Замки, дюны, янтарь и клопсы: чем заняться в Калининградской области

Калининградская область — подходящее направление для тех, кто хочет побывать в Европе, не покидая Россию. Здесь сохранились старинные замки, уютные городки с немецкой архитектурой, а для любителей природы есть бескрайние пляжи с дюнами и национальный парк «Куршская коса». «Рамблер» рассказывает, что посетить в Калининграде и за его пределами.

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Добраться до Калининграда проще всего на самолёте. Например, регулярные рейсы выполняют компании «Аэрофлот», «Россия», «Победа» и S7 Airlines. Из Москвы время в пути составит около двух с половиной часов. Из Санкт-Петербурга — около двух часов. Стоимость билетов в июне из Москвы — от 7,5 тысячи рублей без багажа. Из Санкт-Петербурга — от 6,2 тысячи рублей.

Также до Калининграда ходят поезда из Москвы, Санкт-Петербурга и Адлера. Например, фирменный поезд «Янтарь» из Москвы (Белорусский вокзал) идёт около 20 часов, цена билета — от 3,5 тысячи рублей. Приобрести билеты можно на сайте РЖД или в кассах вокзалов.

Для поездки железнодорожным транспортом потребуются загранпаспорт и упрощенный проездной документ (УПД-ЖД) для транзита через Литву или шенгенская виза. УПД-ЖД оформляется вместе с билетом отдельно на каждую поездку. Дополнительно пассажиры должны заполнить электронную форму анкеты УПД-ЖД на сайте МИД Литовской Республики, распечатать, подписать и отдать персоналу поезда.

Калининград

Калининград — бывший немецкий город Кёнигсберг, основанный в 1255 году. Его история берёт начало с закладки тевтонскими рыцарями замка-крепости на берегу реки Преголи. В 1946 году после Второй мировой войны северная часть провинции Восточная Пруссия, столицей которого был Кёнигсберг, перешла в состав СССР. Тогда же город получил своё современное название.

Сегодня Калининград — один из самых удивительных российских городов, сочетающих готическую архитектуру и самобытную атмосферу. В нём много интересных исторических мест, но при желании на осмотр главных из них хватит одного дня.

Чем заняться:

Посетить остров Канта. Исторический остров в самом сердце города. Основная достопримечательность — готический Кафедральный собор XIV века. Сейчас в нём проходят органные концерты и фестивали и открыт музей философа Иммануила Канта. У северной стены собора находится могила Канта. Стоимость билета в музей — от 300 рублей в зависимости от программы.

Побывать в Рыбной деревне. Этнографический квартал на набережной реки Преголи был построен в начале XXI века. Его архитектура стилизована под довоенную застройку Кёнигсберга. Главная точка притяжения — 33-метровая башня «Маяк». Наверху находится смотровая площадка, с которой открывается панорамный вид на собор и реку. Также в квартале есть рестораны и сувенирные лавки.

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Побывать в Музее Мирового океана. Один из главных экспонатов музея — пришвартованное у набережной Преголи научно-исследовательское судно «Витязь». С его борта в 1957 году измерили максимальную глубину Марианской впадины. Также можно посетить подлодку Б-413 и плавучий маяк «Ирбенский». В корпусе «Планета Океан» разместились 29 аквариумов с более чем тремя тысячами морских обитателей. Цена комплексного билета на музейные суда — 1300 рублей, билет в «Планету Океан» — 600 рублей.

Осмотреть выставки в Музее янтаря. Музей расположен в старинной башне «Дона» — памятнике оборонительной архитектуры XIX века. Здесь представлена уникальная коллекция янтаря: от огромных самородков до изящных ювелирных изделий и мозаик из солнечного камня. В собрание музея входит более 26 тысяч единиц хранения. Цена билета — 500 рублей.

Зайти внутрь Фридландских ворот. Это памятник архитектуры XIX века, часть бывших крепостных укреплений Кёнигсберга и одни из семи городских ворот, сохранившихся до наших дней. Внутри работает музей, посвящённый истории города начиная от Средних веков и до середины ХХ века. Мультимедийная экспозиция, проецируемая на исторические стены, позволяет прогуляться по старинным улочкам Кёнигсберга. Стоимость билета — 440 рублей.

© A.Savin, Wikipedia

Зеленоградск

Зеленоградск был основан в 1252 году как рыбацкая деревня пруссов и носил название Кранц. В 1816 году он получил статус морского курорта, а своё современное название и статус города — в 1946 году.

