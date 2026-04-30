С 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая россиян ждут выходные дни. Это подходящее время, чтобы совершить короткое путешествие из мегаполиса, сменить обстановку и узнать что-то новое. От древних кремлей и купеческих особняков до мест для семейного отдыха и заповедных лесов — «Рамблер» составил маршрут по 10 самым интересным направлениям в радиусе 400 километров от Москвы.

Звенигород

Расстояние от Москвы: 65 километров.

Этот подмосковный город часто называют «русской Швейцарией»: он раскинулся на живописных холмах и примечателен небольшими домами и обилием зелени. Начать знакомство с его достопримечательностями стоит с основанного в 1398 году Саввино-Сторожевского монастыря. Главная архитектурная жемчужина — белокаменный собор Рождества Богородицы с пятиярусным иконостасом XVII века. На территории монастыря также находятся дворец царя Алексея Романова и Царицыны палаты, построенные государем для своей супруги Марии Милославской.

В обновлённом Звенигородском манеже проходят художественные выставки. До 24 мая 2026 года можно посетить выставку «Рерих. В поисках “небесного Звенигорода”» — ретроспективу из 40 работ художника, включая «Весну священную» и гималайские пейзажи. Цена билета на выставку в выходные дни — 500 рублей для взрослых и 250 рублей для детей школьного возраста.

В Звенигороде часто бывал Антон Чехов, поэтому любителям литературы стоит осмотреть связанные с писателем места. Например «Домик Чехова» — старое здание Звенигородской больницы, где находилась квартира врача Сергея Успенского, у которого некогда гостил автор «Чайки» и «Вишнёвого сада». Или Чеховская больница — новое здание Звенигородской больницы, на освящении которого присутствовал писатель.

Любителям сладкого рекомендуется заглянуть в Музей русского десерта — попить чай с баранками и пирогами, узнать о традициях чаепития и приготовить пряники в русской печи. Стоимость посещения — от 400 рублей для взрослых и 200 рублей для детей 4–16 лет в зависимости от выбранной программы.

Как добраться

На своей машине — по Рублёво-Успенскому или Новорижскому шоссе. Время в пути без пробок — около 40 минут.

Общественным транспортом: электричкой от Белорусского вокзала. Время в пути — 1 час 40 минут.

Сергиев Посад

Расстояние от Москвы: 75 километров.

Старинный город в Московской области возник вокруг крупнейшего мужского монастыря России — Троице-Сергиевой Лавры. Монастырь был основан в 1337 году преподобным Сергием Радонежским, а в 1993-м включён в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В ансамбль лавры входит более 50 строений, в том числе знаменитые Свято-Троицкий и Успенский соборы и красивейшая Трапезная церковь. Любителям сладкого рекомендуется попробовать продающиеся на территории лавры коврижки, квас и напиток из шиповника.

После посещения монастыря можно прогуляться по благоустроенной набережной Келарского пруда и подняться на смотровую площадку, откуда открывается впечатляющий вид на Троице-Сергиеву Лавру. Путешественникам с детьми рекомендуется посетить Музей игрушек: в числе его экспонатов — русские народные игрушки, отечественные и западноевропейские игрушки XIX — начала XX века и советские игрушки, например знаменитый олимпийский мишка. Вход в музей обойдётся в 400 рублей взрослым и 350 детям.

Как добраться

На своей машине — по Ярославскому шоссе (трасса М-8). Время в пути без пробок — около 1 часа 10 минут.

Общественным транспортом: электричкой с Ярославского вокзала. Время в пути составляет около полутора часов.

Коломна

Расстояние от Москвы: 115 километров.

Уютный и атмосферный подмосковный город, знаменитый своими калачами и пастилой. Главная достопримечательность Коломны — остатки древнего кремля. Он был построен в середине XVI века, пережил нашествия татаро-монголов и польских интервентов, но разрушили его местные жители. В середине XVII века Коломна утратила военно-оборонное значение, и горожане принялись разбирать крепость в своих нуждах.

Сейчас от кремля сохранились две стены и семь башен, включая парадные Пятницкие ворота и знаменитую Маринкину башню, где, по легенде, держали в заключении жену Лжедмитрия II Марину Мнишек. Попасть на стены Коломенского кремля можно только в составе экскурсии. Заявки на неё подаются на официальном сайте кремля, стоимость билета — 1000 рублей с человека. После осмотра стоит посетить Соборную площадь с красивыми Воскресенским храмом и Успенским собором и прогуляться по улице Лажечникова, которую называют местным Арбатом.

