ВДНХ за один день: какие павильоны посетить и где перекусить

ВДНХ во все времена считалась одним из самых культовых мест Москвы. Это не просто выставка, а целый город в городе, где прошлое переплетается с настоящим и будущим. «Рамблер» выяснял, почему для посещения ВДНХ нужно выделить как минимум целый день и что уникального там можно увидеть.

Город в городе

В известном советском фильме «Свинарка и пастух» главные герои, гуляя по ВДНХ (тогда Всесоюзной сельскохозяйственной выставке), поют: «Друга я никогда не забуду, если с ним подружился в Москве». ВДНХ и в самом деле была и остаётся местом притяжения тысяч москвичей и приезжих. Здесь и сегодня встречаются, знакомятся, гуляют.

Когда-то выставку называли «воплощённым сном Веры Павловны». Её посетители будто попадали в коммунистическое будущее, где повсюду сверкало золото и демонстрировались успехи советского строя, рассказывает Дмитрий Кошкалов-Крестовский, председатель межрегиональной общественной организации «Союз краеведов». Сейчас это уже история, но ВДНХ по-прежнему остаётся символом величия страны и людей, которые в ней жили, это — большой музей истории страны под открытым небом, замечает эксперт.

Многие приезжают сюда целыми семьями. Тем более что на ВДНХ всё под рукой и всё удобно, говорит экскурсовод и творческий руководитель бюро «Радиус» Антон Латынин, который часто бывал на ВДНХ с самого детства и знает все его закоулки. Он напоминает, что ещё в советские времена эту территорию часто называли городом в городе: как в самом настоящем городском поселении здесь были свой дом культуры, почтовое отделение, рестораны, книжный магазин, места для работы в выставочных павильонах и зоны отдыха в парке.

По сути, это было воплощение современной урбанистической концепции «всё рядом на одной территории». И эта концепция ВДНХ жива по сей день: на одной территории соседствуют исторические объекты и музеи, где можно познакомиться с историей СССР и самыми новыми технологиями, тихие уголки с красивыми природными ландшафтами, захватывающие аттракционы и детские площадки.

История ВДНХ: выставка vs музей

История ВДНХ началась в 1939 году, когда по решению Второго всесоюзного съезда колхозников-ударников на территории Останкинского парка открыли Всесоюзную сельскохозяйственную выставку (ВСХВ). Выставка предназначалась для колхозников, которые съезжались сюда со всей страны, обменивались опытом, показывали друг другу свою продукцию, награждали лучших работников.

Но первый архитектор выставки Вячеслав Олтаржевский задумывал её как нечто большее — как самый настоящий культурный центр страны. Этим планам не суждено было сбыться, так как Олтаржевского репрессировали, а потом во время войны выставку закрыли. На месте нынешнего макета ракеты «Восток» тогда стояла 25-метровая статуя Сталина и были опасения, что из-за неё немцы будут бомбить ВДНХ, уточняет Антон Латынин. Заново выставка открылась только в 1954 году.

«Хотели открыть в 1953-м. Но умер Сталин, и страна была в трауре. Поэтому открытие на год перенесли», — говорит Латынин.

К этому моменту территория комплекса расширилась до 207 гектаров (сейчас уже 325 гектаров, включая парк «Останкино»). Новым архитектором был назначен один из авторов генплана реконструкции Москвы Сергей Чернышев, при котором появились знаменитые фонтаны и входные группы, были перестроены павильоны, расширилась тематика, охватив науку, технику, культуру, космос. В период расцвета выставка включала 250 павильонов, каждый из которых был посвящён конкретной отрасли или республике СССР. Архитектура построек сочетала элементы сталинского ампира с национальными мотивами республик.

В 1990-х годах ВДНХ была переименована в ВВЦ, и её павильоны заполонили торговые лавки и стенды. Только в 2013 году комплексу вернули историческое название ВДНХ и провели его реконструкцию. Но ВДНХ перестала быть местом проведения промышленных и сельскохозяйственных выставок. Теперь это большой музей, место отдыха и развлечений. На территории комплекса 49 объектов, признанных культурным наследием страны, и множество интересных локаций.

Центральная аллея ВДНХ: что посмотреть

Когда ВДНХ создавали, специально расширили проспект Мира, который служил как бы подъездной аллеей к главному входу: она начиналась прямо на Сухаревской площади, где по сей день можно разглядеть на здании барельеф тракториста и колхозницы, рассказывает Наталья Волкова, автор книги «ВДНХ. Главная выставка страны».