Зеленоградск считается центром европейской архитектуры конца XIX — начала XX века: местные здания выполнены в стиле немецкого модерна, неоготики и фахверка. Также он славится огромным пляжем и променадом, где приятно гулять в любое время года.

Главная изюминка города — коты, которые ещё в начале 2010-х годов стали символом Зеленоградска. Здесь есть Кошачья улица, кошачьи светофоры и граффити. Животные спокойно гуляют по улицам и пользуются вниманием жителей и туристов. В городе даже есть специальный смотритель — котошеф, который следит за состоянием местных уличных кошек.

© Andrey Tishin/iStock.com

Чем заняться:

Посетить музей «Мурариум». Открыт в 2010 году в водонапорной башне 1905 года. Здесь собрана крупнейшая в России арт-коллекция изображений и фигурок кошек со всего мира, насчитывающая более 4,5 тысячи экземпляров. Со смотровой площадки башни открывается вид на город. Стоимость билета в музей: 450 рублей для взрослых, 350 рублей — для детей.

Зайти в Храм Преображения Господня. Православный собор располагается в здании бывшей лютеранской кирхи святого Адальберта. Храм с 42-метровой башней был построен в 1896 году по проекту архитектора Лаунира в готическом стиле из красного кирпича.

Погулять по набережной Зеленоградска. Благоустроенный променад вдоль Балтийского моря протяжённостью более километра. С набережной открывается потрясающий вид на Балтийское море. Здесь много кафе и ресторанов, есть большое Колесо обозрения, а по праздникам на специальной сцене устраивают концерты. От набережной в море тянется 150-метровый прогулочный пирс. А в бювете «Королева Луиза» можно попробовать минеральную воду прямо из источника.

© eugenesergeev/iStock.com

Побывать на Курортном проспекте. Главная улица города с немецкими виллами конца XIX — начала XX века. Среди них выделяются красно-кирпичный почтамт 1896 года, гостиница «Курхаус Кранц» 1843 года и доходный дом сестёр Шутц. На проспекте много граффити с изображением кошек, светофоры и домики для животных, арт-инсталляции. Перекусить можно в многочисленных кафе и ресторанах, а в сувенирных лавках приобрести подарки.

Посетить Музей курортной моды. Он открылся в мае 2022 года и занимает здание бывшего кинотеатра «Янтарь» на Курортном проспекте. Основу экспозиции составляет коллекция историка моды Александра Васильева. Здесь можно узнать, как развивалась курортная мода от XIX до XXI века и увидеть подлинные предметы одежды и аксессуары этих времён: пляжные платья и костюмы, купальники, шляпки, зонты, сумочки, веера. Стоимость билета: 450 рублей взрослый, 350 рублей — детский.

Национальный парк «Куршская коса»

Куршская коса — песчаная полоска суши с сосновыми лесами длиной 98 километров, которая разделяет Балтийское море и Куршский залив. Расположена на границе России и Литвы. В 1987 году коса получила статус национального парка, а в 2000-м вошла в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Добираться до Куршской косы лучше из Зеленоградска: с центрального вокзала ходят регулярные автобусы. За посещение взимается экологический сбор: для пеших туристов и велосипедистов он составит 400 рублей за каждого взрослого (детям до 18 лет бесплатно). Если путешественники въезжают на легковом авто, сбор составит 400 рублей за каждого сидящего в машине.

Чем заняться:

Погулять по Танцующему лесу. Участок соснового леса, где стволы деревьев причудливо изогнуты в виде колец, спиралей и зигзагов. Учёные до сих пор спорят о причинах аномалии: называют воздействие ветров, гусениц или геомагнитных полей. Экотропа протяжённостью 800 метров открыта для свободного посещения.

© chivozol/iStock.com

Подняться на высоту Эфа. Самая высокая точка Куршской косы (около 63 метров) и самая высокая точка дюны Ореховой (Петш). Названа в честь дюнного инспектора Франца Эфа, разработавшего метод закрепления дюн. Со смотровой площадки открывается панорама на Балтийское море и Куршский залив, гигантские песчаные дюны и полузасыпанные песком «мёртвые» сосны.

Полюбоваться видами на высоте Мюллера. Со смотровой площадки можно увидеть Куршский залив, озеро Чайка и противоположный берег Литвы. Высота названа в честь лесничего, закрепившего дюны.