Также в Коломне стоит осмотреть торговые ряды XIX века, где находятся музеи-магазины мыла ручной работы и коломенских пряников. Рядом с Пятницкими воротами продаются знаменитые коломенские калачи, например сытный калач с копчёным гусём. В Коломне два музея пастилы — на Посадской улице, 13а и на Полянской улице, 4. В обоих можно просто купить это угощение либо посетить театрализованные программы с дегустациями и чаепитием. Стоимость билетов составляет от 1050 рублей для взрослых и 900 рублей для детей в музее на Посадской и 1500 рублей в музее на Полянской.

Как добраться

На своей машине — по Новорязанскому шоссе (трасса М-5). Время в пути без учёта пробок — 2 часа 11 минут.

Общественным транспортом: электричкой с Казанского вокзала, время в пути — около двух часов.

Калуга

Расстояние от Москвы: 194 километра.

Город, в котором купеческие особняки соседствуют с современной застройкой, славится своим музеем истории космонавтики. Музей был основан в 1967 году, а первый камень в его основание заложил Юрий Гагарин. Здесь можно проследить историю отечественного освоения космоса: от проектов Константина Циолковского до современных орбитальных станций и луноходов. Около музея, на берегу Яченского водохранилища, установлен дублёр ракеты «Восток», на которой Юрий Гагарин совершил первый полёт в космос. Стоимость комплексного билета в музей — 500 рублей для взрослых и 200 рублей для детей.

Также в Калуге можно осмотреть здание Калужского драматического театра, построенное в 1958 году, возведённый в конце XVIII века храм Космы и Дамиана, здания Гостиного двора и Каменный мост — первый мост в России, построенный по принципу древнеримских виадуков.

Как добраться

На своей машине — по Киевскому шоссе (трасса М-3). Время в пути без пробок — около трёх часов.

Общественным транспортом: фирменным экспрессом от Киевского вокзала. Время в пути — два с половиной часа.

Поездку в Калугу можно совместить с посещением расположенного в 69 километрах от города арт-парка «Никола-Ленивец». Он открыт в любое время года.

На территории парка, в полях и на лесных лужайках, расположено более 60 ландшафтных арт-объектов. Среди самых известных — ставший символом парка 18-метровый «Маяк», «Ротонда», с вершины которой открывается красивый вид, «Бобур» и «Вселенский разум» авторства создателя «Николы-Ленивца» Николая Полисского.

Вход на территорию парка платный. Стоимость билета — 500 рублей для взрослых и детей, 250 для льготных категорий граждан (их список можно уточнить на официальном сайте парка).

Боровск

Расстояние от Москвы: 113 км.

Этот небольшой город отлично подойдёт для короткого путешествия выходного дня. Его главная архитектурная жемчужина — основанный в 1444 году Свято-Пафнутиев монастырь с величественными Собором Рождества Богородицы, Храмом Ильи Пророка и 55-метровой колокольней. Также стоит посетить Храм Покрова Пресвятой Богородицы, построенный в XVII веке без единого гвоздя.

Любителям уличного искусства наверняка понравятся фрески художника Владимира Овчинникова, разбросанные по всему городу. В их числе — знаменитый «Глобус Боровска». Также в Боровске находится музей-квартира Константина Циолковского, где жил и работал великий учёный. В арт-пространстве «Домик счастья» можно попробовать согревающие напитки и выпечку в кафе «Чашечная» и заглянуть в сувенирную лавку.

В 25 километрах от города находится парк «Этномир», где собраны культура и архитектура народов более 40 стран мира. На территории парка есть чумы кочевников, белорусские хатки и украинские мазанки, подворье народов Прибалтики и японский сад с пагодой и многое другое. Эта локация станет хорошим выбором для семейного отдыха.

Как добраться

На своей машине — по Киевскому шоссе (трасса М-3) через Обнинск. Время в пути без пробок — 1 час 40 минут.

Общественным транспортом: поездом с Киевского вокзала до станции «Балабаново» (полтора часа), затем на автобусе (20 минут).

Плёс

Расстояние от Москвы: 383 километра.

