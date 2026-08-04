Новая страна открыла прямое авиасообщение с Россией: что в ней посмотреть

Со 2 июля 2026 года между Россией и Танзанией запустили прямое авиасообщение. Рейсы выполняет авиакомпания Air Tanzania из московского аэропорта Внуково до Занзибара трижды в неделю — по вторникам, четвергам и субботам, отмечается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР). «Рамблер» вместе с экспертами рассказывает о важных особенностях страны, интересных местах для путешествий и стоимости туров.

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Танзания — государство в Восточной Африке, включающее материковую часть и архипелаг Занзибар, в который входят острова Занзибар (ещё одно название — Унгуджа), Мафия, Пемба и ряд других. После введения прямого сообщения время в пути до Занзибара теперь составляет около 8,5 часа, указано на сайте АТОР. Авиабилеты до Занзибара и обратно на разных агрегаторах стоят от 84 тысяч рублей, рассказывает представитель пресс-службы туроператора Fun&Sun Ольга Ланская. При этом обратный рейс выполняется с технической посадкой в крупнейшем городе Танзании Дар-эс-Саламе. До запуска прямой перевозки туристы летали в Танзанию со стыковкой в Эфиопии или странах ближневосточного региона, что увеличивало время в пути, а также стоимость билетов, добавляет Ланская.

«Наличие прямого авиасообщения, безусловно, важный фактор при выборе путешествия. Мы уже реализуем туры на прямых рейсах Air Tanzania, и они активно бронируются, сейчас приобретают август — сентябрь», — отметила руководитель отдела по связям с общественностью туроператора Anex Виктория Худаева.

Виза, паспорт, страховка: какие нужны документы для поездки в Танзанию

Для поездки в Танзанию гражданам России и большинства других стран необходимы загранпаспорт, виза, обратные билеты и подтверждение бронирования жилья, уточняет Ольга Ланская. Загранпаспорт должен действовать не менее 6 месяцев с даты въезда в страну, в нём должно быть минимум две чистые страницы для штампов. «Туристическая виза оформляется онлайн через Портал иммиграционной службы Танзании или по прилёте в аэропорту. Стоимость визы для граждан РФ составляет 50 долларов», — говорит Ланская.

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Также туристам, направляющимся на Занзибар, требуется специальная медицинская страховка. «С 1 октября 2024 года правительство ввело единую обязательную государственную страховку (ZIC) для иностранных туристов, которая изначально действовала для Занзибара, а сейчас распространяется на всю территорию Танзании, включая материк», — отметила сотрудник пресс-службы Fun&Sun. Стоимость ZIC составляет 44 доллара для взрослых, 22 доллара для детей от 3 до 17 лет, детям до 3 лет — бесплатно.

«Полис покрывает до 92 дней непрерывного пребывания в Танзании. Цена фиксированная и не уменьшается, даже если вы летите всего на неделю», — уточняет Ланская.

Важные особенности страны

Официальная валюта Танзании — танзанийский шиллинг (1 шиллинг равен примерно 3 копейкам). Местные деньги могут понадобиться для покупок на рынках, оплаты такси и чаевых, рассказывают представители туроператоров. В туристических местах (музеи, рестораны, отели и так далее) можно расплатиться долларами. А вот банкоматы есть не везде. Поэтому оптимальный вариант — взять с собой доллары мелкими купюрами и часть суммы поменять на шиллинги уже на месте.

Как отметила основатель и директор компании Mayel Travel Майя Котляр, трансферы в Танзании лучше бронировать заранее и «не экспериментировать ночью с непонятным такси». Она отмечает, что воду в стране лучше пить только бутилированную, как в Индии. Также Котляр советует обязательно попробовать местную кухню, особенно морепродукты и специи. Но опять же важно соблюдать санитарные нормы.

Материковое население Танзании в основном исповедует христианство. Занзибар — преимущественно мусульманский регион, поэтому вне пляжа и территории отеля не стоит ходить в пляжной или слишком открытой одежде, уточняет Котляр.

На Занзибаре сосредоточен именно пляжный отдых — это главная туристическая жемчужина страны с белоснежными пляжами и бирюзовым океаном. Но здесь есть важная особенность: из-за приливов и отливов купание возможно не на всех побережьях, говорят представители туроператоров. Поэтому перед поездкой нужно изучить географию острова и выбрать локацию исходя из конкретной цели.

Что стоит учитывать при выборе пляжа на Занзибаре

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Кендва

Для спокойного пляжного отдыха Виктория Худаева рекомендует выбирать курорты Нунгви и Кендва на севере острова — там приливы и отливы выражены слабо, вода практически не отступает.

«Нунгви — главная туристическая деревня на севере острова. Океан здесь глубокий, заход в воду комфортный. Тут много кафе, дайвинг-центров и активной ночной жизни», — отмечает эксперт.

Кендва — это широкий пляж с белоснежным песком и пологим заходом, идеальное место для спокойного отдыха и купания с детьми, добавляет Худаева.