Посетить орнитологическую станцию «Фрингилла» в посёлке Рыбачий. Старейшая в Европе станция кольцевания птиц, основанная в 1901 году. Здесь изучают миграцию пернатых с помощью уникальных ловушек «рыбачинского» типа — огромных сетей, напоминающих рыболовный трал. Туристы могут увидеть процесс отлова и кольцевания, а также посетить небольшой музей. Вход на станцию: 450 рублей за взрослого, есть льготы.

© Anita_Bonita/iStock.com

Посмотреть на озеро Лебедь. Молодое озеро эолового происхождения названо в честь гнездящихся здесь лебедей-шипунов. К озеру с дороги ведёт трёхкилометровая экотропа через лес и дюну Сыпучую. Спуск к воде запрещён из-за хрупкости дюн, но на водоём можно полюбоваться со расположенной рядом смотровой площадки, откуда также открывается восхитительный вид на залив и море.

Посёлок Янтарный

Посёлок был основан в 1654 году и до 1946 года носил название Пальмникен. С XIX века здесь ведётся добыча янтаря. Сегодня в Приморском карьере Янтарного добывают до 90% мировых запасов солнечного камня. Также посёлок славится своим пляжем.

© Roman Denisov/Global Look Press/www.globallookpress.com

Чем заняться:

Отправиться на экскурсию в Калининградский янтарный комбинат. В первую очередь здесь стоит посетить Приморский карьер. Его размер — примерно 1,5 × 1,5 километра в ширину, глубина достигает 55 метров. Тут расположены смотровая площадка высотой более 50 метров с панорамой на карьер и шагающие экскаваторы-драглайны, а также Динопарк с 12 движущимися фигурами динозавров.

© Владимир Федоренко/РИА Новости

В интерактивном пространстве «Янтарный мир» можно попробовать себя в роли янтаредобытчика.

В выставочном зале «Янтарная палата» собрана коллекция авторских работ и серийных изделий Калининградского янтарного комбината, представлены уникальные самородки и инклюзы (включения внутри камня). Мультимедийная экспозиция рассказывает о происхождении янтаря, технологиях его добычи и обработки, истории посёлка Пальмникен. Единый билет для взрослого на все площадки стоит 1500 рублей, есть льготы.

Позагорать на пляже и погулять по набережной. Первый в России пляж, удостоенный награды «Голубой флаг» (с 2024 года — «Синий флаг») за чистоту воды и высокий уровень благоустройства. Широкая полоса мелкого белого песка с пологим входом в море оборудована шезлонгами, зонтами, раздевалками, туалетами. Вдоль берега тянется двухкилометровый деревянный променад с кафе и смотровыми площадками.

Светлогорск

Светлогорск был основан в 1258 году. Изначально это было небольшое поселение пруссов, а затем немецкая рыбацкая деревня, которая до 1946 года носила название Раушен. Это старинный курорт с липовыми аллеями и песчаным пляжем, сохранивший дух старой Пруссии.

© Andrey Danilovich/iStock.com

Чем заняться:

Посетить органный зал «Макаров». Здание в фахверковом стиле построено в 1931 году как католическая капелла «Дева Мария — Звезда Моря». После реставрации в 1994 году здесь открылся концертный зал. Главная гордость — орган немецкой фирмы «Хуго Майер» с 24 регистрами и 1400 трубами, один из лучших в России. Здесь регулярно проходят концерты классической музыки и выставки. Цена билета на концерт в среднем составляет 1500 рублей.

Спуститься к морю по канатной дороге. Протяжённость спуска составляет около 100 метров, перепад высот — более 40 метров. Дорога была построена в 1970-х годах, в 2021 году прошла полную реконструкцию: установлены новые вагончики, оборудованы комфортные посадочные площадки, усилены конструкции. Внизу, у выхода к морю, расположена остановка «Балтика», где можно арендовать шезлонг или посетить пляжные кафе. Цена билета в одну сторону для пассажиров от 5 лет — 71 рубль, детям до 5 — бесплатно, есть льготы.

© TRAVELARIUM/iStock.com

Панорамный лифт на набережной «Панорама VV». Лифт открылся в Светлогорске в 2021 году. 42-метровая башня оборудована двумя кабинами вместительностью до 24 человек каждая. Подъём занимает 30 секунд. Особенность места — четырёхметровая консоль со смотровой площадкой, выступающая над обрывом с панорамным видом на море. Наверху работает кофейня, внизу — ресторан «Курортный». Стоимость проезда на лифте: 120 рублей в одну сторону, 200 рублей туда-обратно.