Небольшой уютный город на берегу Волги славится своими холмистыми ландшафтами. Основная достопримечательность Плёса — Дом-музей художника Исаака Левитана, расположенный в доме купца Солодовникова. Здесь воссоздана атмосфера XIX века и представлены подлинные работы мастера, включая этюды к знаменитым полотнам.

Самые живописные виды на окрестности открываются с главной смотровой площадки — Соборной горы. Рядом находятся Успенский собор и музейный комплекс «Присутственные места». На расположенной неподалёку горе Левитана стоит деревянная Церковь Воскресения Христова. Она была перенесена сюда из села Билюково, чтобы заменить такую же церковь, утраченную в результате пожара.

Визит в Плёс можно завершить прогулкой по трёхкилометровой набережной Волги, на которой расположены купеческие дома с резными наличниками. Перед обратной дорогой стоит попробовать фирменный пирожок с волжской рыбой «рыбный угол» или копчёного леща, считающегося главным гастрономическим сувениром Плёса.

Как добраться

На своей машине — по трассе М-7. Время в пути без пробок — 4,5 часа.

Общественным транспортом: сначала с Курского вокзала поездом Москва — Иваново (поезда ходят с Курского вокзала), затем пересесть на автобус Иваново — Плёс.

Переславль-Залесский

Расстояние от Москвы: 155 километров.

Этот город входит в маршрут Золотого кольца, славится живописным Плещеевым озером и интересной историей. Здесь родился Александр Невский, кроме того, Переславль-Залесский считается родиной русского флота.

Узнать, как расположенный вдали от моря городок получил такое звание, можно в музее-усадьбе «Ботик Петра I». Он находится в восьми километрах от Переславля в деревне Веськово. Здесь хранится легендарный бот «Фортуна», с которого начинался русский флот. Экспозиция в Белом дворце посвящена истории самого музея. Стоимость входного билета — 620 рублей для взрослых и 460 для детей.

В самом Переславле стоит посетить древнейший Спасо-Преображенский собор XII века, где крестили Александра Невского. Для любителей курьёзов работают музеи утюга, чайника, хитростей и смекалки. В расположенном в 25 километрах от города посёлке Талицы находится железнодорожный музей «Кукушка», где собрана коллекция узкоколейной техники и можно прокатиться на ручной дрезине.

При хорошей погоде можно полетать на воздушном шаре над Плещеевым озером. Стоимость полёта в группе составляет 11 тысяч рублей для взрослого и 10 тысяч рублей для ребёнка от 7 до 14 лет.

Как добраться

На своей машине — по Ярославскому шоссе (трасса М-8 «Холмогоры»). Путь без пробок займёт около двух часов.

Общественным транспортом: от Центрального автовокзала до Переславля-Залесского ходят прямые автобусы-экспрессы. Время в пути — около двух часов.

Углич

Расстояние от Москвы: 242 километра.

Город на берегу Волги известен тем, что здесь оборвалась жизнь последнего сына Ивана Грозного — царевича Дмитрия. Прогулку по Угличу стоит начать с осмотра церкви Димитрия на Крови, возведённой на месте гибели царевича, Спасо-Преображенского собора и колокольни, с которой открывается живописный вид на Волгу. Эти здания входят в ансамбль не дошедшего в целости до наших дней угличского кремля, равно как и палаты царевича Дмитрия, где сейчас находится Угличский государственный музей.

В здании управления Угличской ГЭС располагается Музей гидроэнергетики. Посетителей ждут 11 залов с макетами станций и интерактивными экспонатами, где можно запустить свою электростанцию. Стоимость входного билета — 650 рублей для взрослых и 600 рублей для детей.

Любителям гастрономии стоит посетить музей «СырКультПросвет» на действующем заводе. Гостей проведут по галерее над производством, расскажут всё о сыроварении и предложат продегустировать продукт. Стоимость билета с дегустацией — 1150 рублей для взрослых и 1050 рублей для детей.

Как добраться

На своём авто — по Ярославскому шоссе (трасса М-8 «Холмогоры»). Время в пути без пробок — около трёх часов.

Общественным транспортом: с автовокзала «Северные ворота» автобусом, следующим до Рыбинска. Время в пути — около четырёх часов.

Кострома

Расстояние от Москвы: 348 километров.