Восточное побережье Занзибара открыто океану и отличается выраженными приливами и отливами, отмечает Ольга Ланская. Купание здесь обычно планируют на утренние и вечерние часы, а во время отливов обнажаются участки рифа и песчаные отмели, формируя необычные пейзажи. «Эти районы часто выбирают для прогулок вдоль берега, наблюдения за морской жизнью», — добавляет она.

На северо-востоке острова, в районе деревень Матемве и Пвани Мчангани пологий берег, а рядом расположены участки рифа, подходящие для снорклинга (плавание на поверхности воды с маской для наблюдения за подводным миром) и дайвинга, продолжает Ланская. «Особенно популярны погружения и подводные прогулки вокруг Mnemba Atoll — живого кораллового острова с богатой морской жизнью, где можно увидеть тропических рыб, черепах и рифы под руководством профессиональных гидов», — говорит эксперт.

Пляжи деревень Джамбиани и Падже на юго-востоке хорошо подходят для кайтсёрфинга благодаря устойчивым ветрам. Здесь расположены школы и центры, где можно взять уроки или арендовать оборудование для катания на доске с кайтом (специальным устройством, напоминающим воздушного змея). Юго-запад Занзибара подойдёт любителям морских экскурсий.

«В районе Кизимкази стартуют маршруты с выходами в океан и поездками к небольшим островам архипелага, а также туры для наблюдения за дельфинами», — добавляет Ланская.

Для заядлых рыбаков практически со всех пляжей можно организовать глубоководную рыбалку с выходом далеко от берега. Как отмечает Ланская, туристы могут поймать тунца, марлина и другие крупные виды рыб.

Что посмотреть на Занзибаре

Помимо пляжного отдыха на Занзибаре, туроператоры советуют посетить несколько знаковых достопримечательностей:

Стоун-Таун

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Стоун-Таун (Каменный город) — исторический центр столицы архипелага Занзибар и объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это удивительный сплав арабской, персидской, индийской и европейской культур. Название район получил благодаря зданиям из «кораллового» камня, которые в основном были построены в XIX веке на месте старой рыбацкой деревни.

«В Стоун-Тауне сохранились каменные дома с резными деревянными дверями, бывшие султанские резиденции, старые торговые кварталы и здания, связанные с разными эпохами истории острова», — говорит представитель Fun&Sun. Она добавляет, что добраться до города можно, заранее заказав трансфер в отеле или записавшись на экскурсию. В зависимости от программы стоимость составит от 35 до 55 долларов за человека.

Главные достопримечательности Стоун-Тауна:

Дом чудес — одно из самых грандиозных зданий Стоун-Тауна, бывшая резиденция султанов. Это было первое здание с электричеством на Занзибаре и первая постройка с лифтом в Восточной Африке. Сегодня Дом чудес частично разрушен и находится на реставрации, но с его террасы открывается замечательная панорама Старого города.

Старый форт — крепость XVII века, построенная оманцами для защиты от португальцев. Сегодня в её стенах проходят культурные фестивали, концерты и шоу африканских барабанов. Здесь же находятся амфитеатр и сувенирные лавки.

Дом Фредди Меркьюри — здание в центре Стоун-Тауна, где родился и жил несколько лет легендарный лидер группы Queen Фаррух Булсара (это настоящее имя Меркьюри). Сейчас в доме работает музей (вход стоит около 8 долларов) и отель Tembo Hotel. Внутри звучит музыка Queen, на стенах — фотографии и пластинки певца.

Англиканская церковь Христа — возведена в 1887 году на месте крупнейшего восточноафриканского невольничьего рынка. Это первый католический собор в Восточной Африке. Главный алтарь храма высится прямо на месте бывшего столба для битья рабов. В подземных помещениях церкви сохранились темницы, где содержались рабы перед продажей.

Рынок Дараджани — оживлённый и колоритный рынок, где местные жители продают специи, текстиль и свежие продукты.

Сады Фородхани — знаменитый прибрежный парк в Стоун-Тауне на Занзибаре, который по вечерам превращается в популярный рынок уличной еды. Здесь можно попробовать местные блюда прямо у воды.

«Город лучше воспринимается как единая среда, а не как набор отдельных точек. Чтобы прочувствовать атмосферу старого Занзибара, здесь важно гулять медленно, без чёткого маршрута, сворачивать в переулки, заглядывать во дворы и рассматривать детали», — советует Ольга Ланская.

Национальный парк Джозани

Это заповедный Национальный парк в самом центре острова, неподалёку от залива Чвака, примерно в 35 километрах от столицы. Это единственное место на Занзибаре, где в естественной среде обитают красные колобусы Кирка — редкий вид обезьян, эндемик острова, который не встречается больше нигде в мире, говорит Ольга Ланская. Прогулка проходит по тропическому лесу с мангровыми зарослями. Здесь также обитают голубые обезьяны, слоновые землеройки и бушбеби, они же ночные приматы галаго. Вход в парк стоит около 10–12 долларов с человека, прогулка проходит только в группе с проводником.

