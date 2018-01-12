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Горящие льды Байкала сняли на видео
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Горящие льды Байкала сняли на видео 

Don't Panic 12 января 2018
Байкал действительно уникален. Только по льду этого озера можно зимой пойти порыбачить и разжечь костер прямо на льду. Раньше необъяснимые вспышки пламени пугали жителей окрестных деревень, но сегодня мы знаем, что всему виной скопление горючих веществ под толщей воды.
Летом горючие газы появляются лишь скоплениями пузырьков на воде. Зимой же они представляют собой опаснейшее явление: они формируют застывшие во льду пустоты, подтачивают его и делают путешествие по замерзшему озеру очень опасным.
Но выглядит этот феномен все же настоящим чудом. Рыбаки часто выбираются на самую середину озера, чтобы удивить приезжих — замерзшего озера, которое пышет пламенем видеть доводилось не каждому.
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