Но сейчас проспект Мира уже часть города, и большинство посетителей выставочного комплекса начинают свой путь на ВДНХ с главного входа — парадной арки, выполненной в монументальном стиле. Сооружение символизирует торжественный вход в огромный выставочный комплекс и украшено статуями колхозницы и тракториста, что подчёркивает сельскохозяйственную направленность ВДНХ в начале её истории.

За входной группой начинается центральная аллея. Она ведёт к павильону № 1, и это наиболее торжественная часть территории, откуда открывается вид на самые знаковые и красивые павильоны ВДНХ. Мраморные статуи, фонтаны и цветочные клумбы создают атмосферу торжества и величия советской эпохи.

В самом конце аллеи сияет золотым шпилем и сахарно-белой колоннадой павильон № 1. Он построен в стиле сталинского ампира и, как иногда говорят, похож на здание Адмиралтейства в Санкт-Петербурге. Но экскурсовод Антон Латынин возражает, что, скорее всего, архитекторы не собирались сознательно копировать Адмиралтейство. Композиционно павильон № 1 замыкает главную аллею так же, как Адмиралтейство замыкает Невский проспект в Северной столице, и поэтому у него тоже есть шпиль, предполагает Латынин. У основания этого 35-метрового шпиля — покрытая золотой смальтой композиция из знамён, снопов пшеницы и картушей с серпом и молотом.

Всё это однозначно указывает на то, что изначально это был павильон «Земледелие». Сейчас это филиал Третьяковки, где проводятся разные выставки. А ещё в подвале здания находится бомбоубежище. Ведь оно строилось вскоре после войны, когда была жива память об авианалётах на Москву.

За павильоном № 1 искрится на солнце знаменитый фонтан «Дружба народов». Его украшают скульптуры 16 девушек в национальных костюмах, символизирующих республики Советского Союза. В руках красавиц — растения, характерные для их родных краёв, например узбекская девушка держит хлопок, а грузинская — гроздь винограда. Девушек шестнадцать, потому что во времена создания фонтана существовала еще и Карело-Финская Республика, позже преобразованная в автономию.

Статуи девушек расположены в фонтане в том же порядке, в котором республики указаны в Конституции СССР, где список начинался с самых крупных по населению республик и заканчивался республиками с самым маленьким населением, рассказывает Павел Нефедов, куратор музея истории ВДНХ. Он добавляет, что по задумке посетитель ВДНХ должен был, обойдя павильон № 1, видеть статуи самых крупных по численности населения республик, то есть РСФСР, Украины, Белоруссии, Казахстана. Поэтому эти статуи развернуты к павильону № 1 и центральной аллее. Кроме того, сам фонтан, хотя и кажется круглым, на самом деле имеет овальную форму. Это создаёт у посетителя, идущего от главного входа, иллюзию большого объёма воды.

Павильон «Космос» на ВДНХ: чем уникален

От фонтана «Дружба народов» аллея выводит посетителя к павильону № 58, где находится интерактивный музей славянской письменности «Слово». Среди его экспонатов — первые русские учебники и буквари, а также озвученные на аудионосителях новгородские берестяные грамоты. Эти записи позволяют услышать древний русский язык.

Обогнув музей «Слово», видишь перед собой на площади знаменитую ракету «Восток», на которой Юрий Гагарин совершил первый полёт в космос. Но эта ракета никогда не покидала Земли, это лишь макет аналогичного корабля, установленный на ВДНХ в 1967 году.

Ракета и расположенные рядом интерактивные симуляторы самолётов очень нравятся детям. Привлекает это место и художников. Например, художник-иллюстратор Анна Хопта, которая создала иллюстрации к сборнику фантастических рассказов «ВДНХвение», поместила в одно пространство с ракетой мерцающего дракона. Это по её задумке дух ВДНХ, который обнимает ракету и обвивает вокруг неё свой хвост.

Прямо за ракетой расположен павильон «Космос» (Центр «Космонавтика и авиация»). Почти все собеседники «Рамблера» назвали его своим самым любимым павильоном на ВДНХ. В 1930-х годах здесь была выставка сельскохозяйственной техники, во второй половине 1950-х — выставка «Машиностроение», а с 1967 года открылась экспозиция достижений освоения космоса, рассказывает Павел Нефедов. Одной из главных архитектурных особенностей здания павильона он называет надстроенный над ним в 1954 году стеклянный купол, который нередко сравнивают с куполом Собора святого Петра в Риме.

«По размерам два купола действительно похожи, только один расписан фресками, а второй сделан из стекла. Но аллюзии с храмовой архитектурой здесь уместны только в том отношении, что оба купола выполнены в одной культурной и инженерной традиции», — говорит куратор музея истории ВДНХ.

