Как попасть на чемпионат мира по футболу — 2026: билеты и цены

C 11 июня по 19 июля 2026 года пройдёт чемпионат мира по футболу — 2026. В этот раз странами-хозяйками мундиаля станут три государства: Мексика, Канада и США. Впервые в истории трофей разыграют 48 национальных сборных — ранее в чемпионате участвовало 32. «Рамблер» рассказывает, как попасть на матчи первенства.

В каких городах пройдут матчи чемпионата мира по футболу — 2026

Этот турнир бьёт рекорды не только по количеству команд, но и по географии. Игры пройдут в 16 городах трёх стран.

США

Большинство матчей — 78 из 104, включая решающие, примет Америка. Состязания будут проходить в 11 американских городах: Сан-Франциско, Лос-Анджелесе, Бостоне, Нью-Йорке, Филадельфии, Майами, Хьюстоне, Атланте, Далласе, Канзас-Сити, Сиэтле. В числе стадионов проведения чемпионата мира по футболу — 2026:

«Метлайф Стэдиум» (MetLife Stadium), Нью-Йорк/Нью-Джерси. Его вместимость составляет более 82 500 тысяч зрителей, указано на официальном сайте спортивной площадки. Именно здесь 19 июля состоится финал мундиаля.

«AT&T Стэдиум» (AT&T Stadium), Даллас. Стандартная вместимость стадиона — 80 тысяч зрителей, но во время крупных мероприятий она может быть увеличена до 100 тысяч за счёт стоячих зон и переносных сидений, указано на специализированном портале Stadiums of Pro Football. На площадке пройдёт один из полуфиналов.

«Мерседес-Бенц Стэдиум» (Mercedes-Benz Stadium), Атланта. Этот стадион способен вместить 75 тысяч болельщиков, указано на официальном сайте этого города, принимающего чемпионат. Здесь также состоится один из полуфиналов.

«Хард Рок Стэдиум» (Hard Rock Stadium), Майами. Спортивная площадка может принять 65 тысяч зрителей, указано на специализированном портале Stadiums of Pro Football. На этом стадионе пройдёт матч за третье место.

Мексика

Латиноамериканская страна примет 13 матчей. Состязания состоятся в трёх городах: Мехико, Гвадалахаре и Монтеррее. Церемонию открытия примет стадион «Ацтека» в Мехико. Вместимость этой площадки — 83 тысячи болельщиков, указано на официальном сайте Международной федерации футбола (FIFA).

Ранее «Ацтека» дважды принимал финалы мундиаля — в 1970 и 1986 годах. Матчем открытия чемпионата мира по футболу — 2026 станет матч Мексика — ЮАР. Помимо него, на стадионе пройдут ещё две игры на групповом этапе и по одной игре 1/16 и 1/8 финала.

В Гвадалахаре состязания пройдут на стадионе «Акрон» (Akron), а в Монтеррее — на стадионе BBVA Bancomer Stadium. «Акрон» станет площадкой для четырёх групповых матчей. На BBVA Bancomer Stadium пройдут три групповых матча и один матч 1/16 финала.

Канада

Городами-хозяевами станут Ванкувер (стадион BC Place) и Торонто (стадион BMO Field). На BMO Field состоятся пять игр группового этапа и одна игра 1/16 финала. BC Place примет пять матчей на групповом этапе, а также по одной игре 1/16 и 1/8 финала. В целом в стране проведут 13 матчей.

Как болельщику попасть на чемпионат мира по футболу — 2026

Система продаж FIFA — это многоступенчатый процесс, который длился почти год. Основной пул билетов разошёлся через три волны лотерей в середине 2025 — начале 2026 года:

Розыгрыш билетов по предварительной программе Visa для держателей карты данной платёжной системы (сентябрь 2025 года).

Розыгрыш билетов по предварительной продаже (октябрь 2025 года).

Случайная жеребьёвка (декабрь 2025 — январь 2026 года). Как отмечается на официальном сайте FIFA, на этом этапе было зафиксировано более 500 миллионов заявок на билеты от болельщиков по всему миру.

Сейчас проходит финальный этап продаж билетов на матчи, который продлится до окончания турнира 19 июля 2026 года. Приобрести билеты можно на официальном сайте FIFA — FIFA.com/tickets.

Что нужно сделать для покупки билета:

Зарегистрироваться на сайте FIFA (создать свой FIFA ID). Для этого понадобится внести свои личные данные: имя, фамилию, страну проживания и дату рождения.

Выбрать интересующий матч, места и количество билетов и оплатить покупку.

Билеты распределяются в порядке электронной очереди, а покупки обрабатываются в режиме реального времени при наличии свободных мест. Как указано на официальном сайте FIFA, один покупатель может приобрести не более четырёх билетов на один матч и не более 40 билетов на весь чемпионат.

Также на официальном сайте FIFA открыта площадка по перепродаже билетов. Но цены на ней могут быть выше, поскольку на этом чемпионате федерация разрешила продавцам самостоятельно устанавливать цены на проходки (ранее по правилам FIFA их можно было продавать только по номинальной стоимости).

Какие типы билетов существуют

На чемпионат мира по футболу — 2026 есть три типа билетов:

Билет на конкретный матч. Он даёт право посетить одну определённую игру.

Билеты на конкретный стадион. В этот пакет входят проходки на несколько определённых матчей (но не на все), запланированных на данной спортивной площадке, но не входят матч-открытие и матчи плей-офф, начиная с четвертьфинала. Существует также расширенный пакет на конкретный стадион, который включает в себя все матчи, кроме открытия и финала.

Билеты на матчи конкретной команды. В этот пакет входят билеты на игры группового этапа с участием определённой команды, но он не включает матчи плей-офф с участием команды.

Сколько стоят билеты

В этом году FIFA впервые применила динамическое ценообразование: стоимость билета на матч зависит от их наличия, интереса к мероприятию, спроса. Федерация объявила, что минимальная стоимость билетов будет начинаться от 60 долларов и такие доступные билеты будут иметься в наличии для всех матчей.

Как отмечал ABC, в мае этого года федерация утроила цены на билеты на финал чемпионата мира по футболу — 2026. Если ранее билет первой категории (самые дорогие места, расположенные преимущественно в нижнем ярусе) на финальный матч можно было купить за 10,9 тысячи долларов, то 9 мая он стал стоить 32,97 тысячи долларов.

Пакеты в рамках программы гостеприимства

Пакеты в рамках программы гостеприимства включают в себя билеты в лучших секторах стадиона и ряд дополнительных услуг: напитки, еду, развлекательную программу. Они доступны для отдельных матчей, для конкретных стадионов (4–9 матчей в зависимости от площадки) и для конкретной команды (3 групповых матча).

Цены варьируются: например, билет на матч группового этапа Бельгия — Египет обойдётся в 650 американских долларов (около 46 тысяч рублей), а на матч Австралия — Турция в 2139 американских долларов (около 151 тысячи рублей). Пакет на стадион в Атланте обойдётся от 31 тысячи долларов (от 2,1 миллиона рублей).