Балтийск

Балтийск — самый западный город России. Он был основан в 1626 году как крепость по указу шведского короля Густава II Адольфа и до 1946 года назывался Пиллау. Сейчас он является главной военно-морской базой Балтийского флота России, поэтому для иностранных туристов въезд требует специального разрешения.

Чем заняться:

Посетить Цитадель «Пиллау» (Балтийская крепость). Шведская крепость XVII века в форме пятиконечной звезды. Пять бастионов и ров с водой создавали мощную оборонительную систему. Сегодня цитадель относится к филиалу Центрального военно-морского музея города Балтийска. Вход только для граждан РФ с паспортом. Экскурсии проводятся ежедневно в 13:30, кроме понедельника и вторника по предварительной записи, стоимость билета для взрослого — 350 рублей, есть льготы.

© samael334/iStock.com

Посмотреть на Балтийский маяк. Самый западный маяк России. 32-метровая красно-белая башня была построена в 1813–1816 годах по проекту архитектора Карла Шинкеля. Маяк работает до сих пор, внутрь не пускают, но можно полюбоваться им снаружи на Морском бульваре.

Сходить в Свято-Георгиевский морской собор. Главный храм Балтийского флота, открытый в 1991 году в здании бывшей кирхи XIX века. Он выполнен в неоготическом стиле, а внутри хранится частица мощей святого адмирала Фёдора Ушакова.

Прогуляться по Северному молу. Он берёт начало от Морского бульвара, его длина составляет около 525 метров. Можно пройти по бетонным плитам до знака с красным огнём в конце мола и полюбоваться на море. Оконечность мола считается самой западной точкой материковой части России.

© Andrey Tishin/iStock.com

Балтийская коса

Балтийская коса, до 1946 года называвшаяся Фрише-Нерунг, — это узкая полоска суши длиной 65 километров, отделяющая Калининградский залив от Балтийского моря. Российская часть косы составляет около 35 километров, остальное — территория Польши. Это отличное место для дикого пляжного отдыха, прогулок по сосновым лесам и высоким песчаным дюнам и осмотра впечатляющих немецких заброшенных объектов.

Попасть на косу можно только на пароме из Балтийска: переправа занимает 10 минут, цена билета для пеших туристов — 250 рублей. На самой косе можно взять напрокат велосипед, цена — от 200 рублей за час в зависимости от модели.

© siete_vidas/iStock.com

Чем заняться:

Прогуляться по южному молу. 700-метровый бетонный волнорез с маяком, построенный ещё в XVIII–XIX веках для защиты от размывания. С него открывается панорамный вид на море, Калининградский залив и проплывающие корабли.

Осмотреть руины форта «Западный». Руины мощного пятиугольного форта из красного кирпича, построенного в 1869–1871 годах. Стены толщиной в метр выдержали штурм 1945 года, но после ухода военных в 1960-х начали разрушаться.

© siete_vidas/iStock.com

Посетить заброшенный аэродром Нойтиф. Немецкая военная база 1939 года, единственный аэродром Восточной Пруссии без наземных подъездных путей. Аэродром работал до 1995 года. Сохранились гигантские бетонные ангары, диспетчерская вышка, остатки взлётно-посадочных полос.

Черняховск

Черняховск был основан в 1336 году как замок-крепость Тевтонского ордена и до 1946 года назывался Инстербург. Новое имя получил в честь генерала Ивана Черняховского, дважды Героя Советского Союза, погибшего в 1945 году. Город расположен вдали от побережья, на месте слияния рек Анграпы и Инструч.

Чем заняться:

Осмотреть замок Инстербург. Руины орденской крепости XIV века, от которой сохранились южные хозяйственные постройки и оборонительные стены. На территории работают музей, общественный парк, проводятся экскурсии по подземельям, а также исторические реконструкции и фестивали. Вход — от 100 рублей.

© Vladimir Zapletin/iStock.com

Полюбоваться «Пёстрым рядом». Несколько разноцветных домов с эркерами. Единственная в России постройка знаменитого немецкого архитектора Ганса Шаруна, памятник экспрессионизма 1921–1924 годов.

Осмотреть водонапорную башню. Она была построена в 1898 году из красного кирпича и напоминает шахматную ладью благодаря зубчатому завершению. Сейчас она считается одной из главных достопримечательностей города.