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Колобус Кирка

Рядом с парком также расположен Центр бабочек Zanzibar Butterfly Centre, где в полузакрытом пространстве живут десятки видов бабочек, за которыми можно следить с близкого расстояния, добавляет Ланская. Вход составляет около 6–8 долларов с человека.

Фермы специй

Занзибар исторически называют «островом пряностей» — здесь выращивают гвоздику, корицу, ваниль, перец, мускатный орех, кардамон и другие специи. Экскурсии на плантации проходят в формате интерактивной прогулки с возможностью увидеть, понюхать и попробовать специи с веток. Записаться на экскурсию можно в отеле, стоимость в зависимости от программы — от 35 долларов с человека.

Центр спасения животных Cheetah‘s Rock

Этот центр находится на западном побережье Занзибара и получил официальное признание от CITES — международной организации по защите исчезающих видов. Здесь содержатся животные, спасённые от браконьеров и нелегальной торговли: гепарды, львы, зебры, гиены, обезьяны и редкие виды черепах. Посещение проходит под присмотром сотрудников, которые рассказывают историю каждого животного и предлагают разного рода программы: например, большой тур по дикой природе или купание и игры с выдрами. Стоимость — от 150 долларов за человека в зависимости от программы.

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Что посмотреть на материковой части Танзании

Помимо Занзибара, Майя Котляр также рекомендует посетить материковую часть Танзании, чтобы представление об этой стране было полным. Для этого нужно долететь до транзитного города Дар-эс-Салам или аэропорта Килиманджаро. Билет в одну сторону начинается от 3–5 тысяч рублей за человека в зависимости от сезона.

В первую очередь нужно обязательно попасть на сафари, уверена Котляр. Сафари — это поездка по дикой природе, чаще всего ради наблюдения за животными. Тур лучше забронировать заранее. Хотя, по словам Котляр, удовольствие это не из дешёвых и значительно увеличит стоимость отдыха. Цены зависят от программы и длительности пребывания. Например, стоимость тура с проживанием и услугами гида на сайте туроператора «Русский экспресс» начинается от 88 тысяч рублей за человека на две ночи и три дня.

Отправная точка большинства сафари-туров — город Аруша, который находится недалеко от аэропорта Килиманджаро, откуда открывается вид на знаменитую гору. Здесь путешественников встречают гиды и везут по самым знаковым местам:

Национальный парк Серенгети

Самый известный парк Африки, занимающий почти 15 000 квадратных километров. Здесь обитают почти все виды африканских животных: львы (их в парке до 3000 особей), леопарды, слоны, жирафы и носороги. Это единственное место в мире, где происходит Великая миграция — ежегодное движение стад гну и зебр в поисках воды, которое длится с июля по октябрь.

Заповедник Нгоронгоро

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Жемчужина Танзании — кратер потухшего вулкана диаметром 20 километров. Его стены стали естественным загоном для десятков тысяч животных. Здесь одна из самых высоких плотностей хищников в Африке, а также водятся редкие чёрные носороги. В центре кратера расположено озеро с крупнейшей популяцией фламинго.

Национальный парк Тарангире

Здесь можно увидеть невероятные пейзажи с древними баобабами. В сухой сезон (с июня по октябрь) животные собираются у реки Тарангире на водопой. В этот период можно также увидеть огромные стада слонов.

Озеро Маньяра

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Расположено у основания Великой рифтовой долины (огромного земного разлома протяжённостью более 6 тысяч километров) на высоте около 960 метров. Здесь обитают розовые фламинго и лазающие по деревьям львы.

Сколько дней стоит провести в Танзании

Для отдыха на Занзибаре оптимальная продолжительность — 7–10 дней. Если планируется совмещение с сафари на материке, стоит закладывать не менее 10–14 дней, советуют представители туроператоров.

Стоимость туров на Занзибар

По словам Майи Котляр, стоимость туров на Занзибар варьируется в зависимости от категорий отелей и расположения пляжей. Например, трёхзвёздочный отель (3*) на курортах Нунгви или Кендва на двоих на 7–10 дней с прямым перелётом из Москвы в среднем стоит от 250 тысяч рублей.

По данным интернет-магазина туров Travelata.ru, тур на курорт Нунгви на 7 дней на двоих с перелётом, трёхразовым питанием и проживанием в отеле 4* в августе стоит от 244 тысяч рублей. Тур на 8 ночей в отеле 4* на курорте Матемве обойдётся от 235 тысяч рублей.

В какое время года лучше ехать в Танзанию

Лучшим временем для поездки Майя Котляр называет июль — октябрь, а также январь и февраль. Это традиционно и самые дорогие месяцы, добавляет Виктория Худаева. «Небольшой спад цен бывает в апреле — мае из-за дождей», — отмечает она. Котляр добавляет, что в апреле и мае на материке и острове очень влажно и поездка может получиться не очень комфортной.

«Танзания прекрасна для тех, кто хочет увидеть Индийский океан, экзотику сафари. Это хорошая альтернатива Мальдивам или другим более дорогим направлениям вроде Сейшел или Маврикия», — добавляет Котляр.

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