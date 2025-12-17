Россияне в 2025 году стали больше путешествовать по стране

Внутренний туризм в России демонстрирует уверенный рост. За одиннадцать месяцев 2025 года жители страны совершили 164 млн поездок, что на 7,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такую статистику показало исследование СберАналитики, подготовленное в рамках проекта «Итоги года со Сбером 2025».

© Santiaga/iStock.com

Важной тенденцией стало выравнивание турпотока по сезонам. Если ранее в осенние месяцы россияне были менее активны в плане организации поездок, то сегодня ситуация изменилась. В сентябре, октябре и ноябре 2025 года был зафиксирован стабильный рост числа поездок на 14—16% (в зависимости от месяца) по сравнению с 2024 годом.

Более половины (55,5%) всех внутренних поездок пришлось на топ-10 регионов. При этом в лидерах по посещаемости традиционно остаются Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Ленинградская область.

© Petrov Sergey/news.ru/www.globallookpress.com

Наибольший рост популярности у туристов показали Севастополь (+84%), Магаданская область (+50,4%) и Республика Крым (+46,6%). Как говорится в исследовании, рост потока в Крым частично связан с перераспределением туристов из Краснодарского края, где после инцидента с разливом мазута в конце 2024 года число поездок сократилось на 10,3%.

Средний возраст путешественника по России - 44 года. Значительную долю, 23%, составляют туристы старшего возраста, которые чаще выбирают регионы с культурным наследием и оздоровительными курортами, такие как Ленинградская, Московская и Калужская области. При этом среди внутренних туристов немного преобладают женщины — их доля 52,8% от всех путешественников.

За 11 месяцев 2025 года общие расходы россиян на внутреннем туризме достигли 1,83 трлн рублей. Большинство платежей (68,6%) совершались безналичным способом. Основные статьи расходов — покупки в продуктовых магазинах (24%), питание в кафе и ресторанах (14,8%) и приобретение непродовольственных товаров (12,4%).

© Ridofranz/iStock.com

Средние дневные траты туриста (без учета заранее оплаченных билетов и проживания) выросли на 6,9% и составили 2356 рублей. Самые высокие ежедневные расходы зафиксированы в регионах Дальнего Востока, лидирует Чукотский автономный округ (5824 рубля в день).

Как отметил директор дивизиона «Малый и микробизнес» Сбербанка Алексей Шашкин, слова которого приводятся на сайте Сбербанка, поскольку туристы стали больше тратить и сместили свои поездки на осень «прежние сезонные бизнес-модели в гостиничном бизнесе нуждаются в пересмотре», - отметил он и добавил, что «успех теперь зависит от умения работать с межсезоньем и глубже понимать потребности гостей».

Исследование СберАналитики основано на агрегированных и обезличенных данных о потребностях 111 млн покупателей и 7 млн юридических лиц, а также информации из более чем 70 источников.