© www.prussia39.ru

Советск

Советск находится на востоке Калининградской области, на берегу реки Неман. Он был основан в 1277 году как крепость Тевтонского ордена и до 1946 года носил название Тильзит. Именно здесь в 1807 году Александр I и Наполеон заключили мирный договор — Тильзитский мир.

Чем заняться:

Осмотреть мост Королевы Луизы. Главный символ города. Построен в 1907 году в честь столетия Тильзитского мира, длина моста — 416 метров. Соединяет Советск и литовский Панемуне.

© AnatolEr/iStock.com

Увидеть памятник «Трамвай-памятник». Вагон серии МС-4, установленный на центральной площади в память о трамвайной системе, действовавшей в Тильзите с 1901 по 1944 год. Внутри трамвая регулярно устраиваются фотоэкспозиции об истории города.

Сфотографировать скульптуру лося Густава. Бронзовая фигура работы скульптора Людвига Фордемайера, установленная в 1928 году. Когда-то её подарили Тильзиту после того, как от неё отказался Кёнигсберг.

© gusev-online.ru

Замок Рагнит (город Неман)

Орденская крепость XIV века в расположенном недалеко от Советска городе Неман. Она считается одна из крупнейших в регионе. Замок был основан в 1289 году на месте прусской крепости Раганита. Квадратное сооружение с 25-метровой башней имело 11 залов. С 1825 года здесь размещалась тюрьма. После войны замок сильно пострадал. Сохранились руины стен, часовая башня и подвалы. Сейчас в замке ведутся восстановительные работы, поэтому вход на территорию возможен только с экскурсией от трёх человек по предварительной записи. Стоимость — 400 рублей (взрослый билет), 300 рублей (детский).

Замок Тапиау (город Гвардейск)

Одна из наиболее хорошо сохранившихся средневековых крепостей Тевтонского ордена, расположенная в городе Гвардейске на правом берегу реки Преголя. Крепость заложена в 1265 году, а в 1340–1350-х годах перестроена в камне. Сегодня замок открыт для посещения после масштабной реставрации, здесь проводятся мультимедийные экскурсии и квесты.

© Kutredrig/iStock.com

Туристы могут заглянуть в музей ШИЗО — сохранившийся штрафной изолятор, последнего узника которого вывезли летом 2021 года. Посетить уникальную выставку старинного оружия. Побывать в подвале с призраком епископа, где в 1474 году умер от голода епископ Замланда Дитрих фон Куба. Увидеть, как печатали книги 500 лет назад, и прогуляться по крепостным стенам, откуда открывается вид на город. А также пообедать в кафе с блюдами петровской эпохи. Стоимость входного билета: от 800 рублей для взрослого (дополнительная плата взимается за разные экспозиции и экскурсии).

Замок Шаакен (посёлок Некрасово)

Ещё одна средневековая крепость Тевтонского ордена, построенная около 1270 года на месте деревянного укрепления. В 1697 году здесь останавливалась часть Великого посольства, а Пётр I посещал Шаакен трижды. Долгое время замок пустовал и вход в него был закрыт, сегодня в нём ведутся восстановительные работы.

Для туристов открыты музей инквизиции, созданный в аутентичных подвальных помещениях замка, каминный зал, сохранившийся в средневековых границах двор. В замке проходят фестивали, концерты и различные праздники. Рядом работает сыроварня «Шаакен Дорф» с продукцией по старинным прусским рецептам. Стоимость билета с экскурсией: 450 рублей за взрослого, 350 рублей за ребёнка (от 7 до 14 лет).

Замок Бальга (село Весёлое)

Один из старейших замков Тевтонского ордена, расположен в посёлке Весёлое на берегу Калининградского залива. В 1239 году рыцари захватили здесь прусскую крепость, а в 1250 году возвели каменный замок в стиле кирпичной готики. В 1525 году замок пришёл в упадок, а в 1701 году его разобрали на камень для строительства крепости в Пиллау. До наших дней сохранились руины форбурга, башни и кирхи. С 2022 года территория благоустраивается: появились деревянные дорожки и смотровые площадки. Цена билета для взрослого — 200 рублей, есть льготы.

© Ирина Руденко/iStock.com

Что стоит знать перед поездкой в Калининградскую область

В регионе есть свои тонкости, которые стоит учесть перед поездкой. Собрали в карточках самое необходимое.

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