Турэксперты назвали безопасные направления для отдыха

Конфликт на Ближнем Востоке заставил россиян пересмотреть планы на отдых в одном из самых популярных направлений — Объединённых Арабских Эмиратах. 3 марта Министерство иностранных дел РФ на своём официальном сайте опубликовало рекомендацию российским гражданам воздержаться от поездок в ОАЭ, а также Кувейт, Бахрейн, Катар, Оман и Саудовскую Аравию в туристических целях до прекращения активных боевых действий и полной нормализации обстановки с авиасообщением и в аэропортах. В этот же день Минэкономразвития рекомендовало российским туроператорам приостановить продажи туров в эти страны. «Рамблер» опросил экспертов туриндустрии, какие направления могут сейчас считаться наиболее безопасными для туристов и сколько стоит в них отдохнуть.

Что происходит с ранее забронированными турами на Ближний Восток

Объединённые Арабские Эмираты входили в топ популярных направлений при бронировании туров на весну 2026 года, рассказал «Рамблеру» директор по маркетингу интернет-магазина туров Travelata.ru Олег Козырев. «Только на даты с захватом 8 марта на Эмираты приходилось 20% всех покупок со средним чеком 232 тысячи рублей за тур. В прошлом году их доля была 18%, средняя цена отдыха составляла 243 тысячи рублей», — приводит пример он. Но сложная ситуация на Ближнем Востоке изменила планы туристов, констатирует Козырев. Сейчас туроператоры предлагают путешественникам, уже купившим туры в ОАЭ на ближайшие даты, новые безопасные варианты отдыха, поясняет эксперт.

В пресс-службе туроператора Anex «Рамблеру» рассказали, что большая часть туров, ранее забронированных в страны ближневосточного региона, оперативно перебронируется на альтернативные направления. Чаще всего туристы не отказываются от отдыха, а выбирают другие страны или переносят даты отпуска. Доля аннуляций туров на Ближний Восток составляет в среднем 15%, писало агентство «Интерфакс» со ссылкой на данные исполнительного директора АТОР Майи Ломидзе.

Где сейчас можно отдохнуть безопасно

В числе безопасных сейчас для отдыха стран опрошенные «Рамблером» туроператоры назвали Турцию, Египет, Таиланд, Вьетнам, Мальдивы, Индонезию, Грецию и Индию. «Безопасность поездок в страну определяет регулятор — Минэкономразвития, исходя из рекомендаций МИДа и других ведомств. По умолчанию страна считается безопасной, если нет рекомендации, утверждающей обратное», — пояснили в пресс-службе туроператора Space Travel.

Преимущество Турции и Египта в том, что они находятся вне зон геополитической напряжённости и имеют прямое авиасообщение с Россией, отмечает основатель и директор компании Mayel Travel Майя Котляр. «К тому же у этих стран самые масштабные, после Эмиратов, полётные программы в Россию и самый внушительный охват регионов: чтобы попасть туда из крупных российских городов, необязательно лететь через Москву», — добавляет эксперт.

По словам Котляр, самым актуальным из ближних зарубежных направлений до мая остаётся Египет благодаря хорошим погодным условиям. Сейчас эта страна — основной лидер спроса: примерно 40% туров, ранее забронированных в страны Ближнего Востока, сейчас перебронируются именно на курорты Египта, приводят данные в пресс-службе Anex.

Стоимость тура в Египет в четырёхзвёздочный отель на двоих продолжительностью 7 ночей на прямом рейсе по системе «всё включено» составляет от 130 тысяч рублей, озвучивают цены в пресс-службе Space Travel. Аналогичный тур в Турцию обойдётся от 84 тысяч рублей, приводит данные представитель туроператора.

Мальдивы — ещё одно безопасное направление: прямые рейсы «Аэрофлота» летят туда в облёт Персидского залива, острова далеки от зон геополитических конфликтов, к тому же там хорошо развита инфраструктура, отмечает Майя Котляр. «Неудобство в том, что людям из регионов нужно лететь в Москву, чтобы транзитом из Москвы улететь на Мальдивы: прямых рейсов в столицу страны Мале из других российских городов нет», — указывает эксперт. Тур на семь ночей на Мальдивы в отель 4* для двоих по системе «только завтраки» обойдётся от 266 тысяч рублей, приводят данные в Space Travel.

В Таиланд, Вьетнам, Индонезию также можно долететь прямыми рейсами из России, указывает Майя Котляр. «Та часть транзитных перелётов в страны Юго-Восточной Азии, которая осуществлялась через страны Ближнего Востока, сейчас перераспределяется на других перевозчиков, в основном китайских и турецких», — отмечает вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.

Он добавляет, что риск для туристов от отсутствия транзита через страны Ближнего Востока — рост цен на авиабилеты и, как следствие, повышение цен на отдых. «Например, авиабилет на лоукостеры ближневосточных стран до Мальдив можно было купить за 60 тысяч рублей, а прямой перелёт стоит 120 тысяч рублей», — говорит Горин. К тому же из-за повышения цен на продукты нефтепереработки ряд европейских и азиатских авиакомпаний временно увеличил топливные сборы, что отразилось на стоимости перелётов, добавляет эксперт. Сейчас стоимость туров в страны Юго-Восточной Азии поднялась минимум на 15–20%, делится наблюдениями Майя Котляр. Тур на семь ночей в Таиланд в отель 4* для двоих по системе «только завтраки» обойдётся от 167 тысяч рублей, приводят данные в Space Travel. Аналогичный тур во Вьетнам обойдётся от 214 тысяч рублей.

Как конфликт на Ближнем Востоке отразился на российских туристах

Военная операция США и Израиля против Ирана началась 28 февраля 2026 года. В ответ Иран атаковал израильскую территорию, а также соседние страны Ближнего Востока, где расположены военные объекты Соединённых Штатов. Из-за атак ближневосточные государства, в том числе востребованные у россиян Объединённые Арабские Эмираты, были вынуждены частично или полностью закрыть своё воздушное пространство. Российские и международные авиакомпании начали отменять запланированные рейсы.

По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), опубликованным на официальном сайте организации, на 28 февраля в Объединённых Арабских Эмиратах находилось около 50 тысяч россиян — организованных туристов, самостоятельных путешественников и транзитных пассажиров. На утро 1 марта, по данным Минтранса России, было отменено 62 рейса между РФ и ближневосточными странами, писал ТАСС. По информации ведомства, 75% этих рейсов составляли авиаперелёты из России в ОАЭ и обратно. Из-за закрытия воздушного пространства в ближневосточных государствах пострадали и туристы, путешествовавшие в третьи страны с пересадками в крупных арабских аэропортах: они были вынуждены ждать или покупать билеты на рейсы со стыковками в других регионах.

2 марта аэропорт Абу-Даби частично возобновил работу на фоне авиаударов. На следующий день частично снял ограничения на перелёты аэропорт Дубая. Российские и международные авиакомпании начали осуществлять вывозные рейсы. По данным Генерального консульства РФ в Дубае, опубликованным в официальном Telegram-канале ведомства, со 2 по 9 марта из ОАЭ было вывезено более 50 тысяч россиян.

