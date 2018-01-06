Ещё
Запах незнакомых мужчин усиливает стресс у женщин
Далее:
Читайте также:
Ещё

Запах незнакомых мужчин усиливает стресс у женщин 

BFM.RU 6 января 2018
Запах партнера может снижать уровень стресса у женщин, к такому выводу пришли психологи из Университета Британской Колумбии в Канаде, передает РИА Новости.
В исследовании приняли участие 96 пар. Мужчинам выдали чистую рубашку, которую надо было носить 24 часа. Им запретили пользоваться дезодорантом и бытовой химией с запахом, а также обязали отказаться от курения и ароматной еды. Женщин, принимавших участие в эксперименте, попросили понюхать футболки, которые носили либо незнакомцы, либо мужчины, с которыми они состоят в отношениях.
После этого представительницы слабого пола прошли стресс-тест, который включал симуляцию собеседования для приема на работу и математические задачи. Кроме того, женщины ответили на вопросы о своем настроении и сдали анализ слюны для измерения уровня кортизола (гормон стресса).
В ходе анализа полученных данных ученые обнаружили, что испытуемые, которые нюхали рубашки своих партнеров, чувствовали себя менее напряженно, у них был зафиксирован более низкий уровень кортизола. В то же время те, кому досталась рубашка незнакомого человека, испытывали больший стресс.
Авторы предполагают, что на подобные закономерности влияют эволюционные факторы. «С юного возраста люди опасаются незнакомцев, особенно мужского пола. Вероятно, запах чужих мужчин провоцируют реакцию организма „бей или беги“, что повышает уровень кортизола. Это может происходить неосознанно», — считают авторы исследования.
BFM.RU: последние новости
В Саудовской Аравии девушка через суд заставила жениха назначить дату свадьбы В Швеции в первой в мире больнице помогают пострадавших от изнасилования мужчинам Кофе со вкусом Jack Daniel’s: как начинать день с бодрящей чашечки виски
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эксперты объяснили тайну «дырявого озера» в Португалии6
10 фраз, которые не произнесет умный человек86
На поверхности Луны обнаружили колесо47
В вечной мерзлоте ученые нашли единорога6
Право первой ночи в Европе: как это было66
Видео
01:15
Ожившая легенда: танк «Т-34» в кино
Истории
05:11
На поверхности Луны обнаружили колесо
Безумный мир
01:57
Мальчик умеет хлопать в ладоши быстрее всех в мире
Безумный мир
01:33
«Улетный» прогноз погоды сделал мальчика звездой
Безумный мир
02:51
Концерт в пещере: в США построили экзотический зал
Места
10:08
Неадекват в трениках запрыгнул на лобовое стекло
Безумный мир
00:30
Работница фаст-фуда плюнула в еду клиента
Безумный мир
01:55
НЛО перестали скрываться: новый объект в небе США
Безумный мир
01:21
Загадочные «башни» в облаках над Флоридой
Безумный мир
01:00
Толстый кот остановил драку
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение