здесь — деревянный терем внучки Деда Мороза. Внутри — резные интерьеры, волшебные наряды и ледяная комната, в которой всё сделано из хрустального льда. Также гостей ждут встреча с самой Снегурочкой и необычные угощения.

Из других интересных достопримечательностей — музей деревянного зодчества «Костромская слобода», Музей сыра, древний Ипатьевский монастырь и парк развлечений «Берендеевка», в котором в новогодние праздники устраиваются шоу-программы. В парке можно покататься на коньках или собачьих упряжках, отведать волшебные угощения в ресторане-тереме, посетить тематический мастер-класс и многое другое. Как отмечают операторы, поскольку сам город небольшой, посетить все знаковые места можно за пару дней.

© Сергей Субботин/РИА Новости

Сколько стоит. Тур на три дня в Кострому, по данным сообщества туроператоров «Большая страна», в новогодние праздники будет стоить от 27 500 рублей на человека. Он включает в себя размещение в гостинице, питание и посещение знаковых достопримечательностей. Добираться до Костромы от своего города нужно самостоятельно.

Карелия

Что посмотреть. Побывать в Карелии в новогодние праздники стоит тем, кто любит отдых на природе. Заснеженные вершины деревьев, протяжённые леса, красивые каньоны погрузят путешественников в атмосферу сказки. Можно отправиться на древние острова Валаам и Кижи, не замерзающий даже зимой водопад Кивач, в горный парк «Рускеала», где находится знаменитый Мраморный каньон, этнопарк «Сампо», в котором можно узнать о героях карело-финского эпоса, подняться на мистическую гору Воттоваара. А в национальном парке «Паанаярви» можно увидеть северное сияние.

Любителям активного отдыха будет любопытно посетить питомники с ездовыми собаками в Сортавале, Кудаме, Калевале и покататься на собачьих упряжках. Можно взять напрокат снегоход и объездить окрестности: например, погонять по замерзшему Ладожскому озеру и окрестностям Сямозера. Многие туроператоры включают в новогоднюю программу знакомство с Паккайне — карельским Дедом Морозом.

© Алексей Даничев/РИА Новости

Сколько стоит. В зависимости от запросов у туроператоров можно найти множество предложений на любой кошелёк. Например, Anex

предлагает четырёхдневный тур «Новогодние хиты Карелии» за 82 тысячи рублей на двоих (с 31 декабря по 3 января): в стоимость включены билеты на поезд из Москвы до Петрозаводска, проживание в отеле и экскурсионная программа. Туроператор СканТур предлагает туры из Москвы в Карелию с осмотром достопримечательностей, перелётом до Петрозаводска и размещением в гостинице на пять дней (со 2 по 6 января) на троих (двое взрослых и ребёнок) от 93 тысяч рублей. На сайте «Большой страны» трёхдневные туры без перелёта в любые новогодние даты стоят от 37 тысяч рублей за человека.

Калининград

Что посмотреть. Калининград стоит рассмотреть для поездки на новогодние праздники влюблённым парам, говорят туроператоры. Во время новогодних каникул температура тут колеблется около нуля, что довольно комфортно, отмечает Козырев из Travelata.ru. В самом городе можно посетить знаменитый Музей Янтаря, этнографический комплекс «Рыбная деревня», воссоздающий облик старого Кенигсберга, остров Канта с кафедральным собором, рядом с которым находится могила известного немецкого философа. Интересно будет зайти в Музей Мирового океана, чей купол выполнен в виде большого шара. Ещё в Калининграде можно поискать хомлинов — маленьких бронзовых человечков, установленных в разных местах города.

За романтикой стоит отправиться в курортные города Светлогорск и Зеленоградск. В Светлогорске интересная архитектура, например водонапорная башня Раушена или многоярусный Охотничий домик, много уютных кафе, в которых можно посидеть после прогулки по набережной Балтийского моря. В Зеленоградске много арт-объектов, посвящённых кошкам, — эти домашние животные считаются символом города.

© Игорь Зарембо/РИА Новости

В 20 минутах езды от Зеленоградска находится национальный парк «Куршская коса» с песчаными пляжами и лесным массивом. Здесь можно прогуляться по песчаной дюне «Высота Эфа», Танцующему лесу или поехать на замёрзшее озеро Лебедь.

Сколько стоит. По данным Travelata.ru, поездка на новогодние праздники для двоих на пять суток с перелётом и проживанием в Калининграде с захватом новогодней ночи будет стоить от 70 тысяч рублей.

Байкал

Что посмотреть. Увидеть зимний Байкал — мечта многих путешественников. По прозрачному льду озера можно покататься на коньках или собачьих упряжках.

В центре Байкала находится остров Ольхон, который считается местом обитания древних духов. На северной оконечности острова расположен мыс Хобой с ледяными пещерами, чья высота порой достигает 30 метров. На острове Огой есть Буддийская Ступа Просветления: по легенде, её надо обойти три раза и загадать желание.

© Кирилл Шипицин/РИА Новости

Также будет интересно посетить окрестности Байкала. Например, в архитектурно-этнографическом музее под открытым небом «Тальцы» в одноимённом посёлке на правом берегу реки Ангары можно поучаствовать в массовых новогодних гуляньях и покататься с горы на коровьих шкурах. В посёлке Листвянка можно подняться на канатной дороге на смотровую площадку горы Камень Черского или покататься на лыжах или сноуборде в горнолыжном центре «Истлэнд».

Сколько стоит. По данным «Большой страны», стоимость пятидневного тура на Байкал на новогодние праздники без перелёта составляет от 50 тысяч рублей за человека. Тур «Здравствуй, Байкал» на двоих у туроператора Anex на три дня без перелёта стоит 51 тысячу рублей. У туроператора Coral Travel тур на двоих «Байкальская мечта» на три дня без перелёта будет стоить от 50 тысяч рублей. Туры включают в себя размещение в гостинице и посещение знаковых достопримечательностей.

