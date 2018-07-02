Ещё
Женщина обдурила США историей о теракте 11 сентября
Далее:
Читайте также:
Ещё

Женщина обдурила США историей о теракте 11 сентября 

Рамблер 1 час назад
Террористические акты 11 сентября 2001 года в США унесли жизни 3 000 человек. Но были и счастливчики, которые сумели выбраться из горящих зданий и выжить. Среди них оказалась и Таня Хэд, которая спаслась и стала знаменита на всю Америку. Однако спустя годы выяснилось, что в этой истории спасения кое-что не так.
Таня рассказывала, что ей удалось выйти из башни лишь чудом. Очнувшись в больнице, она узнала, что её жених погиб. Как и другие люди в подобной ситуации, женщина без конца задавала себе вопрос, почему именно она выжила, почему повезло именно ей. Из-за депрессии и травмы Таня не могла работать, но стала активисткой, принимала участие в общественной жизни и возглавила Ассоциацию спасшихся в трагедии 11 сентября. Несколько лет назад журнал New York Times решил посвятить статью Хэд в честь очередной годовщины трагедии. Журналисты захотели пообщаться с близкими Тани, чтобы подтвердить некоторые факты. Но выяснилось, что она совсем одна. Несмотря на то, что женщина переписывалась и общалась с массой людей, не было ни одного человека, который мог бы подтвердить её личность. До того момента пресса настолько эмоционально описывала историю Тани Хэд, что никто не обращал внимание на нестыковки в её рассказах. Но неожиданно стали открываться странные подробности о женщине и её жизни.
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыта тайна строительства Стоунхенджа34
«Очередь за квартирами, как в СССР»8
Ужасные люди, которых вы встретите на пляже18
Почему известный актер сорвался со скалы7
Сибиряк вместо покрышки намотал на диск изоленту204
Видео
00:19
В Турции взялись за обучение кошек плаванию
Истории
01:05
На дорогу «упало» облако
Безумный мир
00:45
Уборщик расплакался, получив конверт от студентов
Люди
06:10
Изломанные судьбы детей кровавых тиранов
Люди
12:08
Были ли пришельцы в Розуэлле
Безумный мир
05:28
Женщина обдурила США историей о теракте 11 сентября
Люди
10:04
Мистические эксперименты ЦРУ
Безумный мир
02:18
Раскрыта тайна строительства Стоунхенджа
Места В мире
12:24
Сибиряк вместо покрышки намотал на диск изоленту
Безумный мир
06:43
Изобретения, сделавшие жизнь лучше
Вещи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение