Детинец, медный голубь и Троицкий раскоп: что посмотреть в Великом Новгороде

Московский Кремль считается одним из символов России. Но интересные кремли есть и за пределами столицы. В проекте «Кремли России» рассказываем о региональных городах страны, в которых можно посетить кремль. Город-герой этой статьи — Великий Новгород.

© Олег Ласточкин/РИА Новости

Великий Новгород — один из древнейших городов России, он основан в 859 году. Когда-то он был столицей Новгородской республики и одним из главных торговых центров на Руси. Сегодня в него приезжают тысячи туристов, чтобы прикоснуться к древней истории страны.

Москву и Великий Новгород разделяют около 600 километров. На автомобиле добраться до города можно примерно за 6–7 часов по трассе М-11 «Нева». Трасса платная — за путь в один конец придётся заплатить около 4 тысяч рублей. Также можно отправиться в путешествие на поезде. Например, от Ленинградского вокзала состав идёт около 9 часов, стоимость билетов от 2330 рублей.

Чем интересен Новгородский кремль

Новгородский кремль, который здесь испокон веков называют Детинцем, — одна из древнейших средневековых крепостей в России. Он расположен на левом берегу реки Волхов и занимает площадь около 12 гектаров (для сравнения: площадь Московского Кремля — 28 гектаров, Нижегородского — 22,7 гектара).

Первое упоминание о деревянной крепости на этом месте датируется 1044 годом. Но существующие сегодня стены и башни относятся преимущественно к концу XV века.

Ключевой этап в истории кремля связан с именем Ивана III: после присоединения Новгорода к Москве великий князь велел разрушить прежнюю крепость и на её основе построить новую, практически одновременно с возведением новых стен Московского Кремля. Из 12 древних башен до наших дней сохранилось девять.

В отличие от московского, новгородский кремль был не столько княжеской резиденцией, сколько административным и духовным центром — здесь жили архиепископы и собиралось вече.

В 1992 году Детинец в составе других исторических памятников Великого Новгорода был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Вход на территорию кремля бесплатный. Но на посещение расположенных здесь музеев необходимо приобрести билеты.

Чем заняться в кремле

© Viktor Gritsuk/globallookpress.com

На территории кремля находится Софийский собор — главный храм города и один из древнейших в России. Он был построен в 1045–1050 годах князем Владимиром, сыном Ярослава Мудрого. Посетителям стоит обратить внимание на его центральный купол: на кресте сидит бронзовая фигурка голубя. Согласно городской легенде, пока голубь находится на кресте, Новгороду ничего не угрожает.

Внутри собора сохранились древние иконы и фрески XI–XII веков, а у западного входа — знаменитые Магдебургские (Корсунские) врата, бронзовые двери с изображениями библейских сцен. Существует несколько версий появления этих ворот в Новгороде. Например, советский искусствовед Григорий Порфридов в своей книге «Древний Новгород. Очерки из истории русской культуры XI–XV веков» упоминал версию, что они были привезены в Новгород в XII веке как военный трофей после похода новгородцев на ливонский город Дерпт.

Вход в собор свободный. В летний период также можно подняться на звонницу собора.

Рядом с храмом под открытым небом находится ещё один уникальный экспонат — памятник «Тысячелетие России». Его установили в 1862 году в честь тысячелетнего юбилея летописного призвания варягов — с этим событием традиционно связывается начало русской государственности. На огромной державе, которую венчает ангел, разместились 129 фигур, изображающих правителей, полководцев и деятелей культуры — от Рюрика и Дмитрия Донского до Петра I и Пушкина.

© Иван Барщевский/Общественное достояние

Интерьер Владычной палаты 1881–1886 годов.

Самый необычный объект на территории кремля — Владычная (Грановитая) палата. Этот памятник гражданской архитектуры, выполненный в готическом стиле, возвели в 1430–1440-е годы немецкие мастера по заказу архиепископа Евфимия II. Второе название — Грановитая — она получила из-за ребристых сводов, напоминающих драгоценную огранку. Здесь решали государственные дела и принимали иноземных послов.

Сейчас в палате располагается музей, где работают экспозиция «Ювелирное искусство VI–XVII веков в собрании Новгородского музея» и выставка «Палата архиепископа Евфимия II на Владычном дворе Новгородского кремля».

Стоимость взрослого билета — от 400 рублей.

В Лихудовом корпусе кремля располагается Музей письменности. Здесь выставлено более чем 200 экспонатов: древнерусские монеты и печати, каменные кресты и фрагменты штукатурки с кириллическими надписями. Особый интерес представляют подлинные берестяные грамоты и древнейшая из известных книг Руси — Новгородская псалтырь начала XI века.

Билет для взрослого стоит от 200 рублей.

В тёплое время года также можно подняться на Боевой ход кремля — площадку длиной почти полкилометра на верхней части крепостной стены. Здесь в случае штурма размещались воины. С Боевого хода открывается живописный вид на исток Волхова и архитектурный комплекс Ярославово дворище. Внутри одной из башен можно увидеть инсталляцию, рассказывающую об обороне города. А в летний сезон по соседству с ведущей на боевой ход лестницей ежедневно можно увидеть развод стрелецкого караула.

Чем ещё заняться в Великом Новгороде

Прогуляться по Ярославову дворищу и Торгу

© Рудольф Кучеров/РИА Новости

Если перейти из кремля по пешеходному мосту на противоположный берег реки Волхов, можно попасть в архитектурный комплекс Ярославово дворище. Согласно легенде именно здесь находился роскошный дворец Ярослава Мудрого, хотя следы сооружения до сих пор не найдены.

Раньше место было сердцем новгородской торговли: здесь стояли иноземные суда, а купцы предлагали покупателям всевозможные товары. В ХVII–ХVIII веках на месте Торга построили Гостиный двор. В годы Второй мировой войны он был практически полностью разрушен, сохранилась лишь одна белоснежная аркада. За ней можно увидеть сразу семь древних церквей XII–XVIII веков, среди которых Никольский собор, Церковь Параскевы Пятницы, Церковь Георгия на Торгу и другие.

Прикоснуться к истории в Троицком раскопе

В центре Великого Новгорода расположен Троицкий раскоп — место действующих археологических раскопок площадью более 8 тысяч квадратных метров. Археологи работают здесь с 1973 года и нашли уже свыше 70 тысяч различных предметов. Среди них — два монетных клада (западноевропейские серебряные денарии первой трети XI века и арабские дирхемы первой половины X века), деревянные цилиндры-пломбы для опечатывания мешков с данью и первая известная печать Ярослава Мудрого.

Туристы могут посетить раскоп в рамках экскурсии и спуститься на уровень почвы X века, чтобы увидеть своими глазами древние мостовые, остатки деревенских домов и усадебных комплексов. За десятилетия работ здесь обнажились четыре средневековые улицы: Ярышева, Черницына, Пробойная и старинный переулок. Также археологи обнаружили остатки 19 усадеб, восемь из которых изучены до основания. Но главная находка — усадебный комплекс XII века, принадлежавший боярам Мирошкиничам.

Адрес: Улица Троицкая, 6/8. Узнать подробности о посещении можно по телефону информационного центра: 8 (921) 730-93-92.

Увидеть деревянную Русь в Витославлицах

© Maksim Konstantinov/globallookpress.com

В 14 километрах от города, на берегу озера Мячино (Юрьевское шоссе, 15), расположен музей народного деревянного зодчества под открытым небом «Витославлицы». Для создания музея сюда со всей Новгородчины свозили старинные избы, церкви и хозяйственные постройки XVI–XX веков. Особого внимания заслуживают десять храмов XVI–XVIII веков, искусно выполненных древними зодчими. Среди них — церковь Рождества Богородицы 1531 года, перевезённая из села Перёдки, которая считается одной из старейших деревянных церквей страны.