В самом павильоне площадью в 15 тысяч кв. м. представлены как настоящие слетавшие в космос ракеты и спутники, так и полноразмерные макеты разных космических аппаратов. Есть здесь также интерактивно-досуговое пространство с зоной виртуальной реальности и 5D- кинотеатром «Космическая сфера», которая особенно интересна детям.

Ещё одна интересная зона для детей на ВДНХ — это павильон № 2 «Народное образование», где раньше была выставка, посвящённая высшему образованию в СССР, а теперь находится робостанция. Здесь есть робот-предсказатель, которому можно задать вопрос, роборыба, робот-собака, робот Теспиан, ведущий диалоги и меняющий мимику и голос. На огромной выставке площадью в 2 тысячи кв. м посетители могут поучаствовать в открытых мастер-классах, посоревноваться в робофутболе или сыграть с роботом в шахматы.

«Можно сказать, что выставка роботов продолжает традиции этого павильона. Если раньше, думая о будущем, говорили об университетах и институтах, то теперь — о технологиях. Дети видят здесь будущее, в котором им предстоит жить», — полагает Кошкалов-Крестовский.

«Солнце Москвы» рядом с ВДНХ: почему надо посетить

Для семей с детьми на ВДНХ есть ещё и зона аттракционов «Орион», который изначально задумывался как Парк будущего в стилистике ретрофутуризма. Здесь множество современных аттракционов — канатная дорога, дом страхов, театр сказок. Обещают, что скоро появятся и американские горки. Дети могут также провести время на тематических детских площадках «Фантастический город», «Космос», «Нефтеград».

Отдельного внимания заслуживает находящееся рядом с территорией комплекса колесо обозрения «Солнце Москвы», которое работает в любое время года. Его высота 140 метров, что делает его самым высоким колесом обозрения в Европе, замечает Антон Латынин. Для сравнения: высота знаменитого лондонского колеса обозрения составляет 135 метров, уточняет он. Часть закрытых кабинок «Солнца Москвы» имеет стеклянный пол, в каждой находятся кондиционер и подсветка. Длительность оборота колеса составляет почти 19 минут, что даёт возможность рассмотреть во всех деталях открывающуюся панораму Москвы.

Любителям тихого отдыха можно посоветовать пройти всю выставку насквозь и выйти к третьему Каменскому пруду, посреди которого сияет фонтан «Золотой колос». Фонтан открыт в 1954 году и испускает 66 струй, 30 из которых достигают 25 метров в высоту. Вокруг фонтана можно плавать на лодках, так как в тёплое время года на пруду работает лодочная станция «Алые паруса». Вечером здесь включается создающая около 30 цветовых сценариев подсветка, что делает фонтан особенно эффектным.

На закате можно снова вернуться в центр выставочного комплекса, где рядом с фонтаном «Дружба народов» находится ещё один знаменитый фонтан — «Каменный цветок». Он создан под впечатлением от уральских сказов Павла Бажова, особенно произведений из сборника «Малахитовая шкатулка», и на его фоне в лучах заходящего солнца получаются красивые фотографии.

Рестораны и сувениры: где поесть и что купить

Если у вас мало времени, вы можете выбрать короткую экскурсию по ВДНХ на два часа, за которую успеете посмотреть фонтаны, павильон «Космос» и покатаетесь на колесе обозрения «Солнце Москвы». Если же у вас целый день, смело можете пройтись по всем вышеперечисленным локациям.

Однако вам наверняка понадобится где-то перекусить. На ВДНХ можно попробовать национальную кухню в ресторанах «Армения», «Казахстан» или «Республика Беларусь», посетить фуд-корты или просто купить хот-дог с кофе на улице.

Если же в конце прогулки захочется приобрести сувенир на память, можно выбрать его в одном из магазинчиков на центральной аллее, где продаются книги о ВДНХ, коллекционный фарфор, авторские украшения, броши, витражи Тиффани. После долгой прогулки каждый запоминает ВДНХ по-своему.

«Для меня это и моё хобби, и моя работа, и предмет моей любви. Я уже 20 лет коллекционирую всё, что связано с этой территорией», — говорит Павел Нефедов из музея истории ВДНХ. «А я считаю ВДНХ почти что магическим местом, где прошлое, настоящее и будущее говорят с тобой разными голосами», — делится своими ощущениями автор шести фантастических рассказов для сборника «ВДНХвение» Светлана Леднева.

Она считает, что надо только прислушаться и присмотреться. Тогда обязательно увидишь в струях фонтана «Дружба народов» купающегося осьминога, мимо пролетит крылатый дух ВДНХ, а из фонтана «Дружба народов» выйдет одна из золотых девушек и отправится гулять между посетителями.

