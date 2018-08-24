Раскроют ли тайну Тунгусского метеорита 

Летом 1908 года произошло события, которое до сих пор не даёт спокойно спать учёные и любителям загадок. 30 июня в районе реки Подкаменная Тунгуска прогремел взрыв мощность примерно 50 мегатонн: это был Тунгусский метеорит. Уже несколько десятков экспедиций исследовали место падения космического тела, но по-прежнему нет единого мнения о том, что же это было. Большинство исследователей склоняются к версии, что это действительно был метеорит, который взорвался над поверхностью Земли. В пользу этой версии говорит тот факт, что на площади 2 000 кв. м. были повалены деревья, однако удивляет, что не был найден кратер. Над нашей планетой постоянно пролетают метеориты, некоторые из них сгорают в атмосфере, но ни разу метеорит не взорвался в воздухе. Кроме того, вызывают вопросы и магнитные бури, которые наблюдались в разных уголках Земли после падения Тунгусского метеорита: взрыв обычно небесного тела не мог их вызвать. Возможно, именно это обстоятельство породило новую теорию: во взрыве, произошедшем в 1908 году виновен учёный-загадка Никола Тесла. Мог ли он и в самом деле устроить этот взрыв? Смотрите видео и попробуйте разгадать тайну Тунгусского метеорита.