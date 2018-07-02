Женщина обдурила США историей о теракте 11 сентября

Террористические акты 11 сентября 2001 года в США унесли жизни 3 000 человек. Но были и счастливчики, которые сумели выбраться из горящих зданий и выжить. Среди них оказалась и Таня Хэд, которая спаслась и стала знаменита на всю Америку. Однако спустя годы выяснилось, что в этой истории спасения кое-что не так.

Таня рассказывала, что ей удалось выйти из башни лишь чудом. Очнувшись в больнице, она узнала, что её жених погиб. Как и другие люди в подобной ситуации, женщина без конца задавала себе вопрос, почему именно она выжила, почему повезло именно ей. Из-за депрессии и травмы Таня не могла работать, но стала активисткой, принимала участие в общественной жизни и возглавила Ассоциацию спасшихся в трагедии 11 сентября. Несколько лет назад журнал New York Times решил посвятить статью Хэд в честь очередной годовщины трагедии. Журналисты захотели пообщаться с близкими Тани, чтобы подтвердить некоторые факты. Но выяснилось, что она совсем одна. Несмотря на то, что женщина переписывалась и общалась с массой людей, не было ни одного человека, который мог бы подтвердить её личность. До того момента пресса настолько эмоционально описывала историю Тани Хэд, что никто не обращал внимание на нестыковки в её рассказах. Но неожиданно стали открываться странные подробности о женщине и её жизни.