Внутри крестьянских домов воссозданы интерьеры и проходят выставки, посвящённые традиционным промыслам и обрядам. В интерьерах церкви Успения из села Никулино и церкви Николая Чудотворца из села Высокий Остров воссозданы иконостасы. В часовне Петра и Павла из деревни Гарь открыта экспозиция «Часовенный праздник Петров день».

На территории также обустроен экспозиционный комплекс «Хозяйственный двор», где можно увидеть традиционных для крестьянского подворья животных. Для посетителей работают ресторан русской кухни «Сытый гусь», а также зона отдыха и детская площадка с качелями.

Стоимость взрослого билета в музей — от 400 рублей.

Увидеть работы художников XVIII — начала XX веков в Музее изобразительных искусств

Музей изобразительных искусств располагается в здании бывшего Дворянского депутатского собрания, построенном в 1851 году по проекту архитектора Андрея Штакеншнейдера. Музейное собрание начало формироваться в 1918 году с произведений из национализированных дворянских усадеб. Но в годы войны были утрачены многие знаковые работы Брюллова, Верещагина, Куинджи, Кандинского и других авторов.

Восполнение собрания началось в конце 1940-х годов за счёт поступлений из Эрмитажа и Павловского дворца. Сегодня экспозиция «Русское изобразительное искусство XVIII–XX веков» занимает шесть залов. Среди жемчужин собрания — портреты кисти Рокотова, Левицкого, Боровиковского, Брюллова, Репина и Серова, пейзажи Айвазовского, Шишкина и Левитана, исторические полотна Иванова и Флавицкого, скульптуры Шубина, Антокольского и Врубеля.

Также в галерее часто проводятся различные выставки. 26 февраля открылась экспозиция «Русская литература в лицах и текстах». На ней представлены около 50 оригинальных графических портретов русских писателей XIX–XX веков из собрания петербургского издательства «Вита Нова». Работать выставка будет до 5 апреля.

Стоимость взрослого билета в галерею — от 200 рублей.

Где поесть

© Соцсети ресторана «Наffига козе баян?!»

Недалеко от центральной Софийской площади (ул. Великая, 3) находится гастробар с забавным названием — «Наffига козе баян?!». Здесь подают авторские блюда, в том числе новгородской кухни, из экопродуктов с местных ферм. Например, гости могут попробовать ильменскую уху «с поленом» или серые щи из крошева. Средний чек: 1500–2000 рублей.

Тем, кто хочет попробовать как можно больше аутентичных блюд, стоит заглянуть в ресторан «Дом Коромыслом» (ул. Рабочая, 25). Здесь специализируются на русской кухне — подают традиционные борщи, винегреты с селёдкой, блины с разными начинками, домашние пельмени с мясом и рыбой, а также их авторские интерпретации. Средний чек: 1000–1500 рублей.

Туристам с детьми стоит зайти в ресторан итальянской и русской кухни La Chatte на Большой Московской улице, 86. Интерьер места стилизован под кошачью тематику: животные изображены на картинах и ковриках, котов рисуют на кофе вместе сердечек. В меню — мясные и рыбные блюда, паста, которую повара делают вручную, пельмени, римская пицца, фокаччо с разными соусами (итальянская дрожжевая лепёшка) и много других позиций. Средний чек: 1500–2500 рублей.

Что привезти

Из Великого Новгорода в первую очередь стоит привезти изделия из бересты. Это могут быть шкатулки, туеса, обложки на паспорт, декоративные панно, украшенные тиснением или росписью. Найти их можно в сувенирных магазинах на центральных улицах города.

Также стоит приобрести изделия с традиционной новгородской вышивкой, которые делают по старинной технологии «крестецкой строчки»: это салфетки, скатерти, воротнички и так далее. Найти сувениры можно в магазине при фабрике «Крестецкая строчка».

В качестве сладкого гостинца можно привезти клюкву в сахаре, валдайские баранки или ароматный сбитень. Приобрести гостинцы можно в сувенирных лавках или супермаркетах.