Ещё один уютный город на берегу Волги, куда можно отправиться в короткое путешествие на выходные. Одна из главных достопримечательностей Костромы — Ипатьевский монастырь. Это место называют «колыбелью династии Романовых»: именно здесь призвали на царство первого правителя из этой династии Михаила Фёдоровича. Здесь же была обнаружена Ипатьевская летопись — один из важнейших русских летописных сводов. На территории монастыря находятся Троицкий собор XVII века и палаты бояр Романовых.

Для неспешных прогулок отлично подходит набережная Волги. На ней расположен один из символов города — беседка Александра Островского. Оригинальное деревянное сооружение, где любил отдыхать великий русский драматург, было утрачено. Но в 1956 году на месте старой беседки установили новую — каменную.

Семьям с детьми стоит посетить Терем Снегурочки — Кострома считается родиной этой сказочной героини. Комплекс работает в любое время года, стоимость билетов начинается от 890 рублей для взрослых и 790 для детей в зависимости от программы.

Любителям сыра стоит побывать на костромской Сырной бирже, где продаются различные сорта этого продукта. Или в расположенном в здании старинного особняка Музее сыра: гостям устроят экскурсию по залам и подвалам, расскажут множество интересных фактов о сыроварении и дадут продегустировать местные сыры. Стоимость экскурсии с дегустацией — от 850 рублей.

Как добраться

На своём авто — по Ярославскому шоссе (трасса М-8 «Холмогоры»). Дорога без пробок занимает около четырёх часов.

Общественным транспортом: от Ярославского вокзала курсируют скоростные поезда «Ласточка». Время в пути — около 5,5 часов.

Таруса

Расстояние от Москвы: 150 километров.

Тарусу называют «русским Барбизоном» (местом, где искали вдохновения художники и поэты) за её красивые пейзажи и неспешный ритм жизни. Здесь проводила лето юная Марина Цветаева, жил и работал Константин Паустовский, бывали Николай Заболоцкий, Святослав Рихтер и многие другие деятели культуры и искусства.

Прогулку стоит начать с набережной Оки: отсюда открывается один из самых живописных видов на реку. На набережной установлены памятники Марине Цветаевой и Белле Ахмадулиной. Во время прогулки можно осмотреть древнейшее здание города — храм Воскресения Христова.

Любителям литературы рекомендуется посетить деревянный Дом-музей семьи Цветаевых, где сохранились мебель из московского дома Цветаевых, фотографии, книги с автографами поэтессы. Вход: 250 рублей для взрослых, бесплатно для детей до 16 лет.

Также стоит зайти в Дом-музей Паустовского, в котором можно осмотреть вещи писателя, рукописи и полностью восстановленный рабочий кабинет. Вход: 600 рублей для взрослых, 300 рублей — для детей от 7 до 18 лет.

Как добраться

На своей машине — по Симферопольскому или Калужскому шоссе. Время в пути без пробок — 2 часа 10 минут.

Общественным транспортом: автобусом от автостанции «Новоясеневская». Время в пути составит три-четыре часа.

Поездку в Тарусу можно совместить с посещением музея-заповедника Василия Поленова, который находится прямо на противоположном берегу Оки. В белом трёхэтажном доме, спроектированном самим художником, всё сохранилось как при жизни мастера: подлинные работы Репина, Васнецова и самого Поленова. Также на территории музея-усадьбы находятся лодочный сарай «Адмиралтейство» с украшенным штурвалом фасадом, мастерская художника «Аббатство» и здание «Фахверк», где проходят временные выставки. Добраться от Тарусы до Поленова можно через Велегожское шоссе (76 километров). С мая по октябрь до Поленова ходят частные катера, стоимость билета в одну сторону — 500–600 рублей, время в пути — около 10–15 минут. Входной билет в музей-усадьбу обойдётся взрослым от 250 рублей в зависимости от количества посещаемых зданий. Детям до 16 лет — бесплатно.

Также во время визита в Тарусу можно побывать в расположенном в 44 километрах от города Приокско-Террасном заповеднике, где находится зубровый питомник. Это подходящее место для отдыха всей семьёй: и взрослым, и детям наверняка будет интересно прогуляться по экомаршруту «Дорога к зубрам» и познакомиться с обитателями заповедных лесов. Стоимость билетов на маршрут в выходные и праздничные дни — 800 рублей для взрослых, 500 рублей детям от 6 до 17 лет, бесплатно — детям до 6 лет. За посещение заповедника взимается отдельная плата в размере 300 рублей с человека (за исключением льготных категорий граждан, список которых опубликован на официальном сайте заповедника).

